DHA YURT BÜLTENİ 9

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kurbanlığı Sakarya\'da kesildi

ERENLER(Sakarya),(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk\'un verdiği vekalet kurbanı Sakarya\'da kesildi.

Kızılay\'ın \'Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün\' sloganıyla başlattığı bağış kampanyası kapsamında bu yıl tüm kurbanlarını Sakarya\'da kesti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bayramda kesilmek üzere Türk Kızılayı\'na kurban vekaleti verdi. Erenler ilçesindeki bir et entegre tesisinde kurbanlıklar kesildi. Kesim öncesi konuşan Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Direktörü Ebubekir Kalkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türkiye, Kenya, Kudüs ve Afganistan\'da ayrı ayrı kurban vekaleti verdiğini belirterek, \"Cumhurbaşkanımız ve Kızılay Onursal Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan kurban vekaletini her sene olduğu gibi bu sene de Kızılay\'a verdi. Ülkemizle birlikte Kenya Kudüs ve Afganistan\'a vekalet verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer bağışçılarımızın vekaletleriyle kurbanlarımız bütün dünyaya, gönül coğrafyamıza birer iyilik olarak ulaşacak. Bütün kurban bağışçılarımızın bayramını kutluyoruz, ibadetleri kabul olsun. Bu sene Türkiye\'deki bütün kurbanlarımız Sakarya\'da kesilecek.\" diye konuştu.

Kalkan, konuşması sonrası kurbanlıkların kesimi için görevli kasaba vekalet verdi. Görevli imam, vekaletin verilmesinden sonra kalabalığa dua yaptırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurbanlıklar

Kızılay yetkilileri

Röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER

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112 personeli bu kez güvercini kurtardı

(DHA) Ayağı tellere takılan bir güvercini fark eden 112 personeli, ambulansın üzerine çıkarak hayvanı bulunduğu durumdan kurtardı. Konya\'da kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 112 personelinin güvercini kurtarabilmek için verdiği çaba görülüyor. Görüntülerde güvercini kurtaran sağlık personelinin, ardından ayağını kontrol ettiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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///cep telefonu görüntüsü

Ambulansın üzerindeki 112 personelinin kurtarma çabaları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yorgun mermi, 6 yaşındaki çocuğu yaraladı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK\'ta her yıl bayramlarda yapılan silah atma geleneği bu yılda sürdü. Evin önünde oynayan 6 yaşındaki Efe A., nereden geldiği henüz belli olmayan yorgun merminin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sabah namazının ardından kentin bazı kesimlerinde havaya ateş açılarak bayram kutlaması yapıldı. Çaydamar Mahallesi\'nde evinin önünde oynayan Efe A.\'nın sağ bacağına yorgun mermi isabet etti. Acı içinde kalan Efe A., ailesi tarafından önce Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Efe A., tedavi altına alındı. Merminin bacağını sıyırdığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği mahallede tabancayı ateşleyen magandayı bulmak için çalışma başlattı.

3 YIL ÖNCE YORGUN MERMİDEN 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2015 yılında ki Kurban Bayramı\'nda Taşbaca Mahallesi’nde hissesi olduğu kurbanın kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, havaya açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polisin tüm araştırmasına rağmen Civelek\'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişi hala bulunamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralanan çocuğun hastaneye getirilmesi

Polislere yarasını göstermesi

Hastaneden detay

Haber - Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN, ZONGULDAK (DHA)

110 MB



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Kurban kesim yerleri yetersiz kaldı

İZMİR\'de kurulan kurban kesim ve satış yerleri, bayramın ilk günü oldukça yoğundu. Henüz kurban almayanlar, alan ancak kesimini yaptıramayan vatandaşlar, bayramın ilk gününü pazarlarda geçirdi. Kesim için belirlenen alanların dışında yapılan kaçak kesimler de dikkat çekti.

İzmir\'de Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde kurulan hayvan satış ve kesim alanında, kurban bayramının ilk günü yoğunluk yaşandı. Henüz kurbanını almayan vatandaşlar, pazarın yolunu tuttu. Burada satışı yapılan kurbanlıkların çoğu yine aynı alanda belirlenen kesim yerlerinde, kesildi. Bazı vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde hizmet eksikliğinin olduğunu söyleyerek, şikayetlerini anlattı. Vatandaşlardan Hakan Demir (47), kurban pazarında hizmetin olmadığını, insanların hijyenik olmayan ortamlarda kurban kestiğini savundu. Belediyenin 4 bin lira kira aldığını fakat yerlerin toprak olduğunu, en azından beton dökülmesinin iyi olacağını kaydetti. Enes Fırat (27) isimli vatandaş da kurbanını alarak kesim için sıraya girdi. Bayram tatilini İzmir\'de geçirdiğini aktaran Fırat, \"Kurbanımızı keseceğiz. Kurban etimizi dağıtacağız. Kurban, fakir insanların yılda bir kez de olsa et yemesi içindir. Biz de kestikten sonra dağıtacağız\" dedi. Kurbanlıkların satışının yapıldığı yerlerin değiştirildiğini, bu nedenle kurbanlık almakta geç kaldıklarını söyleyen Ayşe Tekin (43) de, \"Bu yıl biraz geç kaldık çünkü kurban pazarlarının yeri değiştirmişler. Bulamakta zorlandık\" diye konuştu.

