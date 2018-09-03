DHA YURT BÜLTENİ 9

ÇOMÜ\'de ilk kaydı AK Parti\'li Bülent Turan yaptı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ), 2018- 2019 Akademik Yılı kayıtları, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan\'ın Mühendislik Fakültesi\'nde yaptığı ilk kayıtlar ile başladı. Grup Başkanvekili Turan, Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü kazanan Gaye Doğan ve Mehmetcan Bostancı ile Biyoteknik Mühendisliği bölümünü kazanan Nergiz Genç ve Meltem Çalışkan isimli öğrencilerin kaydını gerçekleştirdi. Turan, başarılar dilediği öğrencilere çiçek ile çeşitli hediyeler takdim etti.

ÇOMÜ’de 2018-2019 Akademik Yılı ilk kaydı, Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki Mühendislik Fakültesinde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in katıldığı törenle gerçekleştirildi. Törene, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ile akademik personel de katıldı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İLK 15 ÜNİVERSİTESİ ARASINA SOKUYOR

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ\'nün en çok tercih edilen üniversitelerden birisi haline geldiğini belirterek, \"Bugün itibariyle yeni eğitim-öğretim yılına 209 farklı programla başlıyoruz. 16 tane fakültesi, 13 tane meslek yüksekokulu, 6 tane 4 yıllık yüksekokulu olan 4 enstitüye bağlı çok sayıda yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir üniversite haline geldi. Bu seneki yerleştirmeler sonucunda ÇOMÜ bu eğitim- öğretim yılına 53 binin üzerinde öğrenciyle başlayacak. Bu bizi Türkiye’nin en büyük ilk 15 üniversitesi arasına sokuyor\" dedi.

ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK KARİYERİNİ EKSTRA KIYMET KATIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise \"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde, şuanda 53 binin üzerinde öğrencimiz, 10 bine yakın sadece bu sene kaydımız. 60 Diş Hekimliği Fakültesi öğrencimiz olmak üzere çok önemli bir sayıya ulaşmış durumdayız. Bunun yanında 676 doktora, 5 bin 360 yüksek lisans öğrencisinin olması da üniversitemizin akademik kariyerini ekstra kıymet katıyor\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Diş Hekimliği Fakültesi bölümünü kazanan Gaye Doğan ve Mehmetcan Bostancı ile Biyoteknik Mühendisliği bölümünü kazanan Nergiz Genç ve Meltem Çalışkan isimli öğrencilerin kaydını AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan yaptı. Kaydın Ardından Turan, öğrencilere kimliklerini tespit ederek, başarılar diledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, 2018-2019 akademik yılında bir hafta devam edecek olan kayıtlarda 10 bine yakın öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mühendislik Fakültesinden görüntüler

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan

-Kayıt yaptıran öğrencilerden görüntüler

-İlk kaydı yapan Bülent Turan’dan görüntüler

-İlk kayıt yaptıran öğrencilerden görüntüler

-Rektör Yücel Acer konuşma görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ ÇANAKKALE, (DHA)

3 dakika 36 saniye. 399 MB.

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Diyarbakır Hazro\'da 2 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR\'ın Hazro ilçesine bağlı Çiftlibahçe köyü yakınlarında bugün düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 PKK\'lı terörist öldürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Hazro ilçesi Çitlibahçe köyü mülki sınırları içerisinde bugün gerçekleştirilen operasyon sırasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ileçatışma yaşxandığı belirtildi. Çatışmada, 2 teröristin, 2 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 8 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 99 adet 7,62 mm. fişek, 1 adet 7,65 mm fişek, 1 adet el dürbünü, 1 adet radyo, 1 adet masonet kelepçe, 4 adet büyük tüp, 1 adet şemsiye, 2 adet sırt çantası, giyim ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, \"Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, ele geçen el bombaları Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

