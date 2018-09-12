DHA YURT BÜLTENİ 9

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat bugün de sürdü.

Türkiye\'nin farklı kentlerinde konuşlu birliklerden Suriye\'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen zırhlı araç ve personel, Kilis\'e ulaştı. Askeri konvoyun bir bölümü Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçerken, diğer bölümü de Hatay\'a yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçların geçişi

- Zırhı araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

137 MB

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Ay-yıldızlı boğayı, 29 Ekim\'de Cumhurbaşkanı\'na hediye edecekler



Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de üzerinde doğuştan Türk bayrağının simgesi ay-yıldız bulunan 2 yaşındaki \'Cesur\' isimli boğa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda, sahibi besici ve Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Özet tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye edilecek.

600 kilo ağırlığında Simental cinsi boğanın Kurban Bayramı\'nda satılmasına ve kesilmesine kıyamadıklarını belirten Hüdaverdi Özet, hayvanı özel olarak beslediklerini ve gözleri gibi baktıklarını söyledi. Özet, \"İnşallah 29 Ekim\'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hediye etmek istiyorum. İsterlerse Cesur\'u 29 Ekim\'de İstanbul\'da açılacak olan 3\'üncü havalimanının açılışında kurban edebilirler. İsterlerse de çiftliklerine gönderip, ölene kadar burada tutabilirler. Biz kıyamadık. Üzerindeki ay- yıldız boya değildir. Türkiye Cumhuriyeti\'nin zaferlerle kazanılmış bayrağının simgesidir. Allah, bayrak simgesini boğamızın üzerine doğuştan koymuştur. Vatan bölünemez, ezan dindirilemez. Her zaman için biz de devletimizin yanındayız. Özel olarak beslendi. İnşallah Risimize özel olarak götürüp teslim edeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Üzerinde ay-yıldız bulunan boğanın ahırdaki görüntü

-Boğanın dev Türk bayrağı önünde sahibi ile görüntüsü

-Boğanın sahibi Hüdaverdi Özdemir ile röportaj

-Detay

Haber: Oktay ENSARİ- Kamera : Yasin DALKILIÇ/KAYSERIDHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:ÖZEL

3 dk 30 sn / 332 MB

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CHP\'li Abdüllatif Şener: Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmeli



Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, \"Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmelidir. Şu an geçerli olan liyakat sistemi değil, sadakat sistemine göre iş yapılıyor. Bu, çözüm kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Dünyanın her tarafında ekonomi bozulduğunda sorumluluk iktidara aittir\" dedi.

Abdüllatif Şener, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent ve İl Başkanı Ümit Özer ile birlikte partisinin Kayseri il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Kayseri’de sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretler gerçekleştireceklerini ve yaşanan ekonomik sıkıntılara yönelik değerlendirmeler yapacaklarını kaydeden Abdüllatif Şener, Türkiye genelinde ekonomik sıkıntının yaşandığını ifade etti. CHP olarak yapıcı muhalefet yapma konusunda kriz masası oluşturduklarını belirten Şener, kendisinin de bu alanda görev aldığını belirtti. Şener, şöyle konuştu:

\"Ülke genelinde sivil toplum örgütlerini dinleyeceğiz. Sonra bunları harmanlayıp, hükümeti sürekli uyaracağız. Eğer sorumluluk sahibi iktidar gerekli tedbirleri ve uyarıları dikkate almazsa bu ülke en az 3 yıl kavrulur. İşin başındayız. İşin başında gerekli önlemlerin tedbirlerin ciddiyetle alınması lazım. Eğer gerekli önlemler iktidar tarafından alınır ve doğru bir şekilde uygulanırsa bu ekonomik krizi kısa bir süre içinde atlatmak mümkün olur. Yapıcı bir şekilde iktidarı uyarmayı görev olarak görüyoruz. Bu krizi aşmanın en temel yolu sorumlu olanların sorumluluklarını kabul etmeleridir. Ekonomik politika uygulayacak tek güç devlettir. Devletin tüm araçlarını da iktidar kullanmaktadır. Önümüzdeki süreç çok tehlikeli, bizim asıl endişemiz bu. Kayseri’de de bu amaçla STK’ları ziyaret edeceğiz.\"

