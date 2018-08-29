DHA YURT BÜLTENİ 9

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı yönde seyir halindeki otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Abbas Okumuş yaşamını kaybetti, yolcu otobüsünde bulunan 14 kişi de yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında ilçenin Akçakale mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Trabzon\'dan Giresun\'a seyir halindeki Abbas Okumuş idaresindeki 61 KF 315 plakalı otomobil, lastiğinin patması soncucu kontrölden çıkıp karşı yöne geçerek, Ö.Ö. yönetimindeki 33 KNE 44 plakalı bir turizm şirketine ait otobüse çarptı. Çarpma sonrası yoldan çıkan otobüs de, kaldırım üzerinde park halindeki yabancı plakalı cipe çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abbas Okumuş olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüsten çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntüler

Haber - Kamera: Trabzon (DHA)

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Askerden, fındık bahçesindeki annesine duygu dolu sürpriz

BAYRAM tatilinde izni için memleketi Ordu\'ya gelen asker Emin Karakuş, annesine fındık bahçesinde sürpriz yaptığı anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Asker oğlunun sürprizi karşısında annenin gözyaşlarına boğulması, izleyenleri de duygulandırdı.

Kurban Bayramı tatili için memleketi Aybastı ilçesi Küçükyaka Mahallesi’ne izne giden asker Emin Karakuş, bahçede fındık toplayan annesine sürpriz yapmak istedi. Üzerindeki üniformasıyla fındık bahçesine sessizce giren Karakuş, arkasından yanaştığı yerde oturan annesinin gözlerini kapattı. Gözünü kapatan ellere dokunup ‘Emin’in ellerine benziyor’ diyen anne, daha sonra gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları arasında anne-oğul uzun süre birlerine sarılıp hasret giderirken, bu anlar da cep telefonu kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, izleyenleri duygulandırırken, binlerce takipçiden de hayli beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Süpriz anı görüntüsü

HABER KAMERA: ORDU-DHA



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Ölen köpeğinin yerine keçi besliyor

ADANA\'da beslediği köpeği 1.5 yıl önce ölünce, besleyip, eğitmeye başladığı Nazlı isimli keçisini bir an olsun yanından ayırmayan 35 yaşındaki Yakup İsrinam, \"Kurban Bayramı\'nda \'Nazlı\'yı kes\' diyenler oluyor ama kesme amaçlı hiç hayvan beslemedim\" dedi.

Dizi ve sinema oyuncusu Yakup İsrinam, beslediği golden retriever cinsi köpeğinin 1.5 yıl sonra hayatını kaybetmesinin ardından ikiz yavru keçi beslemeye başladığını söyledi. Keçilerden erkek olanının ölmesi üzerine geriye yalnızca dişi keçisi Nazlı\'nın kaldığını anlatan İsrinam, \"Ona her türlü eğitimi veriyorum. Tatile gidiyoruz, aynı sofrada yemek yiyoruz. Çarşıda görüp ilgi gösterenlere de sempati duyuyorum. Nazlı beni çok da kıskanıyor. Yetişkin birileri yanıma gelince tepki gösterip hafifçe vuruyor. Küçük çocuklar yaklaştığı zaman onlara tepki vermiyor\" diye konuştu.

Kurban bayramlarında komşularının \'Nazlı\'yı keselim\' demesine aldırış etmediğini aktaran Yakup İsrinam, şunları söyledi:

\"Kesme amaçlı hiçbir hayvan beslemedim. Aldığım tüm hayvanlar eceliyle ölüyor. Sürekli beraber gezerek hayvanlara karşı zulüm yapılmayacağını gösteriyorum. Derler ki dünyanın en inatçı hayvanı \'keçi.\' Bence inadı kendine. Her dediğimi yapıyor, hiç inadını görmedim. Hayvanlara vurulmadığı, üzülmediği zaman hayvanlar her dediğinizi yapar.\"

Görüntü Dökümü

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- Yakup İsrinam keçisini beslerken görüntüler

- Keçiyi sevmesinden detaylar

- Keçiden detay

- Yakup İsrinam ile röp.

- Caddede birlikte yürürlerken görüntüleri

- Detay görüntüler

SÜRE: 03\'31\" BOYUT:390 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)



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Çanakkale\'de 48 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen 48 göçmen ormanlık alanda saklanırken, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Babadere köyündeki ormanlık alanda, Afganistan, Irak, İran ve Kongo uyruklu 48 göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler iki minibüsle Gülpınar Jandarma Karakolu\'na getirildi. Kaçakların, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Taksi şoförüne cadde ortasında meydan dayağı

DENİZLİ\'de cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, hafif ticari araçtan inen 2 kişi, kavga ettikleri taksi şoförünü yumruk, tekme ve copla dövdü. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken, takside müşteri kadın yolcunun yaşadığı korkuyla attığı çığlıklar duyuldu. Taksiciyi dövenler kaçarken, polis saldırganların kim olduklarını belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi İstiklal Caddesi\'nde meydana geldi. Caddenin ortasında duran taksi şoförüyle, hafif ticari araçtan inen iki kişi arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İki kişi, taksi şoförüne yumruk ve tekmelerle saldırdı. Ardından saldırganlardan biri, elinde copla taksi şoförüne defalarca vurdu. Aldığı darbelerle yere düşen taksi şoförüne, iki kişi saldırmayı sürdürdü. Bu sırada ayağa kalkabilen taksi şoförü, saldırganların aracına yönelip, aracının bagaj kapısını açıp sert bir şekilde kapatarak hırsını almaya çalıştı. Tekrar iki kişinin coplu saldırısına maruz kalan taksi şoförü yere tekrar düşünce, iki saldırgandan biri taksinin camlarına vurarak zarar vermeye çalıştı. Çevreden geçen vatandaşların tepki göstermesi üzerine saldırganlar, araçlarına bindikten sonra kaçtı.

Bir vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde iki kişinin kaçarken taksicinin ayağını da ezdikleri görüldü. O anlarda takside müşterisi olan kadının çığlık attığı duyuldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan taksi şoförü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki kişi aramaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İki kişinin taksi şoförüne saldırması ve copla vurması

- Taksicinin saldırganların aracının kapıları çarpması

- Yere düşen taksiciye copla vurulması

- Saldırganlardan birinin taksiye copla vurması

- Kadın müşterinin çığlık atması

- Vatandaşların tepki göstermesi

- Olay yerine polis gelmesi

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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