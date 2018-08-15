DHA YURT BÜLTENİ 9

PKK\'nın saldırdığı şantiyedeki hasar gündüz ortaya çıktı

ADIYAMAN kırsalında bir grup PKK\'lı teröristin dün gece ateşe verdiği mermer ocağı şantiyesindeki hasar gündüz ortaya çıktı. PKK\'lı teröristlerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi\'nde kırsalında dün gece bir grup PKK\'lı terörist, mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir araya toplayıp, örgüt propagandası yapan teröristler, şantiyedeki iş makineleri, araçları ve çadırları ateşe vererek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri şantiyedeki yangına müdahale ederken, güvenlik güçleri ise teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. Bu sırada güvenlik görevlilerini taşıyan askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Patlamada 2 asker yaralandı, araçta hasar meydana geldi. Yaralı askerlerden biri ayakta, diğeri ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi edildi.



HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Geniş güvenlik önleminin alındığı, giriş ve çıkışların kapatıldığı bölgedeki operasyon devam ederken, şantiyedeki hasar ise gündüz ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alıp söndürdüğü yangında 9 araç, 3 iş makinesi, 1 kırma makinesi ve şantiyedeki çadırlar ile çeşitli malzemelerin tamamen yandığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Güvenlik güçlerin önlem alması

- Yanan araçlar

- Yanan iş makineleri

- İşcilerin beklemesi

- Çadırların yanmış hali

- Eşyaların yanmış hali

- Mermer ocağı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

100 MB

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Yakınları, oğlu hakkında defalarca uyarmış

ANTALYA\'da oğlu S. Doğru (37) tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen Hüseyin Doğru\'nun cenazesi, diğer 2 oğlu tarafından morgdan alındı. Yakınlarının Hüseyin Doğru\'yu öncesinde birçok kez uyardığı, adamın \"O kimseyi incitemez\" dediği öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. 1 yıl önce Mersin\'den Antalya\'ya taşınan Hüseyin Doğru, oğlu Ali Doğru ile Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Antkoop Büyükada Sitesi\'nde daire kiraladı. Büyük oğlu S. Doğru da Antalya\'ya gelerek babası ve kardeşinin yanında kalmaya başladı. S. Doğru ile yaşanan huzursuzluk nedeniyle baba ile Ali Doğru başka bir mahallede daire daha kiralayarak buraya yerleşti.

Hüseyin Doğru, dün akşam saatlerinde S. Doğru\'nun oturduğu Antkoop Sitesi\'ndeki daireye geldi. İddiaya göre ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce S. Doğru, babasının başına defalarca vurup darp etti. Ağır yaralanan babasını evde bırakıp kapıyı da üzerine kilitleyen S. Doğru kaçarak uzaklaştı. S. Doğru, Mersin\'deki bir yakınını arayıp, “Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar\" diyerek yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi geldi.

Eve gelen sağlık ekipleri Hüseyin Doğru\'nun öldüğünü belirledi. Polis S. Doğru\'nun yakalanması için çalışma başlattı. Eşkali belirlenen S. Doğru, yaklaşık 1 saat sonra Cumhuriyet Meydanı\'ndaki çay bahçesinde çay içerken yakalandı. Gözaltına alınan S. Doğru, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polisin incelemesinin ardından Hüseyin Doğru\'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopside, Doğru\'nun başının büyük bölümünde darp izleri olduğu, kafatasının kırıldığı belirlendi. Hüseyin Doğru\'nun diğer iki oğlu ile yakınları, cenazesini morgdan aldı. Doğru\'nun cenazesi Kurşunlu Mezarlığı\'nda defnedilecek.

