DHA YURT BÜLTENİ-9 /// YENİDEN ///

Bozdağ: CHP işler kötüye gittiğinde zil takıp oynayacak hale geliyor

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bugün Berlin, Washington, Paris, Londra, ne kadar güvenliyse, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Yozgat ta o kadar güvenli bir ülkedir, o kadar güvenli şehirlerdir. CHP işler kötüye gittiği zaman adeta zil takıp oynayacak hale geliyor. Hükümet ne zaman dara girse, Türkiye ne zaman sıkıntıya girse, ülkemizde vatandaşımızı sıkıntıya sokan bir hadise olsa, nasıl keyif aldıklarını görüyorsunuz. Bu büyük bir alçaklıktır. Bu ülkeye, bu millete, bu devlete ihanettir, kabul edilemez bir şeydir. \" dedi.

\'KAYBETTİRMEK İÇİN HERKES SEFERBER OLMUŞ\'

Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Saraykent İlçesi\'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Saraykent Belediye Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Bozdağ, herkesin 2019 hesabı yaptığını söyledi. Bozdağ, \"Milletimiz, kendisi gibi olanlara, iktidarına, sandıkta verdiği reyine ve yaptığı duasına yeni dualar katarak sahip çıktı. Bütün tuzaklar, bugüne kadar olduğu gibi, inşallah bundan sonra da ne tür tuzaklar olursa olsun bozulacaktır, bozulmaya mahkumdur. Herkes hesap yapıyor. 2019’un hesabını yapıyorlar. Dikkat ediyorsanız şimdiden cumhurbaşkanımızı 2019’da kaybettirmek istiyorlar. Milletimizi ve devletimizi kaybettirmek, Ak Parti\'yi kaybettirmek için Avrupa’nın bütün ülkeleri seferber olmuş. Başka ülkeler de seferber olmuş. Uluslararası örgütler seferber oldu. PKK, FETÖ, DEAŞ seferber olmuş, yetmiyormuş gibi Türkiye’nin içerisinde legal siyaset yapan partiler ve başka medya organları, başkaca guruplar seferber olmuş. Dikkat edin başka ülkeler var, örgütler var, terör örgütleri var, başka organlar var hepsi bir araya gelmiş acaba Türkiye’nin cumhurbaşkanını bulunduğu yerden nasıl aşağı indiririz kavgasını, mücadelesini veriyorlar. Buradan söylüyorum; indiremeyeceksiniz, gücünüz yetmeyecek. Çünkü bu hareket ve bu hareketin lideri bir mühendislik sonucu ortaya çıkmış siyasi aktör ve lider değildir. Gazetelerin manşetleriyle millete pazarlanmış birisi hiç değildir\" diye konuştu.

\'CHP İŞLER KÖTÜYE GİTTİĞİNDE SEVİNİYOR\'

Bozdağ konuşmasının devamında, \"CHP işler kötüye gittiği zaman adeta zil takıp oynayacak hale geliyor. Hükümet ne zaman dara girse, Türkiye ne zaman sıkıntıya girse, ülkemizde vatandaşımızı sıkıntıya sokan bir hadise olsa, nasıl keyif aldıklarını görüyorsunuz. Bunu çok net anlıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?. Bir ülkede siyaset yapanlar, kendi ülkesi sıkıntıya girdiğinde, iktidara halk kötü gözle baksın diye, ülkesi sıkıntıya girsin diye uğraş verir mi?, vermez. Ama bunlar veriyor. Yahu bu iktidardan kurtulalım da ekonomimiz batsın yok olsun diye sevinir mi bir ülkenin has, samimi insanı. Herhangi bir siyasi lider bunu istemez. Ama bu ülkede maalesef plan, program, proje ortaya koyamayanlar ,Türkiye’nin felakete sürüklemesinden, kriz ve kaos ortamına sürüklenmesinden kendilerine ikbal arayışı, ikbal devşirmesi içerisindeler. Bu büyük bir alçaklıktır. Bu ülkeye, bu millete, bu devlete ihanettir, kabul edilemez bir şeydir. Kendi ülkesine insanlar gelmesin diye bas bas bağıran bir ana muhalefet lideri olabilir mi?\" diye sordu.

\'TÜRKİYE\'DE GÜVENLİK YOKTU, ANKARA\'DAN İSTANBUL\'A NASIL YÜRÜDÜNÜZ?\'

Bozdağ, Kılıçdaroğlu\'nun Alman Focus Dergisi\'ne, \'Türkiye güvenli bir ülke değildir\" diye açıklama yaptığını da hatırlattığı konumasında, \"Bunu söyleyen beyefendiler Ankara’dan İstanbul’a 25 gün yürüdüler. Madem Türkiye’de güvenlik yoktu da 25 gün Ankara’dan İstanbul’a nasıl yürüdünüz. Sizin can emniyetiniz, mal emniyetiniz nasıl sağlandı. Hiç birinizin burnu kanamadan o kadar yolu nasıl yürüdünüz sormazlar mı size. Saraykent’te güvenlik var mı, Yozgat’ta var mı, Ankara’da var mı, İstanbul’da var mı, Diyarbakır’da, Edirne’de Kars’ta var mı, var. Bugün Berlin, Washington, Paris, Londra, ne kadar güvenliyse, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Yozgat da o kadar güvenli bir ülkedir, o kadar güvenli şehirlerdir. Ama maalesef iktidar mücadelesini kendi ülkesini karalayarak yapmayı şiar edinenler ülkesini karalamaktan medet umar hale gelmişlerdir. Bunlara cevabın en güzelini hep beraber 2019’da vereceğiz\" dedi.

Bekir Bozdağ, Cuma namazından sonra bir özel okulun açılışına katılmak üzere Yozgat\'ın Sorgun ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bozdağ’ın gelişi

-Belediye ziyareti

-Halkı selamlaması

-Tören

-Bozdağ’ın konuşması

-Acılış kurdelası kesimi

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU-Halit YILMAZ/SARAYKENT(Yozgat), (DHA)-

====================================

Kapıkule\'de gurbetçilerin \'kuyruk şeridi\'

YAZ tatillerini anavatanda geçirip yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluğu arttırdı. Karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak isteyen araçlar gümrük dışına taşıp çift şerit halinde yaklaşık 7 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 5 günde Kapıkule\'den 17 bin 106 araçla toplam 83 bin 258 yolcu çıkış yaparken, saatlerce bekleyen gurbetçiler, kuyruklara tepki gösterdi.

