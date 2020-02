DHA YURT BÜLTENİ-9

1)CİNDERES BELDE MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Cinderes belde merkezi, günlerdir süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Yerel kaynaklar, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes\'teki çatışmaların sürdüğünü aktardı.

HATAY/DHA

2)KILIÇDAROĞLU\'NDAN CİNSİYET KOTASI İÇİN MÜCADELE ÇAĞRISI

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesine gelerek \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 200 kadın muhtara seslendi. Cinsiyet kotası isteyen ve kadınları mücadeleye çağıran Kılıçdaroğlu, \"Cinsiyet kotasını en az 33 olarak siyasi partiler yasasına koymayanlar, kadınlardan korkanlardır. Siz de gücünüzü gösterin. Kim getirmiyorsa diyeceksiniz ki \'Orada dur, sana oy vermiyorum\' diyeceksiniz. Erkek egemen toplum dilini değiştirmemiz lazım. Yeni bir dil geliştirmemiz lazım. Kadınları dışlayan anlayışı tamamen ters yüz etmemiz lazım. Yaşamın her alanında kadınlar olduğu sürece emin olun Türkiye normalleşir. Parlamentoda yüzde 40 kadın olduğunu düşünün, vallahi kavga çıkmaz. Herkes daha güzel konuşur\" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Efes Kongre Merkezi\'nde düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında, Türkiye\'deki kadın muhtarlar, Kuşadası\'nda ağırlandı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlara seslendi. Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Grubunun gösterisiyle karşılanan Kılıçdaroğlu\'nun dışında programa; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Metin Lütfi Baydar, ilçe belediye başkanları da katıldı. Programa katılan 200 kadın muhtara karanfiller dağıldı.

KADININ TOPLUM İÇİN ÖNEMİNE VURGU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye alkışlarla geldi. Bir toplumun kadını eğitmesi halinde, toplumunu eğiteceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Kadın okuma yazma biliyorsa, toplum da okuma yazma bilir. Yani toplumu büyütmenin kalkındırmanın temel unsurları kadınlardır. Demokrasin de temel unsuru kadınlardır\" dedi. 8 Mart\'ın neden Dünya Kadınlar Günü olarak kutlandığının tarihini de anlatıp, acı bir süreç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Arkada yaşanan büyük bir dram var. O açıdan hiç kimsenin yaşanan acıları bugün geldiğimiz noktayı unutmaması lazım. Dünya tarihinde en geniş kapsamlı hak arama mücadelesi, 1857\'de başlamıştır. Kadınlar haklarını aramıştır. Kadınlar hak mücadelesi vermek zorundadırlar. Kadınların ekonomide çok güçlü olması lazım mı? Kadınların hayatın her alanında yer alması lazım, kadınların dişe diş mücadele etmesi lazım. Kadına yönelik şiddet son 10 yılda yüzde 1400 arttı. Kadına yönelik şiddet, çocuk evlilikleri neden oluyor? Eğer kadınlar yeniden ayağa kalkabilirlerse, yeniden hak mücadelesi başlatırlarsa, 2019 yılını Cumhuriyet ve demokrasiyle taçlandıran bir yıl olarak göreceğiz. 2019 benim için ne kadar önemlisiyle kadınlar için de o kadar önemlidir. Kadın- erkek eşitliği konusunu ilk getiren Atatürk\'tür. Kadınlara seçme ve seçilme haklarını da yine 5 Aralık 1934\'te getiren Atatürk\'tür. Minnetle anıyoruz. Atatürk\'ün öngörüsüne bakınız. Fransa da ne zaman? 10 yıl sonra. İtalya\'da 1946 yılında. Çin\'de 1947 yılında, Yunanistan\'da 1952 yılında\" dedi.

