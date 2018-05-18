DHA YURT BÜLTENİ-9

1)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: BU SEÇİM YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMA SEÇİMİDİR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran\'da yapılacak olan seçimin yeni bir başlangıç yapma seçimi olduğunu ifade ederek, \"Bu seçim, hem kazandıklarımızı muhafaza etme-koruma, hem de elimizi geleceğe uzatma seçimidir. Bu seçim makus talihimizi yenme seçimidir. Birileri bu uyuyan devi uyanmasını istemiyor\"dedi.

\"BİZİM KİMSEDEN MERHAMET BEKLENTİMİZ YOKTUR\"

Şırnak\'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valiliği ziyareti sırasında kayyum belediye başkanları ile Valilik toplantı salonunda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Ak Parti Şırnak İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Soylu, Konferans salonunda partilelere hitaben bir konuşmayaptı. Partililerden bugünlerde de dua etmelerini ve gayret göstermelerini isteyen Bakan Soylu, \"Sadece kendiniz için değil, sınırlarımızın dışında komşularımızdan, din kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılar içerisinde olanlar için de dua edin. Filistin\'de yaşanan zulüm ve vahşet, net bir şekilde ortadadır, herkes görmektedir. Ama dünyanın yarısı buraya kıskançlıkla, diğer bir yarısı da nefret ve insanlıktan uzak bir gözle bakmaktadır. Bugün istanbul\'da sayın Cumhurbaşkanımız\'ın da, dünya liderinin de katılacağı büyük bir miting var. Türkiye\'ye terörle mücadelesinin her adımında güya demokrasi dersi vermeye kalkanlar, bütün dünyanın gözü önünde sivil insanların katledildiğine maalesef ses çıkarmıyorlar. Bizim kimseden merhamet beklentimiz yoktur. Dünya çok zalimler görmüştür. Hepsi gelip geçmiştir. Elbette ki bu gün Filistin\'de katliam yapan o zalimlerin de Irak\'ta, Suriye\'yi savaş alanına çevirenlerin de, terör örgütlerinin besleyip, büyütüp insanların üstüne salanların da güçten gözü dönmüş şımarıkların da hükmü geçecektir\" dedi.

\"BU SEÇİMLER, YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMA SEÇİMİDİR\"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran\'da yapılacak olan seçimlyere de değinerek, \"Bu seçim yeni bir başlangıç yapma seçimidir. Bu seçim, hem kazandıklarımızı muhafaza etme-koruma, hem de elimizi geleceğe uzatma seçimidir. Bu seçim makus talihimizi yenme seçimidir. Birileri bu uyuyan devi uyanmasını istemiyor. Etrafındaki coğrafyaya, bütün dünyaya Anadolu medeniyetini anlatılması ve bu medeniyetinin bütün zenginliğini, kardeşliğini, birliğini, beraberliğini, maneviyatını hissettirmesini bir şekilde oluşturmasını istemiyorlardı. Kimsede sormazdı. Bu kadar büyük bir ülkenin, bu kadar köklü bir ülkenin talihi neden makus olsun. Bize aciz olduğumuza, bizi güçsüz inandırmışlardı. Oysa gerçek öyle değildi. Bu millet, güçlü bir millettir. Devletimiz de büyük bir devlettir. Son 16 yılda gösterdiğiniz gelişme sayesinde hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu seçimde son 300 yılın en güçlü olduğumuz tarihi ile beraber yürüyoruz. Ne yaptılarsa bizi sarsamadılar. Terör, bizi yıkamadı. 6-7 Ekim olaylarında, çukur hadiselerini ortaya koydular, bizi yine sarsamadılar. Gezi\'yi yaptılar, yine sarsamadılar. Son melanetleri 15 Temmuz\'u yaptılar, millet çıplak elleri ile beraber tankların önüne çıktı ve kazanımlarına, devletine, ülkesine, demokrasisine, hukukun üstünlüğüne sahip çıktı. Şimdi aynı kararlılıkla, şimdi aynı sahiplenmeyi, göstermek durumundayız. Kazandıklarımızı geri vermeyelim\" diye konuştu. Bölgede 4-5 gündür incelemelerde bulunduğunu da hatırlatan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

\"KAZANAN ŞİDDET, SİLAH OLMAMIŞTIR, KAZANAN HUZUR VE KARDEŞLİK OLMUŞTUR\"