Yakınlarının, S. Doğru hakkında Hüseyin Doğru\'yu öncesinde birçok kez uyardığı, adamın \"O kimseyi incitemez\" dediği öğrenildi. S. Doğru\'nun sorgusu halen sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Morgu yazısından görüntü

- Tabutun adlı tıp morguna girişi

- Adli tıp morgu içindeki cenaze yakınlarından görüntü

- Cenazenin adli tıptan çıkarılışı

- Cenazenin yakınları tarafından cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Ölen adamın yakınlarının cenaze aracının arkasından gidişi

- Ölen adamın fotoğrafı

154 MB - 1.16\'

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

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Gaziantep\'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

GAZİANTEP\'te, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için özel tim kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalanması için araların da veterinerlerin de bulunduğu tim kuruldu. 20 kişiden oluşan tim, bugün Hayvanat Bahçesi\'nde özel olarak yapılan alanda tatbikat yaptı. Drone ile gözleyip, ellerindeki kement ve uyuşturucu iğneleri atan timdeki görevliler, büyükbaş hayvanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Tim, bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, timin olası kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalamak için çalışacağını belirterek şöyle dedi:

\"Büyükşehir Belediyesi Doğal hayatı Koruma Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık yakalama timi kurduk. 20 personel ve 5 araçtan oluşan timimiz yaklaşık 1 aydır çalışıyor. Bayram boyunca kaçan hayvanları yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle, bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Bununla birlikte vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacağız. Ayrıca hayvanat bahçemizde bayram boyunca veteriner hekim görev yapacak. Kesilen hayvanın etinden şüphe eden vatandaşlarımız hayvanı buraya getirerek veterinerimize gösterecek ve etinin sağlıklı olup olmadığını öğrenebilecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kurbanlık yakalama timi

- Timde uyuşturucu silahları kullananlar

- Bir büyükbaş hayvanın kaçması

- Kaçan havanı kovalayan tim görevlileri

- Hayvana uyuşturucu iğneyle ateş edilmesi

- Hayvanın yakalanması

- Doğal Hayatı Koruma Daier Başkanı Celal Özsöyler\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-(DHA)

527 MB

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Yeni atanan öğretmen, intihar girişiminde bulundu

BURDUR\'da, bu yıl ataması yapılan sınıf öğretmeni Hilal A. (26), oturduğu dairenin banyosunda şalla kendisini asarak intihar girişiminde bulundu.

Gazi Caddesi\'ndeki bir apartmanın beşinci katında oturan Hilal A., dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle banyoda şalla kendisini tavana asarak intihara teşebbüs etti. Hilal A.\'nın banyodan uzun süre çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen arkadaşları, kontrol etmek istedi. Hilal A\'yı asılı bulan arkadaşları hemen indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Hilal A., ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürdü.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden 2015 yılında mezun olan ve bu yıl Hatay\'a atanan Hilal A.\'nın intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulans

-Bina dış görünüş

-Hilal A.\'nın çıkarılışı

-Ambulansın gidişi

-Polis aracı

Haber- Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)

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Düzce\'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DÜZCE\'de, caddede iki otomobilin çarpışması sonucu 1\'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Nusrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Ömer Atabaş idaresindeki 81 BJ 909 plakalı otomobil ile İdris Pişkin idaresindeki 81 DU 017 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar bahçe duvarlarına çarparak durabildi. Kazada İdris Pişkin\'in ile birlikte aynı araçta bulunan Mertcan Pişkin, Sema Pişkin ve 4 yaşındaki Talha Pişkin yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 4 yaşındaki Talha çığlıklar atarak ağladı. Etrafta bulunan vatandaşlar küçük çocuğu sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti. Küçük çocuk bir vatandaşın kucağında ambulansa alındı. Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralıların ambulanslara alınırken görüntüsü

Küçük çocuğun ağlarken ve sakinleştirilmeye çalışılırken görüntüsü

Kaza yapan araçlardan görüntü ve detaylar

Haber - Kamera: Tezcan SOLMAZ, DÜZCE, (DHA)

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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı öldü

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen emekil Muammer Uslu (71), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü Cengiz Gültekin (38) de gözaltına alındı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Orhan Gazi Mahallesi yakınında meydana geldi. Muammer Uslu, yolun karşısına geçmek istediği sırada Cengiz Gültekin\'in kullandığı 06 BU 0916 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Cengiz Gültekin de gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıya müdahale edilmesi

- Ambulansa alınması

- Sürücü ve araçtan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA, EREĞLİ, KONYA (DHA)

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Anzer Balı\'nın kilosu 940 lira, yok satıyor

RİZE’nin İkizdere İlçesi’nin 2 bin 300 rakımlı Ballıköy Köyü’nde üretilen Anzer balında bu yıl kilo fiyatı 940 lira olarak açıklandı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bini aşkın kişi 1 ton dolayında bal siparişi verdi. 3 tona ulaşması beklenen siparişlerin karşılanamayacağı açıklandı.

