DHA YURT BÜLTENİ-9

1)EMRAH SERBES\'İN CEZASI ONANDI

İZMİR- Aydın otoyolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) ölümüne neden olan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes\'e, \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak\' suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

=================================================

2)GÖLBAŞI- MALATYA YOLUNDA HEYELAN

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli yağış ve heyelan nedeniyle Malatya karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. İlçede dünden beri etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Malatya karayolunun 30\'uncu kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları ve topraklar yolu trafiğe kapattı. Araçlarıyla uzun süre bekleyen sürücüler, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)-

==================================================

3)METRUK BİNANIN DUVARI ŞİDDETLİ YAĞMURDA YIKILDI

BALIKESİR\'in Edremit ilçesine bağlı Gazi İlyas Mahallesi\'ndeki kullanılmayan 2 katlı binanın duvarı, şiddetli yağışın etkisiyle yıkıldı. Duvarın yıkılması nedeniyle yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokağa bir süre ulaşım sağlanamadı.

Edremit\'in Gazi İlyas Mahallesi\'ndeki 85. Sokak\'ta bulunan 2 katlı metruk binanın duvarı, dün gece etkili olan şiddetli yağışta büyük gürültüyle yıkıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Duvarın yıkılması nedeniyle sokak, trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, kısmen yıkılan metruk binada birilerinin olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı belirlenirken, sokak, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Binadan görüntüler.

- Sokaktan görüntüler.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 1 Dakika, 8 Saniye, Boyutu: 16.4 MB.

===================================================

4)KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV VE 2 TRAKTÖR YANDI, 11 HAYVAN TELEF OLDU

Isparta\'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde sabaha karşı çıkan yangında 3 ev ve 2 traktör yandı, 11 büyükbaş hayvan telef oldu.

Eğirdir\'e bağlı Yuvalı köyünde Yaşar Aydemir\'e ait evde saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Fatma Aydemir ve Süleyman Alasarıkoğlu\'nun yaşadığı evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

11 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Yangın köylülerin de desteğiyle uzun süren çalışma sonucunda kontrol altına alınırken, 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerin altındaki ağırlarda bulunan toplam 11 büyükbaş hayvan yanarak telef olurken, 2 traktör de yangında küle döndü.

Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Yanan evlerden ve itfaiyenin müdahalesinden göründü

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)

=================================================

5)FARKINDALIK İÇİN MADDE BAĞIMLISI GİBİ SOKAKLARDA DOLAŞTILAR

ZONGULDAK\'ta Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, sigara, alkol, bilgisayar, uyuşturucuya karşı \'Bağımlı olma özgür ol\' sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokaklarda madde bağımlısı gibi ellerindeki içki şişeleriyle dolaştı. İnsanlara madde bağımlısı gibi yaklaşan öğrenciler, bir süre sonra gerçeği söyleyerek alkolün zararlarını anlattı

BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencileri, \'Bağımlı olma özgür ol\' sloganıyla sigara, alkol, bilgisayar, uyuşturucunun zararlarını anlatmaya çalıştı. Kent merkezinde stant açan üniversite öğrencileri, uyuşturucu ve alkol kullanımına bağlı insan vücudundaki değişimleri göstermek için makyaj ile yüzlerini boyadı. Göz altlarına morluklar, yüz çevrelerine yaralar yapan öğrenciler, halka bağımlılığın zararlarını anlatarak, broşürler dağıttı. Bazı öğrenciler de yere oturarak alkol ve madde bağımlısı gibi davranarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı. Sokak ve caddelerde, insanların yanına madde bağımlısı gibi yaklaşan ve para isteyen öğrencilere vatandaşların tepkisi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar öğrencilere nasihatlerde bulunurken, bazıları da para verdi. Öğrenciler, bir süre sonra bunun sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade ederek alkolün zararlarını anlattı.

Öğrencilerden Zühre Cebeci, amaçlarının insanlara bağımlılığın yarattığı etkileri göstermek olduğunu söyledi. Bunu insanlara görsel olarak göstermenin soruna daha çok dikkat çekeceğini düşündüklerini söyleyen Cebeci ,\"Bir şeyler konuşursak veya anlatırsak geçici olabilir ama bunu gösterince daha kalıcı olabilir. İnsanların kullanmaya devam ettikleri sürece maddeleri ve teknolojik aletleri fiziksel ve sağlıklarında oluşturabilecek olumsuz etkileri gördüklerinde belki bırakırlar veya uzaklaşırlar diye düşündük. Umarım zihinlerde bir yer edinebilmişizdir. Amacımız farkındalık yaratmaktı. Umarız farkına varmışlardır\" dedi.