\'YANDAŞLIĞI BIRAK LİYAKATE GÖRE GÖREVLENDİRME YAP\' DİYORUZ

\"Kimsenin ekmek teknesini yitirmesine gönlümüz razı değildir\" diyen Şener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, ekonomik krize yönelik açıkladığı 13 maddelik çözüm paketine de değinerek, hükümetin bu paketi dikkate almamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının ilk yapması gereken şeyin kabineyi değiştirmek olduğunu savunan Şener, şunları söyledi:

\"Biz iktidara, \'Yandaşlığı bırak, sadakati bırak, liyakate göre görevlendirme yap\' diyoruz. İktidar cephesinde büyük suskunluk vardır. Bunu sorumlu iktidarın yapmaması lazım. 13 maddede ne var? Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmelidir. Şu an geçerli olan liyakat sistemi değil, sadakat sistemine göre iş yapılıyor. Bu, çözüm kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Dünyanın her tarafında ekonomi bozulduğunda sorumluluk iktidara aittir. Ekonomi kötüye giderse bir numaralı sorumlu iktidardır. Kötüye gidişi aşmak için de sorumlu da iktidardır. Biz muhalefet olarak yol gösteriyoruz. Devlette liyakat sistemi esastır. Demokrasi ve hukuk önemli. \'Seçimleri kazanırsak ekonomi uçacak\' dendi ama ne yazık ki 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleri öncesi söyledikleri gerçekleşmemiş, tam tersi yaşanmıştır. Bizim söylediklerimiz gerçek çıkmıştır. Çünkü sistemi bozarsanız işler doğru yürümez. Hukuk güvenliği önemli. Bu dış politikayla da ülke ekonomisinin nefes alması mümkün değildir.\"

Yaşananlara karşı tedbir alınması gerektiğini ifade eden Şener, \"Tedbir alınmazsa bu ülkede yıllarca etkisini gösterir ve bu nedenle önerileri dikkate almak lazım. Biz de görüşleri alacağız, harmanlayacağız. Bu çerçevede doğru yolu göstereceğiz. Batıldan vazgeç hak politikalara gel diyeceğiz\" diye konuştu.

İDLİP KONUSU

İdlip konusunda da açıklama yapan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, şöyle konuştu:

\"Suriye\'ye gönderilen teröristler, emperyalist ülkelerin Siyonist politikaları için yetiştirilmiştir, silahlandırılmıştır, ceplerine paraları konmuştur ve Suriye’yi hallaç pamuğu gibi dağıtmışlardır. Suriye\'de dış göç yaşayan Suriyeli sayısı 5 milyon civarında, dış göçten daha çok iç göç yaşanmıştır. Suriye\'de 7-8 milyon içerde göç yaşanmıştır. Suriye\'deki nüfusun yüzde 90\'ı Esad\'ın kontrol ettiği bölgelerdeydi. Devletin girdiği yerlerden dış göç yaşanmamıştır. Dış göçlerin yaşandığı yerler terör unsurlarınca işgal edilen yerlerde yaşanmıştır. Terör çeteleri İdlip\'de yığılmışlardır. 50-60 bin civarındadırlar. Bunların aileleri var, çocukları var. Savaş evlilikleri yapıyorlar. Suriye\'de terör bitecekse İdlip\'in Suriye devleti tarafından ele geçirilmesi lazım. Teksas\'ı uluslararası teröre çeteleri işgal etseler Trump ne yapardı? Trump ne yapar idiyse Esad da Suriye\'de kendi şehrini kurtarmak için onu yapar. Dünyanın dört bir tarafından 200 ülkesinden, 100 bin silahlı terörist emperyalistlerin desteği ile Türkiye\'ye girseler, karıncalar gibi Antep, Adana Konya\'yı işgal etselerdi, Türkiye Cumhuriyet hükümeti ne yapardı? Türkiye Cumhuriyet hükümeti ne yapardıysa Suriye devleti de kendi şehirlerini bu uluslararası teröristlerden, seyyar teröristlerden kurtarmak için de onu yapıyor. Tüm dünya bu terör çetelerin İdlip\'te temizlenmesine karar vermesi lazım. Yaşananlar, İsrail\'in parçalayıp, yut stratejisidir. Suriye\'de yaşananlar, İsrail stratejilerine dayanıyor.\"

Görüntü dökümü:

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-CHP İl binasındaki toplantıdan görüntüler

-CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener\'in açıklamaları

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

6 dakika 37 saniye / 211 MB



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Vali’den o polise ödül geldi

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde sınırı geçmeye çalışırken yaralanan Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran Başpolis Ömer Kılıçarslan ve ekip arkadaşına, Hatay Valisi Erdal Ata tarafından takdir belgesi verildi.

Vali Erdal Ata, Hatay İl Emniyet Müdürlüğündeki ödül programında, 4 Eylül\'de sınırı yasa dışı yollarla geçerken yaralanan kadını sırtında taşıyarak ambulansa kadar götüren emniyet görevlilerini kutladığını belirtti. Bu davranışın Türk polisinin ne kadar vefakar olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ata, \"Bir taraftan asayiş ve güvenliğin sağlanması için emniyet ve jandarmamız gece ve gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışırken, bir yandan da bu tür durumlara duyarsız kalmayıp örnek bir tutum sergilemişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum\"dedi.

Ata, konuşmasının ardından Başpolis Ömer Kılıçarslan ve görev arkadaşı polis memuru Medet Yalçın Bakoğlu\'na takdir belgelerini verdi. Kılıçarslan ise millet olarak hainlere cezasını en sert şekilde verirken, mazlumlara da merhametle yaklaşmasını bilen bir millet olduğumuzu belirterek, \"Benim yerimde kim olsa o aynı şeyi yapardı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hatay Emniyet Müdürlüğü binasının görüntüsü

- Valinin polislere ödül vermesi

- Vali Edral Ata ile röportaj

- Başpolis Ömer Kılıçarslan ile röportaj

SÜRE: 02\'36\" BOYUT: 80 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)



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Ağrı Dağı beyaza büründü

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı\'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.

Avrupa\'nın ve Türkiye\'nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre yüksellikteki Ağrı Dağı’na bu yıl kar erken düştü. 4 mevsim zirvesinde karın eksik olmadığı Ağrı Dağı’nda, son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yaz aylarında zirvedeki kar bitme noktasına geldi. Aynı anda sönmüş volkanik bir dağ olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı’nın zirve kısımları dün sabah itibariyle yeniden beyaz büründü.

Görüntü Dökümü:

-Ağrı Dağının genel görüntüsü

-Ağrı Dağının detaylı görüntüsü

-Ağrı Dağının zirvesindeki kar

(KJ: Haber-Kamera: Sedat Budak/DOĞUBAYAZIT, Ağrı (DHA)



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Çanakkale\'de 42 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan 42 kaçak yakalandı.

Çanakkale\'de yasadışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Kadırga Koyu\'nda bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kaçak, zeytinlikler arasında Midilli Adası\'na geçmek için uygun zamanı bekledikleri barakada yakanladı.

Minibüs ile İlçe Jandarma Karakolu\'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaçak göçmenlerden görüntüler.

KJ: Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Elazığ\'da, İYİ Parti kurucusu, YİK üyesi ve 5 yönetici istifa etti

ELAZIĞ\'da, MHP eski Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Prof.Dr. Mustafa Gül, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ferruh Bostancı ile birlikte 5 parti yöneticisi düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve MHP eski Elazığ Milletvekili Prof.Dr.Mustafa Gül, Yüksel İstişare Kurulu üyesi öğretim görevlisi Ferruh Bostancı, üst kurul delegesi ve Belediye Meclis üyesi Resul Kırılmaz ile kurul delegeleri Ahmet Bircan Karakaya ve Gülay Karakaya, basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Mustafa Gül, 3 yılı önce \'Değişim Hareketi\' olarak nitelendirilen \'Ülkücüye İktidar, Ülkücüye İtibar\' diye sloganlaştırılan, kahraman vatan evlatlarını, milli kadroları ülke yönetimine taşımanın gerekliliğinden hareketle samimi bir siyasi bir mücadeleye başlattıklarını belirterek, \"Gelinen noktada İYİ Parti zor günleri geride bırakmış, 43 milletvekilini parlemantoya sokmuş ve maddi açıdan devlet desteğine kavuşmuştur. Fakat, gelin görün ki, başlangıçta iyi niyetle çok samimi olarak başlayan bu hareket, İYİ Parti Genel Başkanlık makam uygulamaları neticesinde kademe kademe başkalaştırılmıştır. Bu durum süreci başından bu yana takip edenler için ayan beyan ortadadır\"dedi.

\'SİYASİ SÖYLEMLER LAFTA KALMIŞTIR\'

İYİ Parti kurucularından Prof.Dr.Gül, partinin kuruluşunun ardından dile getirilen siyasi söylemlerin lafta kaldığına dikkat çekerek, \"3 yıllık zaman zarfında hep birlikte sözde koro halinde seslendirdiğimiz, \'Temiz, demokratik, adil, onurlu Siyaset\' söylemi ne yazık ki lafta kalmıştır. Parti kadroları oluşturulurken demokratik kurallara riayet edilmediği gibi, liyakat, samimiyet ve vefa gibi hasletler büyük oranda gözardı edilmiştir. Bu değerler ve ilkeler yapısal ve yönetimsel olarak partinin kurumsal kimliğine aksettirilememiş ve dolayısıyla da yaşatılamamıştır\" diye konuştu.

\'İYİ PARTİ, ÜMİT VE UMUT OLMAKTAN MAALESEF ÇIKARILMIŞTIR\'

İYİ Parti\'nin ümit ve umut olmaktan çıkarıldığını da ifade eden Mustafa Gül, \"Karşı siyasi gruplarda \'Hastalık\' görerek eleştirdiğimiz, eksik, yanlış, ucuz uygulamalar ve konumlamalar bugün İYİ Parti\'nin içerisinde nüfus ve yer etmiştir. İYİ Parti, ümit ve umut olmaktan maalesef çıkarılmıştır. 3 yıl boyunca bu mücadelenin her noktasında tereddüt etmeden harcadığımız yoğun emek ve çaba düşünüldüğünde geldiğimiz yol ayrımı elbette herkesten fazla bizleri üzmüştür. İYİ Parti\'nin getirildiği nokta itibariyle bizim gibi gören ve düşünenler için istifa etmek artık kaçınılmaz olmuştur\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Açıklamadan görüntü

-Açıklamaya katılanlar

-Gül\'ün açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)



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Adana\'da \'Lezzet Festivali\' heyecanı

ADANA 2\'nci Lezzet Festivali\' bu yıl, \'Gelenekselin Gücü Adına\' temasıyla 12 -14 Ekim tarihleri arasında Merkez Park\'ta düzenlenecek.

Festivalin tanıtımı ile ilgili düzenlenen toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kente yakışır bir lezzet festival yapılacağını söyledi. Herkesi festivale davet ettiklerini söyleyen Demirtaş, \"Bu yılda festival süresince yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlayacağız. Konuklarımıza Adana insanının misafirperverliğini, cana yakınlığını, sıcakkanlılığını göstereceğiz. Bizler Adana\'yı her alanda çekim merkezine dönüştürmek kentimizi ulusal ve uluslararası düzeyde marka şehir hedefine ulaştırmak için çalışıyoruz. Adana\'yı festivaller şehri haline getireceğiz. Çinli konuklarımızı festivalimize davet ettik. Festival süresince misafirlerimizi kentimizde ağırlayacağız\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise \"Festivaller Adana için çok güzel tanıtım vesilesi oluyor. Adana mutfağını tanıtmak gerekirken aslında Türk mutfağını tanıtmak gerektiğine inanıyorum. O kadar fazla çeşit zenginliğimiz var ki sunmakta zorluk çekiyoruz\" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın himayesinde, Adana Valiliği\'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival 2 Michelin yıldızlı ünlü Belçikalı şef Alexandre Dionisio gibi uluslararası yıldız isimlerin ve ünlü ulusal şeflerin katılımıyla 3 gün boyunca Adana\'da bir gastronomi şöleni yaşatacak.

