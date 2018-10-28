DHA YURT BÜLTENİ 9

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa\'da

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da düzenlenecek Güvenlik Toplantısı\'na katılmak ve Akçakale ilçesinde Suriye sınırındaki aydınlatma ve kamera sistemlerini incelemek üzere öğle saatlerinde uçakla kentte geldi. GAP Havaalanı\'nda; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bürokrat ve partililer tarafından karşılanan Bakan Soylu, uzun araç konvoyu eşliğinde Suriye sınırına hareket etti. Bakan Soylu, sınır hattındaki duvar aydınlatma ve kamera sistemlerini inceleyip valilikte düzenlenecek Güvenlik Toplantısı\'na katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Soylu\'nun 3\'üncü Hudut Komutanlığına gelmesi

- Askeri mangayı selamlayan Bakan Soylu

- Komutanlık binasına geçen Bakan Soylu

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL - Hadi KURT - ŞANLIURFA (DHA)

181 MB

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Adapazarı\'nda fabrika yangını



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'DA Keresteciler Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir mangal kömürü ve plastik çatal-bıçak fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adapazarı\'nda Keresteciler Sanayi Sitesi\'nde bulunan mangal kömürü ve plastik çatal-bıçak üretimi yapılan fabrikada henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikayı tamamen kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tebbir amaçlı 112 acil ekipleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler

Söndürme çalışmaları

Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Atatürk\'ün Kilis\'e gelişinin 100\'üncü yıldönümü kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün, 28 Ekim 1918\'de 7\'nci Ordu Komutanı iken Suriye üzerinden Kilis\'e gelişinin 100\'üncü, Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törene; Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkan Vekili Kadir Çirtikoğlu, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından tören, 7 Aralık Üniversitesi\'nde devam etti. 7 Aralık Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Akis, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 28 Ekim 1918\'de 7\'nci Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis\'e gelişi ile İngiliz ve Fransızlara karşı Kilis’te verilen milli mücadele dönemini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alından görüntüler

- Çelenk sunulması

- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

- Atatürk’ün Kilis’e gelişinin anlatılması

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Akis’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

281 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Antalya\'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı\'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Tugay ve Garnizon Komutanı Tuncay Polat, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Polat ve Başkan Türel, meydandaki Atatürk anıtı önüne çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından tören sona ererken bazı sivil toplum kuruluşları ve CHP Antalya İl Başkanlığı da anıta çelenk bıraktı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın tüm yurtta coşkuyla kutlandığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşuyla birlikte egemenliğin saraydan alınarak halka verildiğini belirten Ahmet Kumbul, “Bugün gördüğümüz durum farklıdır. Bugün güç halktan alınıp saraya veriliyor\" dedi.

Kumbul, alandaki kalabalığa seslenerek yerel seçimler için sıkı çalışmaları gerektiğini de söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanından detay görüntü

- Protokolden detay görüntü

- Sırasıyla çelenk konulması

- Alternatif çelenk koyanlar

- CHP il başkanının konuşması

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

327 MB /// 02.57\" (HD)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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TIR\'a çarpan araçta ölen baba ve iki kızı, son yolculuğuna uğurlandı

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR\'ın dorsesine çarpıp, takla atan araçta yaşamını yitiren sürücü Niyazi Başar (54), kızları Gülşehri (28) ve Tuğba Başar (25), toprağa defnedildi. Kazadan yaralı kurtulan ve cenaze törenine Ümmühan Başar, \"Ablamlar beni bırakıp gitti\" diyerek ağladı. Kazada yaralanan anne Emine Başar (53), tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, geçen cuma günü saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR\'ın dorsesinin sağ çamurluğuna çarpıp takla attı. Kazada araç hurda yığınına dönerken sürücü Niyazi Başar, kızları Gülşehri ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

BABA VE KIZLARI DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden baba Niyazi Başar ve kızları Gülşehri ve Tuğba Başar\'ın cenazesi bugün Seyit Harun Camii önüne getirildi. Cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Başar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan ve belinde kırıklar oluşan Ümmühan Başar da taburcu olup cenaze namazına katıldı. \'Ablalarım beni bırakım gitti\' diyerek ağlayan Ümmühan Başar, tabutlar omuzlara alınıp taşındığı sırada çevresindekileri \'Hangisi babam, hangisi ablam?\' diye sordu. Yakınları, Ümmahan Başar\'ı, sakinleştirmeye çalıştı. Baba ve kızlarının cenazesi şehir mezarlığına yan yana defnedildi. Kazada yaralanan anne Emine Başar\'ın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İŞTEN AYRILDIKLARI İÇİN EŞYALARINI EVE GETİRİYORLARMIŞ

