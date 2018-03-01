DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KAYINPEDERİ EŞİNİ GÖSTERMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKAN KOCAYI PSİKİYATRİST İKNA ETTİ

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, kayınpederinin kendisine eşini göstermediğini öne süren İ.D. (34), 3 katlı binanın çatısına çıktı. Polis tarafından olay yerine çağırılan psikiyatristin ikna ettiği İ.D., çatıdan indirildi.

Evli ve 2 çocuk babası İ.D., fırınında çalıştığı kayınpederiyle aralarında anlaşmazlık çıkınca bir süre önce Manisa\'daki ailesinin yanına gitti. Muğla\'ya 10 gün önce dönen İ.D., iddiaya göre, kayınpederinin kendisine eşini göstermemesi üzerine bunalıma girdi. Ortaca\'nın Bahçelievler Mahallesi\'nde, kayınpederinin iş yerinin karşısındaki 3 katlı binanın çatısına dün akşam çıkan İ.D., eşinden ayrılmak istemediğini, gerekirse aşağı atlayacağını söyledi. Çatıda İ.D.\'yi görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bazı kişiler ise caddeye doluşarak, cep telefonlarının kameralarıyla İ.D.\'yi görüntülemeye başladı. Bir kişinin \"Haydi atla\" diye bağırması üzerine ortalık bir anda karıştı. Alkollü olduğu öğrenilen kişi, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

PSİKİYATRİSTİN SÖZLERİYLE İKNA OLDU

Olay yerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz de gelerek, İ.D.\'nin çatından inmesi için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sonuç vermeyince olay yerine psikiyatrist çağrıldı. Bu sırada, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yere hava yastığı açarak, önlem aldı. Olay yerine gelen psikiyatrist, polis eşliğinde çatıya çıkarak, İ.D. ile görüştü. Eşiyle barıştırılacağı konusunda ikna edilen İ.D., psikiyatristin elini tutarak, aşağı indi. Olay yerinde bekletilen ambulansa alınan İ.D., sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Cep telefonu ile çekim yapanlardan görüntü

- İntihar girişimini seyre gelenlerden görüntü

- İkna çalışmalarından görüntü

- İkna edilip indirilme

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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2)BİR VAGON DOLUSU KAÇAK YAKALANDI

ERZURUM\'da durdurulan Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi\'nde 48 Afganlı kaçak yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi\'ni Erzurum Gar\'ında beklemeye başkadı. Saat 12.00 sıralarında trenin gara yaklaşıp durması ile birlikte yaklaşık 20 polis vagonlara giriş yaptı. Kimlik kontrolü sırasında yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 2\'si çocuk 1\'i kadın olmak üzere toplam 48 Afganlı yakalandı. Taliban\'ın zulmünden kaçtıklarını söyleyen kaçaklardan Muhammet İslam Nazari, \"Afganistan\'dan geldik. Savaş vardı, Taliban\'dan kaçtık\" dedi.

Polisi karşılarında göre Afkanlı göçmenler etraflarına bakındı. Vakonda yaklaşık 10 dakika sonrası kimlik kontrolü sonrası Afkanlılar, tren garına indirildi. Afkanlı kadın ve çocukların yüzüne yansıyan korku ve tedirginlik objektiflere takıldı. Ekipler, daha sonra kaçak göçmenleri Polis Merkezi\'ne götürdü.

Öte yandan dün de Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kaçak Erzincan\'daki tren garında yakalanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Tren garı

-Tren garı tabelası

-Doğu Ekspres trenin\'in gelmesi

-Polislerin koşuşturması

-Mültecilerin bulunduğu vagona girmesi

-Polislerin mültecilerin evraklarını kontrol etmesi

-Trendeki çocuktan detay

-Mültecilerin trenden indirilmesi

-Tren garı binasının içine getirilmesi

-Muhammet İslam Nazari

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 04.29 BOYUT: 501 MB)

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3)SANATÇI MEHMETÇİK EL ELE PLATFORMU\'NUN 3\'ÜNCÜ HEYETİNDEN ASKERLERE DESTEK

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere destek için kurulan \'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'nun 3\'üncü kafilesinde yer alan sporcu, müzisyen, tiyatrocu ve sinema oyuncuları, Kilis\'e gitmek üzere Gaziantep\'te bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan\'ın da katıldığı Gaziantep\'teki programda, aralarında Hakan Ünsal, Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman, Bülent Korkmaz, Tolunay Kafkas, Orhan Hakalmaz, Halil Söyletmez ve Mehmet Çevik\'in de bulunduğu sporcu ve sanatçılar, Mehmetçik\'e desteklerini dile getirdi.

Basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, \'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'nun 3\'üncü kafilesiyle Kilis\'e gideceklerini belirterek, \"Yanımızda sporcu ve sanatçı kardeşlerimiz var. Biz sadece birlikten kuvvet doğar düsturu ile sesimizin dünyaya daha kuvvetli ulaşması için buradayız. \'Ben de gelmek istiyorum\' diyen sporcularımızla birlikte bu ziyaretlerimiz devam edecek\" dedi.

Oyuncu Tayfun Savlıoğlu ise \"Güvenlik güçlerimize Allah kolaylık versin. Bu topraklar kolay alınmadı. Bizden de kimse alamaz. Birlik beraberlik için de sanatçısıyla esnafıyla mühendisiyle birbirimize sarıldığımız zaman bütün dünya önümüzde eğilecektir\" diye konuştu.

Meslektaşlarını temsilen bölgede olduklarını dile getiren oyuncu Mehmet Çevik de \"Biraz mantık süzgecinden geçirilen sözlerin söylenmesi gereken bir yerdeyiz. Geçen haftaki ziyaretimizde Mehmetçiklere \'Allah gazanı mübarek etsin, sırtına yel ayağına taş değmesin\' dediğimizde bize cevap olarak \'Siz üzülmeyin Mehmet hocam, biz orayı hallederiz. Siz, bizim ardımızda kalanlarla uğraşın\' dediler. Buradan sesleniyorum. Bu millet bir bütündür, birdir, beraberdir. Tersini düşünenlere sayısız askerlerimiz olduğunu hatırlatmak isterim. Askerlerimiz atalarından aldığı derslerle bu bütünlüğü sağlamak için canlarını ortaya koymaya hazırlar\" dedi.

\'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\' üyeleri, basın toplantısının ardından Kilis\'e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Basın toplantısına katılanlar

- Harun Karacan\'ın konuşması

- Tayfun Savlıoğlu\'un konuşması

- Mehmet Çevik\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 225 MB

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4)MHP\'DEN İMZA KAMPANYASINA DESTEK

MHP Afyonkarahisar il başkanlığı, Afyon Şeker Fabrikası\'nın kapatılmaması için düzenlenen imza kampanyasına destek verdi.

Afyonkarahisar merkez tarihi PTT binası önünde Afyon Şeker Fabrikası\'nın kapatılmasını istemeyen işçiler ve sendika tarafından geçen günlerde düzenlenen imza kampanyasına MHP de destek verdi. İl Başkanı Mehmet Karagöz ve parti yöneticileri kampanyanın yürütüldüğü standa gelerek imza attı.

Şeker fabrikalarının kapatılmasına karşı olduklarını söyleyen MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz, fabrikalarının kapatılmaması için çaba gösteren işçilere ve Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu\'ya teşekkür etti. Karagöz, \"Şeker-İş Sendikamız ve fabrika işçilerimiz ülkemizin önemli bir problemi olan şeker fabrikamızın kapatılmaması için mücadele ediyor. Fabrikada çalışan arkadaşlarımızın hiçbirinin de iş kaygısı olmadığını biliyorum. Bir çoğunun emekliliğinin dolduğunu biliyorum ve özelleştirme şartnamesinden de yer aldığı gibi başka fabrikalara geçiş haklarının olduğunu da biliyorum. Buradaki arkadaşlarımız iş kaygısı ile hareket etmiyor. Afyon Şeker Fabrika\'mıza sahip çıkma adına ve pancarımıza sahip çıkma adına hareket ediyorlar. Kendilerini bu konuda teşekkür ediyorum\" dedi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi\'nde (MTV) olduğunu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın şeker fabrikalarının satışına da engel olması gerektiğini vurgulayan Mehmet Karagöz, \"Şeker fabrikalarının satışına mutlaka engel olunması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın MTV\'de yaptığı gibi son anda bir atak yaparak şeker fabrikalarının özelleştirilmesini geriye çekmesi adına bir çalışma bekliyoruz. Fabrikalarımızın özelleştirerek satılmasını ve kapanmasını istemiyoruz\" diye konuştu.

