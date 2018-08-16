DHA YURT BÜLTENİ 9

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya\'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fatma Güç (76), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı\'nda meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı\'ndan Antalyaspor Kavşağı yönüne giden Fatih Mehmet Antika yönetimindeki 07 AKZ 83 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Güç\'e çarptı. Otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklediği Fatma Güç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güç\'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Gözaltına alınan Fatih Mehmet Antika ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı bir süre sonra tekrar normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Trafik polisinin araçların geçişini sağlaması

- Çevreden izleyenler

- Çarpan araç ve ceset görüntüsü

- Ölen kişiden etrafa saçılan alışveriş poşeti detay

- Polislerin cesedi incelemesi

- Olay yeri inceleme ekiplerinin cesedin etrafında güvenlik önlemi alması

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Cesedi n cenaze aracına alınışı

- Polislerin ölen kişinin eşyalarını toplaması

- Temizlik görevlilerinin yolu yıkaması

-RÖP: Hayri Dilber

476 MB 4.18\'

HABER-KAMERA: Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)

==============================

BESYO\'ya girmek için ter döktüler

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksek Okulu\'nda (BESYO) eğitim almak isteyen 500 aday, parkurda ter döktü.

AKÜ- BESYO, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi için kabul edeceği 135 öğrenci için özel yetenek sınavı yaptı. Sınavı geçmek için öğrenciler zorlu parkurda yoğun çaba gösterdi. Öğrenciler, atletizm, futbol, basketbol, voleybol gibi farklı branşları en kısa sürede bitirmek için ter döktü. BESYO Müdürü Doç. Dr. Yücel Ocak, üniversitenin 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi için özel yetenek sınavları yaptıklarını söyledi. Sınava yaklaşık 500 adayın katıldığını ifade eden Ocak, \"135 kişi kabul edeceğiz. Reklasyon, antrenörlük ve beden eğitimi öğretmenliği bölümlerine 45 öğrenci alacağız\" dedi.

ADAYLAR YETENEKLERİNİ SERGİLİYOR

AKÜ\'nün yetenek sınavlarının beceri, koordinasyon, branş ve dayanıklılığı içeren bir parkurdan oluştuğunu belirten Ocak, \"Adaylar parkur içerisinde futbol, voleybol, basketbol ve hentbol gibi temel branşlar gibi bazı beceriler ile dayanıklılık ve koordinasyon ile beceri şeklindeki fiziksel uygunlukların yer aldığı bir parkurda yarışmakta. Koordinasyon parkurunun sıralaması canlı bir şekilde yayınlanıyor. Aileler ve diğer adaylar görebiliyor. Hatta ailelere bir link verdik nerede olurlarsa olsunlar çocuklarını izleyebiliyorlar. 2 gün süren bu sınavlarda emeği geçen öğrenci ve hocalarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

ŞAİBESİZ BİR SINAV YAPIYORUZ

Tribüne aileleri ve yakınlarını aldıklarında öğrencilerin baskı altında kaldığını ileri süren Doç. Dr. Yücel Ocak, \"Öğrenciler kendilerini direkt gözleyenlerden rahatsız oluyorlar. Olumsuz etkileniyorlar. Bu uygulamayı uzun bir süredir yapıyoruz. Sınava giren tüm adaylar kamera görüntüleri ve fotoğrafları çekiliyor. Aday parkura başladığında kayıt başlıyor. Dolayısıyla ikili ve üçlü bir sistem ile adayların hata yapmalarını engelliyoruz. Her hangi bir itiraz olduğunda adaya görüntülerini izletiyoruz. Onlarında kafalarındaki soruları çözüyoruz. Şaibesiz bir sınav yapıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Aday yakınlarından detay

-Aday yakınları ekrandan takip ederken detay

-Yetenek sınavına katılan öğrencilerden detay

-Parkurda yarışan öğrencilerden detay

-Yücel Ocak röp

-Öğrenciler parkuru geçerken detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)



==============================

Limanda 4 tanesi 20 lira olan palamut, tezgahta tanesi 7,5 lira

Çapari ile av yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak\'ta denize açılan balıkçıların ilk gün tuttukları palamutlar, limanda 4 tanesi 20 lira, balıkçı çarşısındaki tezgahlarda ise tanesi 7,5 liradan satışa sunuldu.