SİYASİ PARTİLERE KADIN ÇAĞRISI

Siyasi partilere de kadın kotası çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, \"Bütün siyasi partilere açık net çağrıda bulunuyorum. Gelin siyasi parti yasasını değiştirelim. Sizler takipçisi olursanız, bunu parlamentodan geçirebiliriz. Sizler baskı unsuru olursanız, \'Erkek egemen toplumda yeteri kadar parlamentoya giremiyorum\' derseniz, o zaman seçim yasasında değişiklik yapılır. Yüzde 33 cinsiyet kotası getirelim. El mi yaman bey mi yaman görelim\" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'nu da kentteki 177 dönümlük bir araziye ne yapılacağını halka sorduğu, ayrıca diğer icraatları için öven Kılıçdaroğlu, \"Kadın belediye başkanınız, Aydın\'ı sadece Türkiye değil, dünya açısından marka haline getirdi. Demokrasi kültürünü geliştiriyoruz. Demokrasinin de ne olduğunu gösteriyor. Sadece Aydınlıya değil, bütün Türkiye\'ye gösteriyor. Büyük bir alan var. 177 dönüm bir alana, başka belediyeler olsa, İstanbul olsa, imara açar, AVM\'ler yaparlar. Sonra da dönüp derler ki \'Biz İstanbul\'a ihanet ettik.\' Ama Aydın\'da ne yapıyor? Sandığı koyuyor, Aydınlı gelip oyunu kullanıyor. \'Buraya park yapacağız\' diyor. Buna ne diyoruz, katılımcı demokrasi diyoruz. Bir kentle ilgili karar alırken, sandığı kayarsınız, sorarsınız \'buraya ne yapalım diye\" dedi.

\"MUHTARLIK YASASI ÇIKMALI\"

Muhtarların hem sorunlarına değinen hem de vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu, \"Gelin temel muhtarlık kanunu çıkartalım. Neden muhtarların kendilerine özgü bir kanunu yok? Herkesin var muhtarlarını neden yok? Onlar da seçimle geliyorlar. Muhtarların kalıcı mekanlarının olması lazım. Tek tip muhtarlık binalarının olması lazım. Bizim belediyelerimiz yapıyor ama isteriz ki bunu TBMM üstlensin. Muhtarların sorunları var. Vatandaşlarla ilişkide bulunuyorsunuz. Sosyal yardımların muhtarlar eliyle dağıtılması lazım. Diyeceksiniz ki neden? Bir mahallede kim fakir en iyi muhtar bilir. Sosyal yardımı yaparken \'A\' partili, \'B\' partili diye ayırmaz. Bakın bu çağrı da vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapılmasın diye bizim sözümüzdür, vaadimizdir. Sizin bir bütçenizin olması lazım. Muhtarlık bütçesi. Bunun kaynağı çok basit. Belediyeler emlak vergilerini alırlar. Sizin bulunduğunuz mahalledeki emlak vergisinin yüzde 1\'i size verilse ne olur, sizin bir bütçeniz olur. Devletin yetişmediği sosyal yardımları kendi bünyenizden yaparsınız. Bütçeniz olur derken, denetlenmeyecek değilsiniz. Kaynak tahsis edilmeli. Muhtar onu kullanmalı. Denge ve denetlenmesi yapılmalı. Aslında size verilen yetki demokrasiye verilen yetkidir\" diye konuştu.

\"YARGI BİTMİŞTİR, ADALET BİTMİŞTİR\"

Konuşmasına \"Bugün demokrasimiz işgal altındadır\" diyerek devam eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kimse hakkını hukukunu savunamamaktadır. Yargı bitmiştir, adalet bitmiştir. Demokrasi en çok savunması gerekenler kadınlardır. Kadınlar sokağa çıkıp bugünü kutlamak istiyor. Coplarla, biber gazlarıyla kadınları susturamazsınız. Kadınlar hak, hukuk, adalet istiyor. Kadınlar bozulan eğitim sisteminin düzelmesini istiyorlar. Süratle demokrasi devrimi yapmamız lazım. Bu mücadelenin koçbaşı başta topuklu efe kadınlar olmalı. Kadınların sezgi gücü var, riski önceden görürler. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin kadınlar için nasıl bir süreç olduğunu kadınların bilmesi, sezmesi lazım. Çocuklarınız, vatanınız için mücadele etmeniz lazım. Her kadın Halide Edip, Nene Hatun gibi mücadele edecek. Bu mücadele bireysel mücadele değildir.\"