Şeker-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Murat Karamocu, Afyon Şeker fabrikasının kapatılmaması için düzenlenen imza kampanyasına destek veren MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz ve beraberindeki teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Karamocu, 100 bin imza toplamayı hedeflediklerini belirtirken şu ana kadar 5 binden fazla imza topladıklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- İmza kampanyasının bulundu yerden detay

- İl Başkanı imza atarken detay

- Beraberindekiler imza atarken detay

- İl Başkanı Karagöz konuşması

- Şeker-İş Sendika Başkanı Karamocu\'nun konuşması

- Genel detay

122 MB /// 03.49\"

(Haber- Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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5)KARDEŞ ŞEHİR DUMLUPINAR\'DAN SONER ÇETİN\'E ZİYARET

ADANA\'da Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, kardeş şehir ilan ettiği Dumlupınar’ın Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibi ile bir araya geldi.

Başkan Çetin, Dumlupınar’da yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu Tezcan ile Dumlupınar\'a yapılması planlanan Emekli Dinlenme Evi’ni ziyaret ederek, emeklilerle sohbet etti ve incelemelerde bulundu.

Çukurova Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında oy birliğiyle alınan kararla kardeş şehir ilan edilen, iş makinesi ve bir takım ihtiyaç malzemesi hibe edilen Dumlupınar Belediyesi’nin Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibi Adana’ya gelerek, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e ziyarette bulundu. Usta gazeteci Uğur Dündar’ın Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi ve belediyesinin yaşadığı sıkıntıları köşe yazısında belirtmesi üzerine harekete geçen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, makamında Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve kardeş şehir ilan edilen Dumlupınar’ın Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibiyle bir araya geldi.

Başkan Soner Çetin, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibine ziyaretleri için teşekkür ederek, “Sizi burada misafir etmek bizim için bir onur. Dumlupınar gibi kardeş şehrimiz olduğu için son derece mutluyuz. Meclisimizden Dumlupınar ilçemize yardımda bulunmak için karar aldık. Gücümüz yettiğince elimizden geldiğince Dumlupınar’a yardım edecek ve ilişkileri güçlendireceğiz. Dumlupınar’ı hiçbir açıdan mağdur etmeyeceğizö dedi.

TÜRKİYE’NİN KALBİNE SAHİP ÇIKTINIZ

Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ise Dumlupınar’a sahip çıktığı için Başkan Soner Çetin’e teşekkür ederek, “Bizlere sevgili Uğur Dündar’ın da tanıştırmasıyla katkıda bulundunuz. 700 km uzaktan bizleri gördünüz, duydunuz. Demek ki gönül gözü açık olunca uzaklık pek bir şey değiştirmiyor. Türkiye’nin kalbine sahip çıktınız. Cumhuriyetin temelinin atıldığı yerlere parti gözetmeksizin sahip çıkmanız bu sizin ne kadar kadirşinaz bir başkan olduğunuzu gösteriyorö ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Usta Gazeteci Uğur Dündar ile bir telefon görüşmesi yapan Başkan Soner Çetin, daha sonra Niyazi Tezcan ve ekibi ile birlikte Dumlupınar\'da yapılması planlanan Emekli Dinlenme Evi\'ni görmeleri için Kenan Evren Emekli Dinlenme Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çetin ve Tezcan emekliler ile bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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- Adana Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin,Dumlupınar’ın Belediye Başkanı Niyazi Tezcan\'ı makamında ağırlaması

- Adana Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin konuşması

- Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan\'ın konuşması

- Adana Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin ve Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan\'ın emeklileri ziyaret etmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'02\" BOYUT:246 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

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