\"Burada bir huzurun olduğu görüyoruz. Polisimizi, jandarmamızı, güvenlik korucularımızın hangi maliyetler ödediğini, esnaflarımızın hangi maliyetler ödediğini, hayvancılık yapmak isteyen insanların nasıl önlerinin kesildiğini, nasıl onlardan haraç almak istendiğini ve bu ülkede nasıl bir toplum oluşturmak istendiğini biliyoruz. Bu ülkede bu tablonun nasıl bir şekilde oluşturulmak istendiğini biliyoruz. Bu ülkenin bir bireyi olarak dün Hakkari\'ye, Yüksekova\'ya gelmiş onlarca gazeteciyle karşılaştım. 4-5 gündür biz buradayız diyorlar. Hiçbir şey dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Burada her biri bir huzur şehri olmuş. Allah\'a hamd olsun ki onların projesiyle değil, sizlerin projelerinizle beraber her tarafımızın huzur içerisinde olduğu bir Doğu ve Güneydoğu\'yla beraber bir proje çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu siz sağladınız. Tehditlere boyun eğmediniz ve sizi ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı inadına hak, hürriyet, demokrasi dediniz. Özellikle annelere seslenmek istiyorum. Bu sürecin en büyük mağduriyetini sizler yaşadınız. Çocuklarınızı sizlerle beraber uzaklaştırmaya çalıştılar. Bunu hep beraber yaşadık. Kızlarınızı dizlerinizin dibinden okşayarak, büyüterek, severek bir doktor, bir öğretmen olarak görmek istediğinizde bir terör örgütü alacak diye korku içinde yaşadınız. Ama öyle bir sahip çıktınız ki bugün terörün kırıntıları kalktı. 24 Haziran\'da o kırıntıların tamamını da sandığa gömeceksiniz. Kazanan şiddet, silah olmamıştır. Kazanan huzur ve kardeşlik olmuştur.\"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında Şırnak\'ta çukur eylemlerinden sonra yapılan yatırımlara da değinerek, \"3 katrilyon üzerinde harcama yaptık ve bütün bu rakam esas itibariyle bir taraftan bütün bunlar gerçekleştirilirken yapılan 5 bin 731 konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edilmektedir. Kalan binalar da tamamlandıktan sonra teslim edilecektir. Eskiden yapılanları siz görüyorsunuz, peki bu paralar nereye gidiyor. Bu paralar teröre, bu ülkenin beraberliğini ortadan kaldırmaya gidiyordu. Her şey daha güzel olacak. Hayvancılık burada daha çok gelişecek, daha yeni başladık. Analar sizlere söylüyorum; bu huzuru geri almalarına, çocuklarınızın geleceklerini çalmalarına müsaade etmeyin. O maskeli yüzleriyle beraber bu milletin değil, başkalarının sözleriyle neler yaptıklarını gördük. Kardeşi kardeşe nasıl düşürdüklerini, evlerinizi nasıl tahrip ettiklerini, bizi umutsuzluğu nasıl sev ettiklerini hepsini gördük. Yeniden Türkiye\'yi, yeniden Güneydoğu Anadolumuzu yeniden Kürt kardeşlerim üzerinden ortaya koyacakları hesaplarla birlikte bu coğrafyayı bölgeyi karıştırmalarına ne olursunuz müsaade etmeyin. Elbette ki bütün bunları söylerken de şunu çok net bir şekilde ifade etmeliyim; yıllardır Doğu ve Güneydoğu\'daki belediyeleri HDP yönetti. Terör örgütünün adeta şubesi haline getirmişti\"diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ak Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan tarafından Bakan Soylu\'ya el dokuması klim hediye etti. Toplantı sonrası Geylani Camii\'sinde Cuma namazı kılan Bakan Soylu, yeni kapıda düzenlenecek olan mitinge katılmak için İstanbul\'a gitti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Bakanın valiliğe gelişi, karşılanması, valilik şeref defteri imzalamsı

-Kayumlarla toplantıdan detay görüntüer

-Ak Parti il başkanlığında karşılanması ve partililere seslenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-

===================================================

2)CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN \'PROVOKASYON\' UYARISI



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde provokasyonlara dikkat edilmesini istedi. Bir etkinliğe katılmak üzere Adana\'ya gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Adana Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenledi. CHP Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile partililerin eşlik ettiği Özgür Özel, \"Güçlüyüz, haklıyız, kazanacağız. Parlamentoda büyük bir çoğunluk sağlayacağız. Seçimin gündemini CHP ve beyannamemiz belirleleyecek\" dedi.