Konuşmasında cinsiyet kotasını tekrar hatırlatan ve kadınları mücadeleye çağıran Kılıçdaroğlu, \"Cinsiyet kotasını en az 33 olarak siyasi partiler yasasına koymayanlar kadınlardan korkanlardır. Siz de gücünüzü gösterin. Kim getirmiyorsa diyeceksiniz ki, \'Orada dur, sana oy vermiyorum\' diyeceksiniz. Erkek egemen toplum dilini değiştirmemiz lazım. Yeni bir dil geliştirmemiz lazım. Kadınları dışlayan anlayışı tamamen ters yüz etmemiz lazım. Yaşamın her alanında kadınlar olduğu sürece emin olun Türkiye normalleşir. Parlamentoda yüzde 40 kadın olduğunu düşünün, vallahi kavga çıkmaz. Herkes daha güzel konuşur. Bir toplumun uygarlaşma süreci kadının sosyal yaşama katılmasıyla paralel gider. Kadını alınteri döken insan haline getirmemiz lazım\" dedi.

Kılıçdaroğlu\'nun konuşmasından önce bazı kadın muhtarlar ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da konuşma yaptı.Programdan sonra eşiyle birlikte salondan ayrılan Kılıçdaroğlu, geceyi geçirdiği otele döndü. CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun Ankara\'ya döneceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Kılıçdaroğlu\' nun konuşmasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN- Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

3)AİLESİNE KAVUŞAN 15 YAŞINDAKİ KIZ: 4 AY TECAVÜZE UĞRADIM

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, bakkala gitmek için geçen yılın ekim ayında evden ayrılan ve 4 ayı aşkın süredir haber alınamayan N.K. (15), İzmir\'e götürüldüğü kişilerce serbest bırakıldı. Ailesine kavuşan N.K., \"4 ay boyunca bana sürekli ilaçlı su verip, bayıltarak, tecavüz ettiler\" dedi. Şair İbrahim Rafet Mahallesi\'nde oturan 10 çocuk annesi Hüsne K.\'nin kızı N.K., 1 Ekim 2017 tarihinde, domates ve yumurta almak için bakkala gitti ve bir daha eve dönmedi. Kızının uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan Hüsne K., kayıp başvurusunda bulundu. 4 ay geçmesine rağmen haber alınamayan N.K., kaçırıldığını iddia ettiği kişilerce serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşayan Hüsne K., tanımadığı bir adamın kendisini telefonla arayıp, kızını bulduğunu söylediğini belirterek, şunları anlattı: \"Tanımadığım bir adam, aradı ve kızımı bulduğunu söyledi. Telefonu kızıma verdi, kızım ağlıyordu. Adamdan kızımı bana getirmesini istedim, ertesi sabah kızımı eve getirdi. Kızıma sarılıp, ağladım. Kızıma, 4 ay boyunca nerede olduğunu sordum. Kızımın aklı başında değildi. Kızım bir odada tutulduğunu, su içirildiğini ve tecavüze uğradığını anlattı. Ben de karakola haber verdim. Polisler geldi, ifade vermemizi istediler. Karakola gidip, şikayetçi olacağız.\"

\'İLAÇLI SU İÇİRİP, TECAVÜZ ETTİLER\'

Ailesine 4 ay sonra kavuşan N.K. ise kaçırılıp, İzmir\'e götürüldüğünü ve tutulduğu odada sürekli ilaçlı suyla bayıltılarak, tecavüze uğradığını ileri sürdü. N.K., \"Küçük kardeşimle birlikte bakkala gittim. Siyah bir araba yanaştı ve kız kardeşimin elini tutarak, \'Arabaya binmezsen kardeşini öldürürüm\' dedi. Ben de arabaya bindim. Bir süre sonra bana su içirdiler ve kendimi kaybettim. Sonra gözümü açtığımda bir odadaydım. Odada bir yastık, bir de halı vardı. Bir bardak su içirdi ve tecavüz etti bana. 2- 3 günde bir ayılınca bana tekrar su içirip, bayıltıyorlardı. Elim, ayağım tutmuyordu; tecavüze uğruyordum. Ne kadar tutulduğumu hatırlamıyorum. Son 1- 2 hafta boyunca beni kaçıran şahıs gelmiyordu odaya. Yaşlı bir adam geldi ve beni evine götürdü. Adımı, soyadımı, nereli olduğumu sordu. Aklım başıma gelince \'Anneme götür\' dedim. Adamla birlikte otogara gittik ve Siverek’e geldik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- N.K. ve ve annesi

- Kızın annesine sarılması ve öpmesi

- Anne Hüsne K. ile röp.