Avrupa’da yaşayan Türkler, anavatanda geçirdikleri yaz tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönüşlerini sürdürürken, sınır kapılarında da araç yoğunluğu arttı. Karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih edenler gümrük sahasını tamamen doldururken, dışarı taşan ve çift sıra halinde uzayan araçlar yaklaşık 7 kilometre kuyruk oluşturdu. Yurt dışına çıkmayacak olup Kapıkule\'ye gidecek araçlar için karşı yolun bir şeridi ters yöne açılırken, saatlerdir kuyrukta beklediklerini ifade eden gurbetçiler, ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin olmadığını söyleyerek uzayan kuyruklara isyan etti.

\"40 YILDIR GELİYORUM, HER SENE KUYRUK VAR\"

Fransa\'da yaşayan Adil Karabey, 40 yıldır otomobille memleketi Yozgat\'a geldiğini ve her seferinde kuyruklarda perişan olduklarını söyledi. Karabey, \"Her yıl aynı sorunları yaşıyoruz, buna bir çare bulmaları gerekiyor. Sabah 5\'ten bu yana kuyrukta bekliyoruz. Ailemiz yanımızda perişan olduk. Bulgaristan tek kapıdan alıyor, bizde burada saatlerde kuyrukta beklemek zorunda kalıyoruz. Yozgat\'tan geliyorum daha Fransa\'ya gideceğim. Benim iki günlük yolum daha var. Her seçimde Avrupa turu yapıyorlar, oy istiyorlar ondan sonra vatandaşını düşünen yok. İşleri bittiğinde halk sokaklarda rezil oluyor. Ben 40 yıldır Fransa\'dayım her sene bu problemi yaşıyoruz. Her sene Bulgaristan\'a geçemiyoruz\" dedi.

\"AB KUYRUKLARA ÇÖZÜM BULMALI\"

Gurbetçilerden Rasim Karaduman ise asıl sorunun Bulgaristan gümrüklerinde olduğunu belirterek, \"Ben Avrupa Birliği ülkesi üyesiyim, Alman vatandaşıyım. Buradaki tek sorun Türk gümrükleri değil. Bulgaristan gümrüğü tek perondan alıyor. Bu Avrupa Birliği sorunu, bunu onlar çözmek zorunda. Her sene geldiğimizde Bulgaristan\'a geçebilmek için saatlerde kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz\" şeklinde konuştu. Almanya\'da oturan Yurdal Gezer ise sabah saatlerinde kuyruğa girmesine rağmen henüz gümrüğe bile ulaşamadığından yakınarak, \"Bizi Türkiye\'ye çağırıyorlar. Bu kuyruklara çözüm bulmadan olmaz, biz üç beş kuruş biriktirip Türkiye\'ye geliyoruz. Kuyruklar haksızlık. Gümrük memurları çay içmesin, sigara içmesin ya\" dedi.

KUYRUKTA DAVUL-ZURNA KEYFİ

Gurbetçilerin yoğun Kapıkule Sınır Kapısı\'nın yanı sıra Hamzabeyli ve Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda da kuyruklara neden oldu. Pazarkule\'de gümrük sahası dışında 3 kilometre kuyruk oluşurken, bazı gurbetçiler Karaağaç Mahallesi\'nde davul-zurna eşliğinde oynayarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise çıkış yapmak bekleyen gurbetçi araçları yaklaşık 4 kilometre kuyruğa neden oldu.

5 GÜNDE 83 BİN YOLCU ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 5 günde sadece Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan 17 bin 106 araçla 83 bin 258 yolcunun çıkış işlemi yapıldı. Bulgaristan\'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de 4 bin 657 araçla 19 bin 407 yolcu, Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'nda 8 bin 729 araçla 28 bin 212 kişinin, Pazarkule Sınır Kapısı\'nda ise 2 bin 828 araçla 14 bin 563 kişinin çıkış işlemleri yapıldı.

EDİRNE BELEDİYESİ VE KIZILAY KUMANYA DAĞITTI

Edirne Valiliği AFAD koordinesiyle Türk Kızılay\'ı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ile Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Kapıkule Sınır Kapısı\'nda kuyruktaki gurbetçilere kumanya dağıtıldı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kuyruktaki araçlara kumanya dağıtarak ihtiyaçları olup olmadığını sorp, \"Bu durumun uluslara arası anlaşmalarla çözülmesi lazım. Edirne Belediye Başkanlığı olarak onların su ve kumanya ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugün hazırladığımız 3 bin adet kumanyayı dağıtıyoruz ve onlara lojistik destek vermeye çalışıyoruz. Amacımız burada ki gurbetçileri bir parça rahatlatmak. Arkadaşlarımız kumanya dağıtıyor, su ihtiyaçlarını karşılıyor. Tuvalet ihtiyaçları için de seyyar tuvaletler koyuyoruz. Edirne Belediyesi’nin imkanları dahilinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kapıkule\'de kuyrukta bekleyen araçlar

-Araç sürücüleri detay

-Çift şeritte bekleyen araç kuyruğu

-Gurbetçilerle röp.

-Araçlarında bekleyen gurbetçiler

-Havadan kuyruk görüntüleri

-Kapıkule gümrüğü

-Pazarkule yolu ve bekleyen araçlar

-Davul zurna ile oynayanlar

-Pazarkule\'ye gitmek için bekleyen araçlar

-Pazarkule tabelası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

==========================================

Suçsuz olduğu 7 yıl sonra anlaşıldı

İbrahim kaybolan yıllarını geri istiyor

İZMİR’in Ödemiş İlçesi’nde yaşayan İbrahim Uyar, 14 yaşındayken 9 yıl önce işlenen cinayetin üzerine atılması sonucu 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde, 6 yıl 7 ay kaldıktan sonra hakkında inandırıcı kanıt olmadığı için beraat etti. Gençliğinin haksız yere elinden alındığını söyleyen ve açtığı davayla 104 bin lira tazminat kazanan Uyar, “Gençliğimin bedeli bu mu? “ dedi.

