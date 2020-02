DHA YURT BÜLTENİ 9

Bakan Pakdemirli tarlada tarım işçileri ile kahvaltı yaptı (3)

ÜZÜM TÖRENİNE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenine katıldı. Törene Bakan Pakdemirli\'nin yanı sıra 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan ile üreticiler katıldı. Bakan Pakdemirli törende üzüm rekoltesini açıkladı. Çekirdeksiz kuru üzümde, Türkiye\'nin dünyada saygın bir yeri olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, \"Manisa toplam üzüm üretim alanın yüzde 20\'sine sahip. Türkiye\'nin toplam yaş üzümün 3\'te 1\'ini Manisa üretiyor. Kuru üzümün de yüzde 87\'si buradan çıkıyor. Dünyada 77 milyon ton kuru üzüm üretiliyor. Türkiye bağ alanı olarak 5., rekolte olarak 6. sırada. Geçen yıl yaş üzümümüz 4.2 milyon ton, kuru üzümümüz de 310 bin ton civarındaydı. Fındıktan, zeytinden sonra üzüm 3. sırada geliyor. Üzümün dışında pamukta da iyi gidiyoruz. Onda da ithalata bağımlılığımız azalıyor. Manisa\'da epey bir alanda pamuk da ekilmeye başlandı\" dedi.

ÜZÜM REKOLTESİNİ AÇIKLADI

Kuru üzümde ihracatın geçen yıl 270 bin ton, yaş üzümde ise 2 bin 786 ton olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, yine geçen yıl 604 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: \"2017\'nin 7. ayında 4.1 TL olan fiyat, bugün Rabbim\'e şükürler olsun 6.9 TL. Yani şu an iyi bir noktadayız. Üzümde fiyatımız yüzde 68 artmış. 2018 rekoltemizde, aşağı yukarı yüzde 14 kayıp olacak gibi gözüküyor. 2017\'deki 310 bin ton kuru üzüme karşılık, aşağı yukarı 261 bin ton olacak gibi gözüküyor. 1 milyon 45 bin ton civarında da üzümümüz var gözüküyor. Fiyatlar normal ve iyi. Üreticiyi tatmin eder vaziyette. Herhangi şekilde üretici aleyhine durum olursa üzüme Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla müdahale ederiz. Üzüm fiyatlarında dengesizlik olursa bu işe müdahale edeceğiz. Her daim hazır bekliyoruz. Fiyat dengesini mutlaka koruyacağız. Destekleri sürdüreceğiz.\"

ARINÇ, NASRETİN HOCA FIKRASINI HATIRLATTI

Törende konuşan sıra 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç da konuşmasında Manisa\'nın kendi için önemli bir şehir olduğunun vurgulayıp, \"2009\'dan 2016\'ya kadar başbakan yardımcısı olarak bulundum. Tarım Bakanlığı konusunda zaman zaman ben tarımı temsil eden büyük bir nüfus yoğunluğunun, ihracatımızda önemli yer tutan sektörümüzün temsilcisi olmak durumundaydım. Tarım bakanları ile Manisa\'ya çok geldim. 2013 veya 2014\'te tarım bakanımız Bakanlar Kurulunda sunum yaptı. Ben soru sordum. Ortada bir paradoks var. Ben Manisa\'ya geliyorum, başka şehirlere gidiyorum, tarım sektöründen şikayetler alıyorum. O zamanki hesapla 12 milyar tarıma destek vermişiz bir yılda. \'Bakanım, 12 milyar destek veriyorsak Nasreddin Hoca fıkrasını hatırlayın; kedi buysa ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede? Bu kadar destek verdiysek neden çiftçi mutlu değil? Yanlış mı verdik acaba? Bana göre çelişki olan bu konu izah edilemedi\" dedi.

\"259 BİN TON İHRACAT İLE 417 MİLYON DOLAR KAZANILDI\"

2017-2018 sezonunda Temmuz sonu verilerine göre Ege Bölgesi\'nde toplam 349 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi tescil edildiğini kaydeden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da konuşmasında, \"4 Ağustos tarihli son ihracat raporuna göre gerçekleştirilen 259 bin ton ihracat ile ülkemize 417 milyon dolar kazandırılmıştır. Manisa\'da Temmuz raporlarına göre 325 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi tescil edilmiş. Bu miktarla da Ege Bölgesi\'nde yapılan üretimin yüzde 93\'ü gerçekleştirilmiştir. Yani ülkemize her yıl yaklaşık 500 milyon dolar gelir kazandıran, üretiminin yüzde 90\'dan fazlasının, ihracatının ise yüzde 85\'ten fazlasının Manisa\'da gerçekleştirildiği bu milli gelir kaynağının alt yapısında; Manisalı üreticilerimizin, tüccarlarımızın, ihracatçı işletmelerimizin ve ilgili kurumlarımızın yoğun emek ve ortak çabaları yer alıyor\" dedi.

