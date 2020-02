DHA YURT BÜLTENİ 9

Bakan Pakdemirli, Aydın\'da organik incir işleme tesisini gezdi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın\'ın İncirliova ilçesindeki, bir organik incir işleme tesisini (Günaydınlar Organik İncir İşleme Tesisi) gezdi. Bakan Pakdemirli, ziyaret sırasında tesis sahibinin yağmurlar nedeniyle incir üretiminde rekoltenin düştüğünü belirtip, bir destekleme yapılmasını istemesi üzerine, bu konuda gereken değerlendirmenin yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Bölge Toplantısı için geldiği Aydın\'da, ilk olarak İncirliovası ilçesindeki bir organik incir işleme tesisini ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, burada işletme sahibi Kazım Günaydın, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü tarafından kapıda karşılandı. Bakan Pakdemirli\'ye karşılama sırasında önce bir çiçek buketi ardından da Nazilli Pamuk ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek tarafından pamuk dalından yapılmış bir arajman verildi. Pakdemirli, kendisine verilen pamuk çubuğundan yapılmış arajmanı \'yeni nesil çiçek\' olarak niteledi. Ardından, beraberindekilerle organik incir işleme tesisini gezen Bakan Pakdemidli, sahibi Kazım Günaydın\'dan bilgi aldı. Bakan Pakdemirli\'ye kuru incir ve kayısı

ikram eden Günaydın, kendisinin aynı zamanda bir incir üreticisi olduğunu da belirtip, \"Geçen yıl 25 ton, bu yıl ise 16 ton incin elde ettim. Yağmurlar nedeniyle verim düşüklüğü yaşandı. Bölgemizde incirle ilgili bir destekleme yapılmasını arzu ediyoruz\" dedi.

Bakan Pakdemirli bunun üzerine bu konuda gereken değerlendirmeyi yapacaklarını belirtip, \"İncirin bölge için öneminin çok büyük\" dedi.

Ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli tesisin dışındaki kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra tesislerden ayrılıp Aydın Valiliği\'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin tesisin önünde karşılanmasından görüntü

-Bakan Pakdemirli\'nin tesisi gezmesi

-Bakan Pakdemirli\'le kuru incirn ve kayısı ikram edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

======================================

Türkiye\'nin en büyük öğrenci yurdunda sona gelindi

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu\'nda sona gelindi. Yurdun açılışı önümüzdeki aylarda yapılacak.

Sivas Valiliği koordinesinde Sivas İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde geçen sene yapımına başlanan yurt inşaatındaki çalışmalarda sona gelindi. Kardeşler Mahallesi\'nde 310 bin metrekare alana yapılan, 8 yurt bloğu, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4\'ü açık, 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje, yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarının başında gelen yurt, kente yeni gelen öğrencilerin hizmetine sunulacak. Sivas\'ı ve Cumhuriyet Üniversitesi\'ni tercih eden her öğrenci, dilerse KYK yurtlarında kalabilecek. Yurt, Eylül ayında tamamı biterek öğrencilerin hizmetine sunulacak.

\'5 YILDIZ OTEL AYARINDA BİR YURT OLDU\'

Proje hakkında bilgi veren Sivas Valisi Davut Gül, kentte büyük bir ihtiyacın karşılandığını belirterek, \"Sivas\'ta yapılan 10 bin kişilik yurt İl Özel İdaresi tarafından yapılarak KYK\'ya devredildi. Eylül ayının sonuna kadar tamamı bitmiş olacak. Şu an yüzde 96 seviyesinde. Bazı bloklar tamamen bitti. 10 bin kişilik yurt hizmete girdiğinde Sivas\'ta KYK yurtlarında kalmak isteyen herkes kalabilecek. Hem ilk defa bu sene Cumhuriyet Üniversitesi\'ne kayıt yapanlar kalabilecekler, hem de geçmiş yıllarda kayıt yapıp 2\'nci, 3\'üncü, 4\'üncü sınıflarda okuyan öğrenciler varsa, onlar da kayıt yapabilecekler. Kapasite çok fazla. Yurdun konumu da çok güzel. Üniversitenin 500 metre uzağında. Yürünerek gidip gelinebilecek bir yer. Odalar 4 kişilik ve hepsi suit odalar şeklindedir. Yatılan ve çalışılan odalar birbirinden ayrı durumda. İçerisinde banyo, tuvalet var. Dolayısıyla 5 yıldız otel ayarında bir yurt oldu\" dedi.

TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK YURDU

Yurt kampüsünde sosyal donatıların da yer aldığını belirten Vali Gül, \"Öğrenciler yürüyüş, spor ve çeşitli kurslardan da istifade edecekler. Toplam alanı 500 bin metredir. Bu, Türkiye\'nin en büyük peyzajına sahip yurt demektir. Ayrıca 10 bin kişilik yurt da Türkiye\'nin en büyük yurdudur. Bu yurtla beraber Sivas\'ta yüksek öğretimde barınma sorunu tamamen ortadan kalkmış oldu. Burayı tercih eden öğrencilerin tamamı KYK yurtlarında kalabilecekler. Dolayısıyla şu an itibariyle de kapasitemiz yüzde 100\'e gelmiş oldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yurtların drone ile havadan görüntüsü

-Vali Davut Gül röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(356 MB HD Görüntü)