Ödemiş’te 19 Temmuz 2008 yılında yaşanan olayda hayat kadını olduğu öne sürülen 50 yaşındaki Gülseren G., evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polisin o dönemde yaptığı araştırmada Gülseren G.’nin evine giren son kişinin Hamdi Gündüz olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda Gündüz, 14 yaşındaki İbrahim Uyar’ın evinde yakalandı. Gündüz emniyetteki ifadesinde, Gülseren G. ile ilişkiye girmek için 20 liraya anlaştıklarını ve Uyar’la birlikte kadının evine gittiklerini söyledi. Eve gidince önce kendisinin kadınla cinsel ilişkiye girdiğini daha sonra ise koridorda bekleyen Uyar’ın kadınla birlikte olduğunu bu sırada ise içerinden küfürleşme seslerini duyduğunu, Uyar’ın Gülseren G.’yi bıçaklayıp öldürdüğünü söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Uyar ise yalnız olduğu için arkadaşları Hamdi Uyar ve Emre Çınar’ı eve davet ettiğini söyledi. Gündüz’le birlikte Gülseren G.’ye gittiği iddiasını reddeden Uyar, Gündüz’le gece bir yere gitmediğini ve o gece dışarıya çıkmadığını belirtti. Gözaltındaki Uyar ve Gündüz sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2010 yılında biten dava sonucunda, Gündüz ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet, gasp suçundan ise 10 yıl hapis cezası aldı. Uyar ise 21 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İNANDIRICI KANIT OLMADIĞI İÇİN CEZA BOZULDU

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Gündüz’ün cezasını onarken, Uyar hakkında inandırıcı kanıt olmadığı için kararı bozdu. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında Uyar’ın beraat etmesine karar verdi. Bergama, Ödemiş, Çanakkale ve Balıkesir Cezaevlerinde 6 yıl 7 ay hapis yatan Uyar özgürlüğüne kavuştu. Haksız yere yıllarca cezaevinde kalan Uyar, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Açtığı davayı kazanan Uyar’a hapiste kaldığı 2400 gün karşılığında 49 bin 561 lira 52 kuruş maddi, 55 bin lira da manevi tazminat olmak üzere 104 bin lira ödenmesine karar verdi.

“GENÇLİĞİMİN BEDELİ BU MU\"

Avukatı Bilal Bahadır aracılığıyla karara itiraz eden İbrahim Uyar, ceza nedeniyle eğitim hayatını yarıda bıraktığını söyledi. Gençliğinin elinden alındığını ve yıllarca cezaevlerinde birçok sıkıntı yaşadığını belirten Uyar, şöyle konuştu: \"İlahi adalet yerini buldu. Ama benim boşa geçen senelerimi kim verecek. Ben arkadaşlarımdan ailemden uzak kaldım. Okuyamadım. Ben askerlik bile yapamadım. Kaybolan yıllarımın bedeli bu mu? Aynı durumda olan başka kişilere daha fazla tazminat ödeniyor. Cezaevinde zorluklar yaşadım. Dayak yedim, bir yıl hücrede kaldım. Açlık grevi yaptım. 14 yaşında iftira attıkları için benim gençliğim gitti. Olayla alakam yoktu. Kimseye derdimi anlatamadım. Şimdi de bana yapışan bir etiket var. Sabıkalı olduğum için kimse iş vermiyor. Burada kendime küçük yer açtım. Geçinmeye çalışıyorum. Kaymakamlıktan yardım istediğimde bana ‘tazminat almışsın senin ihtiyacın yok’ dediler. Benim hayatımın en güzel yıllarını aldılar. Karşılığı bu mu? Evleneceğim, yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Ama haksızlığa uğradım. Haksızlığım giderileceği yerde haksızlığa uğramaya devam ediyorum.\"

İbrahim Uyar’ın avukatı Bilal Bahadır ise, devletin bu haksızlığı adaletli bir şekilde gidereceğine inandıklarını, tazminata itiraz ettiklerini belirtti. İbrahim’in cezaevinden çıktıktan sonra yeni bir hayat kurması için haksızlığının giderilmesini gerektiğini ifade eden Bahadır, “İbrahim 14 yaşında bir iftira yüzünden hapse girdi. 21 yaşında suçsuz olduğu anlaşılınca beraat etti. Cezaevi sürecinden kendisinden büyüklerle aynı yerde kalıyor. Psikolojisi bozuk. Cezaevinden çıktıktan sonra bile mağduriyeti giderilmedi. İbrahim’e verilen tazminat, mağdur olmasına neden oldu. Bu karar İbrahim için ikinci bir travmaya neden oldu. İbrahim 30 yaşında bir suç işlese cezaevinden çıktıktan sonra mesleği olurdu. Hayatına kaldığı yerden devam ederdi. Ancak 14 yaşında girip 21 yaşında çıkıyor. Tam okuyacağı meslek edineceği yıllarda hapiste kalıyor. Üstelik suçsuz yere. Sonrasında tahliye olduktan sonra mağdur olduğu için arayan soran olmadı. Emsal davalarda kararlar arasında adaletli olmasını istiyoruz. Rakamlar arasında bu kadar fark olması eşitlik ilkesine aykırıdır. Verilecek tazminat devleti fakirleştirmez. Aksine devletin insanın temel hak ve özgürlüklerine verdiği değeri gösterirö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İbrahim Uyar ile röportaj

- Avukat Bilal Bahadır ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

===============================================

Sultanhanı\'nın ilçe olması coşkuyla kutlandı

AKSARAY\'da Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe olan Sultanhanı\'nda, ilçe olmanın sevinci coşkuyla kutlandı. Yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy eşliğinde tur attı, yol ortasında durup oynadı, Sultanhanı Kervansarayı önünde kurbanlıklar kesilip, şükür namazı kıldı.

