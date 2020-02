DHA YURT BÜLTENİ -9

ÇORUM\'DA, YOLDA KALAN HASTA PALETLİ KAR AMBULANSI İLE KURTARILDI

Çorum\'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çorum-Samsun karayolu Kaymakçı mevkiinde kara saplanan aracında rahatsızlanan Osman Aydın, paletli kar ambulansı yardımıyla kurtarıldı.

Çorum-Samsun karayolu Kaymakçı mevkiinde kardan kapanan yolda aracı ile mahsur kalan Osman Aydın, rahatsızlandı. Aydın, cep telefonu ile sağlık ekiplerinden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye paletli kar ambulansı sevk etti. Ekipler, ulaştığı hastayı alarak paletli kar ambulansı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Aydın, tedavi altına alındı.

Çorum kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. İl genelinde 520 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. Dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaç, devrildiği park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu. Kentte, belediye ekipleri kar temizlik çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

YALOVA\'DA İSTİNAT DUVARI YIKILAN 2 BİNA TOPRAK YIĞINI ALTINDA KALDI

Yalova\'nın Çınarcık ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu toprak yığını altında kalan 2 bina tahliye edildi.

Olay, ilçesinin Esenköy beldesinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Aşırı yağış sonrası istinat duvarı çöken 2 binanın büyük bölümü toprak yığını altında kaldı. 10 daire bulunan 2 binada yaşayanlar, çökme ve toprak kayması sonrası panikle evlerinden çıktılar. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve belediye ekipleri binaları boşalttı. Ekipler gece boyunca incelemelerde bulunurken, bina sakinleri, yakınlarında ve komşularında geceyi geçirdi.

ADANA\'DA SAĞANAK; OTOGAR SU ALTINDA KALDI (EK GÖRÜNTÜLERLE)

Adana’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Evleri de su bastı. Adana Merkez Otogarı’nda bulunan peronlarda ve bekleme salonları da suyla doldu. Bazı otobüs seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Otogar esnafı, otogar kotunun alçakta kaldığı için her sağanakta su bastığını bildirdi. Sağanak nedeniyle kentte trafik de aksadı.

KONYA MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU: 15 ASKER GÖZALTINDA

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler arasında geçen hafta açığa alınan Türk Hava Kuvvetleri\'nin akrobasi timi Türk Yıldızları\'nda görevli Hava Pilot Yüzbaşı A.O.A.\'nın da olduğu belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün \'mahrem abileri\' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 11 ilde, önceden belirlenen adreslere bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında geçen hafta açığa alındığı belirtilen Türk Yıldızları\'nda görevli Hava Pilot Yüzbaşı A.O.A.\'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MEVLANA\'YI ANMA TÖRENLERİNE 200 BİN KİŞİ KATILDI

Konya İl Kültür ve Truzim Müdürü Abdülsettar Yarar, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana\'yı anma törenlerine yaklaşık 200 bin kişi katıldığını söyledi.

Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl Konya\'da 7-17 Aralık tarihleri arasında \'Hz Mevlana\'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma\' törenleri düzenleniyor. Tören boyunca, sema gösterileri, sergiler, tiyatro oyunları, şiir dinletileri, panel ve konferanslar düzenleniyor. Törenlerle ilgili değerlendirme toplantısı yapan İl Kültür ve Truzim Müdürü Abdülsettar Yarar, törenlere yaklaşık 200 bin kişinin geldiğini söyledi. Yarar, şunları söyledi:\"Bilet satış rakamlarına göre Mevlana Kültür Merkezi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi\'ndeki Ahmet Özhan konseri ve Mevlevi mukabalesini yaklaşık 200 bin kişi tarafından takip edilmiştir.\"dedi.

Şeb-i Arus isminin Konya için tescillendiğini de hatırlatan Yarar, bu sene bu isim altında organizasyon yapan yerlerin sayısının geçen seneye göre azaldığını da sözlerine ekledi.

