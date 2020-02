DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ESKİŞEHİR\'DE 2 KİŞİYİ KELEPÇELEYİP 350 BİN LİRA PARAYI ALIP KAÇTILAR

ESKİŞEHİR\'de kimliği belirsiz ve üzerinde polis üniforması olduğu öne sürülen bir kişi, akaryakıt çalışanı biri kadın 2 kişinin otomobiline binip aracı silah zoru ile köy yoluna götürterek burada çalışanları kelepçeledi ve 350 bin lira parayı alıp, arkadan gelen başka bir araca binerek kaçtı.

Olay bugün öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral, 350 bin lira parayı bankaya götürmek üzere aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı\'nın kullandığı

26 KA 007 plakalı otomobile bindi. Bu sırada araç hareket ederken iddialara göre polis üniformalı bir kişi gelip \'beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?\" dedi. Otomobile bilenen bu kişi bir süre sonra tabancasını çekerek aracı ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlık alanın olduğu Çağlayan Köyü yoluna götürdü. Burada Mehmet Cem Sabancı ile Betül Töral\'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklara kelepçeleyen kişi, araçta bulunan 350 bin lira parayı aldı ve arkadan gelen plakası belirlenemeyen bir otomobile bindi. Şüpheli aracın plakasının görünmemesi için de 26 KA 007 plakalı otomobilin aynalarını kırdı.

Otomobil koltuğundan kollarını kendi imkanlarıyla kurtarıp araçtan inen Sabancı ve Töral, yoldan geçen belediye aracını durdurup içindeki görevliden yardım istedi. Belediye görevlisi de durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri 350 bin lirayı alıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken akaryakıt istasyonu sahibi Mustafa Ilgaz da gazetecilere olayla ilgili açıklamada bulundu.

2)BAKAN ÖZHASEKİ CHP\'Yİ ELEŞTİRDİ: \" ATATÜRK SİZİ DEĞNEKLE KOVALARDI \"

SEÇİM çalışmalarında ana muhalefet ve millet ittifakını eleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Atatürk\'ün partisinin başına gelen adamlar siz nasıl oluyor da bu ülkeyi yıkmak isteyen hainlerin teröristlerin yanında yer alıyorsunuz. Yazıklar olsunö dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmalarını memleketi Kayseri’de sürdürüyor. Bakan Özhaseki, ziyaret ettiği Akkışla ilçesinde yaptığı açıklama, ana muhalefet ve millet ittifakını eleştirdi. Bakan Özhaseki, “Özelikle Cumhurbaşkanı adayları çıktı; bir gün olsun FETÖ denen lanet bir örgütü anlatıp Şu tehlikeleri söyleyen bir Allah’ın kulu çıktı mı? Hayır, ama şu gerçeklik ortaya çıkmışken bunlara karşı nasıl mücadele edeceğinizi söyleyin bir tane çıkın. PKK’ya karsı nasıl mücadele edeceğinizi söyleyen. Hayır, söyleyemezler niye hapishanelere giderler ziyaret ederler sonrada bunların oyundan medet umarlar. Yazıklar olsun. Bu katiller ordusunun başındaki adam hapishanede ziyaret ediliyor. Eğer yiğitseniz mertseniz şehit ailelerinin yanına gelin. O acılı ailelerin yanına varın bir gün. O yavrularımızı hainler katiller sürüsü arkasından vuruyorlar. Onların ailesinin hepsi ağlıyor. Ne yazık ki bizim Türkiye’de cumhurbaşkanlığına aday olmuş aday vatandaşlar o şehitlerin ailelerine geleceklerine o katillerinin yanına gidiyorlar. Bu son derece üzücü bir hadiseö dedi.

‘HAİNLERİ ZİYARET EDİYORLAR’

Bakan Özhaseki, “Öcalan\'a özgürlük heykelini dikeceğiz diyen hainlerin yanına gidiyorlar ve onlarla bayramlaşıyorlar. Bunları biz hapishaneden çıkaracağız diyorlar. Yazıklar olsun. Hakikaten üzücü bir durumla karşı karşıyayız. İşte biz bu seçimlerde bu gerçekleri anlatmak zorundayız. Yurt dışında yapılan kötülükleri anlıyoruz. Batı\'nın ikiyüzlü davranmasını anlıyoruz. PKK terör örgütüne her taraf açık ama bize kapalı bunu anlıyorum. Ekonomik olarak bizi bunaltmak istiyorlar bunu anlıyorum. Ama özellikle içimizdekileri anlamakta güçlük çekiyorum. İkide bir bir şey olduğu zaman Atatürk\'ün mirasçısıyız demiyorlar mı?\" ifadelerini kullandı.

‘ATATÜRK HAYATTA OLSA SİZİ DEĞNEKLE KOVALARDI’

CHP\'yi eleştiren Özhaseki, \"Atatürk hayatta olsaydı sizi değnekle kovalardı. Atatürk\'ün partisinin başına gelen adamlar siz nasıl oluyor da bu ülkeyi yıkmak isteyen hainlerin teröristlerin yanında yer alıyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız?ö diye konuştu.

3)AĞAR: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A BU DÖNEM KADAR FİİLEN DESTEĞİM OLMAMIŞTI

İÇİŞLERİ ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a daha önce de destek verdiğini belirterek, \"Çok büyük işler başarmış bir AK Parti iktidarı var. Şahsen hiç bir makam ve mevki beklemiyorum. Her dönem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a ve AK Parti\'ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı\" dedi.

İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, AK Parti Elazığ Milletvekili 3\'üncü sıra adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar\'a destek için Elazığ\'daki gezilerine devam ediyor. Bu kapsamda baba Ağar, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile birlikte gerçekleşen ziyarette Ağar, gündem ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a daha önce de destek verdiğini hatırlatan Ağar, \"Bugüne kadar Vumhurbaşkanımıza ve AK Parti\'ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu kadar fiilen içerisinde yer almamıştık. Ama bugün Türkiye ciddi bir tercihle karşı karşıya olduğu için fiilen siyasete katılmayı bir mecburiyet, bir görev olarak kabul ettiğimi ifade etmiştim. Bugün de kanaatim pekişerek devam ediyor. Bu sadece oğlumun Elazığ\'da aday olmasından kaynaklanan bir hususiyetin dışında mütalaa ediyorum. Gerek ekonomi, gerek askeri, gerek siyasi anlamda kuşatılmışlığın zincirlerini kıracak yegane iradenin sayın Cumhurbaşkanı\'nda olduğunu görüyorum\" diye konuştu.

Türkiye\'de olağanüstü bir altyapı, gelişme ve hayat standartlarının yükseğe çekildiği dönemleri arka arkaya yaşadığını ifade eden Ağar, \"Biraz daha işin içine girdiğimiz vakit Elazığ üzerinde ve Türkiye genelinde istatistik rakamlara baktığımızda; Türkiye\'nin ne kadar güçlü icraat yıllarını geride bıraktığını görmemek mümkün değil. Türkiye\'de olağanüstü bir altyapı, gelişme ve hayat standartlarının yükseğe çekildiği dönemleri arka arkaya yaşadım. Bu noktada bu icraatların önünü daha da açacak yeni bir sistemle karşı karşıyayız. Bürokratların ve bürokrasi atamasının Cumhurbaşkanı\'nın daha geniş ve özgür iradesiyle ortaya koyacağı, bir çalışan kadro ve bu kadronun çalışma sistemi içerisinde kural ve kaidelerin engelleyici kısımlarının içerisinden çıkarılmasıyla yapılacak işlemlerin de ne kadar hız kazanacağı ortada\" şeklinde konuştu.

PKK\'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu yıkılan Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu arsanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Millet Bahçesi olacağını ifade eden Ağar, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinin ardından Millet Bahçesi\'ni Elazığ\'a kazandıracağını söyledi. Vali bey de beni arayarak \'kaç yıldır milletin istediği şey gerçekleşiyor\' dedi. Bu tercihi yapmakla ne kadar haklı olduğumu, somut bir olayla görmüş oldum. Sayın Cumhurbaşkanın da yapmak istediği bu; bürokratik engelleri ortadan kaldıran, çabuk uygulama ve çabuk karar. Şu anda TOKİ üzerinde çalışmalar başlamış, bizim beklediğimiz de bu. Hepimiz Elazığ\'ın geleceği için tüm enerjimizi, planlı ve programlı gerçekleştirdiğimiz takdirde, bu şehir kabuğunu çatlatan bir doğum sancıları içerisinde, çok güzel şeyler ortaya çıkacak.\"

