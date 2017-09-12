DHA YURT: (EKİYLE YENİDEN)93 KİŞİNİN ZEHİRLENDİĞİ AKTAŞ KÖYÜ'NDE YAŞAM NORMALE DÖNDÜ

VALİLİK: ZEHİRLENME KLOR GAZI SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI

SİİRT merkeze bağlı, dün akşam saatlerinde bir varilden sızan kimyasal maddeden 93 kişinin zehirlendiği Aktaş Köyü\'nde yaşam bugün normale döndü. Hastaneye kaldırılan 50 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kimyasal maddenin bulunduğu ve zehirlenme vakalarına yol açtığı belirtilen varil ise incelenmek üzere köyden alındı. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde köylülerin bulduğu bir varilden sızan gazdan zehirlenmelerin yaşandığı Aktaş Köyü\'nde yaşam bugün normale döndü. Dün kusma ve bulantı şikayetleri ile Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 93 kişiden 50\'si tedavilerinin bitmesinin ardından taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin ise, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Köye gönderilen bazı çocukların üzerinde hastanede giydirilen hasta kıyafetlerinin olduğu görülürken, zehirlenmelere yol açan ve içerisinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil ise incelenmek üzere köyden alındı.

Yaşanan zehirlenme olayını anlatan köylüler, dün akşam saat 17.00 sıralarında köy içerisinde ağır bir kokunun yayıldığını söylediler. Gelen kokudan ilk olarak çocukların etkilendiğini belirten köylüler, \"Köyde ağır bir koku vardı ve bu esnada bazı çocuklar midesi bulanarak kustular ve daha sonra yetişkinler de etkilendi. Bizler çocuklarımızı evlere kapattık ve ambulansların gelmesini bekledik. Ambulanslar geldiğinde köyde bulunan tüm vatandaşların zehirlendiğini gördük, kimisi yerlerde yatıyordu kimileri ise kusuyordu\"dedi.

Hastanedeki tedavilerinin arından köylerine geri geldiklerini ancak halen korktuklarını belirten bazı köylüler ise, \"Dün yaşadığımız olayı unutamıyoruz. İlk başlarda ne olduğunu anlamadık ve bir anda herkes kusmaya başladı. Daha sonra buraya ambulanslar ve AFAD ekipleri geldi ve köy boşaltıldı. Bize bunu yapanları bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz\"diye konuştular.

MUHTAR: KUYUDAKİ VARİLİ GENÇLER HURDA İÇİN GETİRDİ

Zehirlenme olayının yaşandığı Aktaş Köyü Muhtarı Mehmet Can Gezer, Siirt\'in Kurtalan Belediyesi\'ne ait ve Başur Çayı mesire alanındaki kuyularda bulunan varilin hurda olarak satmak için köye getirilmesi nedeniyle bu olayın yaşandığını belirtirek, \"Kurtalan Belediyesi\'ne ait içme suyu kuyuları varmış. Bu tüpler büyük tüpler, 400-500 kilo ağırlığında, bu tüpler hastalık yaymasın diye kuyu içinde ve suyun içinde bulunuyormuş. Ancak Kurtalan İlçesi\'ne içme suyu getirilince bu kuyular iptal olmuş. Bu varil de ordaymış ve köyün gençleri de gidip bunları hurda olarak satmak için araçla köye getirmişler. Köyün içine saat 15.00 sıralarında getiriyorlar. Varilin üzerinde vana ve sibop var. Bu vana açılınca köyün içine gaz sızmış. Bu gençlerin amaçları bu varili kırarak hurda olarak satmaktı. Bu varil tamamı dökme demirdir ve bunu hurda olarak satacaklardı. Bu vanayı açmak istemişler, yani su mu çıkacak başka bir şey mi çıkacak diye. Ancak açınca varilden zehirli gaz çıkmış\" diye konuştu.

VALİLİK: ZEHİRLENME KLOR GAZI SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI

Siirt\'in Aktaş Köyü\'nde dün akşam yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yapan Valilik, olayın 3 kişi tarafından köye getirilen klor tankının vanasının açılmasından kaynaklandığını ve konu ile ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde merkez Aktaş Köyü\'nde meydana gelen klor gazı sızıntısı sonucu 109 kişinin zehirlenme şikayeti ile Siirt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Olayın öğrenilmesiyle birlikte tüm ilgili kurumlar harekete geçirilerek, Aktaş Köyü\'nde gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu, köy halkından C.Ç, C.C, A.K isimli şahıslar Kurtalan İlçe Belediyesinin su deposu mevkiinde buldukları klor tankını alarak köye getirdikleri ve merak sonucu vanasını açtıkları anlaşılmıştır. Vanası açılan tanktan yayılan klor gazından kısa sürede köy sakinleri etkilenmiştir. Tedbir amaçlı tahliye edilen köylüler saat 01.00 sıralarında tekrar köylerine dönmüşlerdir. Şüpheliler C.Ç. ve A.K. yakalanmış olup, C.C.’ye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlatılan soruşturma devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Aktaş köyü girişinde muhabir anonsu

-Köyden genel görüntüler

-Hastaneden taburcu olan köylüler ile röportaj

-Köy halkı il röportaj

-Köyde bulunan çocukların görüntüleri

-Hastane Acil servisinde detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)-

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