-Ele geçirilen silahlar

-Ele geçirilen patlayıcılar

-Ele geçirilen mühimmat

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

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Aynı fabrikaya ikinci kez hırsızlık için gelince yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ\'ta, fabrikadan kablo çalan hırsızlar, aynı fabrikaya hırsızlık için tekrar gelince, güvenlik görevlileri ve polisler tarafından yakalandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Genç Osman Mahallesi\'ndeki plastik fabrikasına 27 Ağustos\'ta giren kimliği belirsiz kişiler, piyasa değeri 10 bin lira olan 500 metre uzunluğunda kablo çaldı. Hırsızlıktan dolayı fabrikanın sisteminde 50 bin liralık zararın meydana geldiği belirtilirken, güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, fabrikanın havalandırma penceresinden giren bir kişiyi belirledi.

Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, dün akşam saatlerinde aynı fabrikanın güvenlik görevlileri 2 kişinin duvardan atlayarak içeri girdiği ihbarında bulundu. Olay yerine giden ekipler, Abdullah K. (39) ile Abdurrahman D.\'yi (33) gözaltına aldı. Sabıkalı oldukları ortaya çıkan şüphelilerden birinin, 27 Ağustos\'ta fabrikaya girerken güvenlik kamerasına yakalanan kişi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülerek \"Yakışıklı çekin\" dedi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin polis otosundan indirilişi

- Hastaneye getirilmeleri

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosunun gidişi

- Güvenlik kamerası görüntüleri

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

359 MB



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Başsavcısı Güre: FETÖ soruşturmaları çok büyük bir oranda tamamlandı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, FETÖ/PDY soruşturmalarının çok büyük bir oranda tamamlandığını ifade ederek, \"Davaları açılması gerekenler açıldı, takipsizlik kararı verilmesi gerekenler verildi. Bundan sonra FETÖ\'da yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam edelecek. Biriken, geçmişte kalan bir soruşturmamız kalmadı\" dedi.

Diyarbakır’da yeni adli yıl, hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin katılımıyla adliye bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. Törenden sonra düzenlenen resepsiyona, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamir Erkut Güre, 7\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Baro Başkanı Ahmet Özmen ve çok sayıda davetlinin katıldı. Başsavcı Güre, basın mensuplarına Diyarbakır\'da sürdürülen terör soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

\'FETÖ, PKK BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM TERÖRLERİNDE ÇOK ÜST DÜZEY BAŞARI SAĞLANDI\'

Başsavcı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır\'da terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yürütüldüğünü ifade ederek, \"Geçtiğimiz zaman süre içerisinde geldiğimiz aşamaya baktığımızda, terör operasyonları yönünde Diyarbakır özelinde FETÖ, PKK başta olmak üzere tüm terörlerinde çok üst düzey başarı sağlandı. Hem operasyonlar, hem soruşturmalar hem de kovuşturmalar yönünde çok ciddi başarılar elde edildi. Bundan memnuniyet duyuyoruz\" dedi.

\'DEVLETİN TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONLAR YARGI OLARAK BÜYÜK DESTEK VERİYORUZ\'

Diyarbakır\'da, FETÖ soruşturmalarının çok büyük bir oranda tamamlandığının bilgisini veren Başsavcı Güre, \"Davaları açılması gerekenler açıldı, takipsizlik kararı verilmesi gerekenler verildi. Bundan sonra FETÖ\'da yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam ediyoruz. Biriken, geçmişte kalan bir soruşturmamız kalmadı. PKK terör örgütü operasyonları ilgili olarak da, devletin büyük mücadelesine yargı olarak biz de büyük destek veriyoruz. Büyük bir başarı elde edilmiş durumda. Soruşturmalar somut delillerle desteklenerek, davalar hızlı bir şekilde açılıp, yargılama kısa sürede yapılacak halde açılıyor. Mahkemede hakimler, kovuşturma süreçlerini olabildiğince kısa tutarak, kısa sürede bitirerek sonuçlandırmaya varıyorlar. Bu, devletin terörle mücadelesinde hukuki bir görüntüsüdür. Soruşturma ve kovuşturmanın hızlı olması, yapılan mücadele açısından da önemli bir sonuçtur\"diye konuştu.