\'İKTİDARA YÜRÜYORUZ\'

24 Haziran seçimlerine büyük bir özgüvenle hazırlandıklarını aktaran Özgür Özel, şöyle konuştu: \"Provokasyonlara dikkat ederek, saldırganlaşan ve çirkinleşenlere karşı aksine tebessümle kazandığımızın bilincinde olarak tuzağa düşmeden devam edeceğiz. İktidara geliyoruz. Bundan sonra kutuplaştırmak onlara, kucaklaşmak bize, ötekileştirmek onlara, ötekinin hakkını savunmak bize, kızmak, bağırmak, çağırmak onlara, alttan almak, herkesi anlamak ve kucaklamak bize, kızdırmak onlara affetmek bize. İktidara hazırız, iktidara yürüyoruz, Türkiye\'yi kucaklıyoruz.\"

\'ÖZÜR BEKLİYORUZ\'

\'Kurucu Meclis\' tartışmalarına ilişkin de konuşan Özgür Özel, \"26\'ncı dönem kurucu meclistir\' sözünü söyleyenlere \'Hadi oradan\' diyoruz. Kurucu Meclis\'in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından özür dilenmesini bekliyoruz\" diye konuştu. Çözüm süreciyle ilgili tartışmaları anımsatıp hükümeti eleştiren Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne uyum yasalarını Bakanlar Kurulu\'na Kanun Hükmünde Kararname ile yaşama geçirme imkanı tanıyan Yetki Kanunu\'nun da iptalini istedi. Anayasa Mahkemesi\'ne iptal için dilekçe verdiklerini aktaran Özel, \"Yapılan iş meclisin yetkisine tecavüzdür. Anayasa Mahkemesi\'nden ivedilikle ve tedbir talebiyle görüşme bekliyoruz\" dedi.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

===================================================

(YENİDEN)

3)FABRİKADA 15 İŞÇİ KİMYASAL MADDEDEN ZEHİRLENDİ

BOLU\'nun Gerede ilçesinde, bir demir çelik fabrikasında tiner ve boya karışımı bir maddeden etkilenen 15 işçi zehirlendi. İşçilerden 3\'ü yoğun bakıma alındı. Bugün öğle saatlerinde, Gerede Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında çalışan işçiler kimyasal maddeden etkilendi. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda UMKE ve 112 Acil ekibi sevk edildi. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler Gerede Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçiler tedavi altına alınırken, boya ve tiner karışımı bir maddeden etkilendikleri belirtildi. Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, 15 işçinin tedavi altına alındığını belirterek, \"15 işçi tedavi altına alındı. 3 işçi yoğun bakımda. Tiner ve boya karışımı bir maddeden etkilendiklerini düşünüyoruz. 3 hastamız dışında hayati tehlikesi olan yok\" dedi.AFAD ekipleri fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Fabrikadan görüntüler

-Hastaneden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)

==================================================

4)HATAY MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 23 MUVAZZAF ASKERE GÖZALTI

HATAY merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 23 muvazzaf asker gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 ilde operasyon başlattı. Ooperasyonda, örgütle ilişkisi olduğu iddia edilen 23 muvazzaf asker, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyette sorguya alındığı belirtildi.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) -

=====================================================

5)ADANA\'DA \'KUDÜS\' PROTESTOSU

ADANA\'da cuma namazı çıkışı ABD\'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması proteste edildi. Merkez Seyhan ilçesindeki Kemeraltı Camii avlusunda cuma namazının ardından toplanan kalabalık Filistin ve Türk bayraklarıyla slogan attı. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği tarafından yapılan basın açıklamasında, \'İsrail\'in yaptığı katliamı kınıyoruz. Müslümanlara yapılan bu zulmüme son verilmelidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir\' dedi. Açıklamanın ardından, protesto gösterilerinde İsrail ordusu tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Namaz kılan kalabalıktan görüntüler

- Afiş ve pankartlardan görüntü

- Dua okunması

- Basın açıklaması yapılması

- Yürüyüşten görüntü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

========================================================

6)JANDARMA \'MANİ\'Sİ



Sahur için davul çalıp mani okuyan gençleri gören jandarma devriyesi, gençlere \'mani\' dersi verdi.Sakarya\'da kaydedildiği belirtilen videoda, bir jandarma aracının gençlerin yanına geldiği görülüyor. Mani okuyan gence seslenen jandarma görevlisi, \"Mani öyle mi söylenir dostum\" diyerek \"Biraz kızıl biraz mavi , jandarmanın asil rengi , gün doğmadan dönsen bari , devriyeden duymadın mı?\" manisini okudu. Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenlerden çok sayıda olumlu yorum aldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Davul çalıp mani okuyan gençler

Jandarma aracının gelişi

Jandarma görevlisinin mani okuması

SAKARYA (DHA)

==================================================

