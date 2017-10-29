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DHA YURT -Bursa'da yol kapatan mahalleliye polis biber gazı sıktı

BURSA'da üst geçit olmayan yolda ölümlü kazaların artması üzerine mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı

29 Ekim 2017 17:56

BURSA\'da üst geçit olmayan yolda ölümlü kazaların artması üzerine mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı. Polis öfkeli grubu biber gazı sıktı.

Merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi\'nde oturan yüzlerce kişi yeni adı \'İstanbul Caddesi\' olan Bursa-Yalova yolunda üst geçit olmaması ve devam eden tramvay inşaatı nedeniyle artan ölümlü trafik kazalarına tepki göstermek için yolu trafiğe kapattı.Yolun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Sevk edilen polisin ikna çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan mahalle sakinlerini dağıtmak için polis biber gazı kullandı. Polisin müdahalesine direnen mahalle sakinleri ile polisler arasında arbede çıktı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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