\'DİYARBAKIR\'DA YENİ ADLİYE BİNASININ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR\'

Diyarbakır\'da, yeni Adliye binasının yapımına devam edildiğini anlatan Başsavcı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır\'ın yaşanılabilir hale gelmesinde yargı olarak üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Diyarbakırlıların hakettiği huzara kavuşmalarını istediklerini söyleyen Güre, \"Diyarbakır\'da yargı hizmetleri daha kalite yapılması açısından bir katkı anlamında yeni adliye binasının çalışmalarını devam ettiriyoruz. Diyarbakır, büyüyen gelişen bir kenttir. Bununla beraber hukuki sorunları da artan bir kent\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Adliye binası önündeki tören

-Törene katılanlar

-Çelenk sunumu

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Resepsiyona katılanlar

-Vali\'nin resepsiyona gelişi

-Başsavcı\'nın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)



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Van Gölü\'ndeki kirliliğe tepki

Salih BEŞKARDEŞ / ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Adilcevaz ilçesindeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Van Gölü’nde son zamanlarda giderek artan kirliliğe tepki gösterdi. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü koruma kanununun mutlaka çıkması gerektiğini belirtirken, Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ ise ilçede plastik poşet ile satış yasağı başlattıklarını söyledi.

Keşfedilmeyi bekleyen koyları, doğal güzellikleri, yeşil doğası ve mavi sodalı suyu ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü, son zamanlarda kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. İlçede göle girmek için vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Kıztaşı sahilinde bir araya gelen Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy\'un yanı sıra vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaparak, Van Gölü’nde meydana gelen kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını istedi.

\'ARITMASI ÇALIŞMAYAN BELEDİYELERE CEZA KESİLSİN\'

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü koruma kanununu mutlaka çıkması gerektiğini söyledi. Van Gölü\'ne neredeyse girilemeyecek duruma getirildiğini belirten Başkan Gürsoy, \"Adilcevaz ilçemiz Van Gölü Havzası\'nın en uzun kıyılarına sahip olan ilçemizdir. Yaz ayları geldiğinde çevre il ve ilçelerden insanlar Van Gölü’ne girmek için ilçemize gelmektedir. Fakat Van Gölü’nde son zamanlarda bir kirlilik oluştu. Bu kirlilik nedeniyle hemşehrilerimiz bizleri ve Ahlat’ı suçladılar. Ancak biz bir araştırma yaptık ve bu durumun çok sıcak geçen mevsimlerde göl dibindeki yosunların patlaması neticesinde meydana gelen bir kirlilikten kaynaklandığı açıklandı. Tabii bu kirlilik yine kapsamlı olarak araştırılacak\" dedi.

Van Gölü\'nün kirliliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nü ve Vali\'yi aradıklarını belirten Başkan Gürsoy, Van Gölü Havzası\'nda nerede kimin arıtması çalışmıyorsa gelip ceza kesilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Gürsoy, \"Van arıtma tesisi zannediyorum kapasitesinin çok altında çalışıyor. Tatvan’da birkaç mahalle 1655 afet kodundan dolayı çalışamıyor. Bildiğim kadarıyla Ahlat’ında arıtma tesisi çalışıyor. Adilcevaz arıtma tesisi ise tam kapasite ile çalışıyor. Fakat bildiğimiz gibi Van Gölü kapalı bir havza olduğundan dolayı bu göle mutlaka sahip çıkmamız lazım\" diye konuştu.