KIZI, 1.5 YILDA 68 KİLO VEREN ANNE VE ARKADAŞLARI DA AMELİYAT OLDU

Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşayan Seda Şeşen (28), 1.5 yıl önce geldiği Trabzon’da geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 128 kilodan 60 kiloya düştü. Kızındaki değişimi gören annesi Şengül Şeşen (51) ile arkadaşı Necla (47) ve kızı Tuğba Kılıç’la (30) birlikte geldikleri kentte mide küçültme ameliyatı oldu.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşayan Seda Şeşen, obezite nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Karadenizli olan Seda Şeşen 1.5 yıl önce geldiği Trabzon’da özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrası Seda, 1.5 yılda, 68 kilo verdi. Kilolarından kurtulan genç kız hayata bakışı değişti, sosyal hayata daha fazla katılmaya başladı. Kızındaki büyük değişimi gören 118 kilo ağırlığındaki anne Şengül Şenen de mide küçültme olmaya karar verdi. Şengül Şeşen’in arkadaşı 97 kilo ağırlığındaki Necla ile kızı 103 kilo ağırlığındaki Tuğba Kılıç ta ameliyat olmak istedi. Trabzon’a gelen Şengül Şeşen ile Necla ve Tuğba Kılıç, özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Genel Cerrahi Koordinatörü Prof. Dr. Can Keçe, Opr. Dr. Emrah Sözen ve Genel Cerrah Uzmanı Dr. Kibar Çebi’nin katıldığı ameliyatlar başarılı geçti.

‘68 KİLO VERDİM, HAYATA BAKIŞIM DEĞİŞTİ’

Ameliyat sonrası 128 kilodan 60 kiloya düştüğünü ifade eden Seda Şeşen, “Annem, arkadaşım ve annesi bendeki bu büyük değişimi görünce onlarda obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Verdiğim kilolarla hayata bakışımı değişti. Eskiden suskundum, kendimi hep arka planda tutardım şimdi öz güvenim çok yüksek. Çoğu insan beni tanıyamıyor, durdurup ‘çok değişmiş, çok güzel olmuşsun’ diyorlar. Çok pozitif dönüşler alıyorum, şu an çok muyluyum.ö diye konuştu.

’38-40 BEDEN GİYMEK İSTERİM’

Şengül Şeşen de “Ameliyat sonrası kızımda yaşanan büyük değişimi görünce ve ondan da aldığım cesaretle ben de obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyat çok güzel geçti. Bende inşallah kızım gibi kilo verip, çok güzel olacağım. Şu an 118 kiloyum, belli bir hedefim yok ama 38-40 beden giymek isterimö şeklinde konuştu.

\'ÇOK MUTLUYUM\'

Operasyon öncesi normal yolardan kilo vermeyi denediğini ancak başarılı olamadığını anlatan Tuğba Kılıç ise “Ameliyat öncesi kilo vermek için spor yaptım, çok uğraştım fakat olmadı. Arkadaşım Seda’daki inanılmaz değişimi görünce bende obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Kendimle birlikte sürekli kilolarından rahatsız olan annemi de ameliyat olmaya ikna ettim. Bir gün arayla ikimizde mide küçültme operasyonu geçirdik. 103 kilo ile ameliyata girdim. İnşallah yaza kadar bende kilolarımdan kurtulup zayıflayacağım. Hedefim 50 kiloya kadar düşmek. Şimdi çok mutluyumö diye konuştu.

PROF. DR. KEÇE: HAREKET ETMİYORUZ

Genel Cerrahi Koordinatörü Prof. Dr. Can Keçe ise dünya nüfusunun neredeyse yüzde 25-30’unun obezite olduğunu belirterek “Ülkemizde obezite kadınlarda yüzde 30 erkeklerde ise yüzde 25. Bu sadece cerrahi ile çözülecek bir şey değil. Hareket etmiyoruz, hareket neredeyse sıfır haline gelmiş. Bakanlığın bu konuda ciddi adımları var. Vücut kitle endeksi yüzde 40’ın üzerinde olanlara obezite cerrahi uygulanıyor. Almanya’dan gelen obezite problemi olan 4 hastamızı ameliyat ettik. Ameliyatları çok başarılı geçtiö ifadelerini kullandı.

