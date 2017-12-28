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DHA YURT; DÜĞÜNDE AÇILAN ATEŞLE YARALANANLAR, YAŞADIKLARINI ANLATTI

GAZİANTEP'te, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydı bulunan Kavas Ö

28 Aralık 2017 18:46

GAZİANTEP\'te, \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydı bulunan Kavas Ö.\'nün (56) pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 5\'i çocuk 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Caddede açılan ateşle yaralananlar, yaşadıklarını anlattı.
Mithatpaşa Mahallesi\'nde, dün akşam birbirileriyle akraba iki ailenin Farabi Caddesi üzerinde yaptıkları düğünde Kavas Ö., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Nezihe Osman Atay İlk ve Ortaokulu\'nun da yer aldığı, düğünün yapıldığı caddedeki 5\'i çocuk 6 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen ve vücutlarından saçmalar çıkarılan yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olay sonrası polis, yaptığı çalışmayla tüfeği ateşleyip, kaçan Kavas Ö.\'yü gizlendiği evde operasyonla gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kavas Ö.\'nün \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan arandığı ve 6 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.
\'MAÇ OYNUYORDUK, BİRDEN GÖĞSÜM YANDI\'
Açılan ateşle elinden ve göğsünden yaralanan Hakan Damlen (13), yemek yedikten sonra okulun bahçesinde top oynarken yaralandığını anlatarak, \"Okuldaydım maç oynuyorduk. Birden göğsüm yandı ve eve gelip, anneme gösterdim. Toplam 5- 6 kişi vardık\" dedi.
Hakan Damlen\'in annesi Güllü Damlen ise \"\'Buram acıyor\' dedi ve açtık, kan geliyor. Hastaneye götürdük ve saçma vardı. Saçmayı çıkardılar. Başka da görmedik. Oğlum okulda yaralandığını söyledi\" diye konuştu. Yüzünden yaralanan Hüseyin Hoşgül (14) de \"Okuldaydık, birden silah patladı ve suratıma geldi\" dedi.  Elinden yaralanan Ali Kemal Ulusoy (13) ise okula giderken yaralandığını söyleyerek, \"8 kişiydik, okula gidiyorduk. Silah sesi geldi. Okula giderken arkadaşlarımızın eline değdi\" diye konuştu. Bacağından yaralanan Zemzem Damlen (18) de tüfeği ateşleyeni görmediğini, bacağının kanadığını görmesiyle yaralandığını fark ettiğini dile getirdi. 

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri
- Farabi caddesi
- Düğün yeri
- Açılan ateşle yaralananlar
- Yaralananların vücutlarındaki saçma izleri
- Yaralananlarla röp.
- Genel ve detay görüntüler
( Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 188 MB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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