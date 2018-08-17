DHA YURT BÜLTENİ 9

GAZİANTEP - Adıyaman\'da şehit olan astsubay Aydın Özer son yolculuğuna uğurlandı

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DİYARBAKIR - Adıyaman\'da şehit olan uzman çavuş Kürşat Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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Küçük yaşta evlilik mağduru eski uzman çavuş, tahliye oldu

SİVAS\'ta erken yaşta biriyle evlendiği için tutuklanan eski uzman çavuş Levent Tan (29), 4 yıl 8 ay hapis cezası yattıktan sonra denetimli serbestlikle bugün tahliye oldu. Tan\'ı evde bekleyen çocukları ve eşi sevinç gözyaşı döktü.

Sivas\'ta Fatih Mahallesi\'nde oturan Levent Tan, 2006 yılında Adana\'nın Kozan ilçesinde lise eğitimini sürdürürken tanıştığı Leyla Mutlu\'ya aşık oldu. Levent Tan, o dönem kendisinden 3 yaş küçük Leyla Mutlu ile resmi nikahsız birlikte yaşamaya başladı. Mutlu, evlendikten 1 yıl sonra Muhammet Akın adını verdikleri çocuğu dünyaya getirdi. Leyla Mutlu, 2008 yılında aldığı ağrı kesici ilaçtan zehirlenince Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'ne sevk edilen Leyla Tan\'ı muayene eden doktor, evli olduğunu öğrenince \'Küçük yaşta evlilik nedeniyle bunalıma girerek intihar girişiminde\' bulunduğu şüphesiyle durumu hastane polisine bildirdi ve soruşturma başlatıldı. Levent Tan hakkında, \'Çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı\' suçundan dava açıldı.

Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen dava 6 Ekim 2009 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme Levent Tan\'a, 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Levent Tan, 6 Ocak 2010 tarihinde Leyla Mutlu ile resmi nikah kıydırırken Yargıtay 14\'üncü Ceza Dairesi\'ne başvurarak hakkındaki karara itiraz etti. Davanın Yargıtay sürecinde olduğu dönemde Levent Tan, 2010 yılında girdiği uzman çavuşluk sınavını kazanarak Siirt\'te görev yapmaya başladı. Ailesini de yanına alan Tan, burada 3 yıl görev yaptı. Yargıtay 14\'üncü Dairesi, yerel mahkemenin kararını 23 Ocak 2014 tarihinde onadı.

ADANA\'DA TUTUKLANDI

Siirt\'ten izinli olarak eşi Leyla Tan ile Adana\'nın Kozan ilçesindeki kayınpederinin evine giden uzman çavuş Levent Tan\'ı, 27 Ocak günü gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Levent Tan, tutuklandı ve Kozan Cezaevi\'ne konuldu. Sivas E Tipi Cezaevi\'nde 4 yıl 8 ay hapis yatan Levent Tan, cezasının kalan kısmı Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında değerlendirilerek bugün tahliye edildi. Eşi ve çocuklarına kavuşan Tan, suçsuz yere hapiste yattığını söyleyerek, ayrılmak zorunda kaldığı mesleğine yeniden dönmek istediğini söyledi. Hapiste yattığı süre boyunca en çok tecavüzcülerle aynı koğuşta kalmanın kendisini üzdüğünü anlatan Tan, Türkiye\'de kendisi gibi 3 bin 800 ailenin daha olduğunu ve hiçbir suçlarının olmadığını söyledi. Tan, \"Ben 17 yaşımda, eşim de 14 yaşındayken evlendiğimizden dolayı 5 yıl cezaevinde yattım. Bugün tahliye oldum. 5 yılın verdiği bir doluluk var. Çünkü yattığımız ceza belli, küçük yaşta evlilik. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeye çoğu kişi karşı çıktı. 5 yıl boyunca yattım. Beni yatırdıkları madde üzüntü verici. Benim zoruma giden akrabasıyla, evlatlarıyla ilişki yaşayıp, cezaevinde bulunan kişilerle aynı koğuşta bulunmaktı. Hak etmediğimi düşünüyorum. Eskiden uzman çavuştum, görevimi kaybettim. Ben cezaevine girdim, eşim daha da mağdur oldu. Milletin takdirine bırakıyorum. İşime güvendiğimden dolayı belli bir birikim yapmak için kredi çekmiştim. Cezaevine girip ödeyemeyince borcum 300 bin liraya yükselmiş\" dedi.

