DHA YURT BÜLTENİ 9

AK Partili Kurtulmuş: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma safhasına geçildiğini belirterek, \"Türkiye bu çirkin, ürkütücü, korkunç, insanlık dışı, uluslararası hukuka aykırı işin arkasını bırakmayacak. Kesinleşmiş delil ve bulgular ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyuyla paylaşmaktan asla imtina etmeyecektir. Türkiye, İstanbul\'da olsa bile uluslararası hukuk bakımından Suudi Arabistan toprağı olan Konsolosluk binasında işlenen bu suçun örtülmesine asla müsaade etmeyecektir\" dedi.

Konya\'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda çıkan arbede sırasında öldüğü yönündeki açıklamaları değerlendirdi. Türkiye\'nin olayla ilgili kesinleşmiş delil ve bulgular ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyuyla paylaşacağını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

\"Sadece Türkiye\'nin değil, şu günlerde dünyanın da bir numaralı gündem maddesi maalesef İstanbul\'daki Cemal Kaşıkçı olayıdır. Aslında buna \'Cemal Kaşıkçı olayı\' değil, İstanbul\'daki \'Suudi Arabistan Başkonsolosluğu olayı\' demenin daha doğru, daha iyi bir tanımlama olduğu kanaatindeyim. Ne yazık ki dünyanın gözü önünde fevkalede ürkütücü, fevkalade korkunç bir hadiseyle karşı karşıya kaldı. Sayın Kaşıkçı dünyaca tanınan bir gazeteci. İstanbul\'daki Başkonsolosluğa girdi ve bir daha çıkamadı. Biliyorsunuz ilk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti olarak ilgili tüm birimlerimiz bu olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkartılması için olağanüstü dikkatle, titizlikle bu süreci yürütüyoruz. Şimdi biliyorsunuz soruşturma faslına geçildi. Burada deliller, bilgiler, bulgular hepsi elde ediliyor. Şunu çok açık bir kez daha ifade etmek isteriz ki; Türkiye bu kesinleşmiş delil ve bulgular ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyuyla paylaşmaktan asla imtina etmeyecektir. Türkiye bu anlamda bu ortaya konulan çirkin, ürkütücü, korkunç, insanlık dışı, uluslararası hukuka aykırı bu işin arkasını bırakmayacak. İstanbul\'da olsa bile uluslararası hukuk bakımından Suudi Arabistan toprağı olan Konsolosluk binasında işlenen bu suçun örtülmesine asla müsaade etmeyecektir.\"

\'SUUDİ YÖNETİMİNİN BU İŞTEN SIYRILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR\'

Suudi yönetiminin bu olaydan sıyrılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

\"Bu olayın İstanbul\'a gelen bazı infaz timindeki insanlar tarafından işlendiği, bu işin bir iki kişinin üzerine atılarak bir şekilde Suudi yönetimine sıçratılmaması için bir gayret sarf edildiği yönünde haberler var. Haberlerin doğruluğunu net bir şekilde delillerle ispat etmediğimiz için haberlerin doğruluğu konusunda konuşmak istemiyorum. Ama şunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Herhangi bir ülkenin konsolosluğunda işlenen bir suçun, hele hele orada kamu görevlisi olan insanlar tarafından işlendiği iddia edilen bir suçun oradaki resmi görevlilerin bilgisi olmaksızın, hatta o ülkenin resmi yetkililerinin bilgili olmaksızın işlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, bunu falanca işledi, diyerek herhangi bir şekilde bu suçun üzerinden, eğer suç kesinleşirse Suudi yönetiminin bir şekilde sıyrılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Burada hem uluslararası hukuk bakımından hem de insanlığın vicdanının bir şekilde teskin edilmesi bakımından suç bütün unsurlarıyla, bütün taraflarıyla ortaya konulmalı.\"

\'AÇIK VE ŞEFFAF OLMALILAR\'

Numan Kurtulmuş, Suudi yönetimin açık ve şeffaf olması gerektiğini de belirterek, \"Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin artık açık, şeffaf ve demokratik kuralları olan, halka hesap verebilen ülkeler haline dönmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından bu olay son derece ciddi bir olaydır. 21\'inci yüzyılda yaşıyoruz ve herhangi bir ülkenin, hangi yönetimle yönetilirse yönetilsin açık, şeffaf ve hesap verebilir olmasının zaruri olduğu görüyoruz. Ümit ederiz ki, şu anda henüz tam manasıyla kesinleşmiş bir sonuç yok ama kesine çok yakın, uluslararası camianın artık tamamıyla kabul ettiği şekilde ortada bir cinayet var, suç var ve bu suçun arkasında kimler varsa bunu ortaya çıkarılması da uluslararası camianın önemli bir vazifesidir\" dedi.

