DHA YURT BÜLTENİ-9

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İZMİR’DE (EK)

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

İzmir’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu\'na katılmak üzere kente gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, bir otelde konuk meclis başkanları ile buluştu. TBMM Başkanı Yıldırım, basına kapalı olarak gerçekleştirilen TÜRKPA Asamble Konseyi\'ne başkanlık yaptı. Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşmesinin ardından heyetler arası ikili görüşmeler gerçekleşti. Kurul katılan meclis başkanları hep bir arada aile fotoğrafı çektirdi.

İZMİR

2)18 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ\'NİN ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLACAK

GAZİANTEP\'te, motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve 11 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Güngördü\'nün (18) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan gencin organları, 5 kişi için umut olacak. Nizip\'te 9 Kasım Cuma günü evine giden Mehmet Ali Güngördü, iddiaya göre, kendisini kovalayan otomobilden kaçarken, motosikletinin kontrolünü kaybetti. Motosikletin devrilmesiyle yola savrularak ağır yaralanan Güngördü, ambulansla Gaziantep\'teki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yoğun bakımda 11 gündür yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Güngördü\'nün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakil koordinatörlüğü yapan doktorların görüştüğü Ahmet ve Makbule Güngördü çifti, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla, gencin kalbi, korneaları, karaciğeri ve iki böbreği organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mehmet Ali Güngördü\'nün cenazesi ailesi tarafından defnedilmek üzere Nizip\'e götürüldü.

Yeğeninin organlarının başka insanlara can olmasını istediklerini ifade eden amca Bahattin Güngördü, \"Ailesi olarak yeğenimin organlarını bağışladık. Mehmet Ali\'nin organları başka insanlara can verirse bizim için çok iyi olacak. Bizim ciğerimiz yandı, başka kimsenin yanmasın. Verdiğimiz organlarla bir can gider ama 5 can kurtulabilir, o insanlara faydamız olur. O insanlarda kalp atışını duyarsak bizim için çok iyi olur\" dedi.

Mehmet Ali Güngödü'nün fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Amca Bahattin Güngörüile röp.

Cenazenin araca konulması

Cenaze aracının çıkışı

Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP

3)15 GÜNDE 100 TON HAMSİ TUTTU

DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, Karadeniz\'e açılan balıkçı Ferit Yıldız, 15 günde yaklaşık 100 ton hamsi tuttu. Son avından 9 ton hamsi ile dönen Ferit Yıldız, hamsinin az olduğunu söyledi.

Sinoplu balıkçı Ferit Yıldız, \'Yıldız\' isimli 30 metrelik teknesi ile Karadeniz\'de Sakarya ve Düzce açıklarında denize açılarak balık avlıyor. Ferit Yıldız, 15 günde yaklaşık 100 ton hamsi tuttu. Tekne açıkta beklerken, başka bir tekne ile alınan balık Akçakoca\'daki balıkçı barınağına getirilerek, 15 kiloluk kasalara konulup araçlara yükleniyor. Bu sene palamutun çok olduğunu, hamsinin ise az olduğunu söyleyen Ferit Yıldız, \"Bu yıl palamut çoktu, hamsi avı az. Buna rağmen şanslıyız. Ağlarımız 15 santimetre büyüklüğündeki hamsiyle doluyor. Bugün 9 ton hamsiyle limana döndük. Kasasını 150 liradan veriyoruz. Tuttuğumuz balığı İstanbul\'a gönderiyoruz.\" dedi.

Hamsi dolu kasaların araçlara yüklenmesi

Balıkçı ile röp

AKÇAKOCA(Düzce)

4)SAMSUN\'DA 6 YILDA 9 BİN 127 ŞİDDET MAĞDURU DEVLETE SIĞINDI

SAMSUN\'da bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi\'ne (ŞÖNİM) 6 yılda 8 bin 747\'si kadın, 380\'i erkek olmak üzere toplam 9 bin 127 şiddet mağduru başvurarak devlete sığındı. Bu yılın ilk 10 ayında ise bin 233 kadın, 52 erkek, 196 çocuk olmak üzere bin 481 kişi ŞÖNİM\'e geldi. Aynı dönemde 66 yabancı uyruklu şiddet mağdurunun de devlete başvurduğu belirtildi.

