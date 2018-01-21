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DHA YURT- Erdoğan: İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum

21 Ocak 2018 18:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Şimdi kara harekatı devam ediyor durmak yok. Şimdi de bugün bazı haberler aldım KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Diyarbakır\'da şu anda kongre yapıyorlar kimseyi bulamamışlar şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusunu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.Bu vatan topraklarını kimse bölemez, parçalayamaz. Maşallah yeni bir \'Huruç harekatı\' var\" dedi. 


Görüntü dökümü
-Erdoğan\'ın konuşması
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Haber: BURSA -YURT (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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