KURBANLIKLAR ELDE KALDI

Ağrı\'dan satmak için İzmir\'e kurbanlık getiren Doğan Bertan (27) ise, hayvanların çoğunun satılmadığını belirterek, \"120 küçükbaş kurbanlık getirdik. 50\'sini sattık. 70\'i kaldı. Artık bunlar satılmaz. Hayvanlar elimizde kaldı. Geri götüreceğiz\" dedi. Ağrı Diyadin\'den gelen Vahyettin Çayır (61) da aynı şikayette bulundu. 5 bin liraya araba tuttuklarını, 5 bin lira da yer parası verdiklerini dile getiren Çayır, \"Ama kurbanlıklar elimizde kaldı, satamadığım 200 koyunum var. Hepsini denize atıp geri döneceğiz. Böyle giderse çiftçiyi bitirecekler\" ifadelerini kullandı. Konak Yeşildere bölgesinde kurulan hayvan kesim ve satış yerinde de bayram telaşı hakimdi. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kesim alanında sıraya girdi. Ali Demir (67) isimli vatandaş, sabahın erken saatlerinden beri sırada olduklarını belirterek, \"Kesim için sabah 08.00\'den beri bekliyoruz. Bunun gibi kesim yeri 5 tane yapılmalıydı. Vatandaş burada çile çekiyor. İzmir\'e yakışan kesim yerleri olmalı\" dedi. Pazarlarda, bazı vatandaşların, belirlenen yerlerin dışında kurban kesimi yaptığı görüldü. Kurban pazarlarının kurulu olduğu yerlerde, uzun araç kuyrukları da oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Balçova İnciraltı kurban kesim ve satış alanından görüntü

-Yeşildere kurban kesim ve satış alanından görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-Pazarlardan genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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Şehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayram

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya\'nın, Şarkışla\'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor.

31 Temmuz\'da Yüksekova\'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya\'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 11 aylık Bedirhan Mustafa, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. 10 aylık bebeği ile Bedirhan Mustafa ile şehit olan Nurcan Karakaya\'nın Şarkışla\'daki baba evinde hüzünlü bayram yaşanıyor. Bayram dolayısıyla eve gelen aile yakınları taziyelerini ileterek Kur\'an Kerim okuyor. Şehit Nurcan Karakaya\'nın annesi Suudiye Demir, kızı ve torununun hatırasını yaşatmak için evine yaptırılan anı köşesinin yanından ayrılmazken, kızına ve torununa olan hasretini fotoğraflara bakarak gidermeye çalışıyor.

Bu arada şehit anne-oğulun Şarkışla Garnizon Şehitliğindeki mezarına ziyaretler devam ediyor. Bayramın ilk gününde mezarları ziyaret edenler şehit anne ve bebeği için de dua etmeyi ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü:

-Şehit bebek ve annesinin evinden görüntü

-Anne Suudiye Demir\'in görüntüsü

-Anı köşesi

-Mezarlardan görüntü

-Dua edenler

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas),(DHA)

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Limyra Antik Kent kazıları başladı

ANTALYA\'nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti\'nde 2 ay sürecek 2018 arkeolojik kazıları başladı.

Saklısu Mahallesi Zengeder mevkiindeki Limyra Antik Kenti\'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları başladı. 1969 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarının bu yılki bölümü, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarından Dr. Martin Seyer başkanlığında yürütülecek. Anadolu Medeniyetleri Müzesi\'nden arkeolog Umut Alagöz\'ün kontrolünde gerçekleştirilecek kazının ikinci başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Kuban yapacak. Farklı ülkelerden araştırmacı ve öğrencilerin katılımıyla yapılacak çalışmalar 2 ay sürecek.

Kazı programı hakkında bilgi veren Dr. Martin Seyer, 50 kişilik bir ekiple çalışmalara başladıklarını vurguladı. İki yıldır çalışma yaptıkları alanda Helenistik ve Roma dönemine ait buluntular elde ettiklerini kaydeden Dr. Seyer, \"Yaklaşık 1 ay sondaj çalışması devam edecek. Sonra biraz daha ileriye gitmek istiyoruz. Birkaç yıl önce Helenistik sur duvarı bulmuştuk. Orada bir şehir kapısı olabileceğini düşünüyoruz. Jeolojik ve kazı çalışmalarının dışında restorasyona da devam edeceğiz\" dedi.