- N.K. ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283 MB

4)BU KADININ ÇIĞLIĞI DUYULSUN

DENİZLİ\'de geçen yıl ekim ayında evlendiği kocası tarafından kendisine defalarca şiddete uygulandığını belirten ve boşanmak isteyen 35 yaşındaki S.K. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde bile ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Eşi Süleyman K.\'nın, mahkemece verilen 4 ayrı koruma kararını ihlal edildiğini, başına silah dayadığını ve ailesini ölümle tehdit ettiğini öne süren S.K., ablasının otomobilinin bile kurşunlandığını anlatarak, öldürülen kadınlar arasında yer almak istemediğini dile getirdi.

Pamukkale ilçesinde yaşayan elektrik teknisyeni S.K., daha önceden tanıdığı galericilik yapan Süleyman K. ile evlendi. Genç kadın, eşinin kendisine şiddet uygulamaya başlaması üzerine boşanmak istedi. Süleyman K., ayrılmak istemesi üzerine, iddiaya göre, eşini ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Boşanmak isteyen S.K.\'nın ablasının otomobiline de geçen yıl temmuz ayında pompalı tüfekle ateş açıldı. Kurşunlama anı, bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Otomobilin yanına yaklaşan bir kişi, genç kadının ablasının park halindeki otomobiline 5 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Polis kamera görüntüleriyle ilgili araştırma yaptı, ancak ateş açan kişi tespit edilemedi. Genç kadın ve ablası otomobile ateş açılması ve gelen tehditlerle ilgili, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ardından savcılık S.K. hakkında koruma kararı aldı. Ancak Süleyman K., iddiaya göre, alınan koruma kararlarını 4 kez ihlal edip, tehditlerini devam ettirdi.

EVLENMEK ZORUNDA KALMIŞ

Eşi Süleyman K. ile kendisine ve yakınlarına zarar vermesinden koktuğu için evlenmek zorunda kaldığını belirteN S.K. \"Evliliğimizin 20. gününde beni evde çeşitli bahaneler üreterek darp etti. Beni yüzüne kezzap atılan şakıcı Bergen\'in hayatını anlatarak tehdit ediyordu. Onun gibi yapacağını söylüyordu. En son dövdüğünde polisi arayıp yardım istedim. Polis eşliğinde evden çıkıp, kadın sığınma evine yerleştirildim. Babam onun yüzünden atak geçirip, yoğun bakıma alındı ve hayatını kaybetti. Ablamın otomobilini bile kurşunlattı. Bunu da bir arkadaşımı arayıp, itiraf etmiş. Beni ve yakınlarımı öldüreceğini söylemiş, ses kayıtları var. Polis tarafından her şikayetimde alınıyor, ancak hemen bırakılıyor. Polis tarafından götürüldüğüm kadın sığınma evini bile bulup geldi. Otomobiliyle önünde bekledi. Kurum yetkililerinin şikayetiyle gözaltına alınıp tutuklandı, 40 gün cezaevinde kaldı. Şimdi dışarı çıktı. Çıkınca ilk işi beni yine tehdit etmek oldu\" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA TEHDİT İDDİASI

S.K., boşanmak istediği kocasının cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabında \"Allah\'ın hakkı üçtür bizde, ikisi maldan, sonuncusu candan derler, Aklınızda bulunsun\" paylaşımı yaptığını, başka bir paylaşımında ise \"Beni bu saatten sonra sen bile değil, dünya gelse durduramaz. Çünkü zaman geçti, sabır da bitti, yeter\" gibi paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Özgürlüğünün elinden alındığını ifade eden S.K., \"Geri dönmem için beni ve ailemi sürekli tehdit ediyor. Ben bu adamdan kurtulmak istiyorum. Koruma kararlarına rağmen, tehditlerine devam ediyor. İlla benim ve ya da ailemden birinin ölmesi mi gerekiyor? Ben şu anda saklanarak hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Ölüm korkusu yaşıyorum ve özgürlüğüm elimden alındı. 2.5 aydır saklanıyorum, sokağa çıkmaya korkuyorum. Koruma kararları hiçbir işe yaramıyor, kağıt parçasından başka bir şey değil. Ben kadın cinayetlerinde yer almak istemiyorum, yetkililer ben öldürülmeden önce bir şey yapsınlar artık\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- S.K.\'nın konuşması