Christian Berger: Biz de Kaşıkçı\'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (2)

AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen İzmir, Aydın ve Denizli gezisi başladı. Büyükelçiler ilk gün, İzmir\'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti\'ni gezdi. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, gezi sırasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulunup, \"AB temsilcimizin dediği gibi bu konuyla ilgili adli soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bununla ilgili kişilerle, Türk hükümetiyle temasa geçilmesi lazım. Biz de adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz\" dedi.

AB üyesi ülkelerin Türkiye\'deki büyükelçileri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere, İzmir, Aydın ve Denizli illerini kapsayan 4 günlük bir geziye çıktı. AB delegasyonu üyeleri, bu süre içerisinde tarihi ve turistik bölgeleri gezmelerinin yanı sıra illerin valileri, belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelip görüşmeler yapacak. Heyetin ilk ziyaret noktası İzmir\'in Selçuk ilçesindeki tarihi Efes Antik Kenti oldu. Heyet burada, Efes kazı ekibi başkanı ve Avusturya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Sabine Ladstatter\'den antik kent hakkında bilgi aldı. Büyükelçiler gördükleri karşısında etkilenip, bol bol fotoğraf çekti, eserleri inceledi.

GEZİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Antik kenti gezen heyette bulunan AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, açıklamalarda bulundu. Gezileri hakkında bilgi veren Christian Berger, \"Bizle gelen herkese teşekkür ederiz. 4 günlük gezimizin ilk gününde burada olmaktan mutluyuz. Efes\'le gezimize başlıyoruz. Efes\'in cazibesi var. Bugün Efes\'te bu kadar turist görmekten mutlu oldum. Gezinin ilk günü. Aydın ve Denizli illerine de gideceğiz. Gezimizde birkaç kombinasyon gerçekleşecek. Valiler, belediye başkanlarını ziyaret edeceğiz. Ticaret odalarının ev sahipliği yaptığı AB bilgi merkezlerine gideceğiz. Kültür dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Bölgenin yemeklerinin keyfini tadını çıkarmayı umut ediyoruz. Meslektaşlarımın büyük çoğu alışverişe çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor. Denizli\'de mağazalara gitmeyi istediklerini biliyorum. Bir Avusturyalı olarak benim için burada olmak önemli. Avusturyalı arkeologlar buranın kazısını devam ettirdi. Bu muhteşem kültürel miras şehrini gezdirdiği için Avusturyalı arkeologlara müteşekkiriz\" dedi.

BERGER\'DEN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra ortadan kaybolması ve son olarak öldüğünün açıklanmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Christian Berger, \"AB temsilcimizin dediği gibi bu konuyla ilgili adli soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bununla ilgili kişilerle, Türk hükümetiyle temasa geçilmesi lazım. Biz de adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz\" dedi.

Heyet daha sonra antik kentteki gezilerine devam etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, \"Darbe teşebbüsüyle ulaşamadıkları hedefe, şimdi ekonomimizi zayıflatarak ulaşmaya çalışacaklar\"

Dinçer AKBİR-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli),(DHA-KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı\'nın temel atma törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Dün darbe teşebbüsüyle ulaşamadıkları hedefe, şimdi ekonomimizi zayıflatarak, sosyal barışımızı, kardeşliğimizi bozarak ulaşmaya çalışacaklar\" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı\'nın temel atma törenine katıldı. Törene TBMM Başkanı Yıldırım ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Paylaşarak yaşandığı taktirde yoksulluğun olmadığı bir dünyada kardeşçe yaşanabileceğini söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, \"Bu topraklara vurulan her kazma ile çakılan her çivi, dikilen her sütun ile coşku ve heyecanı katlanarak büyüyen bütün kardeşlerime, gençlere en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Sevgi bizim gıdamız. İşimizi sevgiyle yapıyoruz. Milletimize, ülkemize sevgiyle hizmet ediyoruz. Sizlerle aramızdaki bağları sevgiyle güçlendiriyoruz. Sevgi maddi ve manevi bütün yoksullukların çaresidir. Sevgiyi aramızda ne kadar yayarsak toplum olarak ülke olarak o kadar mutlu oluruz. Eğer hırslarımızı yener, paylaşarak yaşarsak yoksulluğun olmadığı bir dünyada kardeşçe yaşayabiliriz\" dedi.