Ballıköy’e bağlı Anzer Yaylasında Haziran ayında 200 üretici 3 bin kovanda bal üretimine başladı. Ağustos ayı başında sağımı yapılan ballar tahlil için Hacettepe Üniversitesi’ne gönderildi. Hava koşullarının bu yıl olumsuz seyretmesi nedeniyle rekolte geçen yıla göre düştü, 1 ton dolayında üretim gerçekleştirildi. Anzer balı için binden fazla kurum ve kuruluş ile kişiler bal siparişi verdi. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kilosu 940 liradan satılan ballar alınan siparişleri karşılamaya başladı. Bal siparişi için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bini aşkın kişi sipariş verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, bu yıl hava koşullarına bağlı olarak üretimin düşük olduğunu belirterek \"Bal sağımı sürüyor. Kurban Bayramı sonrası rekolte belli olacak. Şuana kadar 1 tona yakın bir sipariş aldık. Bu siparişlerin 3 tona ulaşmasını bekliyoruz. Hastalara öncelik vererek siparişleri göndermeye başladık. Ancak tüm siparişleri karşılayamayacağız\" dedi.

SAHTECİLİĞE KARŞI ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Anzer balının taklit edilmesine yönelik üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını ifade eden Civelek, \"Her yıl bal ambalajlarını değiştiriyoruz. Demir ve kurşun ile ıslak mühürlü bal kavanozları barkot etiketi ile satışa sunuluyor. Balların taklit edilmesinin önüne geçmeyi amaçladık. Vatandaşlarımız bal alırken kooperatifimizle irtibata geçmeli\" diye konuştu.

ANZER BALI

İkizdere’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’ndaki Ballıköy Köyü\'nde yaklaşık 3 bin kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasının çok değişken olması nedeniyle yıllık bal üretimi düşük miktarlarda üretiliyor. Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, önceden sipariş alınarak sınırlı miktarda satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayla ve bal üretim detayları

Kooperatif Başkanı açıklaması

Yayla ve çiçek detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER, RİZE (DHA)

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Mersin\'de \'Kırmızı Düdük\' projesi başladı

MERSİN\'de, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan \'Kırmızı Düdük\' projesi başladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ndeki proje tanıtım toplantısında konuşan Şube Müdür Yardımcısı Komiser Deniz Ünsal; çalışmanın ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatili süresince polis ve jandarmanın trafik denetlemeleri sırasında araçlardaki çocuklara düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtılacağını belirten Ünsal, \"Elimizdeki materyallerimizi denetimlerimizde, eğitim faaliyetlerinde öğrencilerimize, çocuklarımıza vereceğiz. Çocuklarımız da yolculuk yaparken, eğer araç sürücüsü olan anne-babası yada akrabası bir hata yapmaya kalktığında hemen düdüğü çıkaracak ve çalarak, \'Babacığım aşırı hızlı gidiyorsun\' diyecek. Gönüllü bir trafik polisi gibi düşünelim. Çocuklarımızı da bu işin içine katmak için böyle bir proje uygulamaya konuldu\" dedi.

Ünsal, trafikte yaşanan can kayıplarının kendilerini de üzdüğünü, herkesin trafik kurallarına uyarak can ve mal kaybını önleyebileceğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Proje kapsamında hazırlanan tişörtten detay görüntü

- Düdüklerin detay görüntüsü

- Proje materyallerinden detay görüntü

- Düdüklerden detay görüntü

- Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Deniz Ünsal\'ın projeye ilişkin konuşması

- Tişörtten detay görüntü

- Ünsal\'ın düdük çalması

- Bir çocuğun düdük çalmasından genel görüntü



(BOYUT: 200 MB) (SÜRE: 01.42 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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