ATAYURDU\'NU VAN GÖLÜ KIYISINA KURDULAR

Geleneksel Türk Kültürü Van Gölü kıyısında hayat buldu. Atayurt Projesi\'yle göl kıyısına 8 otağ kurulurken, tarihteki 16 büyük Türk devletinin de bayrağı takıldı. Otağda konaklamak için gelenler, adeta 2 bin yıl öncesine giderek nostalji yaşayabilecek.

VAN\'ın Muradiye İlçesi Kaymakamı Harun Yücel tarafından, geleneksel Türk kültürünü tanıtma ve yeni nesillere sevdirme adına ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi\'nde Atayurt Projesi hayata geçirildi. Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile binicik, okçuluk faaliyetlerinin yapılacağı alana tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı takıldı. Kurulan 8 otağ; Kırgızıstan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ni, ortadaki büyük otağ ise Türkiye\'yi simgeliyor. Her otağın yanında da nöbetçi kulesi ve otağlar arasında ocaklar bulunuyor. Otağda konaklamak için gelenler, yöresel kıyafetli kişiler tarafından atlarla, yöresel yemeklerle karşılanacak aynı zamanda at biniciliği, okçuluk, paintball gibi hizmetlerden yararlanabilecek, adeta 2 bin yıl öncesine giderek nostalji yaşayabilecekler. Bu kültürel tesislere gelenlerin sıkılmaya da vakti olmayacak.

PROJE DÜNYADA BİR İLK

Projeyi hayata geçiren Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, amaçlarının geleneksel kültürün gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi. Yücel, \"Öz kültürümüzü yeni nesillere sevdirme adına yaptığımız \'Atayurt\' projemizi, Van Gölü kıyısına kurduk. Bu proje dünyada ilklere giriyor. İçinde otağlarımız, okçuluk, at binicik alanlarımız var. Burada çeşitli etkinliklerimiz olacak. Gelen konuklarımız geleneksel Türk mutfağını burada otağlarımızda tadabilecekler. Hayata geçirdiğimiz Atayurt projemiz atçılık, geleneksel okçuluk, otağ üretimi, keçecilik, el işçiliği ve diğer faliyetleriyle birlikte dunyada bir ilk olacak\" dedi.

BÖLGE TURİZİMİNE ÖNEMLİ KATKI

Kaymakam Yücel, projenin bölge için önemli turizm kazanımı olduğuna dikkat çekerek, \"Bu projeyle birlikte burada önemli bir turizm potansiyeli oluşacak. Şu anda bile oldukça fazla ilgi görüyor. Tabi tam faaliyete geçtiğinde Van için önemli bir turizm kazanımı olacak. Şimdiden tur operatörleri bizi arıyorlar. Turistleri buraya getirmek istediklerini söylüyorlar\" dedi.

FİLM SETİ ALANI GİBİ

Film ve dizi yapımcılarını da bölgeye davet eden Kaymakam Yücel, \"Burası kurulu bir set alanı. O yüzden film yapımcılarını da biz buraya bekliyoruz. Burası tarihi film ve dizi çekimlerine oldukça uygun. Kendilerine de buradan çağrıda bulunalım, Van Gölü kıyısında hazır kurulu bir alanda filmlerini dizilerini çekebilirler\" diye konuştu.

ATLARLA KARŞILANACAKLAR

Atayurt Projesi\'nin Koordinatörü Kenan Aytaç ise, bu projede yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Dünyada benzer bir projenin olmadığını belirten Aytaç, Atayurdu\'na gelen konukları atlarla karşılayacaklarını söyledi. Aytaç, \"7 Türk devletimizin bayrakları ile geçmişteki 16 Türk devletinin bayrakları alanda yer alıyor. Atayurt projemizin giriş kapısında yöresel tatlarla, ikramlarla konuklarımızı karşılayacağız. Daha sonra programlarımız başlayacak. Bunların içinde at biniciliği, okçuluk, yöresel müziklerimiz olacak. Yöresel kıyafetlerle fotoğraf çekimimiz olacak. Bu proje el işçiliği ve yaptığımız faaliyetle dünyada bir ilk. Bu nedenle de bu projede olmaktan çok gururluyuz. Projede Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel\'in çok emeği var. Kendisine çok teşekkür ederim\" dedi.