\'NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI\'

Bu kirliliğin önlenmesinin sadece belediyelerle mümkün olamayacağını da belirten Başkan Gürsoy, bunun için bakanlıklar nezdinde bilim adamlarının da yardımlarıyla bu kirliliğin nedenlerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Başkan Gürsoy şöyle konuştu:

\"Bu yosunlar neden kaynaklanıyor ? Şimdiye kadar yoktu niye şimdi olmaya başladı? Aynı zamanda atık suları tamamen arıtıp öyle Van Gölü’ne vermemiz lazım. Adilcevaz Belediyesi olarak açık durumda olan sulama kanallarını yavaş yavaş kapalı duruma getiriyoruz. Bizim bundaki amacımız çevredeki pisliklerin kanallara karışarak Van Gölü’ne akmasını engellemek. Van Gölü’nde yaşanan bu sorunun bir devlet politikası olması lazım. Adilcevaz Belediyesi olarak Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkarılması noktasında ilgili bakanlıklarla ve milletvekillerimizle bu konuyu görüştük. Van Gölü, bölgemizin en büyük problemidir. Bu problemi çözmek hepimizin en büyük önceliğidir. Belediye olarak Van Gölü’nün temiz kalması noktasında gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Biraz da halkımızın temizlik konusunda daha duyarlı olması gerekmektedir. Van Gölü Havzası\'nda yaşayanlara ve buralara gelip tatillerini yapanlara yalvarıyorum. Ne olur biraz daha dikkat edelim, çevremizi ve gölümüzü temiz tutalım. El birliği ile Van Gölü’ne sahip çıkarak bu gölü kurtaralım.\"

\'VAN GÖLÜ KORUMA KANUNU ACİLEN ÇIKARILMALI\'

Van Gölü Havzası Koruma Kurulu adına açıklama yapan Avukat Kadir Köstekçi ise gerekli çalışmaların acilen yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün 450 kilometrekarelik çevresinde 2 il, 8 ilçe, 140 köyün bulunduğuna dikkat çeken Köstekçi, yaklaşık 1 milyon nüfusun Van Gölü kıyısında yaşadığını söyledi. Van Gölü\'nde son günlerde yaşanan kirliliğin herkesi derinden üzdüğünü belirten Köstekçi şöyle konuştu:

\"Son günlerde Van Gölü’nün oldukça kirlendiği ve renk değiştirdiği de gözlemlenmiştir. Uzmanların açıklamasına göre, Van Gölü’nün rengindeki değişiklik, sonbahar mevsimine yaklaştığımız şu günlerde gölde ALG, yani sularda ve nemli yerlerde yaşayan klorofil içeren bir veya daha fazla hücreden oluşan canlı yosun patlamaları olarak adlandırdığımız olaydan kaynaklanmaktadır. Hocalarımıza ve kıymetli görüşlerine saygı duyuyoruz. Ancak göldeki kirliliği sadece alg patlaması ile açıklayamayız. Van Gölü sahilini özellikle yaz aylarında kullanan birçok vatandaşımız çöplerini sahilde bırakmaktadırlar. Aynı zamanda Van Gölü havzasında bulunan yerleşim yerlerindeki atık suları, sanayi ve hayvancılıktan gelen atıklar, tarımsal atıklar, evsel atıklar ve kanalizasyonlar göle akmaktadır. Bu nedenle göle girilen alanlar gittikçe azalmakta, sahillerimiz her geçen gün daha fazla kirlenmektedir. Yaptığımız araştırmalarda göl çevresindeki arıtma tesislerinin çoğunun tam kapasite ile çalışmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nadide gölün gelecek nesillere aktarılabilmesi için Van Gölü koruma kanununun ivedilikle hayat bulması ya da kanunların uygulanması büyük önem arz etmektedir.\"