Aksaray kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Konya yolu üzerindeki Sultanhanı Beldesi, Olağanüstü Hal kapsamında bugün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe yapıldı. Yaklaşık 10500 nüfusa sahip Sultanhanı, adını aldığını Selçuklular döneminde yapılan ipek yolu üzerinde olması nedeniyle de tarihte önemli yer bulunan Sultanhanı Kervansarayı ile tanınıyor. Kervansaray nedeniyle de belde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı durumunda. Buna bağlı olarak antika halı tamiriyle ön plana çıkan Sultanhanı\'nda 40 yakın dokuma halı tamir ve atölyesi bulunuyor. Yüzlerce kişi buradan geçimini sağlıyor. Sultahanı\'nın ekonomisi turizm dışında tarım ve hayvancılığa bağlı. Tarımda yonca ve pancar üretimi ön sırada yer alırken, özel şirkete ait şeker fabrikası bulunuyor.

DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ

Sultanhanı\'ın en büyük yatırımı ise Tuz Gölü’nün altına inşa edilen doğalgaz depolama tesisidir. Tesis geçen şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılımıyla açılı.

COŞKULU KUTLAMA

Kararın yayınlanmasının ardından Sultanhanı halkı adeta sokağa döküldü. Yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrağını alıp, araçlarla Konya- Aksaray karayolu üzerinde tur attı. Bazıları yol ortasında durup, oynadı. Ardından ilçe merkezine gelen kalabalık, Selçuklular döneminde yapılan ve ipek yolu üzerinde bulunması nedeniyle tarihte önemli bir yeri olan Sultanhanı Kervansarayı önünde toplandı. Vatandaşlar konvoya eşlik eden Belediye Başkanı Ak Partili Fahri Solak\'ı, omuzlara alıp, sevinçleri paylaştı.

Sulltanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Sultanhanı\'nın ilçe olması nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Sultanhanı, bilindiği gibi dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kervansarayının olduğu bir yerdir. Sultanhanı, doğalgaz depolama tesisinin olduğu bir yerdir. Doğalgaz depolama tesisi, bilindiği gibi yaklaşık 5 milyar dolarlık bir proje ve hükümetimizin stratejik bir projesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da bu proje genişletildi.\"

Sultanhanı\'nın ilçe olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı teşekkür eden Solak, \"Allah ondan razı olsun. Bütün Sultanhanlılar gerçekten 3 yıldan beri bunun mücadelesini veriyorduk. Sultanhanı halkı gerçekten yıllardır, yaklaşık 20 yıldır bu ilçelik özlemini çekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan gerçekten Allah razı olsun. Artvin’de Hopa’da, Kemalpaşa’da Cumhurbaşkanımızın aklına düşüren Allah’a kurban olayım. Gerçekten orada zikretti. Gerçekten çok güzel bir olay. Bütün Sultanhanı’na, bütün Aksarayımıza hayırlı uğurlu olsun.’’dedi.

Sultanhanı halkıda, ilçe oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Sevincin ardından yüzlerce kişi bir cami imanının öncülüğünde Sultanhanı Kervansarayı önünde şükür namazı kıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Konvoydan ve oynamaları

- Belediye başkanın omuzlara alınması

- Belediye başkanın konuşması, kurban kesilmesi

- Vatandaşlar röp.

- Şükür namazı kılınması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

=====================================

Kaçırılıp 30 bin dolar fidye istenen Suriyeli operasyonla kurtarıldı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik çıkaracakları bahanesiyle 10 gün önce kaçırılan ve ailesinden 30 bin dolar fidye istenen Suriyeli H.D., polisin düzenlendiği operasyonda bir evde elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı bulundu. Polisin Gaziantep ve Şanlıurfa\'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheliden Suriyeli 4 kişi tutuklandı.

Akçakale\'de barınan Suriyeli zengin H.D., Şanlıurfa İl Göç İdaresi\'ne gitmek üzere geçen 15 Ağustos\'ta ayrıldığı eve bir daha dönmedi. İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, H.D.\'yi kaçırıp ailesinden 30 bin dolar fidye istedi. Suriyeli H.D.\'nin eşi Alye El Feneş, fidyecilerin verdiği hesaba 15 bin dolar ve 15 bin lira para yatırdı. H.D.\'yi bırakmayıp fidyecilerin para istemeye devam etmesi üzerine Alye El Feneş, polise başvurdu.

H.D.\'nin kaçırılmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet ve Gasp Büro amirlikleri tarafından kurulan özel ekip çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla Alye El Feneş\'nin parayı yatırdığı hesabın sahibini belirleyip takibe aldı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU

Yapılan çalışmalarla Suriyeli H.D.\'nin Haliliye Mahallesi\'ndeki bir evde tutulduğu belirlendi. Özel ekip, belirlenen adrese operasyon yaptı. Eve düzenlenen operasyonda işadamı H.D., elleri ayakları ve plastik kelepçeyle bağlı şekilde bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeli H.D., polise verdiği ifadede, kendisine kimlik çıkarılacağı bahanesiyle üzerinde polis yeleği bulunan kişiler tarafından kaçırıldığını ve serbest bırakmaları için ailesinden 30 bin dolar fidye istenildiğini söylediği belirtildi.

