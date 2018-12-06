DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SIRRI SÜREYYA ÖNDER, CEZAEVİNE KONULDU



İSTANBUL 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kocaeli Adliyesi\'ne geldi. İşlemlerinin ardından Önder, cezasını çekmek için Kocaeli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçundan hakkında 3,5 yıl hapis cezası verdiği HDP Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün Kocaeli Adliyesi\'ne geldi. Sırrı Süreyya Önder, İnfaz Savcılığı\'ndaki işlemlerin ardından Kandıra\'da bulunan Kocaeli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu. Sırrı Süreyya Önder cezaevine girerken, \"Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak\" diyerek zafer işareti yaptı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda alınan bilgiye göre Sırrı Süreyya Önder\'in yasal cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceği süre dikkate alındığında, koşullu salıverilme tarihinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kocaeli Adliyesi\'nden görüntü

KOCAELİ/DHA

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)İZMİR\'DE MARKET İŞLETEN ÇİFT, BAŞLARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR\'in Selçuk ilçesinde Hasan Hüseyin Özkan (55) ile 24 yıllık eşi Şenay Özkan (54), işlettikleri markette kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla öldürüldü.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Çamlık Mahallesi\'nde meydana geldi. Anayol üzerinde market işleten 2 çocukları bulunan Hasan Hüseyin ve Şenay Özkan çifti, işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Çift, başlarından tabancayla birer el ateş edilerek vuruldu.

Silah sesini duyup markete gelen çevre sakinleri, Özkan çiftini, yerde kanlar içinde bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri, Selçuk Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. İşyerinden bir şey alınmadığı belirlenirken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Mahalle sakini ile röp

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Ölenlerin fotoğrafları

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN, Mehmet CANDAN /İZMİR, (DHA)

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3)KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLARDA BULUNAN ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ\'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen Can Demir Karadağ, tutuklandı.

Muratlı ilçesindeki bir lisede beden eğitimi olarak görev yapan Can Demir Karadağ, hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden küfürlü paylaşımlar yapması üzerine inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından Karadağ, Muratlı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. Hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulan öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı. Muratlı Emniyet Müdürlüğü\'nde smoruşturması tamamlanan Karadağ, adliyeye sevk edildi. Karadağ, \'Dini değerlere saldırı ve hakaret ettiği\' gerekçesiyle tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Muratlı adliyesi

Adliye önündeki polisler

Polis aracının gelmesi

Alınan önlemler

Öğretmen Karadağ\'ın çıkarılması

Karadag\'ın araca konulması

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

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4)TRABZON\'DA ALIŞVERİŞTE SIKILAN AKADEMİSYENDEN TÜRKÜLÜ KLİP



TRABZON’da eşi ile birlikte gittiği alışveriş merkezinde sıkılan ve çeşitli mağazaların isimlerine uyarladığı türküyü seslendiren Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Gökhan Altınbaş’ın görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Trabzon’da eşi ile birlikte gittiği alışveriş merkezinde eşi alışveriş yaptığı esnada beklerken sıkılan ve mağaza isimlerine uyarladığı türküyü seslendiren Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Altınbaş’ın çektiği videyu sosyal medyada paylaştı. Çektiği videoyu “Hanımlar eşlerinizi zorla alışverişe götürmeyin, sıkılıyoruzö yazısı ile paylaşan Altınbaş’ın videosunu izleyen erkekler ‘Hislerimize tercüman oldun’ diyerek Altınbaş’ı destekledi.

“KADINLAR MAĞAZALARDA VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORLAR

Kadın ve erkeklerin alışveriş yaparken farklı olduklarını ifade eden Altınbaş, “Erkeklerin alışverişi çok yoğun olmuyor. Erkekler alışverişe girdikleri zaman mağazaya girip ihtiyaçlarını alıp çıkıyorlar. Ama kadınlar mağazalarda vakit geçirmeyi seviyorlar. Bu çok fazla alıveriş yaptıklarından kaynaklı bir şey değil genellikle bütün seçenekleri gördükten sonra almayı tercih ediyorlar. Erkekler sürekli alışveriş yaparken beklemek zorunda olan kocaların sesi oldunuz diyorlar dedi.

“HANIMLAR ALIŞVERİŞ YAPARKEN BEKLEYEN KOCALARIN SESİö

Eşi alışveriş yaparken mağaza önünde çıkmasını beklerken sıkıldığını belirten Altınbaş, “O sıkıldığım anlardan bir tanesinde de mağazaların isimlerine bakıp içimden türkü söylüyordum. Mağazaların isimleri bana sürekli farklı türküler çağrıştırmaya başladı. Sonra bekleyişimi eğlenceli bir hale dönüştürmek istedim ve türkü söyleyerek bu videolar çektim. Sonra çektiğim videoyu ‘Kadınlar eşlerinizi zorla alışverişe götürmeyin çünkü çok sıkılıyoruz’ diye paylaştım. İzleneceğini tahmin ediyordum ancak bu kadar yayılacağını, tüm sosyal medya platformlarında paylaşılacağını tahmin edemedim. Erkeklerden genellikle ‘hanımlar alışveriş yaparken bekleyen kocaların sesi oldunuz’ yorumunu alıyorum. İzleyenler videoda kendilerini buldular. Bu yüzden bu kadar ilgi gördü video Sonra ikinci video ile alakalı binlerce talep geldi ve çektik. Şimdi üçüncü bir video beklentisi var ama elimde açıkçası başka bir malzeme yok. Başlarda beklerken çok sıkılıyordum şimdi bunu eğlenceli bir hale dönüştürdüm. Bu olay daha fazla sıkıcı bir hal almaya başlarsa daha güzel videolar çıkabilirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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AVM detayları

Türkülü video detayları

Akademisyen ile röp.

Haber: Aleyna KESKİN Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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