ESNAFA POŞETLE SATIŞ YASAĞI

Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ ise, ilçede plastik poşet ile satış yasağı başlattıklarını söyledi. Akdağ, \"Van Gölü içerisinde zengin uranyum kaynakları bulunduran bir gölümüzdür. Aynı zamanda cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan sağlıklı ve şifa dağıtan bir göldür. Fakat son zamanlarda çevresel atıklardan dolayı Van Gölü’nde bir kirlilik meydana gelmektedir. Hep birlikte, elbirliği ile bu gölün kirlenmesinin önüne geçmeliyiz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak, bugünden itibaren Adilcevaz’da plastik poşet ile satış yasağı getiriyoruz. Plastik poşetler doğayı en çok kirleten ürün olduğu için ilçemizde bundan böyle plastik poşet kullanımını yasaklıyoruz\" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından, Van Gölü sahilinde bulunan çöpler toplanarak temizlik çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Van Gölü’nden genel görüntüler

- Vatandaşların cep telefonuyla çektiği göldeki kirliliğin görüntüleri

- Avukat Kadir Köstekçi’nin açıklaması

- Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un açıklaması

- Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Ümit Aldağ’ın açıklaması

- Van Gölü kıyısında çöp toplayanların görüntüsü

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Trabzon\'da baraka yangını korkuttu

TRABZON\'da boş bir arasa üzerinde, içerisinde kâğıt, karton ve plastik atıkların toplandığı barakada çıkan yangın, paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Kemerkaya Mahallesi Kunduracılar Caddesi\'nde meydana geldi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede alış veriş yapan vatandaşlar, çevrede yoğun dumanları fark etmesi üzerine durumu itfaiye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boş bir arsada yer alan barakada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale etti. Kâğıt, karton ve plastik atıkların toplandığı barakada çıkan yangında, alevlere anında müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın görüntüleri

Ekipler müdahale

Detaylar

Haber Kamera: Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)



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Kraliçe adayları, kampa girdi

ANTALYA\'da Tanıtım Production tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması\'nın 12 finalisti, Belek\'te kampa girdi.

\'Akdeniz Güzelini Arıyor\' sloganıyla düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması finalistleri, Innvista Hotel\'s Belek\'te dans ve koreografi hocalarının gözetiminde final gecesine hazırlanıyor. Kendilerine ayrılan prova salonunda zarafet, yürüyüş, dans, modellik, diksiyon ve koreografi eğitimi alan kraliçe adayları, boş zamanlarında ise havuza giriyor. Günlerinin çoğunluğunu eğitim salonunda geçiren güzeller, havuzun ve güneşin tadını çıkarmaktan da geri kalmıyor.

9 Eylül akşamı jüri karşısına çıkacak olan Kardelen Karataş, Pakize Dilara Ataseven, Ecehan Çalışkan, Yağmur İpek Kapson, Elif Aslan, Simge Kulen, Gülbin Aslan, İpek Arsu, Aylin Sevgili, Selver Mira Atagül, Hamide Güven ve İrem Mungan\', heyecanlı olduklarını söyledi. Yarışma organizasyonunu yapan Tanıtım Production Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bulut, eğitimlerin final gününe kadar devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mankenlerin dans gösterisi

- Arzu Saygın röportaj

- Havuz başında mankenlerden görüntü

- Organizasyon sorumlusuyla röportaj

- Detaylar

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HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Kalp krizi geçiren yolucuyu hastaneye getiren sürücüye teşekkür plaketi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bindiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, aracın güzergahını değiştirerek hastaneye getiren otobüs sürücüsü İbrahim Türkmen\'e şükran plaketi verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anları izleyince çok duygulandığını söyleyen Belediye Başkanı Alper, Türmen\'e teşekkür etti.