H.D.\'yi kaçıran kişileri yakalamak için harekete geçen ekipler, Gaziantep, Şanlıurfa merkez ve Viranşehir İlçesi\'nde belirlediği 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.E.K., H.H.A., A.E. ve K.A. ile Türk İ.H.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise Suriyeli H.D.\'nin ailesinin yatırdığı saptanan 15 bin 200 dolar ve 13 bin 550 lira para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli 4 şüpheli \'Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.H.A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Emniyetten çıkarılan şüpheliler

- Ele geçirilen paraları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

==========================================

Dekanın öldüğü kazayla ilişkin görüntüler ortaya çıktı

SİNOP Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Sezgin ile 6 yaşındaki oğlu Asrın\'ın öldüğü eşi Mecbure Tülay Sezgin\'in öldüğü kazada aynı saatlerde ters gönde yolda seyreden bir aracın olduğu iddia edilmişti. Kaza saatlerinde bir otomobilin akaryakıt istasyonundan ters yönde yola girdiği anı yansıdan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

28 Temmuz\'da saat 12.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında yaşanan kazada Sinop\'tan Malatya\'nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof.Dr. Murat Sezgin\'in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Murat Sezgin ile oğlu Asrın yaşamını yitirirken, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ise yaralandı. Kazanın yaşandığı gün görgü tanıklarının ifadesine göre, ters yönden karayoluna giren bir aracın, kazaya sebebiyet verdiği iddia edildi. Bu iddia üzerinden hareket eden jandarma ekipleri, kaza yeri yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kazanın yaşandığı saatlerde akaryakıt istasyonundan çıkan bir otomobilin ters yönden karayoluna girdiği görüldü Kaza anını yansıtmayan görüntülerde, ters yönden giden aracın ilerlemesinden bir süre sonra kazanın gerçekleştiği iddia edildi. Araç sürücüsü M.Y. görüntülerin ardından gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan görüntüleri izleyen dekanın yakınlarının ise duruma tepki gösterdiği ve sürücü M.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kemarası görnütüsü

-Ters yönde yola girip ilerleyen aracın görüntüsü

Haber:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

======================================

Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında

ADANA\'da 29 yaşındaki Mehmet Nuri C.\'nin, bir apartmandan bisiklet çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent genelinde son iki haftada 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirlediği Mehmet Nuri C.\'yi yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, aynı suçtan 2 kez daha yakalandığı bildirildi. Mehmet Nuri C.,\'nin apartmanlara girip bisikleti çalarak ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı. Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Nuri C., işlemlerinin ardından adileye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

(Güvenlik Kamerası)

- Hırsızın apartamana girişi

- Bodruma inmesi

- Bisikleti çözmesi

- Bisikleti alması

- Apartmandan çıkışı

---------------------------

- Polis aracının gelişi

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne girdirilmesi

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

=========================================

Zehir tacirlerine operasyon

ANTALYA\'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Kurban Bayramı öncesi İstanbul\'dan Antalya\'ya 3 kardeşin getirdiği 1 kilo 200 gram kokain otogarda ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan Antalya\'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının ardından harekete geçti. İsimleri ve eşkalleri belirlenen 3 kardeşin Antalya Şehirlerarası Terminali\'ne geleceğini öğrenen narkotik timleri, otogarda beklemeye başladı. İstanbul otobüsünden inen kardeşler A.B., O.B. ve U.B. yakalandı. Bagajlarında yapılan incelemede 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.

Diğer yandan Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi\'nde eroin satıldığı ihbarını alan ekipler, Ö.T.\'yi 20 paket eroini satarken yakalandı. Şüpheliler sorgularının ardından adliye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zanlıların polis nezaretinde adliye getirilişi

- Zanlıların adliyeye girişleri

- Adliye dış plan

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

=============================================

Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı bekliyor (2)

BİLAL ERDOĞAN MALAZGİRT\'TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferinin yıldönümü etkinliklerinin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Okçular Vakfı Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ile birlikte Zafer Anıtı bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bilal Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: (DHA)

============================================

Çermikte tarihi geçit, tesis kazısında ortaya çıktı

DİYARBAKIR\'ın Çermik İlçesi\'nde, Çüngüş yolu üzerinde halı saha için yapılan kazı sırasında, tarihi kaleden, Sinek Çayı\'na inen bir mağara geçit bulundu. Definecilerin tahrip ettiği mağarada göçük nedeniyle toprakla dolduğu görülürken, mağaranın giriş kapasında o döneme ait figür ve çizimler bulunuyor.

Çermik İlçesi\'nde, Çüngüş yolu üzerinde bulunan ve gayri müslimlerin uzun yıllar önce mezarlık olarak kullandığı alanın bitişiğindeki kaleden, Sinek Çayı\'ne inen bir mağara geçit bulundu. Çermikli bir işadamının, halı saha ve sosyal tesis yapımı için başlattığı kazı sırasında, tarihi mağaranın ortaya çıkması üzerine inşaat ve kazı çalışmaları durduruldu. Girişi çok geniş olan ve girişinin her iki tarafından o döneme ait çeşitli figür ile çizimlerin bulunduğu mağara, definecilerin yaptığı kazıdan kaynaklı göçükler nedeniyle toprak ve molozlarla dolduğu görüldü. Girişinde ve içerisindeki duvarlarda haç işaretleri bulunan mağaranın o dönemlerde hem gizli geçit hem de ibadet yeri olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Tarihi kaleden Sinek Çayı\'na inen geçitin ortaya çıkması, ilçe sakinleri arasında da heyecanla karşılandı. İlçenin turizm anlamındaki tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanılan mağara geçitte gerekli inceleme yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan ekipler bekleniyor.

Görüntü Dökümü

-Bulunan mağarının dıştan görüntüsü

-Girişindeki figür ve çizimler

-Vatandaşlar mağara ile ilgili konuşurken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)-

===================================================

Bursa, Srebrenitsa Soykırımı’nı Guinness rekoruyla dünyaya duyuracak

BURSA Büyükşehir Belediyesi Bosna’da, 22 yıl önce 8372 kişinin acımasızca katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nı, Guinness rekoruyla dünya kamuoyuna bir kez daha duyurmaya hazırlanıyor. Bu yıl, soykırımda yaşamını yitirenler için düzenlenen Mars Mira Yürüyüşü’ne katılanların çektiği fotoğrafları n yer aldığı sergiyi açan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, soykırımın tüm dünyaya bir kez daha duyurulması için önümüzdeki yıl düzenlenecek anma töreni öncesinde 8372 kişi ile Srebrenitsa çiçeğinin oluşturulacağını söyledi.