- S.K.\'dan görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

5)BATMAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AKSOY: AHMET KAYA\'NIN İSMİNİ KALDIRMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ

BATMAN Vali yardımcısı ve Belediye Başkan vekili Erkut Şevket Aksoy, dün TBMM\'de tartışmalara neden olan Ahmet Kaya Bilgi Evi\'nin isminin değiştirilmesine ilişkin konuştu. Huzur Mahallesi\'ndeki Ahmet Kaya Bilgi Evi\'nde açıklama yapan Aksoy, merkezin tabelasının tadilat nedeniyle yerinde olmadığını belirterek, \"Ahmet Kaya\'nın adını yaşatıyoruz. Ahmet Kaya\'nın ismi bir tesisten çıkarılsa vatandaş olarak ben üzülürüm. Gülten Hanım\'ı aradım, ancak ulaşamadım. Kendilerini burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız\"dedi. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, TBMM kürsüsünde dün yaptığı konuşmada, Batman\'daki Ahmet Kaya Halkevinin adının, kayyum tarafından değiştirildiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Ahmet Kaya\'nın halka mal olmuş bir sanatçı olduğunu, müziği ve duyarlılıklarıyla her kesimi kucakladığını belirterek, konuyu araştıracaklarını ve bu tür isim değiştirmeleri uygun bulmadıklarını ifade etti.

KAYYUM İNCELEMELERDE BULUNDU

Batman Vali yardımcısı ve Belediye Başkan vekili Erkut Şevket Aksoy, TBMM\'de yaşanan tartışmaların ardından, bugün sabah saatlerinde Batman\'ın Huzur Mahallesi\'nde daha önce Halkevi olan sonra Bilgi Evi olarak değiştirilen yerde incelemelerde bulundu. Onarım çalışmaları tamamlanan ve yeni ismiyle \'Ahmet Kaya Bilgi Evi\' olan Huzur Mahallesi\'ndeki eski halk evinde açıklama yapan Başkanvekili Aksoy, Ahmet Kaya\'nın ismini yattıklarını söyledi. Ahmet Kaya\'nın tüm toplumun olduğu gibi kendisinin de çok sevdiği, saydığı ve zaman zaman dinlediği değerli bir sanatçı olduğunu ifade eden Aksoy, \"Ahmet Kaya\'nın ismini kaldırmamız söz konusu değil. En azından sanata ve sanatçıya olan saygının gereği budur. Bu vesileyle rahmetli Ahmet Kaya\'nın eşlerinin üzüntüsünü paylaşmak isterim. Ortada çok iyimser bir değerlendirmeyle bir yanlış anlaşma var. Bilindiği gibi dört halk evimiz vardı. Bundan arşiv fotoğraflarından anlaşılacağı gibi fiziki yapıları, hijyen koşulları çok kötüydü, mimarı standartları kötüydü. Bunları tamamen elden geçirdik. Bu aşamalardan dolayı Ahmet Kaya halk evinin levhası da indi. Bu arada halk evlerinin nerede olduğu açısından mahalleri de ekledik. \'Ahmet Kaya Halk evi yerine Huzur Mahallesi Ahmet Kaya Bilgi evi\' oldu. Bizim bölgenin kültürüne, geleneğine sanatçılarına ilişki saygın yaklaşmasında kimsenin bir tereddüttü olmasın\"dedi.

GÜLTEN KAYA\'YI BATMAN\'A DAVET ETTİ

Belediye kültür evine de Ressam Ahmet Güneştekin\'in ismini verdiklerini belirten Aksoy, \"Bölgemizin sanatçılarının ismini vermekten gurur duyar, keyif alırız. Bundan da hiç rahatsızlık duymayız. Bir yanlış anlaşılma olduğunu belirteyim. Onarım işleri son aşamaya geldi ve gördüğünüz gibi halk evimizde herhangi bir isim değişikliği yok. Dezavantajlı mahallerde gençlerin kültürel etkinlikleri yapabileceği, ders çalışabileceği ve zeka oyunları oynayabilecekleri tesisten biraz daha geniş 5 yeni gençlik merkezi yapacağız. Gülten hanımın, bu bilgi kirliliğine dayanan üzüntüsüne ben de üzüldüm. Ahmet Kaya\'nın ismi bir tesisten çıkarılsa, vatandaş olarak ben de üzülürüm. Gülten hanımı aradım, fakat kendilerine ulaşamadım. Durumu izah etmek ve üzüntülerini anlamak için kendilerini aradım. Fakat telefonuna da ulaşamadım. Gülten hanım arzu ederlerse, biz kendilerini burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Bu konuda hiçbir önyargımız olamaz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Ahmet Kaya bilgi evinden görüntü