YAPIMCILARDAN TEKLİF GELİYOR

Henüz yeni tamamlanmasına rağmen kendilerine yoğun bir talebin geldiğini belirten Aytaç, Atayurdu\'nu görmek için gelenlerin olduğunu söyledi. Aytaç, \"Bunun dışında belgesel yapımcılarından, film yapımcılarında da teklifler var. Bunları değerlendireceğiz\" dedi.

TERÖRİST ŞÜPHELİSİ: SİLAH VE ÜNİFORMALI FOTOĞRAFIM DELİL KABUL EDİLEMEZ

Adana\'da, terör örgütü El-Kaide\'ye bağlı \'Heyet Tahrir Şam\'a üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G., üzerinde ele geçen askeri ünfiformalı elinde silah olan fotoğrafların, terör örgütü üyesi olduğunu göstermeyeceğini iddia etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle bulunan, Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.G.\'nin, 2011\'de Çeçenistan\'da terör örgütü El-Kaide adına faaliyet gösterdiği, 2013\'te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye\'ye giriş yaptığı ve 1 yıl sonra yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye\'ye kısa süre için gidip, geldiği saptandı. \'Yabancı terörist\' şüphesiyle 2017\'de Mısır\'da yakalanıp, sınır dışı edilen A.G.\'nin, sahte pasaportla ocak ayında yeniden Türkiye\'ye geldiği ardından Suriye\'ye gidip, terör örgütü El-Kaide\'nin \'Suriye yapılanması\' \'Fetih El Şam Cephesi\' ve \'Heyet Tahrir Şam\' terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği öğrenildi. Üzerinde ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen polis ekipleri, A.G.\'nin, Çeçenistan ve Suriye\'de terör örgütleri adına gösterdiği faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneğine dair görüntüler buldu.

EVDE PARMAK İZİ

Yapılan parmak izi incelemesinde; 1 Ocak 2017\'de İstanbul\'da yılbaşı gecesi eğlence merkezi \'Reina\'ya düzenlenen, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin de yaralandığı saldırıda tutuklanan, Tacikistan asıllı Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov\'un İstanbul\'un Başakşehir ilçesinde kaldığı adreste tespit edilen parmak izlerinden birinin A.G.\'ye ait olduğu tespit edildi. A.G.\'nin, yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Türkiye\'ye gelmiş olabileceği değerlendirildi. A.G., sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu\'nca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılarak, tutuklandı.

KABUL ETMEDİ

A.G.\'nin, emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, esnaf olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. A.G.\'nin, Adana\'dan İstanbul\'a, buradan da Avrupa\'ya gitmeyi planladığı belirtildi. Şüphelinin tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde verdiği ifadede ,\"Reina eğlence merkezine Abdulkadir Marsharipov tarafından saldırılması olayına ilişkin herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur, böyle bir şahsı tanımıyorum. Söz konusu şahsın Başakşehir\'deki ikametinde nasıl ve ne şekilde parmak izimin çıktığını bilmiyorum. DEAŞ veya El Kaide örgütü üyesi değilim. Türkiye\'ye geliş amacım İngiltere veya başka bir Avrupa ülkesine gitmekti. Türkiye\'de herhangi bir saldırı yapmak amacım yoktu. Türkiye\'de kaldığım sürelerde araç satışı ve bebek tekstili ürünleri satışıyla ilgili ticari faaliyetler yürüttüm. Üzerimde bulunan fotoğraflar terör örgütü üyesi olduğumu göstermez. Biz Çeçenler Türkleri severiz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum\" dediği öğrenildi.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) -

===================

Isparta\'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı (2)

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Isparta\'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ISPARTA,(DHA)