Su ürünlerinde 15 Nisan\'da başlayan avlanma yasağı devam ederken, çapari ile av yasağı ise dün sona erdi. Zonguldak merkez ve Kozlu ilçesinde balıkçılar, dün sabah erken saatlerde denize açılarak çapari ile sezonun ilk avlanmasını yaptı. Balıkçı tezgahları bugün ise palamutlarla doldu. Yasağın kalkmasıyla sezonun ilk palamutlarını tuttuklarını söyleyen balıkçı Ali Sadık(60), \"Allah\'ın izniyle çapari ile avlanmaya başladık. Rastgele dedik. İlk gün iyiydi. İleride ne gösterir bilemiyoruz ama denizde balık bol. Vatandaşın karnı doyacak büyük ihtimalle. İlk gün tutulan balıklardan 4-5 tanesi 20 liraya gitti. Lüferde gözüküyor denizde. Hava şartları ne gösterir bilemiyoruz. Palamutun bol olacağı gözüküyor. Denizde ki görünüşe göre bu sene bol balık yiyeceğiz. Palamutun bol olması fiyatları etkiler.\" dedi.

Limanda 4 tanesi 20 liradan satılan palamut, balıkçı tezgahlarında ise tanesi 7,5 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, havaların iyi gitmesi halinde ileriki günlerde balık fiyatlarının düşmesini beklediklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Limandan görüntüler

-Palamut balıklarından detaylar

-Balıkçılarla röportaj

-Çapari hazırlanışından detaylar

-Balık tezgahlarından detaylar

Süre: (4:56) Boyut: (552 MB)

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)

==============================

Tarlada oldukları sırada evleri yandı

Sakarya\'nın Kaynarca ilçesinde, Şen ailesinin tarlada olduğu sırada çıkan yangında tek katlı ev alev alev yandı.

Sabah saatlerinde, Kaynarca Kızılcaali Mahallesi\'nde Cavit Şen\'e ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanların tarlada bulunduğu sırada evden yükselen dumanları gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kaynarca ve Ferizli ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evi söndürmek için çalışma yaptı. Söndürme çalışmaları sırasında komşuları balkonda bulunan saksılardaki çiçekleri zarar görmemesi için aldı. Yangın söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Söndürme çalışmalarından görüntü

Yanan evden görüntüler

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)

============================

Kavgada göğsünden bıçaklanan Suriyeli Muhammed öldü



Şanlıurfa\'da, Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Muhammed Yazan Asho (22), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Suriye uyruklu Muhammed Yazan Asho, göğsünden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Asho\'yu görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Asho\'yu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Asho, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Muhammed Yazan Asho’nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Yakılarının bahçede beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 213 MB

===========================

Ağaca petek yapan arılar mahalleliyi çileden çıkardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ıhlamur ağacına petek yapan arılar, mahalleliyi sokağa dökünce, belediye ekipleri harekete geçti.

İnegöl’ün Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi Kasımefendi cami mevkiinde bulunan ıhlamur ağacına petek yapıp bal toplayan binlerce arı, semt sakinlerini çileden çıkardı. Günlerdir arıların saldırılarına uğrayan mahalle sakinleri belediye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, arılardan korunmak için kıyafetleri giyip merdivenli araçla ağacın tepesindeki peteğe ulaştılar. Bal üreticisinin desteği ile ağacın dalına tutunan arıların petekleri kesilip, kovana konuldu.

Arıların bir çok kişini sokarak hastanelik etitğini söyleyen Manav Oğuzhan Yaman, \"Nihayet sorunumuz çözüldü\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arıların peteklerinin görüntüsü

Peteklerin merdivenli araçla alınması

Vatandaş açıklama

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

==============================

Devrilen traktörün sürücüsü öldü



Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Salih Şakır, hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Taşlıkuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Salih Şakır\'ın pamuk tarlasını sürerken kullandığı traktör, engebeli arazide devrildi. Traktörün altında kalan Şakır, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Salih Şakır, hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih Şakır\'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Yakılarının bahçede beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 320 MB

========================