\'ESKİ İŞİMİ GERİ İSTİYORUM\'

Tan, eski uzman çavuşluk işine yeniden dönmek istediğini söyleyerek, \"Bizim gibi mağduriyet yaşayanlar için meclisten yasa çıkması gündeme geldiğinde havalara uçmuştuk. Son güne kadar çıktı çıkacak diye beklerken karşı çıkanlar nedeniyle gerçekleşmedi. Son güne kadar desteklendi, son gün yasayı geri çektiler. Bizim durumumuz farklıydı. Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar komutanıma sesleniyorum. Ben sizin askerinizdim. Bu milleti, devleti savunmak için tekrar askeriniz olmak istiyorum. Önce Rabbime yalvarıyorum, sonra size yalvarıyorum işimi geri istiyorum. İkinci isteğim de benim gibi bu durumda yatan arkadaşlar için bir yasa istiyorum\" diye konuştu.

\'ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUM\'

Leyla Tan ise eşi cezaevine girince büyük mağduriyet yaşadığını ve 2 çocuğunu babasız büyütmek zorunda kaldığını söyledi. Eşinin tahliye olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu anlatmaya kelimeler bulamadığını ifade eden Leyla Tan \"4 sene 8 ay önce kendimi paraladım, eşimi çıkarabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı. Takdiri ilahi diyelim. 4 sene 8 ayın sonunda eşim yanımda, çocuklarım yanımda. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum, kelime bulamıyorum. Allah\'ım herkese nasip etsin. Benim eşim suçsuz yere yattı. 4 sene 8 aydır ben suçsuz yere, günahsız yere mağdur edildik. Bana mağdur dediler ben nasıl mağdur oldum eşimi cezaevine koydular ben o şekilde mağdur oldum. Ben asıl o zaman mağdur oldum. Buna bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Eşim yattı çıktı ama bizim gibi o kadar çok aile var ki. O kadar çok yol bekleyen eş var, babalarını bekleyen çocuklar var. Sanki rüyada hissediyorum, öyle mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Cumhurbaşkanımıza devlet büyüklerimize sesleniyorum. Onun tekrar eski işine dönmesini istiyorum. Bize yardımcı olsunlar. Eşimi oradan çıkaramadılar işi için yardımcı olsunlar. Biz öyle ortada kaldık mağdur edildik, benim düzenimi tekrar kurabilmem için bana yardım etsinler. Benim bayramım erken geldi. Çok şükür ilk defa çifte bayram yaşıyoruz\" diye konuştu.

Levent-Leyla Tan çiftinin büyük oğlu Muhammet Akın (12) ise gözyaşlarına hakim olamadı. Babasını çok özlediğini söyleyen Akın \"Babamı özledim. 4-5 senedir babamsız yaşıyordum. Babamı çok özlemiştim. Kavuştuğum için çok sevindim. İlk görünce çok sevindim sarıldım, öptüm\" dedi.

Levent Tan\'ın babası Bilal Tan da oğlunun 4 sene 8 ay boyunca boşa yattığını, tahliye olduğundan dolayı çok sevinçli olduğunu ve oğlunun eski işine tekrar kavuşmasını istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Ailenin evinden görüntüler

-Tahliye olan Tan\'ın ailesi ve çocuklarıyla görüntüsü

-Konuşması

-Eşinin konuşması

-Babası ve oğlunun konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(557 mb)



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Duvardaki briketlerin içinden 9,5 kilo eroin çıktı

ADANA\'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, eroin paketlerini odunluğun duvarının briketlerini kırarak buldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, evin odunluk bölümünde zula olduğunu fark etti. Duvarı kırarak briketlerin içindeki 9 kilo 530 gram eroin olan çantaya ulaşan ekipler, A.K. (57) ve R.K.\'yi (49) de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen A.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyere çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, R.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin briketleri indirmesi

- Odunluktan çıkan çanta

- Çantanın içindeki eroin paketleri

- Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

SÜRE: 33\" BOYUT:62 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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\'Askıda yemek\' uygulamasıyla her gün 100 kişiye yemek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin \'askıda ekmek\' çağrısına Kayseri\'de bir restoran, \'askıda yemek\' uygulamasıyla destek vermeye başladı. Firma, her gün muhtaç 100 kişiye yemek veriyor.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Mevlevi Caddesi\'nde bulunan bir restoran ve simit evinde, askıda ekmek ve askıda simit uygulaması başlatıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin \'askıda ekmek\' kampanyasına destek verdiklerini ve önceliklerinin muhtaçların karnının doyurulması olduğunu belirten işletme sahibi Cemil Demirel, \"Bizler, \'komşusu açken tok yatan bizden değildir\' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Açmış olduğumuz restoranımızda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin \'askıda ekmek\' kampanyasına \'askıda yemek\' kampanyası ile destek vermek istedik. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin günlük 20 çeşit yemeği muhtaç ve öğrenci kardeşlerimizin hizmetine otel restoranları konforunda sunuyoruz. Hiçbir sınırlamanın getirilmediği işletmemizde, amacımız muhtaçlarımız karnının doymasıdır. İlk gün 100 askıda yemek ile çıktığımız yolda hayırseverlerimizde destek bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Askıda yemek afişlerinden görüntü