Görüntü Dökümü

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- Protokolün masada görüntüsü

- Yemeklerden görüntüler

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

- Vali Mustafa Demirtaş\'ın konuşması

- Detay görüntüler

SÜRE:02\'24\" BOYUT:266 MB

Haber:Sude UÇAROĞLU-Kamera: ADANA,(DHA)



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\'Van\'daki kuş ölümleri ishal sonucu meydana geldi\'

Orhan AŞAN- Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü sahilindeki sazlıkta toplu kuş ölümleriyle ilgili rapor hazırladı. Aslan, kuşların, parazit bulaşması sonucu ishal olduğunu ve ölümlerin buna bağlı meydana geldiğini söyledi.

Van Gölü Havzası, Rusya\'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen flamingoların da aralarında bulunduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Van\'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesindeki sazlıkta ise son günlerde ölü kuşlar görülmeye başlandı. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer alan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Kasımbağı Mahallesi\'ndeki sazlıkta toplu kuş ölümleri, bölgede yaşanlar arasında tedirginliğe neden oldu.

ÖLÜMLER İSHALDEN

YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, sazlıktaki kuş ölümleriyle ilgili rapor hazırladı. Ölen ve ölmeye yakın kuşlarla ilgili araştırma yaptıklarını belirten Aslan, Erçek Gölü ve Erciş sulak alanlarında çevredekiler tarafından ölmek üzereyken bulunan 6 ördeğin merkeze getirildiğini ve kuşların alındığı yerlerde kontroller yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, şöyle konuştu:

\"Yoğun paraziter enfestasyonu sonucunda ishal olduğu ve buna bağlı olarak dehidrasyon (sıvı kaybı) şekillendiği ve septisemi de (mikrobun kana karışması), olaya karışınca (ölüme yakın halsizlik) agoni ve ölümler meydana geldiği belirlendi. İncelemelerde kuş popülasyonun yoğun olduğu ve çeşitli büyüklükte su birikintilerinin olduğu belirlendi. Bu birikintilerin sıcaklık artışı ile birlikte yoğun kuş akımına uğradığı ve çok kirlendiği, bu kirliliğe çevresel faktörlerinde katkı sağladığı gözlendi. Bu yıl ki yavruların bağışıklık kazanmadan bu bölgedeki sularda bulunan parazit yumurtalarını almaları sonucu hastalık şekillenmektedir.\"

\'SALGIN YOK\'

Yaptıkları incelemelere göre, salgın hastalığın olmadığını belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Aslan, \"Kuşların muayenesi ve olay yeri incelemesi sonucunda salgın bir hastalığın olmadığını tespit ettik. Her yıl bu tarihlerde görülen kuş ölümleri bu yıl mevsimin de etkisiyle geçmiş yıllara göre daha az görüldüğü ve sulak alanların kirletilmediği zaman bu ölümlerin daha da azalacağı kanaatindeyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sazlık alandaki kuş ölüleri

-Bataklık alan ve kuşlar

-Kuşlardan ve çevreden detaylar

-Prof. Dr. Lokman Aslan ile röportaj

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CHP \'Ekonomi masası\' heyeti Gaziantep\'te

GAZİANTEP\'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden oluşan \'Ekonomi masası\' heyeti, parti üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya milletvekilleri Selin Sayek Böke, Ali Haydar Hakverdi, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İl Başkanı Hayri Sucu meclis üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda Türkiye\'nin güzel yarınlara kavuşmasını istediklerini dile getiren milletvekili Böke, \"Türkiye hem istihdam sağlayan, hem üreten, ürettiğiyle zenginleşen ve zenginliğini halkça paylaşan yarınlara kavuşabilir. Bu gün ekonomik durgunluğu, işsizliği enflasyon canavarını konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Çözümlerimizi ise hem siyaseten, hem ekonomik olarak önereceğiz\" dedi.

Böke, toplantının ardından milletvekilleri ve parti üyeleriyle beraber kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, kentteki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Selin Sayek Böke\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

96 MB