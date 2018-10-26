DHA YURT BÜLTENİ 9

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN FINDIK AÇIKLAMASI ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 1 Kasım itibariyle fındık alımına başlayacağı müjdesi vermesi, üreticileri sevindirdi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, serbest piyasa fiyatlarının da artmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda fındığı da konuşarak; TMO’nun 1 Kasım itibariyle levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,50 liradan almaya başlayacağı müjdesini verdi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Serbest piyasada da fiyatların yükselmesini beklediklerini belirten Akarsu, \"Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması oldukça önemli. TMO’nun devrede olması üretici açısından çok çok önemli. Biz bu süreci yakından takip ediyorduk. TMO’nun tekrar geçte olsa alıma başlayacak olması özellikle serbest piyasada büyük etki yapacaktır. Serbest piyasa fiyatları 12 lira seviyesinde gidiyordu. Bu açıklamayı önemsiyoruz, çok olumlu ve yerinde. Cumhurbaşkanımızın fındık üreticilerini her zaman dikkate aldığını gösteren bir açıklama bu. Rekolte zaten düşük\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Fındık üreticileri ile röportaj

(SÜRE:1.40 Dk ) (BOYUT: 246 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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2)HATAY\'DA SELE KAPILIP ÖLEN GÖÇMENLERLE İLGİLİ KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI

HATAY\'ın Suriye sınırında, Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, sel sularına kapılıp, yaşamını yitiren 6 kaçak göçmenle ilgili kimlik tespit çalışması yapılıyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Hatay\'ın Yayladağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli yağış, kırsal alanda sele yol açtı. Suriye\'nin Bayır- Bucak bölgesinden Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sel sularına kapıldı. Bu anları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yapılan çalışma sonucu, Suriyeli olduğu değerlendirilen 6 erkeğin cesedine ulaştı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespit çalışması için Hatay merkezdeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Hatay\'da sele kapılıp ölen göçmenlerle ilgili kimlik tespit çalışması



Ufuk AKTUĞ- Emek ÇAKILI- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) -

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3)HDP\'Lİ AYDEMİR: ADAYLARIMIZI KANDİL BELİRLEMİYOR

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili, HDP\'nin adaylarının Kandil\'in belirlediği şeklindeki tartışmalara tepki göstererek, \"Biz adaylarımızı halkımızla, kurullarımızla belirliyoruz. Hiç bir dönem Kandil\'in veya söylenen farklı yöntemlerle adaylarımız belirlenmedi. Nasıl 24 Haziran\'da demokratik yöntemlerle adaylarımızı belirlediysek, bundan sonra da bu yöntemle belirleyeceğiz\" dedi.HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Saliha Aydemir, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ ve Musa Farisoğulları, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. HDP\'li vekiller toplantıda, ülke gündemi, yerel seçimler, kayyum atamaları, siyasi gelişmeleri değerlendirerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

\"KAYYUMUN, ERTESİ GÜN ATANACAĞINI BİLSEK DE SEÇİME GİRECEĞİZ\"

Yerel seçim ve kayyum atamaları hakkında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir, 31 Mart 2019\'da yapılacak seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, aday tartışmalarına değendi. HDP\'nin adaylarının Kandil tarafından belirlendiği söylemlerine tepki gösteren Aydemir, demokratik bir yöntemle adayları belirlediklerini ifade ederek, \"AK Parti-MHP ittifakı, yerel seçimlerde HDP\'yi işaret ederek, sandıklarda HDP çıkarsa, kayyum atayacaklarını ifade ettiler. Eğer kayyum atanacaksa, biz nasıl bir yol belirleyeceğimizi gündemimize geliyor. Kürtlerin yerel yönetimler seçimlere nasıl baktığını görmek gerek. Biz, şimdiye kadar nasıl seçimlere girdiysek, 2019 seçimlerinde de HDP olarak seçime gireceğiz. Kayyumun, ertesi gün atanacağını bilsek de, biz bu seçime kendi irademizle, halkımızla, halkımızın vereceği cevabı almak için seçime gireceğiz. AK Parti-MHP ittifakının oluşturmak istediği algı, bunun üzerinde insanların sandığa gitmesini engellemektir. Bunun üzerinde, HDP\'nin var olan doğru çizgisini körüklemektir. Kayyum siyasetinden önce AK Parti\'nin oy oranı buralarda düşüktü. Seçimle meşruyetini kazanmak istiyor. Biz de, seçimlerle bu meşruyeti AK Parti\'ye vermeyeceğiz. Halk ile yaptığımız toplantılarda, yerel seçimlere hazırlıklarımızı 24 Haziran seçimlerinin ardından başlattık. AK Parti\'nin oluşturmak istediği algı, bu mücadeleyi körüklemek üzeredir. Ama biz, nasıl 24 Haziran\'da veya öncesinde adaylarımızı, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, kurullarımızla adaylarımızı seçip, seçime girdiysek bu dönemde de aynı şekilde seçime gireceğiz. AK Parti\'nin bu seçimi kazanmayacağını buradan söylemek istiyorum. Biz adaylarımızı halkımızla, kurullarımızla belirliyoruz. Hiç bir dönem Kandil\'in veya söylenen farklı yöntemlerle adaylarımız belirlenmedi. Nasıl 24 Haziran\'da demokratik yöntemlerle adaylarımızı belirlediysek, bundan sonra da bu yöntemle belirleyeceğiz. Biz seçimlere halkımızın iradesiyle gireceğiz. Kayyumların atanıp, atanmamasına bakmadan, yerelde bir kişi bile kalsak bu çalışmaları yaparak, demokratik bir şekilde seçimlere gireceğiz\" dedi.

