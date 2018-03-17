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DHA YURT- Erdoğan: İnşallah artık an meselesi Afrin'e girdik, giriyoruz sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz (1) 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 6

17 Mart 2018 16:47

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"İnşallah artık an meselesi. Afrin\'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Bugün buraya gelirken aldığım rakam, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569. Biz şimdi bir müjde bekliyoruz. Fetih, müjde yakın. Suriye topraklarında gözümüz yok. Terör koridoru için oradayız. İnşallah artık sizlere müjdeyi vereceğiz\" dedi. 


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-Erdoğan\'ın açıklaması
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YURT DHA / (MARDİN) 

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