- Dağıtılan yemeklerin görüntüsü

- Askıda yemek almaya gelenlerden görüntü

- İşletme sahibi Cemil Demirel ile röportaj

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ Kayseri(DHA)

3 dakika 11 saniye /357 MB

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Çocuklar kırmızı düdükle hatalı sürücüleri uyaracak

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polis ekiplerinin denetim noktasını ziyaret etti. Trafikte duyarlılık oluşturulması için İçişleri Bakanlığı\'nca hazırlanan proje kapsamında Demir, denetimde durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye etti.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli- Afyonkarahisar Karayolu Akkale Mahallesi\'ndeki polis denetim noktasını ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı\'nın çocuklara yönelik \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında, denetimde durdurulan araçların içindeki çocuklara, kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıttı. Denetim sırasında bazı sürücüler, ehliyetleri ve ruhsatlarını polislere uzatırken; polislerin sadece çocuklara yönelmesi ve projeyi anlatıp, hediyelerini vermesi üzerine kısa bir şaşkınlık yaşadı. Sürücüler, projeyi beğendiklerini söyledi.

Emniyet Müdürü Demir, Kurban Bayramı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanacağını belirterek, \"Huzurlu ve güvenli sürüşün alt yapısını oluşturmak, vatandaşta bir algı oluşturabilmek maksadıyla proje, Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya geçirildi. Çocuklara kırmızı düdük dağıtarak sürücülerin yaptıkları hatalara düdük çalmasını istedik. Bu, sürücülerin emniyet kemeri ile araç kullanma, ön ve arka koltuklarda emniyet kemerini takmayı sürekli hale getirme, ayrıca cep telefonu kullanmadan araç kullanılmasını toplumun genelinde alışkanlık haline getirmek için yapılan bir proje\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Durdurulan araçlardaki çocuklara düdük verilmesi

- Emniyet Müdürü Mevlüt Demir\'in çocuklarla sohbet etmesi

- Çocukların düdük çalması

- Mevlüt Demir\'in konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Yozgat Valisi Yurtnaç: Ray serim çalışmaları aralıksız sürüyor

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında başlatılan ray serim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Ankara-Yozgat-Sivas hattına yapılan hızlı trenin hizmete başlamasıyla kentin ekonomik potansiyelinin daha fazla gündeme geleceğini söyledi. Halil Rıfat Paşa\'nın, \'Gidemediğin yer senin değildir\' sözünü hatırlatan Vali Yurtnaç, \"Biz bugün, Türkiye\'de ulaşımın alternatiflerini ortaya koymak durumundayız. Sadece karayolu değil, demiryolu, havayolu ve deniz yollarını da ortaya koymak durumundayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nde 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan ve bugün hala yapımı devam eden Ankara-Sivas YHT projesi ilimizden geçmektedir. Çalışmalar son derece hızlı devam etmektedir. Geçtiğimiz aylar içerisinde bakanlarımızın katılımı ile ray serim töreni yapıldı, bugün itibarıyla çalışmalar aralıksız sürmektedir\" dedi.

Vali Yurtnaç, hızlı tren ile bölgeye, sosyal ve ekonomik hareketlilik geleceğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

-Hızlı tren hattında ray serim çalışmalarından detay görüntüler

-Vali Kemal Yurtnaç’ın konuşması

Dosya Adı: YZGT-HIZLI TREN RAY DOSEME

Boyut :359.05 MB

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İslahiye\'de dişi kurbanlık denetimi

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, kurulan kurbanlık pazarı denetlenerek, küpe kontrolü yapıldı, dişi hayvan satışı yapılmaması konusunda satıcılar uyarıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dişi hayvan kesiminin yasaklanmasıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerden oluşan ekipler kurbanlık pazarını denetledi. Beyler Mahallesi\'nde kurulan pazarda denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri küçük ve büyükbaş hayvanlarını cep telefonundaki uygulama ile küpe kontrolünü, ilçe dışında gelen hayvanların nakil belgesi ile sağlık raporunu kontrol etti. Hayvan pazarındaki dişi hayvanlar tespit edilen satışına izin vermeyen ekipler, besiciler ile vatandaşları da broşür dağıtarak uyardı, hayvan pazarına afişler astı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvan pazarı

- Veteriner hekimlerin kontrolü

- Besicilerin bilgilendirilmesi ve broşür dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

197 MB

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