======================================

Belediye Başkanı, sünnette \'Silaha hayır\' pankartları astırdı

ŞANLIURFA\'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kirve olduğu sünnette, \"Düğünümüzde silaha hayır\' yazılı pankartlar astırdı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kirve olduğu sünnet törenine katıldı. Bağışlar Mahallesi\'nde düzenlenen sünnet düğününde Çiftçi ailesine kirve olan Ekinci, mahallenin girişine ve caddelere düğünümüzde \'Silaha hayır\' yazılı pankartlar astırdı. Pankartları gören davetliler çağrıya uyarak silah kullanmadı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, \"Eyyübiyeliler olarak denize bir taş attık, inşallah dalga olarak tüm Şanlıurfa\'ya ve Türkiye\'ye yayılacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Mahalle ve caddelere asılan pankart

- silaha hayır pankartları

- Sünnette gelen davetliler

- Başkan Ekinci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

205 MB

======================================

İslahiye\'de öğrenci servisleri denetlendi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından İslahiye ilçesinde 241 okul servisine yönelik denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı (UKOME) Trafik Kanunu, Okul Servisleri Araçları Hizmet Yönetmenliği çerçevesinde 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında 3 bin 500 öğrenciyi 28 merkeze taşıyacak 241 servis aracını denetledi. UKOME tarafından öğrenci servisi yapacak S plakalı minibüslerde ruhsatlarına bakarak filimli camlar, televizyon ve koltuk sayıları denetlendi. Filimli camlar sökülürken, televizyonlar kaldırıldı, koltuk sayıları fazla veya eksik olanlar ise uyarılarak kurallara uymaları istendi. Denetim sonucunda kurallara uyan öğrenci servislere UKOME tarafından yol güzergâh belgesi verilecek.

UKOME yetkilisi Mehmet Aslan, yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken, öğrenci servisi yapacak araçları uygun hale getirmeyi sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Okul servis araçları

- Servis araçlarının denetimi

- UKOME yetkilisi Mehmet Aslan ile röp.

- Servis sürücüsü Ahmet Erdoğan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

122 MB

======================================

Alkollü sürücü faciaya neden oluyordu

MERSİN\'in Bozyazı ilçesinde1 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında faciadan dönüldü. Yoldaki kalabalığa çarpmadan son anda durabilen alkollü sürücü, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D-400 karayolu Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Mersin\'den Antalya yönüne giden Kerim Şeker (32) yönetimindeki 33 LD 396 plakalı aracı ile D-400 Karayolu üzerinden Mersin\'den Antalya istikametine giden Kerim Şeker (32), Bozyazı ilçesine bağlı Çubukkoyağı Mahallesi\'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Abdil Boru\'ya çarptı.

Ağır yaralanan Boru\'nun yardımına koşan çevredekiler, yaşlı adamın ambulansa taşınması sırasında faciadan döndü. Yoldaki kalabalığı son anda görüp sert bir şekilde fren yapan sürücü H.U. (45), linç edilmek istendi. Alkollü olduğu öğrenilen H.U., araçtan indirilerek darp edilirken, gerginlik duyarlı vatandaşların araya girmesi ile önlendi. O anlar bir kişi tarafından kaydedildi.

Alkollü sürücü gözaltına alınırken, Anamur Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Boru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Kaza sonrasında yaşanan kargaşa

- Kalabalığın alkollü sürücüyü linç etmek istemesi

- Alkollü sürücünün görüntüsü

- Genel ve detaylar

- Röportaj

SÜRE: 01\'55\" BOYUT: 90 MB

Haber:Mithat ÜNAL -Kamera: Anamur(MERSİN),(DHA)

====================

Tatilin son gününü denizde geçirdiler

ANTALYA\'da, aileler ve öğrenciler uzun yaz tatilinin son gününü denizde geçirdi.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece kaydedildiği Antalya\'da, vatandaşlar deniz keyfi yaptı. Rüzgarlı havaya rağmen Konyaaltı ve Lara sahillerini dolduran Antalyalılar hem piknik yaptı yaptı yüzerek vakit geçirdi.

Okul arkadaşlarıyla birlikte tatilin son gününde deniz keyfi yapan lise öğrencisi Arda Sümer, okulların yarın açılacağını hatırlatarak, \"Eylül ayındayız. Okullar açılıyor. Hava da güzel, şartlar uygundu. Bu fırsatı kaçırmayalım istedik. Son kez denize girelim dedik. Ancak su soğuk geldi. Bir iki kere girdik çıktık\" dedi.

Seringül Altıntaş ise deniz mevsiminin son günlerine girdiklerini söyleyerek, \"Eylül ayını değerlendirmek için son kez denize gelmek istedik. Hava ve deniz çok güzel. Her şey çok güzel\" dedi.

Su parklarındaki yoğunluk ise azaldı. Yerli tatilcilerin kentten ayrılmasıyla turistlerin ilgi gösterdiği su parklarında da renkli görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Konyaaltı plajı genel görüntü

Sahilden görüntü

Denizde yüzenlerden görüntü

Güneşlenenlerden görüntü

RÖP 1: Seringül Altıntaş

RÖP 2: Arda Sümer

Su parkından kaydıraklardan görüntüler

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

307 MB -- 02.47 // HD