Ahmet Bayatlı da bağımlılık yapan madde kullanımı ve teknolojik bağımlılıklarını çeşitli materyallerle insanlara gösterdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Öğrencilerin açtığı stant

-Yerde oturarak alkol ve madde içiyormuş gibi davranmaları

-Vatandaşların bakması

-Alkol şişesiyle insanların yanına gitmeleri

-İnsanların tepkileri

-Öğrencilerle röp.

Süre: (8.12) Boyut: (918 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

===============================================

6)KONYA MERKEZLİ İKİ İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

KONYA merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Bu sabah Konya ve Gaziantep\'te yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde narkotik köpeği \'Ares\' ile yapılan aramalarda 75 gram esrar, 662 uyuşturucu hap ve 1 ahassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin, firari 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Polisin eve baskın anı

- Narkotik köpeği Ares\'in aramaları

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

=======================================================

7)DENİZLİ\'DE UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI: 4 GÖZALTI

Denizli\'de bu sabah erken saatlerde, \'torbacı\' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca baskın gerçekleştirilen adreslerde çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şafak vakti, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik, önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Özel harekat, kaçakçılık ve organize suçlar, terörle mücadele ve çevik kuvvet şubelerinden 100 polis de baskına katıldı. Ayrıca \'Cahaco\' isimli uyuşturucu dedektörü köpek de aramalarda yer aldı. Özel harekat polisleri, uyarıya rağmen açılmayan çelik kapıları koçbaşlarıyla kırdı. Bazı zanlıların, kapıya polisin dayanmasıyla uyuşturucuları lavaboya dökmeye çalıştığı öğrenildi. Operasyonda, 4 kişi evlerinde yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 7 bin lira nakit para ve hassas teraziler ele geçirildi. Ele geçilen uyuşturucu maddelerin oyuncak bebek, yastık içlerinde ve mutfak çekmecelerinde bulduğu belirtildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete getirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 3 kişinin daha arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Özel haraket polislerinin kapıları kırması

- Zanlıların gözaltına alınması

- Evlerde yapılan aramalardan

- Bulunan uyuşturucu maddelerden ve silahlardan

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

================

8)\'2\'NCİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZİRVESİ\' BAŞLADI

Adana\'da \"Başarı İçin Bağlılıkö temasıyla düzenlenen \"2\'nci İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi\' başladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği tarafından bu yıl \"Başarı İçin Bağlılıkö temasıyla düzenlenen \"2\'nci İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesiö Sheraton Otel\'de düzenlendi.

\'İNSAN KAYNAKLARINDA SİNERJİ OLUŞACAK\'

Zirvenin açılışında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, zirvede \"Başarı İçin Bağlılık\" temasının iletişim ve iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek insan kaynakları alanında bir sinerji oluşacağına dikkat çekti. İnsanın değerli bir varlık olduğunu ve iyi işlenmesi gerektiğini söyleyen Demirtaş şu şekilde konuştu:

\"İnsan kaynakları bir insanın hayatına dokunmayı, insana yön vermeyi, hedef belirlemeyi amaçlayan iş ve çalışma hayatının en önemli unsurlarından biridir. Bugün geldiğimiz noktada eski usul özlük ve personel birimleri artık işlevini yitirmiştir. İş dünyasının profesyonelleri, adama göre iş devrini kapatmış, işe göre en nitelikli adamı seçmenin gayretini göstermeye başlamışlardır. Bu nedenle insan kaynağı birimlerinin ve yöneticilerinin profesyonelleşmesi, zamanın gerektirdiği donanıma sahip olmaları da kaçınılmazdır.\"

1 MİLYON 93 BİN İSTİHDAM

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temur ise yaptığı konuşmada işveren ile nitelikli iş gücü arasında köprü olduklarını ve hedeflerinin istihdam oranını sürekli yükseltmek olduğunu söyledi. Temur, İŞKUR olarak 2002 yılında 24 bin işe yerleştirmelerinin bulunduğunu ve bu sayının 2018 yılında 1 milyon 93 bine ulaştığını belirterek, \"İŞKUR olarak gelişerek büyüyoruz. Milyonlarca, yüzbinlerce iş arayanımıza, işverenimizle sürekli sahada iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmada işveren temsilcilerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız var, bu üçlü mekanizma, diyalog bir sinerji oluşturmakta. Bu sinerjiden faydalanarak teşviklerimizle diğer kaynaklarımızla daha etkin iş birlikleri yapmaktayız. Bu tempo sayılı kentlerimizde var, bunlardan biri de Adana\'dır\" diye konuştu. Bu sene yaklaşık 500 bin iş yeri ziyaret ettiklerini söyleyen Temur, 3 milyona yakın iş arayanlara yönelik danışmanlık ve 30 bine yakın eğitim kurumu ile bağlantı kurduklarını dile getirdi.