Bursa Kent Müzesi, çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bosna’da 1995 yılında Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitza Soykırımı ‘nın 22’inci yıldönümü dolayısıyla 11 Temmuz’da yapılan anma etkinliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi de katkıda bulundu. Akademisyen, gazeteci, dağcı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 40 kişilik grup, katliamdan kaçanların Potaçari’den Tuzla’ya kadar kullandığı güzergahta gerçekleştirilen Mars Mira adlı Barış Yürüyüşü’ne katıldı.

3 gün süren 77 kilometrelik zorlu güzergahta gerçekleştirilen Barış Yürüyüşü ve anma törenlerine katılanların çektiği 80 fotoğraf Bursa Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Sergi 15 Eylül’e kadar açık kalacak.

Sergiyi Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic ile birlikte açan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kendisinin de bu yılki anma törenine katıldığını hatırlatarak, sergide yeralan yürek yakan fotoğraflara dikkat çekti.

Srebrenitsa’da yaşanan büyük insanlık dramının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Altepe, “ Müslüman Boşnak kardeşlerimizin dramı unutulmamalı, ders alınmalıö dedi. Avrupa’nın ortasında sırf Müslüman oldukları için bir günde binlerce insanın tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledildiğini vurgulayan Altepe, “Bu son dönemlerin en büyük soykırımı. Bunu dünyanın gözü önüne sermek millet olarak bizim görevimiz. Bu batının yüz karası ve kimseyi artık konuşturmayacak olan önemli bir olayö diye konuştu.

Bu yıl ki yürüyüş ve anma etkinliğine lojistik destek verildiğini ve bir ekiple katılımın sağlandığını kaydeden Altepe, önümüzdeki yıl için Bosna ile birlikte düzenlemeyi planladıkları etkinliği de açıkladı.

SOYKIRIMI İNSANLARIN BEYNİNE KAZIYACAĞIZ

Srebrenica’daki anma törenleri için önümüzdeki yıl daha sistemli bir çalışma yapacaklarını kaydeden Altepe, şöyle devam etti:

“Yürüyüş sırasında su tişört ve şapka dağıtımı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl bunlar artarak devam edecek. TIR’larda özel düzenleme yaparak tuvaletler göndereceğiz. Daha büyük katılım olacak ve Bosna Belediyesi ile ortak çalışma yaparak anma töreninde bir gün önce 8372 kişi ile Srebrenitza Çiçeği’ni oluşturacağız. Bu dünyadaki en büyük organizasyonlardan biri olacak ve rekorlar kitabına girecek.Bu etkinlikle yaşanan soykırımı insanların beyinlerine kazıyacağız. Bunlar unutulmayacak, her zaman hatırda tutacağız. Merhum Aliya İzzet Begoviç\'in dediği gibi unutulan soykırım tekrarlanır. ö

SREBRENİTSA ÇİÇEĞİ

Sırpların gerçekleştirdiği soykırım sonrası oluşturulan beyaz ve yeşil renklerle işlenen Srebrenitza çiçeği katliamda şehit düşenleri ve annelerinin hüzünlerini temsil ediyor. Çiçeğin 11 yaprağı 11 Temmuz 1995 katliam gününü, yeşil renk yeniden doğuşu ve İslamiyeti, beyaz renk ise masumiyeti anlatıyor.

Bu yıl ki Mars Mira Yürüyüşü ve anma törenine Bursa ekibiyle birlikte katılan Fotoğraf Sanatçısı Cumhur Aygün de insanlarla çiçeğin oluşturulması konusuyla ilgili inceleme yapmıştı. Aygün, Bursa, İzmir ve Anıtkabir\'de insanlarla oluşturulan Atatürk Portresi çekimleriyle tanınıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sergi açılışı

-Sergiden detay

-Yürüyüş görüntüleri

-Film gösterimi

-Başkanın açıklaması

Haber-Kamera : Namık GÖZ/Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)-

=======================================

Kurbanlık taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'nde kurbanlık koyun taşıyan kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Hakkı Şermet öldü, yanındaki 1 kişi yaralandı, 93 koyun da telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Andırın- Kadirli Karayolunun 5\'inci kilometresindeki Çatak Mahallesi\'nde meydana geldi. Sivas’ın Gürün İlçesi\'nde yüklenen 200 kurbanlık koyunu satmak için Adana\'ya götüren Hakkı Şermet yönetimindeki 27 B 4593 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aştıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Hakkı Şermet kamyonun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Mustafa Kaya ise yaralandı. Kazada kamyonette bulunan 93 koyun da telef oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Kaya, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik bir çalışmasının ardından kurtarılıp Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Sürücünün cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaralanan ve can çekişen koyunlar da kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------------------

- Olay yeri

- Yaralının araçtan çıkarılışı

- Yaralının ambulansa taşınması

- Koyunlar

- Devrilen kamyon

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

===========================================

Otomobil 5 metrelik çukura düştü: 4 yaralı

ÇORUM’da 4 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil yol yapım çalışması için açılan 5 metrelik çukura düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Çorum\'un Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Seval Akkaya (32), idaresindeki 74 BS 064 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol yapım çalışması gercekleştirilen yolun bu kısmının bitip inşaat sahasının başladığını fark edemeyince yol yapım çalışması için açılan 5 metre derinliğinde çukura düşüp ters döndü. Kazada otomobillerde bulunan sürücü Seval Akkaya birlikte, Serkan Akkaya (34), Nevin Akkaya (43) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Düşen otobilden daetay

-Polislerden detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

=========================================

Metruk binada çürümüş erkek cesedi bulundu

SAMSUN\'da 10 katlı metruh binanın zemin katında çürümüş insan cesedi bulundu. Cesedi inceleyen ayak kısmındaki erkek ayakkabısından bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kimliği belirlenemeyen cesedin cinayete kurban gidip gitmediğini araştırıyor.

