DHA YURT BÜLTENİ-9

1 - MUHARREM İNCE, CEZAEVİNDE DEMİRTAŞ\'I ZİYARET ETTİ (2)

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda ziyaretinin ardından, CHP Grap Başkan Vekili Engin Altay, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, eski bakanlardan Abdüllatif Şener\'in de aralarında bulunduğu partililerle yemek yedi.

DEMİRTAŞ\'LA YAKLAŞIK 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

Meriç Nehri kıyısındaki bir bağ evinde yenilen yemek sırasında gazetecilerin isteği üzerine kısa bir açıklama yapmak için ayrılan İnce, bahçede bulunan bir topla kısa süre de oynadı. Gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyleyen İnce, görüşmeye ilişkin açıklamasını bugün Edirne\'de düzenleneceği mitingde söyleyeceğini kaydetti. İnce, şunları söyledi Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum. Dün gece Sayın Erdoğan\'ın makamından aradılar, bugün için bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz.

İnce, saat 16.00\'da Edirne İstasyon Meydanı\'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek.

Görünüt Dökümü

-----------------------------

Bağevinde yemek

Yemeğe katılanlar

İnce\'nin gelişi

İnce\'nin topla oynaması

İnce\'nin açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA)

======================

2 - BAKAN YILMAZ: YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE\'Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Hayallerimizle birlikte yarınımız daha güzel, daha aydınlık olacak ve yeniden büyük Türkiye\'yi hep birlikte kuracağız\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \'Ahican Sivas Yollarında\' sloganı ile 12\'ncisi düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması\'na katılmak üzere memleketi Sivas\'a geldi. Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kurum müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 3 gün sürecek olan yarışmaya 15 ülkeden 4 bin 87 katılımcı ve 3 bin 7 robot katıldı. 12 kategoride yapılacak yarışmalarda dereceye girecek olan öğrencilere ise TÜBİTAK tarafından para ödülü verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın amacının Türkiye\'de mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırılması olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, \"Lise ve üniversite öğrencilerimizin eğitimleri süresince edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmesini hayata hazırlanmasını, bilimsel düşünerek ürünü geliştirebilmesini, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak gelişmelerini istiyoruz. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi deneyimlerin sergilenebilir hale getirilmesi de ayrı bir eğitimdir. Hızla gelişen dünyada her geçen gün yeni teknolojilerle tanışıyoruz. Bugün burada toplanmamıza vesile olan yarışmamızın temasındaki robotta hayatımızın bir çok alanında kendine yer bulan önemli bir kavramdır. Yarışmaya gençlerimiz ve diğer ülkelerden gelen misafir katılımcılar tarafından gösterilen büyük ilgi de gösteriyor ki gerek ülkemizde gerek dünyada güzel bir gelecek hayal eden gençlerimiz var\" dedi.

\'BÜYÜK TÜRKİYE\'Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ\'

Büyük icatların hayal etmekle başladığını söyleyen Bakan Yılmaz şöyle dedi:

\"Hayal edeceğiz ki hayata farklı açılardan bakabilelim. Hayal edelim ki hayalimiz gerçek olsun. Hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hayalini kurduğumuz şey içinde azimle, sebatla çalışacağız. Hayallerimizle birlikte yarınımız daha güzel daha aydınlık olacak ve yeniden büyük Türkiye\'yi hep birlikte kuracağız. Başarı içinde önce hayal gücümüzü ve başarma azmimin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyordu. Bu dönemde bu ülkeye çok şey kazandırıldı ama kazanılan şeylerin en önemlisi bu millete tekrar özgüvenin kazandırılmış olmasıdır. Bu öz güvenle Türkiye kendi tasarımı olan ilk tankımız Altay\'ı üretti. Türkiye kendi üretimi operatif İnsansız Hava Aracı Anka\'yı üretti. Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar\'ı üretti. Türkiye\'nin kendi tasarımı Milli Savaş Gemisi Milgem\'i üretti. Türkiye\'nin kendi tasarımı piyade tüfeğini üretti. Yine Türk mühendislerin ürünü milli uçağımız Hürkuş\'u ve silahlı olanını üretti. Dünyadaki benzerlerinden çok daha üstün olan ATAK helikopteriyle Göktürk-2 uydusunu üretti.\"

\'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ, DEĞİŞMEZ HEDEFİMİZ\'

Çağıyla rekabet eden, bilgiyle yüksek katma değerli ürünleri ve ürettiğini ihraç eden ve ihraç ettiği alanda da marka olan Türkiye istediklerinin altını çizen Yılmaz şöyle devam etti:

\"Bunun da yolu nitelikli mesleki eğitimden geçmektedir. Bu mesleki eğitim sadece pratik değildir, sadece hayal değildir. Vatandaşımızın talebi neye yönelik ise ona yöneliktir. Bugün Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birine sahipse bu eğitimde önemli bir mesafe alındığını göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iyi bir eğitim ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini değişmez hedefimiz olarak kabul ediyoruz. Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir. Bu anlayış içerisinde hayata hazır sağlıklı, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedefliyoruz. Bunun için de önemli mesafeler kaydettik. Bugün burada ve daha önceki yarışmalarda da gördük ki gençlerimiz \'başarabilirim\', \'yapabilirim\' diyor ve başarıyor, yapıyor. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve değişiyor. İnsanlar arası iletişimin büyük mesafe kaydetmesinin ardından artık nesiller birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4\'üncü sanayi devriminin başlangıcındayız. Endüstri 4.0 temel olarak bilişim teknolojileriyle, endüstriyi bir araya getirerek bugüne göre daha düşük maliyetli, daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ancak bir o kadar da yüksek verimle çalışan cihazların üretimini amaçlayan bir anlayışın genel adıdır. Böylesine önemli bir aşamada bu konunun farkında olarak kendimizi ve gençlerimizi hazırlıyoruz. Bu süreçte en önemli avantajımız teknolojiyle iç içe yaşayan, araştıran, öğrenen, geliştiren, sorgulayan genç ve çalışkan bir nesle sahip olmamızdır.\"

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz kura çekimini gerçekleştirdi. Kura çekimin ardından takımların eşleştirilmesiyle robot yarışmaları başladı.