\'NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ ŞART\'

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise Türkiye\'de de en önemli sorunlardan birinin istihdam olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

\"İş gücü piyasaları her geçen gün daha karmaşık bir hale geliyor. Vasıflı iş gücü açıkları önemli boyutlara ulaştı. Türkiye\'nin iş piyasasında gelişmesi için yüksek nitelikli çalışanlara önem vermesi bu alanda çalışmalar yapması kaçınılmazdır.ö

Türkiye\'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ancak daha nitelikli, daha yüksek katma değerli ürünler üreterek ulaşılabileceğini aktaran Kıvanç, bunun da ancak yüksek nitelikli iş gücü ile başarılabileceğine emin olduklarını söyledi. Zirve açılış konuşmalarından sonra ödül dağıtımı ve söyleşilerle devam etti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Protokolden genel ve detay görüntüler

-Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın konuşması

-İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temur\'un konuşması

-Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç\'ın konuşması

-Ödül dağıtımı

-Söyleşiden detay görüntüler

SÜRE:03\'49\" BOYUT:422 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

================================================

9)POLİS, SÜRÜCÜSÜNÜN \'DUR\' İHTARINA UYMADIĞI OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ

Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde uygulama noktasında polis, sürücüsünün \'dur\' ihtarına uymadığı otomobile ateş açtı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Abdullah Arat hayatını kaybederken, otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ergani ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır yönünden gelen otomobilin sürücüsüne, ilçe girişindeki uygulama noktasında polis ekipleri \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak sürücü hızını arttırıp, yoluna devam etmek isteyince, ekipler önce havaya, ardından da otomobilin tekerleklerine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği otomobilin arka koltuğundaki Abdullah Arat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından Abdullah Arat\'ın cenazesi, Ergani ilçesine bağlı Şölen köyünde toprağa verildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)-

===================================================

10)CAMİLERE GENÇLİK KOLLARI KURULACAK

DİYANET İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın talimatıyla her camide gençlik kolları oluşturulması için çalışmalara başlandığı belirtildi. Erzurum merkez Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı, Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın her cami görevlisinin 10 gence ulaşmasını istediğini söyledi.

Yakutiye Müftüsü Osman Yazıcı, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin uygulamalı dersine konuk oldu. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Besim Yıldırım\'ın da katıldığı derste iletişim öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın çalışmalarını anlatan Müftü Osman Yazıcı, camilerde gençlik kolları oluşturulmasına yönelik talimat verildiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın her cami görevlisinin 10 gence ulaşmasını istediğini belirten Yazıcı, \"Bütün camilerde gençlik kolları oluşturulması isteniyor. Biz de Erzurum\'da bu konuda çalışmalara başladık. Özellikle üniversite camilerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin zaman zaman sıcak bir mekâna ve rahat bir ortama ihtiyacı var. Cami gençlik kolları çalışmasını gençlik merkezleri adı altında daha geniş kapsamda faaliyetini sürdürmesi için çalışmalar düzenliyoruz. Camilerde kardeşlerimizin ders çalışabilecekleri ve çay içip sohbet edebilecekleri iki ayrı bölüm olacak. Buralarda çeşitli konularda dersler de verilecek\" diye konuştu.

Rahatsızlığı sebebiyle yattığı hastanede intihara teşebbüs eden iki gençle ilgili anısını paylaşan Müftü Yazıcı, şunları söyledi:

\"Yabancı bir şehre geldiniz, bu şehirde sizi kim bekliyor, yanınızda kim var, kim size yardım eder, bilmiyorsunuz. Hayatının baharında gençlik çağında eğitimli bir insan, okumuş, başarılı olmuş genç bir kız ya da delikanlının intiharındaki sebep nedir? Onlara bizim uzatacak bir elimiz olması lazım. Bu insalların yanlışlardan, hatalardan uzaklaştırılması lazım. İstiyoruz ki cami bünyesinde, müştemilatında, avlusunda, bahçesinde gençlerimiz olmalı. Orada çeşitli günah tacirlerinin suç işleyen mekanizmaların onlara ulaşamayacağı, onlardan etkilenmeyecekleri bir ortamı oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bu gençlik merkezlerini kuracağız.\"

Müftü Osman Yazıcı, konuşmasının sonunda iletişim fakültesi öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Salondan genel ve detay görüntü

-Müftü Osman Yazıcı\'nın konuşmasından detay

-Öğrencilerin Yazıcı\'ya soru sorması

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZUM, (DHA)

===================================================