Olay bugün İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi\'nde meydana geldi. 10 katlı metruh binada köpek sesi duyan ve acıktığını düşünerek eline yiyecek alan Gökhan Keskin binanın zemin katına indi. Burada çürümüş bir ceset bulan Keskin, olayı polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çürümüş cesedin üzerinde halen giysi kalıntılarının olduğunu ve ayağında ki erkek ayakkabısından bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Cesede ait kemiklerin etrafa dağılması dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset torbasına konan kemik parçaları otopsi yapılmak Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Cesedi bulan Gökhan Keskin, \"Binanın içinde köpek sesini duydum. Köpeğin açlıktan havladığını düşünerek yiyecek alıp ona vermeye gittim. İçeri girdiğimde kemiklerin olduğunu gördüm ve direk polisi aradım\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis çürümüş erkek cesedinin 1 yıldan fazla süre önce öldüğünü belirledi. Öte yandan kimlik tespitinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı ve olayın cinayet olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Cesedin binadan çıkarılması

-Polislerden detay

-Görgü tanığı ile röp.

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

=========================================

Şanlıurfa\'da cezaevi firarisi yakalandı

ŞANLIURFA’da, polis tarafından kimlik kontörü yapılan R.İ.\'nin cezaevinden firar ettiği anlaşılınca gözaltına alındı.

İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, kent merkezinde asayiş uygulaması ve şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üst araması ve GBT sorgusunu yaparken, şüpheli gördükleri R.İ.\'nin kimlik sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulama neticesinde R.İ.\'nin cezaevinden firar ettiği belirlendi. Gözaltına alınan R.İ., emniyetteki yakalama işleminin ardından cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Şubeden çıkarılan cezaevi firarisi

- Polis aracında bindirilen firari

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

===========================================

Kaçan kurbanlıklar, drone ile belirlenip yakalanacak

GAZİANTEP\'te Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kurban Bayramı\'nda kaçacak hayvanlar için \'Kurbanlık Yakalama Timi\' kuruldu. Bayrama Hayvanat Bahçesi\'nde hazırlanan tim, kurbanlık hayvanları drone ile tespit edip yakalayacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için \'Kurbanlık Yakalama Timi\' kuruldu. 20 kişilik tim, Hayvanat Bahçesi\'nde tatbikat yaptı. Yakalama timi, tatbikat öncesi düz koşu yapıp, ardından kement atma ve uyuşturucu iğne atma eğitimi aldı. Hazırlıklarını tamamlayan tim, Kurban Bayramı\'nda kaçacak hayvanları, drone ile görüntüleyip yakalayacak.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, timin olası kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalamak için çalışacağını söyledi. Bu yıl ilk defa drone de kullanılacağını ifade eden Özsöyler, \"Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı olarak Kurban Bayramında kaçan hayvanları 20 kişilik Kurbanlık Yakalama Timi oluşturduk. Yakalama timi, 1 aydır eğitim görüyor. Tim, bayram boyunca 153 Zabıta Hattı\'na 153\'e gelen ihbarları değerlendirerek, kaçan hayvanları yakalayacak ve sahibine teslim edecek. Bu yıl kaçan hayvanları yakalamak için ilk kez drone kullanacağız. Drone ile kaçan hayvanlar havadan tespit edip ekibimiz yakalayacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Hayvan kurtarma timi hazırlıkları

- Dana yakalama tatbikatı

- Dronla takip sistemi

- Celal Özsöyler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet SOYDOĞAN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

===========================================

Yeni Emniyet Müdürü görevine başladı

NİĞDE Emniyet Müdürlüğüne atanan Salim Cebeloğlu, görevi Ali Kemal Kurt’tan devraldı.

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Niğde’ye atanan Polis Başmüfettişi Salim Cebeloğlu, Emniyet Müdürlüğü’ne gelişinde törenle karşılandı. Törende Edirne Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kemal Kurt, görevini yeni Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’na devretti.

Müdür Kurt yaptığı konuşmada \"Namusumuzla, şerefimizle, alnımızın akıyla bayrağı size bırakıyorum . Bundan sonraki görevinizde benden daha iyi yapacağınıza inanıyorum. Başarılar diliyorum\" dedi.

Yeni Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu ise şöyle konuştu: \"Bu görev değişiminin Niğde’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın müdürümle görüştüm bilgi sahibiyim. Burada çok başarılı hizmetler olduğunu biliyorum. Bize düşen de sayın müdürümüzün bize devrettiği emaneti daha üst noktalara taşımak.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Müdürün çiçekle karşılanması

- Müdürün personelle selamlaşması

- Makamdan detay görüntü

- Müdürün açıklaması

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

=============================================

Sivas\'ta acemi erler yemin etti

SİVAS 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı\'nda üç haftalık temel askerlik eğitimini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti. Erlerin tören sonrası aileleri ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Sivas 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı\'nda acemi eğitimi gören 1997-3 tertip 1\'inci Kademe 2 bin 372 er, 23\'üncü Dönem 85 sözleşmeli er ve 368\'inci kısa dönem 16 er için General Şükrü Kanatlı Kışlası\'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Vekili Sezgin Üçüncü, Garnizon ve 5\'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, bazı il protokol üyeleri ile yemin eden acemi erlerin aileleri katıldı. 3 haftalık temel eğitimden geçen acemi erlerin ve ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından erler gruplar halinde yemin etti. Program da birliğe ilk katılan piyade er Yusuf İzoğlu yaş kütüğüne plaket çaktı. Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi. Törende ayrıca Sivas\'ta askerlik yapan erlerin baba ve dedelerine katılım belgesi verildi. Törende çocuklarını askeri üniforma ile gören ailelerin heyecanlı olduğu görüldü. Aileler çocuklarının yemin törenini cep telefonları ile görüntüledi. Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan yemin eden askerlerin ulusun güvenliğine layık olacağına inandığını söyledi. Tuğgeneral Erbakan erlere seslenerek, \"Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri\'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum\" dedi. Tören yürüyüş ile sona erdi. Tören sonrası askerlerin aileleri ile buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Askerler anne, baba ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntüler

-Başarılı askerlere ödül verilmesi

-Askerlerin yemini

-Ailelerin heyecanı

-Komutanın konuşması

-Tören yürüyüşü

-Askerlerin aileleri ile hasret gidermeleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

========================================

Manisa\'da 368/1 kısa dönem erler yemin etti

MANİSA İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen törenle, 368/1 kısa dönem 110 er yemin etti. Komutanlığa ilk kez general rütbesinde tayin olan Tuğgeneral Erman Can, töreni komuta etti.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erman Can, Garnizon Komutan Vekili Albay Fikret Rahmi Atalay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Gümüş, asker aileleri ve vatandaşlar, komutanlıkta kısa dönem erler için düzenlenen törene katıldı. 368/1 kısa dönem 110 er için tören başladı. Acemi askerler, bir ellerini arkadaşlarının omzuna, diğer ellerini bayrak ve silaha koyarak yemin etti.