\'KOCAELİ VE İSTANBUL BİRBİRİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ OLACAK\'

Kocaeli\'ye yapılacak metro hattıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Yıldırm, \"Türkiye 800 bin kilometre büyüklüğe sahip güzel, güçlü bir ülke. 81 ilimizde yaşayan 81 milyon kardeşimizi doyuracak kadar bereketli topraklarımız var. Nüfusu 2 milyonu aşan Kocaeli, 81 ilimiz arasında çok özel bir yere sahip. Coğrafi olarak çok büyük değil. Genişliğiyle belki de Türkiye\'de arazisi en küçük illerden biri. Ancak Kocaeli insanının çalışkanlığı, üretkenliği Kocaeli\'yi Türkiye\'de 4. büyük şehir yaptı. Kocaeli dünyanın 192 ülkesine mal satıyor. İhracat yapıyor. Kocaeli 80 milyon dolarlık ihracat ile ithalat ile Türkiye\'nin önde gelen illeri arasında. İnsanımızın iş, aş kapısı olarak görüp çalışmaya geldiği Kocaeli, İstanbul\'dan sonra en yoğun nüfusa sahip. Ulaşımda yer üstü kadar yer altını da kullanmak önem arz ediyor. Çünkü Kocaeli\'de arazi çok yok. Her taraf yol kavşak köprü. Artık yer üstü yetmiyor, yerin altından yeni yollar yapmak gerekiyor. Geçen yıl tramvayın açılışı yapıldı. 10 kilometrelik tramvay hattına inşallah bu metro da önümüzdeki yıllarda eklenmiş olacak. Biraz sonra ilk harcını koyacağımız Kocaeli\'nin kalitesini, standardını daha da yükseltecek bu metromuz, hayırlı uğurlu olsun. Bu metro yapılınca Darıca, Gebze ve organize sanayi bölgeleri arası sadece 19 dakikaya inecek. Kocaeli\'yi İstanbul\'un demir yollarına bağlamayı da hedefleyen bu yatırım ile Kocaeli ve İstanbul iyice birbiriyle bütünleşmiş olacak. Burada inşa edilecek metronun diğer metro hatlarından bir farkı var. Burada dünyanın en son teknolojisi kullanılacak. Buradaki metro araçları tam otomatik olacak. Yani akıllı metro olacak. Metro araçlarının sürücüsü olmayacak. Kumandayla merkezden yönlendirilerek hizmet verecekler\" şeklinde konuştu.

\'ENSESİNE VURUP LOKMASINI ALDIKLARI TÜRKİYE\'Yİ ARIYORLAR\'

Türkiye\'ye yapılan ekonomik saldırıya dikkat çeken TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Bugün atacağımız temel devletimizi karalayıp milletimizin gelecek umutlarını kırmak için kampanya başlatanlara verilecek en güzel cevap olacaktır. Ekonomimizi zora sokmak için ittifak kuran şer güçler, 5 milyar TL tutarındaki bu yatırım ile eminim ki şaşkınlıklarını gizleyemeyecekler. Ekonomimizi millileştirme, yerlileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Savunma sanayimizi tamamen milli ve yerli hale getirmek için büyük atılımlarımız var. Bu yıl hamd olsun turizmde bütün yılların rekorunu kırıyoruz. İhracat rekora koşuyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı artmaya devam ediyor. İzmit Körfezi\'nde gemilerin biri giriyor biri çıkıyor. Uluslararası taşıma yapan TIR\'larımız vızır vızır çalışıyor. İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Şimdi ensesine vurup lokmasını aldıkları Türkiye\'yi arıyorlar. Böyle bir Türkiye yok. Türkiye ensesine vurulup ekmeği alınan bir ülke değildir. Türkiye, bölgesinde olayları seyreden değil yöneten bir ülkedir. Çünkü Türkiye\'nin başında milletini, ülkesini seven bir lideri, Recep Tayyip Erdoğan\'ı var. Özellikle yurtdışında yayın yapan bazı gazeteler televizyonlar sosyal medya siteleri Türkiye\'yi kötü göstermek için terör örgütleriyle sıkı bir işbirliği içerisinde çalışıyor. Bizim hedefimiz güzel Türkiye\'yi medeni alemlerde daha yukarı taşıyıp lider ülkeler arasına sokmak. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye, sanayiden ticarete, tarıma kadar her alanda büyümeye, Türkiye\'yi daha ileri hedeflere taşımaya kararlıyız\" ifadelerini kullandı.