Prof. Dr. Zeynep Kuban da şu an kazı yapılan bölgede 2016 yılında çalışma yapıldığını ve kapatıldığı kaydetti. Bir yıl aradan sonra yeniden kazıya başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Zeynep Kuban, \"Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Helenistik ve Roma dönemini anlayabilmek için kentsel araştırmayı temel alıyoruz. Ana caddede surun yer aldığı bir örgünün, Helenistik kapının ortaya çıkmasını hedefliyoruz\" dedi.

Diğer yandan Limyra Antik Kenti\'nde çıkan doğal su kaynakları ise oldukça ilgi çekiyor. Yakın çevrede yaşayan çocuklar tarihi kent içindeki kaynakta yüzerek serinliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazı alanından ve Limyra Antik Kent\'ten detaylar,

- Martin Seyer ve Zeynep Kuban\'dan birlikte kazı ile ilgili röportaj

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA)



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Engelliler derneği başkanından \'kural ihlali\' uyarısı

ISPARTA\'da, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, hız ihlali yapan sürücüleri, aynı nedenle yaptığı kaza sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Isparta Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Ramazan Erdoğan\'la bir araya getirdi. Erdoğan, kendisini örnek göstererek sürücüleri ve yanındakileri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Isparta Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Çalışma ve Aile İl Müdürlüğü, trafikte kurallara uymanın önemine dikkat çekmek, olası kazaların önüne geçmek için ortak çalışma yaptı. Süleyman Demirel Havalimanı Kavşağı\'nda uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri denetledi. Drone ile havadan sürücüleri takip eden ekipler, radar uygulaması da yaptı. Hız ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücüler kontrol noktasında durduruldu.

Trafik ekipleri kural ihlali yapan sürücülere ceza yazmak yerine bu kez uyarıda bulundu. Sürücüler, 2004 yılında aşırı hız nedeniyle yaptığı kaza sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Isparta Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Ramazan Erdoğan\'la bir araya getirildi. Sürücülere hız limitleri başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, kendisinin de hız limitini aştığını ve kaza yaptığını söyledi. Kaza anında emniyet kemeri kullanmadığını ve bu nedenle 14 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşadığını anlatan Ramazan Erdoğan, aileleri de hız yapan sürücüleri ikaz etmeleri konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik ekipleriş

- Ramazan Erdoğan\'ın sürücülerle konuşması

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) -

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Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan 21 kişi hastanelik oldu.

İslahiye\'de, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi evinin bahçesinde veya belediyenin gösterdiği kesim alanlarında kurbanlıklarını kesti. Ancak, kesim sırasında çok sayıda kişi yanlışlıkla bıçak, satır ile el, kol, bacaklarını kesti. Yaralanarak hastaneye gelen acemi kasaplar tedavi edilerek evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devlet Hastanesi acil girişi

- Kurban kesimi sırasında yaralananlar

- Acemi kasapların konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

71 MB

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Bolu\'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, 16 kişi kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu\'da, Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesmek isterken, bıçakla ya da kaçan kurbanını yakalamak isterken yaralanan 15 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne 1 kişi ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Bazı acemi kasaplar hastanelere kendi imkanlarıyla gelirken, bazıları da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 15\'i hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan 1 kişi geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaneden görüntüler

-Hastaneye gelen yaralılar

-Detaylar

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Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Eskişehir\'de hastaneler acemi kasaplarla doldu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Kurban Bayramı\'nın birinci günü, birçok vatandaş kurbanlıklarını keserken kendilerini yaraladı.

Eskişehir\'de vatandaşların büyük çoğunluğu belediyelerin belirledikleri yerlerde kurbanlarını kesti. Kurban kesimi sırasında çok sayıda kişi kendisini yaraladı. Yaralı vatandaşlar, yakınları tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastane acil servislerinde gerekli tedavileri yapılan acemi kasaplar daha sonra taburcu edildi.

Kütahya ve Bilecik\'te de vatandaşlar belediyelerin belirlediği yerlerde kurbanlıklarını kestirdi. Bu iki kentte de çok sayıda kişi kurban kesimi sırasında kazayla yaralandı.

Görüntü dökümü:

-Acil servisin dışından ve ambulansların görüntüsü,

-Elinden yaralananların hastaneye gelmesi,

-Elinden yaralanan Afgan uyruklu kişinin konuşması,

-Bacağından yaralanan kişinin konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA