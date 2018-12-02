DHA YURT BÜLTENİ-9

SİVAS\'TA, KADINI OTOMOBİLE ZORLA BİNDİRMEYE ÇALIŞANLAR ADLİYEDE (EK)

1)ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı\'ndaki sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, mağdur E.P.\'ye cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar gönderen T.D. tutuklandı. Diğer şüpheli Y.E. ise serbest bırakıldı.

Hüsnü Ümit AVCI-DHA

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2)NAMIK KEMAL, MEZARI BAŞINDA ANILDI

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, vefatının 130\'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı.Tanzimat edebiyatının coşkulu şairi Namık Kemal\'in, Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanlığı adına Piyade Albay Mehmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım, Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Edebiyat bölümü öğrencileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende, Namık Kemal\'in mezarına çiçek bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe öğretmeni Esra Başdeğmez, Namık Kemal\'in 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ\'da doğduğunu ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu belirterek, \"Namık adını ona şair Binbaşı Eşref paşa vermiştir. Devrinin aydın kişilerinden Mustafa Asıl Bey ve Fatma Zehra Hanımın oğullarıdır\" dedi.

Konuşmanın ardından bir öğrenci, Namık Kemal\'in \'Murabba\' şiirini okudu. Aynı yerde bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa\'nın türbesi de ziyaret edildi.

Görüntü Dökümü

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Namık Kemal\'in mezarından görüntü.

Törene katılanlardan görüntü.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan görüntü.

Mezara çiçek konulup dua edilmesinden görüntü.

Öğretmen Esra Başdeğmez\'in konuşması.

Haber-Kemara: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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3)DİDİM\'DE 36 KAÇAK YAPI YIKILDI

AYDIN\'ın Didim ilçesinde \'Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi\' kapsamındaki ve mülkiyeti hazineye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na tahsisli araziler üzerinde yapılan 36 kaçak yapı belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince birçok turistik tesis alanı ile konutun bulunduğu İmbat Sitesi bölgesinde tespiti yapılan kaçak yapılar hakında bir süre önce yıkım kararı çıkarıldı. \'Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi\' kapsamındaki mülkiyeti Hazine\'ye ait Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na tahsisli araziler üzerinde İmar Barışı\'nı fırsata çeviren kişilerce yapılan bu kaçak yapıların yıkım işlemi başladı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında Didim Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Deniz Atabay, belediye başkan yardımcıları Salih Bankoğlu ve Ahmet Yılmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Öznur Gündoğdu da hazır bulundu. İmbat Sitesi çevresindeki yapıların İmar Barışı\'ndan faydalanmak için başvurulan yapılar olduğunu belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, \"Bu yapılar hem özel turizm tahsis alanı içerisinde hem de kanundan faydalanma hakkı olmayan kaçak yapılar. Biz daha evvelden tespitleri yapmıştık, encümenden kararları çıkarıldı ve kanun prosedürleri bitti. Şuanda da yıkım çalışması yapıyoruz\" dedi.

Başkan Deniz, hiçbir zaman yaşadışı yapılara izin vermeyeceklerini belirterek, \"İmbat Sitesi çevresinde 110 bin dönümlük arazi içerisine yapılmış 36 kaçak yapı var. Bu yapıların bulunduğu alanda aynı zamanda turizm tahsisi alanı. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsise çıkarılan alanlar. Bu alanlarda bir yapılanmanın yapılabilmesi zaten mümkün değil. Ruhsatsız olduğu için biz de buraları kaldırıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak yapılakın yıkılmasından görüntü

-Yıkım anının havadan görüntülenmesi

-CHP\'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile röp.

-Genel ve detay

(Haber - Kamera. DİDİM / DHA)

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4)DEVELER SPOR KULÜBÜ YARARINA GÜREŞTİ

AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde belediye tarafından 5\'incisi bu yıl düzenlenen deve güreşi festivali 160 namlı devenin katılımıyla yapıldı. Deve güreşinden elde edilen gelirin Koçarlı Belediyespor\'a bağışlanacağı bildirildi.Koçarlı 5\'inci Deve Güreşi Festivali, Koçarlı Deve Güreşi Arenası\'nda yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı güreşlere, Ege, Marmara, ve Akdeniz bölgelerinden 160 namlı deve kıyasıya güreşti. Havanın el verişli olması, ilgiyi de artırdı. 15 TL\'ye bilet alarak alanı dolduran 5 bine yakın kişi, develerin güreşini heyecanla izledi. Kimileri bir yandan piknik yaptı, diğer yandan da çalan davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. Deve güreşinden elde edilecek gelirin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Aydın Amatör Süper Lig\'de mücadele eden Koçarlı Belediyespor\'a bağışlanacağı bildirildi. Deve güreşi öncesi konuşma yapan Koçarlı Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk, \"Göreve geldikten sonra Koçarlı\'daki 30 yıllık deve güreşi hasretini sona erdirdik. Bu yılda 5\'incisini düzenlemekteyiz. Artık deve güreşi denildiğinde Çanakkale\'den Antalya\'ya kadar bir çok ilimizde Koçarlı\'nın adı anılır oldu. Koçarlı deve güreşi artık bir marka haline gelmiştir. Bu haklı gurur hepimizin. Çünkü biz bunu birlikte başardık. Yeni dönemde de başarmaya devam edeceğiz. Bizler Yörük kültürünün özgür çocuklarıyız. Kültürümüzü hep beraber birlikte yaşatacağız\" dedi.

Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçede 30 yılı aşkın süredir devecilik yapan Mehmet Çelik, Zeki Yunus ve Necati Varlı\'yı Türk bayrağı ve plaket ile ödüllendirdi.

Görüntü Dökümü

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-Deve güreşlerinden görüntü

-Alandan görüntü

-CHP\'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk ile röp.

-Genel ve detay görüntüler



(Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI / AYDIN, (DHA)