BAKANA İKİ TALEP İLETTİ

Özkasap, Bakan Pakdemirli\'den iki talepleri olduğunu da belirtip, şöyle devam etti: \"Birincisi Okul Üzümü projesinin uygulanabilir hedeflerle devam ettirilmesi. Kısaca; iç tüketim alışkanlığının artırılması ve sağlıklı yeni nesiller yetiştirilmesi amaçlarıyla Manisa\'daki pilot uygulama sonrasında ülkemiz geneline yayılan projenin, kamu spotları ve diğer farkındalık oluşturma çalışmaları da yeniden devreye alınarak sürdürülmesini talep ediyoruz. İkinci talebimiz ise Manisa sultani çekirdeksiz üzümü adıyla coğrafi işaret tescili alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde borsamız tarafından başlatılan ve önümüzdeki aylarda sonuçlanacak olan sürece Bakanlığımızın da katkı sağlamasıdır. Çünkü yüzde 90 oranındaki üretimin; tatil nedir bilmeden, kışın soğukta, yazın 40 derece sıcakta emek ve alın teri buradayken, Manisa sultani üzümü artık bölgesel bir isimle ya da farklı şehir isimleriyle anılmamalıdır.\"

Bakan Pakdemirli, Başkan Özkasap\'ın talepleriyle ilgili bürokratlarına talimat verdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından ilk kuru üzüm satışı açık artırma usulü ile gerçekleştirildi. Saruhanlı ilçesi Taşdibi Mahallesi\'nden üzüm üreticisi Ahmet Karabacak\'a ait ilk kuru üzüm kilosu sembolik olarak 300 lirayla Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı. Daha sonra ilk üzüm hasadını borsaya getiren üretici Karabacak\'ın ürünleri sergilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenine katılmasından görüntü

-Bakan Pakdemirli\'nin konuşması

-İlk kuru üzümün satışa çıkartılmasından görüntü

-Bakan Pakdemirli\'nin kuru üzüm ile birlikte Bakandan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)



===========

750 deniz astsubayı törenle diplomalarını aldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan 750 deniz astsubay, törenle diplomalarını aldı. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da katıldı. Burada konuşan Koramiral Özbal, “Bu ülkenin değerli kaynaklarıyla temin edilen, size emanet edilecek sistem ve silahları en etkili şekilde kullanmak bu millete olan borcunuzdurö dedi.

Diploma töreni Yalova’nın Altınova İlçesi’nde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı’nda gerçekleştirildi. Programda, ‘2017 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Astsubay Adayları Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’ni tamamlayan 737 astsubay adayı ile ‘2018 Yılı Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’ni başarı ile tamamlayan 13 uzman erbaşa, astsubay diplomaları verildi.

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bugün sadece çevre denizlerimizde değil, aynı zamanda dünya denizlerinde söz sahibi olan, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirebilecek, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olarak öne çıkmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu üstün vasıflarının temel dayanağı ise köklü tarihinden aldığı güçle yetiştirdiği nitelikli ve donanımlı personeldirö dedi.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Genç bahriyelilere seslenen Koramiral Özbal, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile onun ayrılmaz parçası olan Türk Deniz Kuvvetleri, her geçen gün güçlenen Türkiye’nin beka ve çıkarlarının yılmaz bekçisi konumundadır. Bu nedenle de kuvvetimizi hızla değişen ve belirsizleşen güvenlik ortamında verilebilecek her göreve hazır bulundurmak en temel görevimizdir. Sizler deniz astsubayı olmak üzere başladığınız eğitiminizi başarıyla bitirmenin haklı gururunu yaşıyorsunuz. Ancak unutmayınız ki denizcilik eğitimi kendini ve elindeki personeli geliştirme sorumluluğu meslek hayatı boyunca devam eder. Başarıyla tamamladığınız bu eğitimin tek başına sizi zorlu görevlere hazırlamaya yeterli olmayacağını asla aklınızdan çıkarmayınız. Bu yolda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşama yollarını arayan, aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istikballerini kaybetmeye mahkûmdur’ sözünü unutmayınız. İhtisas alanlarına uygun olarak sizler konunuzun ve alanınızın uzmanı, kullandığınız sistemi iyi bilen kişiler olacaksınız. Bunun için de geleneksel denizcilik kültürümüzü özümsemiş, bunun yanında gözünüzü daima pozitif bilime adayıp zihninize teknolojiye ve yeniliklere açık tutacaksınız. Yaptığınız görevlerde askerliğin temeli olan disiplinden asla tavız vermeyecek, çevrenizdekilere aşılayacak ve emrinizdekilerden bu disiplini isteyeceksinizö dedi.