- Başkan vekili ile röportaj

- Onarım çalışmalarından görüntü

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

6)BOŞ GÜNÜNDE SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR

OSMANİYE\'de özel bir eğitim kurumunda Zeka Oyunları Öğretmeni olarak görev yapan Dilek İnak, boş günü olan her çarşamba, topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor. İnak, \"Çocuk tacizlerinin ve diğer kötü olayların, doğayı ve hayvan sevgisinin çocuklarımıza aşılayamadığımızdan oluştuğuna inanıyorum\" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) il temsilciliği tarafından alt yapısını hazırlanan sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleniyor. Atama bekleyen ve özel bir eğitim kurumunda eğitmenlik yapan Dilek İnak, yaklaşık bir yıldır, boş günü olan çarşamba günleri, topladığı ekmek ve tavuk kırıntılarını çöp döküm sahasına getirerek, buradaki canlıları besliyor. Bir sokak hayvanı ile insana zarar verme arasında çok ince bir çizgi olduğuna inanan İnak, \"Çocuk tacizlerinin ve diğer kötü olayların doğayı ve hayvan sevgisinin çocuklarımıza aşılayamadığımızdan oluştuğuna inanıyorum. Öğrencilerimizle beraber, onların gelişimine katkı sağlaması açısından, duyarlı birer birey olsunlar diye, beraber gelip besleme yapmayı ve kirlettiğimiz ortamı temizlemeyi istedik. Şu an gördüğümüz, iğrenerek baktığımız ve hepimizin şikayet ettiği olumsuz davranışlar, insanlar üzerinde hepsi bir çiçeğe, doğadaki bir canlıya, bir kediye, köpeğe zarar vermeyle başlıyor. Toplum olarak önce bunu düzeltebilirsek, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilirsek ondan sonra toplum düzelecek ve artık o çocuk tacizleri, insanlara yapılan zararlar gündeme gelmeyecek diye düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Artık tavuk kanatlarının işyerinden kolilerle alınması

- Tavuk artıklarının araca yüklenmesi

- Tavuk artıklarının köpeklere verilmesi, köpeklerin yemesi

- Besleme yapılırken detay görüntüler

- Aracın gelişi

- Köpeklerin aracın etrafına toplanması

- Öğrenciler besleme yaparken detay görüntüler

- Pislenen alanın beslemeden sonra temizlenmesi

- Dilek İnak ile röportaj

- Oğuzhan Saçıkara ile röportaj

- Öğrencilerin \'Dünyayı ve yaşamı seviyoruz\' diye bağırmaları

BOYUT: 100 MB SÜRE: 03\'08\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMNAİYE, (DHA)

7)ŞANLIURFA\'DA AMBULANS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ŞANLIURFA\'da hasta almayan giden ambulans ile sürücüsü hatalı \'U\' dönüşü yaptığı iddia edilen hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. Hancağız Mahallesi\'nde hasta almaya giden Cahit Yıldız\'ın kullandığı 63 AJ 061 plakalı ambulans, yolda hatalı \'U\' dönüşü yaptığı öne sürülen Ahmet Yaslıkaya idaresindeki 47 PA 250 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüleri başka bir ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Kazaya karışan ambulans

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

- Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MB

8)OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kesicioğlu\'na (73) otomobil çarptı. Yaralanan Kesicioğlu, hastanede tedaviye alındı.

Kaza saat 10.30 sıralarında, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Durmuş Demir yönetimindeki 34 VGD 79 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kesicioğlu\'na çarptı. Hasan Kesicioğlu, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hasan Kesicioğlu, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Aracın çarptığı yaşlı adam

-112 ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansa alınması

HABER-KAMERA:HALUK TURGUT-GEBZE-DHA

9)TOKAT\'TA KADINLARDAN DEMİR DÖVME ETKİNLİĞİ

TOKAT\'ta gönüllü turizm elçisi bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün\'de sanayi sitesinde sıcak demir dövdü. Grup adına açıklama yapan Fatma Esin Tuna, Demir\'in tavında dövüldüğünü ve şekil aldığını ve topluma ve insana şekil verenlerin kadınlar olduğunu söyledi.

