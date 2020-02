DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN 24 HAZİRAN’DA GÜÇLÜ PARLAMENTO SİSTEMİNE GEÇİLECEK

SAĞLIK Bakanı Dr. Ahmet Demircan, parlamenter sistem yönetimi süresince Türkiye’de darbelerin ve krizlerin eksik olmadığını ama 24 Haziran’dan sonra ise güçlü yürütme, güçlü yasama ve güçlü parlamento sistemine geçeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun İl Başkanlığında 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için adaylığı kesinleşen milletvekili adayları ile basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Milletvekili Adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin, Caner Göktepe katılırken, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Fuat Köktaş Ankara’da oldukları için ve Milletvekili Adayı Muhammet Yasir Okudan ise rahatsız olduğu için katılamadığı belirtildi. Milletvekili adaylarının tek tek kendini tanıtmasının ardından konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, “Bugün burada 24 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçim öncesi kesin aday listesine giren değerli aday arkadaşlarımız ile birlikte tanışma, teşkilatlarımızla görüşme için Samsun’dayız. Seçimler önemli. Bu muhakkak her seçim önem arz etmiştir. Çünkü milletin iradesini beyan ettiği, milletin devleti nasıl yönetmesi gerektiği konusunda kararını ortaya koyduğu en önemli hadisedir, seçimler. Bizde Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları cumhuriyet rejiminde demokrasi sisteminde devletimizi yönetiyoruz. Demokrasinin değişik yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi parlamenter sistem, bir tanesi de başkanlık sistemidir. Bugüne kadar parlamenter sistem ile yönetildik. Maalesef parlamenter sistem yönetimi süresince Türkiye’de darbeler eksik olmadı, krizler eksik olmadı ve Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman sıkıntılı geçti. Vesayet baskıları altında ülke bugüne kadar geldi. Şimdi artık milletimizin Nisan 2017 yılında vermiş olduğu kararla ‘biz artık parlamenter sistemi bırakalım, yerine başkanlık sistemini getirelim mi?’ diye milletimize sorduk. O referandumda milletimiz ‘Evet, başkanlık sistemi gelsin’ ve o sistemin ilk uygulamasını bu seçimde yapacağızö dedi.

24 Haziran seçimlerinin ve başkanlık sisteminin önemine değinen Bakan Demircan, “Ne için bu seçim önemli? Çünkü bugüne kadar Türkiye’nin kalkınması hususunda alması gereken mesafenin arzulandığı düzeyde olmayışının nedenlerinden bir tanesi de parlamenter sistemde yaşanan darbelerdir. Parlamenter sistemde yaşanan krizlerdir. Parlamenter sistemde yaşanan vesayet baskılarıdır. Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, millet iradesinin ülke egemenliğine tamamen hakim olan bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz, bunun uygulamasını yapacağız. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü yasama, güçlü parlamento esastır. Birbirinden kuvvetler ayrımı ile ayrılmış, kuvvetler ayrım ilkesine uygun bir şekilde çalışan yasama, yürütme sistemi hakimdir. Aynı şekilde bağımsız yargı sistemi hakimdir. Şimdi bu sistemin uygulamasına geçeceğiz. Millet başkanını seçecek, yürütmeyi seçmiş olacak. Elbette ki başkan ile birlikte Cumhurbaşkanı ile birlikte uyum içerisinde çalışan, milletin hayrına, yasaların, muhalefet baskısının da engelinde kalmadığı, kalmayacağı bir parlamento da çok anlamlıdırö diye konuştu.

24 Haziran’da milletin kendisine yakışan neticeyi göstereceğini ifade eden Bakan Demircan, “Bu seçimde parlamentoya göndermeyi partimizin milletimize teklif olarak sunduğu kadro ile karşınızdayız. AK Parti listesi Samsun’u temsil eden, Samsun’un bütün bölgelerini ve katmanlarını temsil eden bir listedir. Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin tensipleriyle bu şekilde oluşmuştur. Bizde bu vesile ile geldik, teşkilatlarımızla, halkımızda seçim çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin geleceği üzerinde çok olumlu etkiler oluşturacak bir seçim olacak ve Türkiye bugüne kadar yakaladığı kalkınma hızını katlayarak yoluna devam edecek. Bu coğrafyada güçlü ülke demek, güçlü Türkiye demek. Mazlumların da elinden tutan Türkiye demektir. Türkiye ve aziz milletimiz kendisine yakışan neticeyi inşallah 24 Haziran’da ortaya koyacaktırö şeklinde konuştu.