KORAMİRAL’DEN MİLGEM VURGUSU

Türk Deniz Kuvvetleri’nin MİLGEM gibi dünyanın en modern harp gemisi sistemlerine sahip olduğunu vurgulayan Özbal, “Deniz Kuvvetleri’nin sahip olduğu her türlü modern sistem ve tesisat görev öncesi kurslarınızın tamamlanması sonrasında sizlere emanet edilecektir. Bu ülkenin değerli kaynaklarıyla temin edilen, size emanet edilecek sistem ve silahları en etkili şekilde kullanmak bu millete olan borcunuzdur. Bu nedenle asil milletimizin güvenine layık olabilmek için çok çalışmalı, her biriniz branşlarınızda uzman olmalısınız. Şanlı deniz tarihimizin omuzlarınıza yüklediği sorumluluklar, Atalarımızın ve deniz şehitlerimizin değerli haysiyetleri ve Atatürk’ün bize gösterdiği mükemmel ve kadir bir donanmaya layık olma hedefi, dünya çapında her yönüyle örnek alının bir kuvvet haline gelme yolunda sizlerin en büyük rehberiniz olacaktır. Unutmayınız ki MİLGEM gibi, dünyanın en modern harp gemisi sistemlerinin dizayn ve inşasında Deniz Kuvvetlerimizin üstlendiği rolün temelinde Yüce Atatürk’ün gösterdiği yol ve tarihimizden aldığımız engin güç yatmaktadır. Müteaakip dönemde üstün vazife anlayışı ve vatan sevgisiyle üstleneceğiniz görevlerde bu anlayışı devam ettireceğinize Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun ayrılmaz parçası Deniz Kuvvetlerimizin her zaman harbe ve göreve hazır tutmak için fedakarca çalışacağınıza inancım tamdırö diye konuştu.

Daha sonra ailelere seslenen Özbal, “Karşınızda duran bu pırıl pırıl gençlerle ne kadar gurur duysanız azdır. Genç astsubaylarımızın diploma ve rütbelerini aldığı bugün sizlerin heyecanını paylaşıyor, bahriyemizin köklü ve geniş ailesi arasında sizleri de görmekten dolayı duyduğum mutluluğu ayrıca belirtmek istiyorumö ifadesini kullandı.

Mezunlar adına konuşmayı ise tören birincisi Astsubay Çavuş Ali Samet Ünal yaptı. Yapılan konuşmaların ardından bölümlerini birinci olarak tamamlayan astsubaylara diplomaları takdim edildi. Bölüm birincisi Astsubay Çavuş Ali Samet Ünal’a diplomasını Koramiral Adnan Özbal takdim etti. Program, diğer öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından tören geçişiyle sona erdi. Törene katılan astsubayların aileleri ise bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Deniz Kuvetleri Komutanının konuşması

Okul birincisinin konuşması

Törene katılanlar

Detaylar

Diploma taktimi



===========================

Dövme stüdyosundaki \'iguana\' ilgi odağı haline geldi

Mersin\'de dövme sanatçısı Serhat Atakur(25), iş yerinde \'Abuzer\' adını verdiği iguana besliyor.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Çankaya mahallesinde dövme stüdyosu, iguanaya ev sahipliği yapıyor. Anavatanı Güney Amerika olan pullu sürüngen sınıfındaki iguana, yaklaşık 3 yıldır dövme stüdyosunda yaşıyor. İş yeri sahibiSerhat Atakur, müşterilerin ve sokaktan geçenlerin meraklı bakışları arasında yaşamını sürdüren Abuzer\'in gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

AİLEMİZİN BİR FERDİ

İş yeri logosunun iguanadan esinlenerek tasarlandığını belirten dövme sanatçısı Serhat Atakur, iş yerine gelenlerin güzel tepkiler verdiğini söyledi. Atakur, \"Koyduğunuz yerde saatlerce kalır. Yeşillikle, tropik meyvelerle besleniyor. Çok fazla su içmiyor. Su ihtiyacını, yediği bitki ve sebzelerden karşılıyor. Müşterilerin çok dikkatini çekiyor. Mesela vitrinde durduğunda, yolda yürüyenler fotoğraf, video çekiyor. Özellikle çocuk ve gençler merakla izliyor. Abuzer\'i görüp dükkana girmeyenler oldu. \'Bunu çıkarın, yoksa girmeyiz\' diyenler oldu ama biz çıkarmadık. Çünkü Abuzer, ailemizin bir ferdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- İşyerinin genel görüntüsü