Tokat\'ta kendilerine gönüllü turizm elçisi adı veren bir grup kadın Sanayi Sitesinde sıcak demir ustası Mehmet Demir\'cinin dükkanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde farkındalık yaratmak için sıcak demir dövdü. Grup adına açıklama yapan Fatma Esin Tuna buradaki amaçlarının, kadınların sadece güzellikleriyle değil, güçleriyle de anılmak istediklerini söyleyerek, \"Bugün demir dövdük. Demir tavında dövülür, demir bile şekil alır. İnsanlar da şekil alır. Dolaysıyla \'topluma ve insanlara şekli veren kadınalardır\' dedik. O yüzden toplumun iyi bir şekilde yetiştirilmesinde bizlere de büyük bir görev düşüyor. Aynı zamanda da erkeklerin kadınları sadece ev işleri yapanlar olarak görmesini istemiyoruz. Hayat müşterektir. Kadınlar iki işi birden yürütemez diye bir şey yok. Kadınlar 3 işi de birlikte yürütebilir. Buradaki mesajımız demir bile şekil alır. İnsanı şekillendirmek daha kolaydır. Erkekleri şekillendirecek olan da kadınlardır\" dedi.

Kadınların başlarının tacı olduğunu, kadına şiddete karşı olduklarını söyleyen 18 yıllık demir ustası Mehmet Demir ise, \"Kadın olmasa burnumuzun ucunu göremeyiz. Bu bir gerçek. Onun için karşıyız. Benim babam ve annem de birlikte demircilik yaptı. Bunu gururla söylüyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Etkinlikten görüntü

-Kadınların sıcak demir dövmeleri

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(224 mb)

10)İYİ PARTİ\'DEN KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde İYİ Parti tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara el kremi dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki etkinliğe geçen günlerde ataması yapılan İYİ Parti İlçe Başkanı Tuğba Vural Çokal ve partili kadınlar katıldı. Başkan Tuğba Vural Çokal, Türkiye\'de kadına şiddet, taciz olayları noktasında ülke karnesinin çok düşük olduğunu, bu durumun zayıflığın, cehaletin, görgüsüzlüğün belirtisi olduğunu söyledi.

Çokal, \"Bu dünyada sadece erkekler yok kadınlar da var. Öyleyse kadınların değeri bilinmeli ve onlara gereken önem verilmelidir. Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı, kadınların yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir\" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Çokal ve beraberindekiler meydanda kadınlara el kremi dağıtarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı.

O sırada meydanda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de İYİ Parti\'nin standını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Tuğba Vural Çokal ve diğer kadınları tebrik etti.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Meydandan görüntü

- Başkan Tuğba Vural Çokal\'ın açıklaması

- Detay görüntüler

68 MB /// 01.07\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

11)ERDEMLİ’DE DİNİ VE RESMİ NİKAH BİR ARADA YAPILDI

MERSİN\'in Erdemli İlçesinde, İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu tarafından Erdemli’nin ve Mersin’in ilk resmi ve dini nikahı bir arada kıydı.Erdemli İlçe Müftülüğü odasında düzenlenen nikah töreninde ,minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Aslan(25), Duygu Yüksek(21) ile hem resmi hem de dini nikahını bir arada yaptırdı.

Çiftin dini ve resmi nikahı Müftü Mahmut Sami Türkmenoğlu tarafından kıyıldı. Evliliğe ilk adımı atan Duygu Yüksek, \"Hem dini nikahın hem de resmi nikahın müftülükte olduğunu öğrendiğimiz için buraya müracaat ettik. O yüzden burayı tercih ettik. Bizi de çok iyi karşıladılar. Çok teşekkür ederiz, çok heyecanlıyım\" dedi. Damat Mehmet Aslan\'da müftülüğe teşekkür etti.

