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DHA YURT- Diyarbakır'da PKK'dan bombalı tuzak: 2 sivil şehit (3)

SİVİL ŞEHİTLERE UĞURLAMA TÖRENİ  Diyarbakır- Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan araçları kullanan 2 sivil için uğurlama töre

29 Ağustos 2017 22:05

SİVİL ŞEHİTLERE UĞURLAMA TÖRENİ 

Diyarbakır- Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan araçları kullanan 2 sivil için uğurlama töreni düzenlendi. Törenden sonra şehitler Mustafa Yılmaz ve Mehmet Gürses\'in cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Adana\'ya gönderildi. 

Diyarbakır 7\'inci Kolordu Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Milletvekili Ebubekir Bal, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile kamu kurum müdürleri ile askeri erkanlar katıldı. Şehitlerin naaşının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başlayan tören, şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Duların okunmasının ardından şehit işçiler Mehmet Gürses ile Mutafa Yılmaz\'ın cenazeleri toprağa verilmek üzerer memelketleri Adana\'ya gönderildi. Şehitlerden Mustafa Yılmaz\'ın 50 yaşanda, evli ve 2 çocuk babası olduğu ve Lojistik firmasında 2015 yılında işe başladığı belirtilirken, şehit Mehmet Gürses\'in ise, 55 yaşında, evli ve 4 çocuk babası olduğu, onunda 2014 yılında Lojistik firmasında çalışmaya başladığı belirtildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Şehitler için düzenlenen törenden görüntüler
-Şehitlerin öz geçmişlerinin okunması
-Şehitler için dua edilmesi
-Şehitlerin uğurlanması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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