- Abuzer\'in vitrindeki genel ve detay görüntüleri

- İşyeri önünde güneşlenmesinden genel ve detay görüntüler

- Meraklı bir vatandaşın video çekilmesi

- Abuzer\'in Serhat Atakur\'un sırtına çıkması

- Serhat Atakur\'un, Abuzer ile birlikte dövme öncesi hazırlığından görüntüler

- Abuzer\'in detay görüntüsü

- Serhat Atakur\'un iguanayı sevmesinden genel ve detay görüntüler

- Dövme Sanatçısı Serhat Atakur ile röportaj

- Bir müşteriye dövme yapılmasından genel ve detaylar

SÜRE: 03\'20\" BOYUT: 397 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

=================================

Afyonkarahisar\'da drone destekli uygulama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız\'ın koordinesinde Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından insansız hava aracı (drone) destekli uygulama yapıldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone destekli Hıdırlık mesire alanı çevresinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada \'yaralama\' suçundan aranan ve üzerinde kesici alet bulunan B.K., yakalanarak gözaltına alındı.

AMACIMIZ VATANDAŞIMIZIN HUZURUNU SAĞLAMAK

Drone destekli asayiş uygulamasını takip eden İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede teknolojik yenilikleri kullandıklarını söyledi. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 bulunduğunu belirten Yıldız, \"Suç işlemek artık teknolojinin de yardımı ile çok rahat oluyor. Biz de emniyet birimleri olarak bu teknolojiyi en üst seviyede kullanmak adına bu dronelardan fazlasıyla istifade edeceğiz. Amacımız tamamen vatandaşımızın huzurunu sağlamak. Suçluların da bundan sonra rahat edemeyeceği bir ortam sağlamak. Bu araçları umuma açık yerlerde vatandaşlarımızı rahatsız eden grupların olduğu yönünde aldığımız ihbarlarla yönlendiriyoruz\" dedi.

SUÇLULARI YAKALAMAKTAN BAŞKA GAYEMİZ YOK

İnsansız hava araçlarını kullanacak personele kapsamlı eğitimlerin verildiğini dile getiren Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, 10 yıldır aranan bir kişinin yerinin drone ile tespit edilerek yakalandığını hatırlatarak, “Afyonkarahisar\'ın mevcut huzurunu korumak için bu araçlar çok faydalı olacak. Vatandaşlarımızı rahatsız eden, onların güven içerisinde gezmesini, dinlenmesini engelleyen şahıslara yönelik kullanacağız. Kimsenin özel hayatına ve mahremiyetine müdahale gibi algılanmasın. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş kişilerin yakalanmasından başka bir gayemiz yok\" diye konuştu.

7 BİN KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Mayıs ayından itibaren sürdürülen operasyonlarda 7 binden fazla kişinin kontrol edildiğini söyleyen Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yüksel ise \"Havanın sınmasıyla birlikte mayıs ayından buyana yaptığımız asayiş uygulamalarında 7 bin 197 kişi kontrol edildi. Arama kaydı olan 50 kişi yakalandı. Çalıntı olduğu değerlendirilen 7 motosiklet, kişilerin üst aramasında 68 bıçak, 10 tabanca, 19 tüfek ele geçirildi. 11 kişi hakkında işlem yapılarak adli mercilere gönderildi\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Polis memuru drone kullanırken

-Drone havada iken detay

-Uygfulama yerinden detay

-Emniyet müdürünün uygulama alanına gelişinden detay

-Müdür droneye bakarken detay

-Müdür Yıldız röp

-Uygulama yapan polislerden detay

-Durdurulan araçlardan detay

-Doreneden detay

-Asayiş Müdürü röp

-Toplu foto

-Drone görüntüsünden zanlı yakalanırken detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

============================================

Merada kaybolan Ali, termal kameralarla bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde merada otlanan hayvanlara bakmak için ayrıldığı eve dönmeyen Ali Karayoluk (13), jandarmanın aramasıyla pamuk tarlasında baygın halde bulundu.

İlçe merkezine 45 kilometre mesafedeki Keş mahallesinde oturan Ali Karayolu, merada otlanan hayvanlara bakmak için ayrıldığı eve dönmeyince ailesi, jandarmaya haber verdi. Mahalle ve kırsal alanda küçük çocuğun bulunması için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı İz Takip Köpek Timi ve Termal Kameralı Sky Ranger Done Timi de destek verdi. Arama tarama faaliyetlerini gece boyu sürdüren ekiplerin termal kameralarla taradığı arazide Ali Karayoluk’u pamuk tarlasında baygın halde bulundu. Ailesine teslim edilen çocuğun rahatsız olduğu ve zaman zaman bayıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Termal kamera görüntüleri

- Kayıp çocuğu anons eden ekipler

- Kayıp çocuğun bulunması

- Çocuğu teselli eden jandarma ekibi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 286 MB

===============================