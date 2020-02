DHA YURT BÜLTENİ 9

Rusya Büyükelçisi: Uçağın düşmesinde hala birçok soru işareti bulunuyor

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- RUSYA\'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, önceki gece düşen 15 askerin yaşamını yitirdiği Rus uçağıyla ilgili olarak, \"Anlatılanlarla olayın teknik açıdan nasıl oluştuğunu algılayabilmiş değilim. Hala birçok soru işareti bulunmaktadır\" dedi.

Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, Erzurum Valiliği\'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik bahçesinde Vali Seyfettin Azizoğlu tarafından karşılanan Büyükelçi Aleksei V. Erkhov, Suriye\'de düşen uçakla ilgili soruları cevaplandırdı. Olayın yaşandığı gece tam olarak ne olduğunu doğru bir şekilde tespit etmek gerektiğini belirten Büyükelçi Aleksei V. Erkhov, \"Şimdi anlatılan şekilde, teknik açıdan nasıl oluştuğunu algılayabilmiş değilim. Hala birçok soru işareti bulunmaktadır. Olay olduğunda Trabzonda\'ydık. O sebepten sadece açık kaynaklardan neler olduğunu okuyabildik. Bu tarz olaylarda malumunuz komisyon kurulur. Komisyon, soruşturma çerçevesinde adım adım olayın gidişatı araştırılıyor. Komisyon çalışmaları neticesinde devlet başkanımıza bilgi verilir. Ama tabi ki anlık bir reaksiyon olarak büyükelçisi olmayan İsrail\'in maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak söylenmesi gereken şeyler söylenmiştir\" diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin inanılmaz yüksek seviyede olduğuna dikkat çeken Erkhov, şunları ifade etti:

\"Devlet başkanlarımız neredeyse haftada bir buluşuyor. İşin güzel tarafı, her buluştuklarında görüşebilecekleri konular vardır. Daha iki gün evvel Soçi\'de birlikteydiler. Çok ciddi şekilde Suriye\'nin geleceğine etki edecek mutabakat sağlandı. Hem Rusya Federasyonu, hem Türkiye Cumhuriyeti karşılıklı şekilde Suriye\'de barışın tesis olunması için çok ciddi gayret sarfediyor. Fakat henüz barış noktasına gelmedik. Muhtemelen daha da zayiat vermeye devam edeceğiz.\"

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Türkiye ve Rusya\'nın ticaretinin bu yılın ilk 6 ayında 15 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Erkhov, \"İkili ilişkiler ve ticaret ilişkiler açısından geleceğimiz gerçekten parlak. Karşılıklı olarak ticaret yolumuzda mevcut olan engelleri kaldırdık. İlk 6 aylık ticaret hacmimiz 15 milyar dolar. Gidişat böyle olursa, yılın sonunda ulaşacağımız rakam 29-30 milyar civarındadır. Bu sevindirici bir rakam. Hedefimiz 100 milyar. O rakama ulaşabilmek için ek efor, ek çabalar gerekli. Turizmde de rekorların altına imza atıyoruz. Geçen yıl Türkiye\'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 4,7 milyon kişi iken, bu sene 6 milyon ile kapatırız diye düşünüyoruz. Onların bir kısmı kışın buraya gelirse bizim için sevindirici olur\" diye konuştu.

BİZ DE TRABZON\'DA KAZANMIŞTIK

Ziyaret sırasında gazetecilerin Galatasaray\'ın Lokomotiv Moskova\'yı 3-0 yendiği maçla ilgili de değerlendirmede bulunan Erkhov, 6 sene İstanbul Başkonsolosluğu görevinde bulunduğunu anımsattı. Erkhov, \"İstanbul\'un tüm futbol takımları bizim kalbimizdedir. 3-0 güzel bir sonuç ama sonrasına da bakmak lazım\" deyince Rusya Büyükelçisiyle birlikte gelen heyette bulunan kadın görevli Rus Milli takımının Türkiye\'yi 2-1 yendiği maçı hatırlattı. Bunun üzerine Erkhov, \"Siz onun karşılığını aldınız\" diye konuştu.

Rus Büyükelçi Aleksei V. Erkhov\'a hayatını kaybeden 15 asker için başsağlığı dileklerini ileten Vali Seyfettin Azizoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihin en güzel döneminin yaşandığını bildirdi. Vali Azizoğlu, 2026 Kış Olimpiyatları\'nı Rusya ile organize etmeyi planladıklarını belirterek, \"2026 Kış Olimpiyatları\'nda dünyada üç ülke kaldı. Bunlardan biri Türkiye. Olimpiyatları almak için yoğun çaba sarfediyoruz. Başarırsak Erzurum\'la beraber düşüncemiz Soçi\'yi dahil ederek beraber yapmak. Soçi\'de kızak yarışı yapılan tesisler var, Erzurum\'da yok. Bu biraz pahalı yatırım. Bu tesisler Soçi\'de olduğu için beraber yapabiliriz. Kışın da kayak için Rusya\'dan misafirlerimizi bekliyoruz\" dedi.

















Herekol dağında teröristlere ait 200 adet CD ele geçirildi

SİİRT\'in Pervari ilçesindeki Herekol dağı bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağarada yaptıkları aramada, 200 adet CD ele geçirildi.

Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde jandarma ve güvenlik korucularının ortak düzenlediği operasyonla ilgili Siirt Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Operasyonlar kapsamında 1 adet mağara tespit edilmiş ve operasyon bölgesinde bulunan birlikler tarafından yapılan mağara aramasında, kullanılmaz hale gelmiş birçok yaşam malzemesi, yaklaşık olarak 200 adet CD, 1 adet not defteri, 1 adet boş Kaleşnikof şarjörü, çeşitli ebat ve miktarlarda pil ile sıhhiye malzemesi bulunmuştur. Bulunan CD’ler, not defteri ve Kaleşnikof marka silah şarjörü incelemesi yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır. Bölücü Terör Örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir\" denildi.













Gaziler Günü\'nde gazilerden anlamlı mesaj

İZMİR Alsancak Cumhuriyet Medyanı’nda düzenlenen törenle, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Törene katılan gaziler, \"Bir daha olsa yine savaşırız\" dedi.

TBMM\'nin Mustafa Kemal Atatürk\'e 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanını vermesi nedeniyle 19 Eylül olarak kabul edilen Gaziler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, İzmir Valiliği, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Harp Malülü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenklerini sundu. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ordu ve Emniyet Gücü Mensupları, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Gökmen, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Ege Ordusu Komutanlığı Bölge Bandosu gösterisinin sunulduğu törende, Türk Kızılayı gazilere karanfil dağıttı. Kahraman gazilerin saygıyla anıldığı törende, gazi ve aileleri bu anlamlı günün onurunu yaşadı.

\'GAZİ VATAN SEVGİSİNİN SEMBOLÜDÜR\'

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Gökmen, gaziliğin vatan sevgisinin sembolü,

şehit ve gaziliğin toprağı vatan, insanı ulus yapan yüce değerler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin gazilere verdiği değerin ifadesi olan bu kahramanları anma gününde özellikle bize bu kutsal vatan toprakları üzerinde ve şanlı bayrağımızın gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın fertleri olarak bağımsız bir şekilde yaşamamıza vesile olmak için canlarını feda eden şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını ahirete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, vatanımızın üzerinde her zaman var olan mukaddes ruhları önünde saygıyla eğilirken, hayatta bulunan gazilerimize sağlık ve mutluluk dilerim. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin her satırı binlerce şehidin kanıyla yazılmış, kahraman gazilerin kılıcının kamçısı ile mühürlenmiştir. 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM oy birliğiyle Mustafa Kemal Paşa’ya \'gazilik\' unvanı vermiştir ve rütbesini mareşalliğe yükseltmiştir. Bu kutsal unvanın verilmesinin tarihi olan 19 Eylül gününün kutlanması, devletimizin ve milletimizin gazilere verdiği önemin göstergesidir. Bu anlamlı güne ismini veren gazi bir kahramandır. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi toprağı vatan, insanı ulus yapan yüce değerlerdir. Biz onların, yaşayan temsilcileriyiz. Gazi olmaktan büyük onur duyuyoruz.\"

\'BİR DAHA OLSA YİNE SAVAŞIRIZ\'

Törene katılmaktan büyük onur duyduğunu belirten Gazi Ziyaettin Kaplan(63), \"Sarıkamış’a gönüllü gittim. İlk çıkarmaya katıldım. Vatanımız için aç, susuz kaldık. Bir daha olsa yine savaşırız. Biz gaziyiz vatan için canımızı feda ederiz\" dedi. Her sene Gaziler Günü kutlamalarına katıldığını belirten 65 yaşındaki Gazi Ali Aydın, \"1974’te Kıbrıs Savaşı’na katıldım. Her sene Gaziler Günü kutlamalarına katılıyoruz. Savaşta 5 kez ölüm tehlikesi atlattım. Gazi olmak çok büyük bir şeref. Bugün üzerimdeki kıyafetlerle, kendimi gazi olduğum günkü gibi hissediyorum. Şimdi emekliyim\" diye konuştu. Merhum Kore Gazisi Yaşar Türkmen’in eşi Muazzez Türkmen ise, \"Eşim 2009’da 86 yaşında rahmetli oldu. Topçu Tugayı İkinci Ordu’dan emekliydi. Törenlere elimden geldiğince katılıyorum. Gazi eşi olduğum için çok gururlanıyorum\" dedi.















Otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

AFYONKARAHİSAR\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki su kanalına devrildiği kazada yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisar- Antalya yolunda dün sabaha karşı meydana gelen kazada Antalya\'dan Eskişehir\'e giden Deniz Gökçe\'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe, muavin Mustafa Mercan ile yolcular Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç, Süleyman Başar ve Hasan Işık yaşamını yitirirken, 28 kişi de yaralandı.

Deniz Gökçe, Mustafa Mercan, Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç, Süleyman Başar ve Hasan Işık\'ın cenazeleri dün yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Mustafa Mercan\'ın cenazesinin Afyonkarahisar\'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde bu sabah toprağa verildiği belirtildi. Deniz Gökçe\'nin Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde, Ahmet Bacak\'ın Antalya\'nın Kumluca ilçesinde, Sabri Demir\'in Eskişehir\'in Mahmudiye ilçesinde, Mustafa Efe Malkoç\'un Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, Süleyman Başar\'ın Burdur\'da, Hasan Işık\'ın ise Bilecik\'in Söğüt ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Yaralanan 28 kişiden 12\'sinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde, 7\'sinin Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi\'nde, 3\'ünün Özel Park Hastanesi\'nde, 4\'ünün de Özel Fuar Hastanesi\'nde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Mehmet Aytuğ Uçer ve Ali Alptuğ Uçer ise Eskişehir\'deki bir hastaneye sevk edildi.