Samsun\'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi\'ne (ŞÖNİM) açıldığı tarih olan 6 Aralık 2012\'den bu güne kadar 8 bin 747\'si kadın 380\'i kadın olmak üzere 9 bin 127 şiddet mağduru başvurdu. Gelenlerin büyük çoğunluğunun sözel, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüklerini söylediği belirtildi. Başvuruda bulunanların 5 bin 903\'ünün evli, 2 bin 675\'inin ise bekar olduğu ifade edildi. Şiddet mağdurlarının 18-23 yaş grubunda bin 853 kişi, 20-29 yaş grubunda bin 882 kişi, 30-39 yaş grubunda 2 bin 798 kişi, 40-49 yaş grubunda ise bin 454 kişi olduğu ifade edildi. 2018\'in ilk 10 ayında ise ŞÖNİM\'e bin 233 kadın, 52 erkek, 196 çocuk olmak üzere bin 481 kişi başvurdu. 2018\'de ŞÖNİM\'e 51\'i kadın, 1\'i erkek 14\'ü çocuk olmak üzere toplam 66 yabancı uyruklu kişi başvuruda bulundu. Yabancı uyruklu kişilerin de Kadın Konukevi hizmetinden faydalandıkları ifade edildi.

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Türkiye\'nin 81 ilinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri\'nin bulunduğunu belirterek \"Temel amaç burada şu; Aileye yönelik şiddetin, aile içi şiddetin, kadına yönelik şiddetin sıfırlanması. Biz bakanlık olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddetin herhangi bir şekilde tölare edilmesi kesinlikle mümkün değil. Şiddeti sıfırlamak amacıyla her türlü çalışmayı bu ŞÖNİM\'ler kanalıyla yapıyoruz. ŞÖNEM\'lerimiz bizim haftanın 7 günü, 24 saat çalışıyor. Şiddet vakası söz konusu olduğunda sadece şiddet gören bayanlarla ilgili değil, özellikle şiddet gösteren kimse karşı tarafa da ulaşıp gerekli eğitimleri vermeye çalışıyoruz ki hem şiddet göreni hem şiddet yapanı aynı şekilde rehabilite edip sağlıklı bir toplum oluşmasına katkı sağlayalım\" dedi.

İl Müdürlüğü dışından detay

Röportaj

Detaylar

SAMSUN

5)EV HARABEYE DÖNDÜ, DUVARDAKİ FOTOĞRAF DÜŞMEDİ

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde doğal gaz patlaması nedeniyle bir evde meydana gelen yangında 3 kişi yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Parçalanan evin duvarında asılı fotoğraf ise düşmedi. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atatürk Caddesi\'nde üç katlı bir evin giriş katında meydana geldi. Özgür Karabulut\'un evine döşenen doğal gaz bağlantısı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle, evin duvarları büyük bir gürültüyle yan binanın duvarına yapıştı. Evdeki eşyalar patlamının etkisi ile dışarıya saçılırken, park halindeki bazı araçların camları kırıldı. Ev sahibi Özür Karabulut (37) ile tesisatı yapan işçiler Turgay Demir (40) ile Yusuf Akyüz (24) çıkan alevlerle yaralandı. Patlama sırasında evdeki diğer aile üyelerinin üst katta olması olası faciayı önledi. Oltu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Özür Karabulut ile Turgay Demir Erzurum\'a sevk edildi.

Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Yusuf Akyüz, patlamanın yaşandığı yere geldi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemen Akyüz olayı şöyle anlattı:

\"Evin tesisatını yaptık. Vanaları açıp gazın gelmesini bekliyorduk. Bu sırada evin lambasını yaktılar. O sırada evi alev topu kapladı. Patronum Turgay ağabeyi bana birşey olmasın diye üzerime kapandı. Sonra dışarı çıktık. Çok şükür kimseye birşey olmamıştı. Bizi ilçe hastanesine kaldırdılar. Benim durumum onlara göre iyi olduğu için tedavi edip taburcu ettiler. Bugün sabah gelip evi gördüğümde \'sağ çıkmamız tamamen mucizeymiş\' dedim.\"

Patlamanın yaşandığı evin duvarı parçalanırken büyük bir bölümü de yandaki binanın duvarına dayandı. Duvarın üzerinde asılı olan ev sahibi Özgür Karabulut\"un dedesi Faik Karabulut ile amcası Mustafa Karabulut\'un fotoğraflarının bulunduğu çerçevenin düşmemesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

Patlama olan evden detaylar

Yıkılan duvarlar

Duvarın üzerindeki fotoğraf

Patlamada bina önündeki araçların görütüsü

Yusuf Akyüz röp

Komşu ile röp

OLTU (ERZURUM)

