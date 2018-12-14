BURSA\'da aynı kişiye ait 2 farklı cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren maskeli 4 hırsız yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi .

Hırsızlık olayı Merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova mahallesinde bugün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kuruçeşme Caddesi\'nde İdris Şengezer\'e ait bir cep telefonu mağazasına gelen 4 kişi, taşlarla camı kırarak içeri girdi. Mağazadaki cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalan şüpheliler geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri işyerinde inceleme yaptı.

AYNI KİŞİYE AİT DİĞER MAĞAZAYA DA GİRDİLER

İlk hırsızlık olayının ardından yaklaşık 20 dakika hırsızlar, Şengezer\'e ait Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan diğer şubeye geldi. Burada da camı taşla kırarak içeri giren hırsızlar, dükkanda bulunan 100 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzleri kapalı hırsızların iş yerinin camlarını taşla kırarak içeri girmesi ve iş yerindeki elektronik eşyaları alarak kaçmaları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Dükkanlardan görüntüler

-Görgü şahidi röportaj

-Detaylar

SÜRE: 04.01 - BOYUT: 450 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)