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DHA YURT- Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

Edirne'de günlerdir süren yağmurun ardından akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

27 Mart 2018 20:19

Edirne\'de günlerdir süren yağmurun ardından akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bina ve araçların camları kırılırken, vatandaşlar doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı.

Gürlerdir yoğun yağmur yağışı ve su baskınlarının yaşandığı Edirne\'de son yılların en yoğun dolu yağışı meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunan vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, şiddetli dolu yağışı bazı binaların ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Şiddetli dolu bazı işyerinin naylon brandalarının da yırtılmasına neden oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Dolu yağışının durmasının ardından ise esnaflar işyerlerine giren doluları temizledi.

\'FELAKET YAŞADIK\'
Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, son yılların en büyük dolu felaketini yaşadıklarını belirterek, \"Bu zamana böylesini görmedik. Bu yıl tam ürünler iyi olacak derken, iyi verim beklerken aniden şiddetli dolu ile karşılaştık. Buğday tarlalarına da dolu yağmışsa şimdiden daha yüzde 100 hasar olduğu kanaatindeyim. Tam yüzümüzün güleceği bir yıl diyorduk ama böyle felaketlerle karşılaşıyoruz. Şu anki görüntüsüyle büyük bir afat yaşadık diyebilirim\" dedi. Akgün, Ziraat Odası olarak hemen köylerde hasar olup olmadığı konusunda araştırma başlattıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Şiddetli dolu yağışı
-Ceviz büyüklüğündeki dolu detaylar
-Doludan kaçanlar
-Saçak altına sığınanlar
-Dolu yağısı ve insanlar
-Beyaza bürünen caddeler
-Esnafın dolu temizlemesi
-Doluda yürüyenler
-Esnafla röp.
-Erdal Akgün ile röp.
-Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)
 

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