Müftülükte gerçekleşen ilk nikah sonunda konuşan Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu ise \"İlçe müftülüklerimize de nikah yetkisi, kanun tarafından meclisimiz tarafından verilmesiyle bugün biz hem Mersin\'de hem Erdemli\'de ilk defa nikah kıyma merasimini yapmış oluyoruz. Evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bizim vatandaşlarımızın üzerimize düşen bütün görevlerde yanlarındayız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Çiftler müftü odasına gelirken

-Müftü Mahmut Sami Türkmenoğlu konuşurken

-Müftü Dua ederken

-Nikah kıyılırken

-Gelin Duygu Yüksek konuşurken

-Müftü Mahmut Sami Türkmenoğlu ile röportaj

Boyut: 466 MB. Süre:06\'06\"

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),(DHA)

12)FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN ÇİNLİ TURİSTİ GASP EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI

KONYA\'da fotoğraf çeken Çinli turist Zhen Wen Ji\'i (61), dövüp 25 bin lira değerindeki fotoğraf makinasını ve aralarında dövizinde bulunduğu 10 bin lirayı alıp kaçan 4 kişi yakalandı.

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi\'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla Konya\'ya gelen Zhen Wen Ji, ek başına Alaaddin Tepesi\'ne giderek, fotoğraf makinasıyla güneşin doğuşunu çekmek istedi. Bu sırada yanına yaklaşan 4 kişi, Zhen Wen Ji\'ye saldırıp dövdü. 25 bin lira değerindeki fotoğraf makinasını ve cebindeki aralarında dövizinde bulunduğu 10 bin lirayı alıp kaçtı. Çinli turist, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

ŞÜPHELİLER KAÇIŞ GÜZERGAHI SAYESİNDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri,

şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bunun üzerine şüphelilerin en son merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz’i Mahallesi\'nde bir sokağa girdiğini tespit eden polis, sokağa gittiğinde şüphelilerden birinin montunun yere atılmış halde buldu. Sokakta çalışmasını yoğunlaştıran polis, şüphelilerin T.M. (28), M.C. (29), M.E. (19) ve S.B.(19) olduğunu belirledi. Polis, 4 kişiyi otomobille kaçmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden şüpheliler, para ve fotoğraf makinasını sakladıkları yeri polise gösterdi. Para ve fotoğraf makinası Çinli turiste iade edildi. Zhen Wen Ji\'nin özellikle fotoğraf makinası bulunduğu için çok mutlu olduğu öğrenildi.

4 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

13)KADINLAR 8 MART\'I ZUMBA İLE KUTLADI

ESKİŞEHİRLİ kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü Büyükşehir Belediyesi\'nin hazırladığı danslı spor etkinliğinde zumba yaparak kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de kadınların gününü kutladı.

Eskişehir\'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya gelen yüzlerce kadın, eğitmenler eşliğinde yaptıkları çeşitli danslarla eğlendiler. Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu\'nda yapılan etkinlik öncesinde alkışlar arasında salona gelen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, yaptığı konuşmada 8 martın dayanışma günü olduğunu söyledi. Büyükerşen şöyle devam etti:

\"Dünyada iyiliğin, sevginin ve başarının en büyük ortağı sizlersiniz. Böyle bir günde bahsetmekten hoşlanmasam da ülkemizde kadın cinayetlerine karşı en büyük görev sizlere düşmektedir. Erkek egemen toplum algısını yıkmak için daha fazla üretime katılmalı, ülkenin sorunlarına karşı söz sahibi olmalısınız. Sizlerin güçlü ve büyük bir ordu olduğunuzu düşünüyorum. Şiddete ve tacize karşı örgütlenip bir mücadele gösterebilirseniz inanıyorum ki bu sorunu da ortadan kaldıran yine siz kadınlarımız olacaktır. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu mücadelenizde her zaman destekçiniz olduğumu bilmenizi isterim.\"

Yılmaz Büyükerşen, kadınların günlerini kutladıktan sonra salondan ayrıldı. Spor salonundaki çok sayıda kadın Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi eğitmenleri eşliğinde yerli ve yabancı şarkılar eşliğinde zumba dansı yapıp gönüllerince eğlendi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in alkışlar arasında spor salonuna gelişi,

-Büyükerşen\'in zumba yapmak için gelen kadınlara yönelik konuşması ve günlerini kutlaması,

-Büyükerşen\'in salondan ayrılması,

-Kadınların zumba dansı yapmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)