4)YARASA ADAMLAR NEFES KESTİ

ERZİNCAN\'ın Kemaliye ilçesinde üzerlerindeki yarasa kanadını andıran özel kıyafet sayesinde saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşan ve yaklaşık 30 saniye uçan sporcuların atlayışları ve gökyüzünde süzülüşleri, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Dünyanın en tehlikeli sporlarından olan \'base jump\' ve \'wingsuit flying\' atlayışlarının gerçekleştiği Kemaliye ilçesinde bu yıl da yaklaşık bin metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı mevkinden yapılıyor. Aralarında Brezilya, Yeni Zellanda, Güney Afrika, Avusturalya gibi ülkelerden 18 sporcunun katıldığı etkinliğin ilk gününde Wingsuit (yarasa adam) sporcuları, \'Via Ferrata\' (demir merdiven) parkurunda atlayış yapacakları bölgeye tırmandı. İlçe sakinlerihalkının ve çok sayıda turistin ilgi ile izlediği atlayışlarda, sporcular yarasa kanatlarını andıran özel kıyafetleriyle, dağın zirvesinden kendilerini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 saniye süren ve 200 kilometre hıza ulaşan sporcular, uçuşun ardından paraşütlerini açarak, Fırat Nehri kenarındaki alana iniş yaptılar. Sporcular zaman zaman kendilerini izleyen vatandaşların üzerlerinden alçak geçiş yaparak nefesleri kestiler.

Atlayışları heyecanla izleyen vatandaşlar, yarasa uçuşlarını ilk kez izleme fırsatı bulduklarını belirterek, dogası ve kültürü ile eşsiz bir güzelliğe sahip olan ilçeye herkesi davet ettiler. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) İsmail Yücel Kemaliye\'nin turizme kazandırdığı iki büyük marka olduğunu hatırlatarak; \"Karanlık Kanyon ve Sırat On Fırat. Bugün üçüncü markamızı dünya ölçeğinde bir dünya markamızı ülke turizmine kazandırıyoruz. \'Eğin Gabanı\' cennete açılan kapı. Bu atlayışlar Türkiye\'de ilk kez gerçekleşiyor\" dedi.

Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet ederken, Kaymakam Mustafa İlhan ise Kemaliye\'nin sadece Erzincan\'ı değil, Türkiye\'nin de turizme açılan kapısı yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

AMAÇ DOĞA SPORLARINDA FARKINDALIK YARATMAK

Yapılan atlayışlar ile ilgili teknik bilgi veren KEMAV Yöneticisi ve Etkinlik Koordinatörü Dr. Ferudun Çelikmen da şunları söyledi:

“Kemaliye doğa sporlarında özellikle Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı, belediyemiz ve kaymakamlığımızla 15 yıldan beri doğa sporları alanında bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Turizm olgusunun 15 önce ile bugün arasında müthiş bir ivme kandığını görüyoruz ilçemizde. İlçemizde her yıl 10 bine varan il ve ilçelerden de turist gelmekte. Bunu artırmak Kemaliye’yi Erzincan’ın vitrinin de tutmak için ilk kez ülkemizde vieferrata parkurunu açtık. Aşağı yukarı 700-800 metre irtifaya yükselen bir yol yaptık. Bu yolun avantajı sporcular özellikle dünyanın 6 kıtasından sporcular var. Sporcuların atlayış yapılacak yere yarım saatte ulaşma imkanı sağlanmış oldu. Çok güvenli bir tırmanış şeklidir vieferrata. Bugün vingsuit yarasa adam, sincap adam uçuşları konusunda dünya çapında sporcular var. Yeni Zellanda’dan gelen Jullien, İtalyan Marko var. Bunlar önümüzde ki günlerde hedef koyacağız. Hedefin içinde geçecek. Sırat on Fırat logosundan geçerek atlayışlarını yapacaklar. Arada Basejump atlayışları olacak. Base Jump artık ikinci plana kaldı. Base Jump da da Kemaliye Türkiye’nin ilklerindedir. İnşallah kazasız belasız bu işi bitireceğiz. Amaç doğa sporlarında turizm alanında bir farkındalık yaratmak.\"

