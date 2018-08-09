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DHA YURT - Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (EK)

ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç (23) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığ

09 Ağustos 2018 21:30

ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin Irak\'ın kuzeyinden düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç (23) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.
Törene, Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit Ömer Güç\'ün Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, sonra şehidin özgeçmişi okundu. Duaların okunmasından sonra, Şehit Ömer Güç\'ün tabutu, omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç, memleketi Ağrı\'ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi
-Törene katılanlar
-Saygı duruşu
-Şehidin özgeçmişinin okunması
-Duaların okunması
-Şehidin Türk bayrağını sarılı tabutu
-Tabutu omuzlarda taşıyarak tekbir getiren şehidin silah arkadaşları
-Helikopterin havalanması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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