HDP\'li diğer milletvekilleri de farklı konulara değinerek, yaptıkları konuşmalarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Toplantıdan görüntü

-Aydemir\'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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4)SİLOPİ\'DE; ÜÇ ÜLKENİN KAVŞAĞINDA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

ŞIRNAK Üniversitesi tarafından Silopi ilçesinde düzenlenen üç ülkenin kavşağında uluslararası Silopi sempozyumuna katılan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, PKK terör örgütünün bölgeden temizlenmesinin ardından ilçede farklı din ve ırk zenginliğinin yaşanacağını söyledi.Silopi\'deki bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Sezer Işıktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu sampozyumda, selamla konuşması yapan Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, katılımcılara ilçe hakkında detaylı bilgiler verdi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan da yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıl üniversite bünyesinde güzel sanatlar fakültesini açacakları müjdesini verdi. Son olarak konuşan Vali Mehmet Aktaş, Silopi’nin, Suriye-Irak ile komşusu olduğunu, Dicle nehri ile Habur çayı arasında kalan bereketli topraklarıyla önemli bir coğrafyaya sahip bir ilçe olduğunu ifade ederek, \"Bu yönüyle ekonomik fırsatları da içine koyan bir ilçemiz. Yine bunun üzerine Habur gibi Ülkenin ve dünyanın en önemli sınır kapılarından bir tanesine ev sahipliği yapıyor. İpekyolu ve Ortaduğu’ya açılan bir kapı durumundadır. Ülkemizin çok farklı yerlerinde üretim yapılıyor ve üretilen ürünler belki yüzlerce, binlerce kilometre kat edilerek Habur üzerinden ihraç ediliyor. Halbuki burada bölgemizde kurulacak fabrikalar, tesislerle yapılacak üretimin burada ihraç edilmesi üreticiler için de ihracatçılar içinde büyük imkanlar sağlayacaktır. Malasef bu konuda Silopi ilçemiz hak ettiği noktaya gelmemiştir. Ama biz el birliği ile başta valiliğimiz olmak üzere bütün kurum kuruluşların desteği ile inşallah Silopimizde bu eksiği gidereceğiz. Ticaret sanayi odası başkanımız Osman Geliş’inde ifade etti. Çok ciddi bir çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah Silopimizde bir organize sanayi bölgesi kuruluşu gerçekleştireceğiz\" dedi.

Silopi\'nin geçmişte bir çok din ve ırktan insanlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vali Aktaş, \"İlçemiz farklı dinleri kültürleri asrılar boyunca, binlerce yıl bağrında barındırmış bir ilçemizdir. Bugün ilçemizde tabiki Müslüman çoğunluğun yanında Süryaniler, Keldaniler, Ermeniler, farklı ırk ve dinlere mensup insanlar burada yaşamış, yaşamaya devam ediyor. Tabiki son zamanlarda bu yönünle bir sıkıntı yaşadık. PKK terörü nedeniyle bu bölgeye vurulmuş en büyük darbedir. Bu bölgede yaşanmış en büyük ihanettir. Bu PKK ihaneti, PKK terörü buradaki her görüşten her statüden insanı rahatsız ettiği gibi malasef farklı dinlerden ve etnik kökenli yaşayan insanlarımızı da rahatsız etmiştir. Ama terör örgütünün yok edilmesi noktasında büyük bir gayret var. Burada da inşallah işin neticesini almak üzereyiz. Bu terör tehdidi tamamen ortadan kalktıktan sonra bu kültürel zenginliği tekrardan yine yaşayacağız\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Sempozyumun afişi

sempozyuma katılanlar

konuşmaların yapılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil COŞKUN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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5)ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN BABA İNTİHARA KALKIŞTI

SAMSUN\'da eşinin çocuğunu da yanına alarak evi terkettiğini, çocuğunu göremediğini öne süren baba R.A. intihar girişiminde bulundu.

Olay İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. 27 yaşındaki R.A., tartıştığı eşinin çocuğunu da yanına alarak evi terkettiğini, çocuğunu göremediğini idda etti. Bunalıma giren R.A., evinin balkonuna çıkarak pompalı tüfeği eline alıp intihar girişiminde bulundu. R.A.\'yı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.A.\'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Müzakere sırasında mahalleli de R.A.\'yı vazgeçirmeye çalışırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bir süre sonra ikna edilen R.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Balkonda intihar teşebbüsünde bulunması

-Müzakereci polis ve annesinin ikna çabaları

-İkna edilişi ve ekip otosuna binişi

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