\'SIKINTILARDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ\'

Dış güçlerin 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ile ulaşamadıkları hedeflerine Türkiye ekonomisine saldırarak ulaşmaya çalıştıklarına dikkat çeken TBMM Başkanı Yıldırım, \"Anadolu zor bir coğrafya. Tarihin hiçbir döneminde bu coğrafyada bize rahat yüzü olmadı. 40 yıldır yaptıkları gibi emperyalistlerin maşası PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütleri üzerimize sürdüler. Sürmeye devam ediyorlar. Aynı şekilde dün darbe teşebbüsüyle ulaşamadıkları hedefe, şimdi ekonomimizi zayıflatarak, sosyal barışımızı, kardeşliğimizi bozarak ulaşmaya çalışacaklar. Sizler siyah iple beyaz ipi birbirinden ayırır gibi, taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf koyanları birbirinden çok iyi ayırt edersiniz. Siz birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin teminatısınız. Türkiye\'ye tuzak kurmak isteyenlere asla fırsat vermezsiniz. Türkiye, gönül coğrafyamızda yaşayan bütün mazlumların umut kapısıdır. Türkiye, dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardım etmek için tereddütsüz koşmaktadır. Bu hasretimizi yaşatmak için milletçe, devletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz. İnşallah yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak. Sıkıntı çekeceğiz, ancak bu sıkıntıdan daha da güçlenerek çıkacağız. İç huzurumuzu, kardeşliğimizi, barışımızı kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Ne yaparsak birlikte yapacağız. Yaşadığımız yerleri güzelleştirmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Toprağı ekip yeşerteceğiz. Daha güzel yarınları birlikte inşa edeceğiz\" dedi.

Konuşmasının son anlarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın sesi kısıldı. Yıldırım\'ın konuşmasını tamamlamasının ardından protokol üyeleri Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı\'nın temelinin atılması için ilk butona bastı.

PROJE DETAYLARI

Temeli atılan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı\'nda 4. otomasyon düzeyinde bulunan tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. Sistem daha iyi ivmelenme, frenleme ve işletme hızı sayesinde son duraklar arası minimum yolculuk süresi ile daha üstün bir hizmet sağlayacak. Buna bağlı olarak yolcunun ortalama bekleme süresi azalırken, yolcu yığılmalarının da önüne geçilecek. İstasyonlardaki bekleme süreleri şartlara göre Kontrol Merkezi’nden ayarlanabilecek. Sürücüsüz metro sistemlerinde sürücünün yaptığı tüm müdahale ve kontroller, elektronik sistemler yardımı ile Trafik Kontrol Merkezi’nden yapılıyor. Trende yaşanabilecek arıza, yangın, acil durum gibi durumlarda Kontrol Merkezi’ndeki tren ile ilgili iş istasyonuna gelen alarm bilgisine göre trene müdahale edilecek.

Gebze-Darıca metro hattında bin 80 yolcu kapasiteli, 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz metro kullanılacak. Sürücüsüz metro 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Gidiş ve dönüş olarak 2 tünelde toplam 32 kilometrelik bir hat yapılacak. Hattın yüzde 94’lük kısmı yerin altından işleyecek. Hat üzerinde 12 istasyon yer alacak. Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak.