İnegöl\'de Kırsal Alanyurt Mahallesi\'nden ilçe merkezine yolcu taşıyan İbrahim Türken yönetimindeki 16 M 06080 plakalı özel halk otobüsüne binen bir kadın yolcu, birkaç dakika sonra aniden fenalaştı. Yolcuların bilgilendirdiği Türken, güzergahı nın dışına çıkıp, diğer duraklara uğramadan kadın yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan, üzerinden kimlik çıkmayan yolcunun kalp krizi geçirdiği belirlendi Halk otobüsündeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kalp krizi olayı sonrası zamanında hastaneye getirilen kadın sağlığına kavuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, halk otobüsü şöförü ibrahim Türken\'i çalıştığı şirkete giderek ziyaret etti kendisine teşekkür plaketi verdi . Burada konuşan Belediye Başkanı Başkanı, \"Sürücü arkadaşımız , ulaşım yaptığı saatlerde araçta yolcular varken bir vatandaşımızın rahatsızlanması üzerine hemen karar verip kalp krizi geçiren kişiyi hastaneye yetiştiriyor. Dolayısıyla; bu bir insani olaydır ve örnek bir harekettir. Bizde bu örnek harekete karşı kendisine işyerinde teşekkür etme ihtiyacı duydum. Bu davranış tüm şoför arkadaşlarımıza örnek olmasını diliyorum ve şoför kardeşimizi tekrar kutluyoruz.\" dedi.

Kendisine verilen plaketi Belediye Başkanı Alper Taban\'dan alan Halk otobüsü sürcüsü İbrahim Türkmen , duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı\'na teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

Plaket töreni

Detaylar

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\'Dünyanın merkezi\' Çorum\'da turizm canlandı

GOOGLE\'ın, 2016 yılı Haziran ayında coğrafik değerlere ve kara hesaplamalarına göre, \'dünyanın coğrafik merkezi\' olarak belirlediği Hitit medeniyetinin başkenti ve leblebisi ile ünlü Çorum\'a yerli-yabancı turist ilgisi arttı. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, \"Çorum dünyanın merkezi olarak belirlendikten sonra turizmi canlandı\" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Google\'nin 2016 yılı Haziran ayında coğrafik değerlere ve kara hesaplamalarına göre, dünyanın merkezinin Çorum olarak belirlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyanın merkezi olarak belirlenen kentte yerli-yabancı turist ilgisinin artırdığını ifade eden Gül, \"Çorum tarihi en eski olan illerimizden birisidir. İnsanların dünyanın merkezine gelmesi, kültürel zenginliği, inanç turizmini tarihi ve kültürel yapıları görmelerini istiyoruz. Çorum’da, 40 kilometrelik sanki bir Boğaziçi köprüsünü andıran boğaz manzarası veren su sporlarının yapıldığı bir kültürel ve turizm zenginliği olduğunu söylesek doğru söylemiş oluruz. Çünkü, Obruk’ta Oğuzlar ilçemizin sınırları içerisinde her türlü su sporları yapılmaktadır\" dedi.

Çorum\'un dünyanın merkezi olarak belirlenmesi ile turizmin canlandığını ifade eden Gül, \"Çorum’u tanımak isteyen yurt içinden ve yurt dışından gelen insanların sayısı arttığı görülmektedir. Buram buran tarih kokan ilimizde tarihi eserlerle ilgili önemli çalışmalarımız büyük bir özveri ile devam etmektedir. Konaklarımız aslına uygun olarak yapılmıştır. Yine Çorum için çok önemli olan ve kültür varlığı olan ayakkabıcılar çarşısı çalışmalarımız bizim dönemimizde başlanacak ve tarihi ve kültürel yapısına uygun bir şekilde tamamlamak adına gayret göstereceğiz. Özellikle Alacahöyük beldemizde yine Boğazkale\'de, ayrıca Ortaköy ilçemizin sınırlarlarının içerisinde bulunan Şapinova\'da çok büyük bir tarihi zenginliğe şahit olmalarını ve şahitlik yapmalarını özellikle istiyoruz ve onları dünyanın merkezi Çorum\'a davet ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belediye Başkanı Zeki Gül açıklama

-Tarihi ören yerleri

Kent merkezi drone görüntü

-Tekne gezintisi (su sporları)

-Detaylar

(SÜRE: 3.30 Dk) ) (BOYUT:392 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)