Görüntü Dökümü:

-Açılış programından görüntüler

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Yarışmaya katılan robotlar ve ekiplerden görüntüler

-Kura çekimi ve yarışmaların başlaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)



=====================

3 - VAHŞİCE YAKILARAK ÖLDÜRÜLEN 5 KİŞİLİK AİLE TEK TABUTTA BEBEK MEZARINA DEFNEDİLDİ



KASTAMONU\'da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin ceset kalıntıları, 162 gün sonra toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu\'ndan dün yakınları tarafından küçük bir torba içerisinde alınan 5 kişilik ailenin ceset kalıntıları, bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verildi.

KEMİKLERİ YANGININ ENKAZINDA BULUNDU

Olay, geçen 29 Kasım tarihinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42\'nci günü evin enkazında bulunmuştu.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.\'nın ahırlarında bulunmuştu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık2017 tarihinde, Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklanmıştı.

4 BÜYÜKBAŞ HAYVANI ÇALARKEN YAKALANDIKLARI İÇİN KATLETMİŞLERDİ

Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi\'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.\'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu\'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu\'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.

5 KİŞİLİK AİLE, BİR TABUTTA CAMİYE GETİRİLDİ

Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’nun ceset kalıntılarının bulunduğu tek bir tabuta konulduktan sonra Kastamonu Nasrullah Camii’ne getirildi. Burada öğle namazının ardından imam, çocuk, erkek ve kadınlar için 3 kez ayrı cenaze namazı kıldırdı. Çataloğlu Ailesi’nin bulunduğu tabut daha sonra Kırkçeşme Mahallesi\'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığına götürüldü. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Tabutun musalla taşına konması

-Hocanın konuşması

-Cenaze namazı

-Tabutun mezarlığa götülrülmesi

-Cenaze defni

Haber - Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)

=========================

4 - ŞIRNAK\'TA AKINTIYA KAPILAN ÇOCUKLARIN CESETLERİ BULUNDU



Sekvan KÜDENŞIRNAK,(DHA) - ŞIRNAK\'ın Kumçatı Beldesi\'nde, Besta Sor Deresi\'nden karşıya geçmeye çalışırken aşırı yağış nedeniyle yükselen suya kapılan 15 yaşındaki çoban Hacı Sirek ve Sirek\'i kurtarmak için peşinden suya giren aynı yaştaki Abdullah Güler kayboldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kumçatı Beldesi\'nde yaşayan ve bugün sabah saatlerinde sürüsünü otlatmaya götüren 15 yaşındaki çoban Hacı Sirek, şiddetli yağış nedeniyle geri dönmek istedi. Kumçatı\'ya

geri dönmek için Besta Sor Deresi\'ne giren Sirek, bir anda aşırı yağış nedeniyle yükselen suya kapıldı. Bu sırada Sirek\'in suya kapıldığını gören aynı yaştaki Abdullah Güler de arkadaşını kurtarmak için suya girdi. Şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybeden Güler de suya kapılarak, gözlerden kayboldu. İki çocuğun suya kapıldığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmasına başlarken, AFAD ekiplerine de haber verildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

10 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA YAPILDI

İki çocuğun kaybolması üzerine bölgeye giden ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Bölgedeki çok sayıda vatandaş da kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına destek verdi. Arama çalışmasına katılan vatandaşlar, geniş bir bölgedeki çalılıklar arasında iki çocuğa ulaşmaya çalıştı. Çalışmaların sonunda iki çocuğun cansız bedeni dereden çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülmeye çalışılan çocukların, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arama çalışmasını yapan ekipler, Hacı Sirek\'in suya kapıldığı noktadan 5 kilometre, Abdullah Güler\'in ise 6-7 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi. Sudan çıkarılan 2 çocuğun cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

VALİ OLAY YERİNE GELEREK, BİLGİ ALDI

Sabah saatlerinde sürüsünü otlatmaya götüren Hacı Sirek\'in şiddetli yağış nedeniyle geri dönmek istediği, Kumçatı Beldesi\'nin girişine kadar geldiği ve dereden geçmeye çalışırken suya kapıldığı öğrenildi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da olay yerine gelerek, arama çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2 çocuğun hayvanları otlatmak için gittiğini belirterek, İki çocuğumuzun hayvanları suya düşüyor. Çocuklar hayvanları kurtarmaya çalışırken suya kapılıyorlar ve vefat ediyorlar. Çok üzgünüz, Allah rahmet etsin.dedi.



Görüntü Dökümü

-----------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Toplanan vatandaşlar

- Arama çalışmalarından görüntü

- Cenazenin ambulansa götürülmesi

- Dere içindeki arama çalışmaları

- Kalabalıktan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Vali ve beraberindekilen olay yerine gelmesi

- Vali\'nin açıklaması

Haber - KameraSekvan KÜDEN - ŞIRNAK,(DHA)