SAMSUN'DA 15 GÜNDÜR TEKERLEKLİ SANDALYE ÜZERİNDE HASTANE BAHÇESİNDE KALIYOR

SAMSUN’da 57 yaşındaki Ahmet Özcan isimli vatandaş, yaklaşık 15 gündür tekerlekli sandalye üzerinde hastanede yatıp kalkıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde tekerlekli sandalye üzerinde yaklaşık 15 gündür kalan boyacı Ahmet Özcan (57), Bodrum, Muğla ve Ankara’da çalıştığını ve Samsun’da boya yaparken merdivenden düşüp sol ayağının 2 parmağının kesildiğini söyledi. Hastanede yatmak istemediğini ifade eden Ahmet Özcan, yaklaşık 15 gündür hastanenin bahçesinde kaldığını ama ailesinden bir kişinin bile yanına gelmediğini iddia etti. Bodrum, Muğla, Ankara gibi yerlerde boyacılık yaptığını belirten Ahmet Özcan, “Bodrum, Muğla, Ankara, Dışkapı’da çalıştım ama Samsun’a geldiğimde çocuklarımı bulamıyorum. Çocuklarımın haberleri mi yok bilemiyorum. Burada tedavi oluyorum. Ayağımda 15 tane dikiş var. Ben hastanede yatmak istemiyorum. Ben bir tek Bodrum’da yattım. Burada milletin ağız kokusunu çekemem. Orada rahat edemiyorum. Burada 24 saat bu sandalyede kalıyorum\" dedi. Hastanede yaklaşık olarak 15 gündür kaldığını ifade eden Özcan, “Hastanenin bahçesinde de kalıyorum. Hastane içerisinde de televizyon bile izliyorum. Vatandaşlar bana simit, çay, poğaça alıyor. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Kendime has zenginim. Doktorlar ayağım için iyileşecek diyor. Dikişleri alacaklarını söylüyorlar. Bu dikişler yaklaşık 1 hafta da dururö diye konuştu. Ailesinin yanına gelmediğini belirten Özcan, hastanede kaldığı süre boyunca eşinin ve 3 çocuğunun da yanına gelmediğini iddia etti.

EVDEN ÇIKMAMAK İÇİN ÜZERİNE BENZİN DÖKEREK DİRENDİ

ANTALYA\'da kapıcılık yaptığı apartmanın zemin katında oturduğu daireden site yönetimi tarafından tahliyesi istenen Halil Dede (70), kendisini odaya kilitleyip üzerine benzin dökerek polise direndi. Dede, yaklaşık 2 saat sonra ikna edilerek evden çıktı.

Olay Muratpaşa İlçesi Güzeloluk Mahallesi 1832 Sokak\'taki Kent Sitesi\'nde meydana geldi. Sitede kapıcı olarak çalışan Halil Dede\'nin görevine, yönetim tarafından 3 yıl önce son verildi. Bu sürede sitenin zemin katındaki dairede oturmaya devam eden Halil Dede\'nin evi boşaltmasını talep eden site yönetimi, tahliye kararı aldı.

Sabah saatlerinde Halil Dede\'nin evine gelen polis ekipleri, evi tahliyesini istedi. Halil Dede, site yönetiminden alacağı olduğunu ve bu nedenle açtığı davanın sürdüğünü belirterek tahliye kararına uymayacağını söyledi. Polisin içeri girmek istemesi üzerine elindeki pet şişedeki benzini üzerine döken Halil Dede, kendini yakmakla tehdit etti. Bunun üzerine polis, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Polisin Dede ile pencereden konuşarak ikna etmeye çabaladığı sırada itfaiye ekipleri de levyeyle balkon kapısını açarak içeri girdi. Durumu fark eden Halil Dede evin diğer odasına gireip kapıyı kilitledi. Dede, evden çıkmak istemediğini, içeri girilmesi halinde de kendisini yakacağını söyledi.

Olaydan haberden olan Halil Dede\'nin kızı Yasemin Dedeman eve gelerek, babasını ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabasının ardından Halil Dede, kendisini kilitlediği odadan çıktı. Gözyaşlarıyla polis ve sağlık ekipleriyle dışarı çıkan Halil Dede, \"Ben buraya yıllarca emek verdim. Bir sürü alacağım var. Şimdi buradan çıkmamı istiyorlar. Üstelik alacaklarım için açtığım dava da devam ediyor\" dedi. Yasemin Dedeman ise babasının 15 yıl önce apartman inşaat halindeyken sitede çalışmaya başladığını anlattı. Dedeman, \"3 yıl önce site yönetimi değişince 27 daireden 24\'ü babamın sitede çalışmaya devam etmesini istedi. Ancak 3 daire istemedi. Babam da biraz duygusal evden çıkmak istemiyor\" diye konuştu.

Halil Dede, üzerindeki benzin havluyla silindikten sonra ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

BURDUR VALİSİ ŞILDAK GÖREVE BAŞLADI

BURDUR Valiliği\'ne atanan Hasan Şıldak görevine başladı.

Vali Şerif Yılmaz\'ın milletvekili adayı olmak için görevden ayrılmasının ardından boşalan göreve atanan Hasan Şıldak, Burdur Valiliği\'ne gelişinde Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle STK temsilcileri tarafından karşılandı.

Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşan Vali Şıldak, tören mangasını selamladıktan sonra makama geçti. Şıldak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Ülkemizin \'Göller Bölgesi\' olarak adlandırılan coğrafyasında yer alan bu çok özel ilinde vali olarak hizmet etme onurunu yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Bakanlar Kurulumuzun sayın üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını yüce Mevla\'dan niyaz ediyorum\" dedi.

Görevde bulunacağı süre içerisinde Burdur\'a en iyi şekilde hizmet etmeyi temel ilke olarak benimseyeceklerini vurgulayan Vali Şıldak, \"Bunun için öncelikle ilimizi en kısa sürede tanımaya, onu bütün yönleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Yönetim anlayışımız her zaman adil, şeffaf, hesap verebilir, verimli, etkili ve güler yüzlü bir yönetim şekli olacaktır. Her zaman halkımızın sorunlarına açık, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini uygulayacağız. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvuracak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız uyum ve hizmet birliği içinde hızlı, vatandaşı her zaman önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürecektir. Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşımız, kimsesiz, yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bir arada olmaya özen göstereceğiz\" diye konuştu.