İskanı olmayan binaya kaçak elektrik çekip öğrencilere kiraya vermişler



Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta çoğunluğu üniversite öğrencilerinin yaşadığı 76 daireli apartmanda binanın iskanı olmadığı için yan binadaki bir elektrik sayacından kaçak elektrik çekilerek binaya elektrik verildiği iddia edildi. Elektrik sayacı abonesinin elektrik borcu nedeniyle firma elektriği kesince binanın elektriği de kesildi. Üniversite öğrencileri bina önünde mum yakıp eylem yaptı.

İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi\'nde bulunan 76 daireli ve çoğunluğu üniversite öğrencisi yaklaşık 130 kişinin yaşadığı Kent Selim Yanık Apartmanı\'nda iddiaya göre, binanın Zonguldak Belediyesi\'nden oturma izni(iskanı) alınmadığı için dairelerin abonelikleri açılamadı. Bina yönetimi ise yan binada bulunan bir elektrik sayacından binaya kaçak elektrik bağladı. Bu sayede bütün dairelere elektrik verildi. Bina sahipleri de daireleri öğrencilere kiraladı. Elektrik alınan yan binadaki sayac abonesinin yaklaşık 9 bin lira olarak biriken elektrik borcu ödenmeyince firma elektriğini kesti. Elektrik kesilince öğrencilere kiralanan binanın da elektriği kesildi. Zonguldak Belediyesi yetkilileri de binanın iskanı olmadığını doğruladı.

\'MUM YAKIP EYLEM YAPTILAR\'

Binada kalan üniversite öğrencileri 3 gündür elektriksiz olduklarını ve mağdur edildikleri gerekçesiyle bina önünde dün gece mum yakıp eylem yaptı. Elektrik ve su dahil olarak evleri 1 yıllık kira kontratıyla kiraladıklarını anlatan öğrenciler, yönetici dahil ev sahiplerinin konuya duyarsız kaldıklarını söylediler. Binada oturan üniversite öğrencisi Beytullah Aydos(23), konuyla ilgili hiçbir muhatap bulamadıklarını söyledi. Elektrik olmadığı için mum ışığında ders çalıştıklarını anlatan Aydos, şöyle dedi:

\"Tüm apartman tek bir kanaldan elektrik alıyor. Biz 100 lira da aidat veriyoruz. Elektriğimiz ödediklerimizin içinde oluyor. Biz mağdur durumda kaldık. Ödevlerimizi yapamıyoruz, vizelerimize çalışmıyoruz. Yiyeceklerimiz bozuldu. Ev sahipleri bizim yapacağımız bir şey yok diyorlar ama kira zamanı hepsi bizi arıyor. Ev sahibi 4-5 gün arkadaşlarında kalmamı söylüyor. Böyle olacaksa benim burada oturmamın anlamı yok. Yönetici telefonları açmıyor. Nasıl böyle bir şey oluyor anlamıyoruz. Elektrik ücreti ödediğimiz aidat ve kiradan kesildiği için elektrik faturası görmedik. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz.\" dedi.

\'ÖĞRENCİYİZ DİYE SAHİPSİZ BIRAKILDIK\'

Ulaş Tekbaş(21) ise sürekli elektrik kesintileri yaşadıklarını anlatarak, \"Derdimizi anlatacak kimse bulamıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamıyoruz. Öğrenciyiz diye sahipsiz bırakıldık. Yönetici telefonları açmıyor. Buradan kaçtı gitti. Elektriklerin iki hafta gelmeyeceğini, iki hafta sonra da geleceğinin meçhul olduğunu söylüyorlar. Kimse üzerine bir sorumluluk almıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.\" diye konuştu.



Kaçak içki ve sigarayla yakalanan 2 kişiye 39 bin lira ceza

KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta kaçak 332 şişe içki ile 220 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye 39 bin 374 lira para cezası kesildi.

Pazarcık\'taki jandarma yol kontrol noktasından geçmek üzere olan plakası açıklanmayan araç şüphe üzerine ekipler tarafından durduruldu. Araçta arama yapan jandarma, ülkeye kaçak yollara sokulan 332 şişe içki ile 200 paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigara ve içkilere el konulurken, araçta bulunan H.B. ve E.T.\'ye 39 bin 374 lira idari para cezası kesildi.

