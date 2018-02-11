DHA YURT-Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne\'de sabah saatlerinden itibaren aralıkla süren hafif yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da 4 dereceye kadar düştü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıkla süren yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşerken, kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ve çevresindeki etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri karla karışık yağmur yağışının devam edeceği ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı ve şemsiye ile yürüyenler

-Selimi Camii ve çevresi

-Fatih Sultan Mehmet heykeli

-Kar yağışı detay

-Trafikteki araçlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)