Kazada yaşamını yitiren ve Konya kent merkezinde farklı yerlerde çalışan Tuğba ve Gülşehri\'nin çalıştıkları işten ayrıldıkları ve eşyalarını da ailecek, araca yükleyip, Seydişehir\'deki evlerine getirmek üzere oldukları öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST

Nevşehir\'den yüklediği briketleri Antalya\'nın Manavgat ilçesine götüren TIR şoförü Ali Karacaoğlu\'nun uyumak için aracını yolun asfalt bölümünün dışına park ettiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Karacaoğlu\'nun ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazından detay

- Ümmühan Başar ağlaması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Trakya\'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'ndeki çelenk sunma törenleriyle başladı.

Edirne\'deki tören Atatürk anıtındaki yapılırken, törene Edirne Valisi Günay Özdemir, İYİ Parti Edirne milletvekili Orhan Çakırlar, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksek Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne temsilcisi Volkan Türk Vural, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Valilik, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk anıtında bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ\'daki tören, valilik bahçesinde Atatürk anıtında yapıldı. Törene Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Ak Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP milletvekili İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı. Törende şeref defterini imzalayan Vali Mehmet Ceylan, Cumhuriyetin gurur ve iftihar kaynağı olduğunu ifade ederek, \"Aziz Atatürk, Başkanlığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilan ettiği, milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda gurur ve iftihar kaynağımız olan Cumhuriyetimiz, bugün 95. yılına ulaştı. Önderliğinizde Kurtuluş Destanını yazan milletimiz, Türkiye’yi \'muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma\' hedefi doğrultusunda sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla ilerlemektedir. Bir asra yaklaşan Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde bugün Türkiye’nin, her alanda yükselen ve dünyada daha çok söz sahibi olan bir ülke haline gelmesinin gururunu yaşıyoruz\" yazdı.

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki Atatürk Meydanı\'nda yapılan törene ise Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5’nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Sarıkut, askeri erkan, daire amirliği ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kaymakamlık, Kolordu ve Belediye başkanlığı çelenkleri anıta sunulmasının ardından burada tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle CHP Çorlu İlçe başkanlığı, Ak Parti İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti Çorlu İlçe Başkanlığı çelenklerini koymak için adeta bir birileriyle yarıştı.

Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yılı kutlamaları Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. İnönü Caddesi üzerindeki eski Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtındaki törene Kaymakam Mustafa Kaya, CHP Kırklareli milletvekili Turabi Kayan, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve halk katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu bulunularak İstiklal Marşı söylendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(EDİRNE)

-Atatürk anıtı

-Törene katılan protokol

-Elinde bayraklarla gelenler

-Anıta çelenklerin bırakılması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Genel görüntüler

(ÇORLU)

-Çelenklerin anıta sunulması

-Genel ve detay görüntüler

-CHP çelenginin konulması

-İyi Parti çelengi

-Ak Parti çelengi

-Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN-Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ölüm yolunda hayatında kaybeden aile toprağa verildi

KANDIRA(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada polis memuru, eşi ve kayınvalidesi toprağa verildi.

Dün gece, İzmit ile Kandıra arasındaki sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle \'ölüm yolu\' olarak anılan yolda ciple ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Yunus Emre Gökkaya, eşi Merve Gökkaya, ağabeyi Murat Atilla Gökkaya, annesi Nafize Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik hayatlarını kaybetti. Polis memuru Yunus Emre Gökkaya, eşi Merve Gökkaya, polis memurunun annesi Nafize Gökkaya, kardeşi Murat Atilla Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik hayatlarını kaybetti.

5 kişinin cenazeleri Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi\'nin morgundan alınarak Kandıra Merkez Şefik Camii\'ne getirildi. Öğle namazının ardından 5 kişi için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından polis memurunun cenazesi meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Polis memuru, eşi ve kayınvalidesi Kandıra Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Nafize Gökkaya ve oğlu Murat Atilla Gökkaya\'nın cenazeleri ise toprağa verilmek üzere Gümüşhane\'ye gönderildi.

Cenaze namazında polis memuru ve eşinin yakınları ile polisler büyük üzüntü yaşadı. Kazada yaralanan polis memurunun oğlu 1 yaşındaki Hamza Ali Gökkaya\'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cami avlusunda toplanan kalabalık

-5 tabutun yan yana görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması

-Polis memurunun tabutunun meslektaşları tarafından taşınması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