Yemin eden kısa dönem erler adına konuşmayı Jandarma Er Yusuf Köse, \"Büyük komutan Ulu Önder Atatürk\'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda değerli komutanlarımızdan aldığımız eğitim ile Türk askerine yakışan gerek kılık-kıyafet, gerekse askeri disiplin bakımından dünyanın en güçlü ordusunun bir ferdi olmanın gururunu yaşadık\" diye konuştu.

Törende konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Eşitgen ise, \"Kahraman Mehmetçikler, 4 hafta gibi çok kısa sürede kışla yaşantısına alıştınız; büyük gayret göstererek temel askerlik niteliklerini kazandınız. Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde şehitlerimiz manevi huzurunda, ailelerinizin ve misafirlerimizin şahitliğinde silah arkadaşlarınızla namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus, şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk jandarmasına mensup bir asker olduğunuz kabul belgesidir. Taşıdığınız üniformanın yüce milletimizin şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşesinde bile sizle onurlanacağının bilincinde hareket ederek Jandarma Teşkilatı\'nın aynası olduğunu unutmayınız\" diye konuştu.

Törende şeref kütüğüne birliğine ilk katılan Jandarma Er Oğulcan Oral tarafından plaket takıldı. Yemin töreninden sonra aileleriyle birlikte olan askerler, bol bol özçekim yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tören alanı

- Aileler

- Askerlerin yemin etmesi

- Yemin eden kısa dönem erler adına konuşan Jandarma Er Yusuf Köse.

- İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Eşitgen\'in konuşması.

- Tören sonrası erler aileleriyle birlikte.

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Kamera. İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

==============================================

Türkoğlu\'nda TOKİ konutlarının sahipleri, kurayla belirlendi

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı\'nca Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu İlçesi\'nde emekliler için yaptırılan konutlar, kura çekimiyle sahibini buldu. 53 yaşında ev sahibi olan Güllü Durmaz, 630 lira kira öderken TOKİ sayesinde 361 lira taksitle ev sahibi olduğunu söyledi.

TOKİ, Türkoğlu\'nda yapımı devam eden 190 konutun 71\'ini evi olmayan emeklilere ayırdı. Başvuruların tamamlanmasının ardından konut sahibi olmaya hak kazanan emeklilerin dairelerinin kat ve kapı numaralarının belirlenmesi için kura töreni düzenlendi. Türkoğlu Kaymakamlığı Misak-ı Milli Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen kura çekimine; Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik ve başvuru sahipleri katıldı.

Kura çekimi öncesi konuşan Hasan Hüseyin Çelik, 2015\'te 81 ilde emeklilere yönelik bir konut kampanyası başlattıklarını hatırlattı. Türkoğlu\'ndaki konutların yüzde 40\'nın tamamlandığını kaydeden Çelik, \"Nasip olursa inşallah seneye bu zaman konutları teslim edeceğiz. Emeklilerimize 361 liradan başlayan, kira öder gibi çok düşük bir taksitlerle ödeme imkanı sunduk. Vatandaşlarımıza yine burada 190 bin lira ise 180 bin lira arasında bir fiyat belirledik. Genel olarak düşünüldüğünde bu bölgede uygun fiyat olarak düşünüyoruz\" dedi.

Milletvekili Celalettin Güvenç ise, Ak Parti\'den önce TOKİ\'nin batmış kuruluşlardan biri olduğunu ve Ak Parti ile ayağa kalktığını ifade ederek, \"Bugün Anadolu\'nun bütün her yerinde hamdolsun bizim insanımız meskenle, konutla, site kavramıyla tanıştı. Bu anlamda TOKİ\'nin hizmetleri unutulmaz diye düşünüyorum. Bilesiniz ki bu hizmetler yapılırken İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizdeki değerli hazine malları mafyanın elinden kurtarıldı, değerlendirildi, oralarda projeler yapıldı. Oradan elde edilen gelirlerle de Kahramanmaraş\'ımızın, Erzurum\'umuzun, Manisa\'mızın değil ilçe merkezlerinde köylerinde evler yapılmaya başlandı\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından noter tarafından çekilen kura ile 71 emeklinin evleri belirlendi. Ev almaya hak kazananlardan biri olan 52 yaşındaki Recep Davut, ilk defa ev sahibi olacağını söyledi. 1\'i bekar 6 çocuk sahibi olduğunu belirten Davut, \"350 lira kira öderken devlet bize bu imkanı tanıdı. Ev kirası öder gibi 360 lira ile ev sahibi olacağız. İnşallah iyi olur Allah hükümetimizden razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz, iyi olur inşallah\" dedi.

\'KİRAYA VERDİĞİMİZ PARALAR ÇÖPE GİTTİ\'

Konut sahibi olmaya hak kazanan Güllü Durmaz ise, çok mutlu olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

\"Çok mutluyum, evsizlere böyle bir imkan tanındığı için Allah razı olsun. Beyim emniyet görevlisiydi, vefat etti. Yıllardır kirada oturduk. O kadar para verdik, çöpe gitti. En azından böyle bir şey olsaydı evim olurdu. Çocuklarımızı daha güzel yerlere getirirdim. 630 lira ile kirada otururken 361 lira taksitle ev sahibi olacağım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Kuranın çekildiği bina

- TOKİ pankartı

- Hasan Hüseyin Çelik ile röp.

- Salondan detay

- Saygı duruşu

- Celalettin Güvenç\'in konuşması

- Kura çekilmesi

- Recep Davut ile röp.

- Güllü Durmaz ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=======================================