DHA YURT BÜLTENİ-9

1)REYHANLI\'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR



ZEYTİN Dalı Harekatı ile birlikte Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristler tarafından ateşlenen 52 roketin düştüğü ve 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle zor günler geçiren Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, hayat normale dönmeye başladı. Suriye’nin sınır bölgesinde yer alan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, Afrin kırsalındaki teröristler 21 Ocak gününden itibaren birbiri ardına roketli saldırı düzenledi. Günler süren tedirginlikte teröristler tarafından sınır ötesinden atılan 52 roket 4 kişinin ölümüne neden oldu. Endişenin hakim olduğu ilçede yaşayanlar, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin sınırdan temizlenmesiyle rahat nefes aldı.

Teröristlerin roket saldırısı nedeniyle bir ay kurulmayan ilçenin Çarşamba pazarı, tekrar kuruldu. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte endişelerinin sona erdiğini belirten ilçe sakinlerinden Hüseyin Filiz, yaşanan olay nedeniyle Reyhanlı\'dan ayrılanların olduğunu belirterek, “Roketlerin düştüğü zamanlarda çoğu aile çocukların psikolojisi bozulmasın diye Antakya, İskenderun, Adana gibi kentlerdeki yakınlarının yanlarına gittiler. Hayat şimdi normal seviyeye döndü. Aileler tekrar döndüler. Çocukların bir kısmı da bu haftadan itibaren okula başladılar\" dedi. Teröristlerin roketli saldırılarının engellenmesiyle rahat nefes aldıkların anlatan pazarcı esnafından Fatma Tezcan (58), “Çok şükür iyiyiz. Pazar kuruldu ve hayatımız normale dönmeye başladı\" dedi.

Reyhanlı halkı sakinlerinden Edibe Deliaga (63) ise, teröristleri sınırdan uzaklaştırarak kendilerinin güvenli hissetmelerini sağlayan harekata katılan güvenlik güçlerine sürekli dua ettiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Pazardan görüntü

-Alış veriş yapan vatandaşlar

-Tezgahlardan detaylar ve esnaflar

-Esnaflar ve vatandaşlar ile röp.

-İlçe sokaklarından görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber – Kamera Mehmet YİRUN- Ferhat DERVİŞOĞLU- Yılmaz BEZGİN-REYHANLI/DHA

==========================================================

2)DİSK TEMSİLCİSİ SARI: İZMİR\'DE 6 BİN TAŞERON İŞÇİ İŞSİZ KALACAK

ÇIKARILAN 696 sayılı KHK ile İzmir\'deki kamu kurumlarında çalışan 6 bin taşeron işçinin işsiz kalacağını açıklayan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, sorunun çözümü için adım atılmaması halinde 6 Mart Salı günü yarım gün süreyle uyarı amacıyla iş bırakacaklarını açıkladı. Eylemin İzmir Valiliği önünde yapılacağı belirtildi.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını düzenleyen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde çalışmalar hızlandı. İzmir\'de kurumlar, kadroya alınan ve başvuruları reddedilen personelin listelerini askıya çıkarmaya başladı. Yerel yönetimlerde güvenlik soruşturmasını geçemeyen, emekliliğe hak kazanan ve eski hükümlü olan yaklaşık 2 bin 500 işçinin iş akdinin askıya alınmasının ardından, diğer kamu kurumlarında da benzer manzaralar ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı incelemeler sonucunda bin 57 işçinin iş akdini askıya aldı. Kurum bünyesinde çalışan 7 bin 920 işçi ise kadro hakkı elde etti. DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü\'nde ise 57 personelin başvurusu reddedilirken, belirtilen kriterleri taşıyan 307 işçi, kadrolu oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü\'nde; güvenlik hizmeti, temizlik hizmeti, yazılım uyarlama ve destek hizmeti, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı\'na bağlı, otel, kantin ve kreşte çalışan bazı personel ile teknik hizmetlerde çalışan toplam 282 kişinin iş akdi askıya alındı. Yine Ege Üniversitesi\'nde 207 personel kadro dışı kaldı. Bu sayı Katip Çelebi Üniversitesi\'nde ise bin 57\'yi buldu. Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, sendika binasında yaptığı açıklamada rakamları ortaya koydu. Sendikanın yaptığı çalışmaya göre, İzmir\'de 6 bin taşeron işçisi, 2 Nisan\'dan itibaren işsiz kalacak.

SENDİKADAN UYARI EYLEMİ

Çalışanların kadro beklerken 2 Nisan itibariyle işlerinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını açıklayan Memiş Sarı, İzmir özelinde 6 bin Türkiye genelinde 150 bini bulacak olan işsizler ordusunun toplumsal bir yara haline dönüşeceğini ifade etti. Sarı, \"4857 sayılı iş kanunun tüm gereklerini yerine getiren ve statüsü işçi olan üyelerimizin mağdur edilmemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'ndan konunun acil çözümü amacıyla bir düzenleme bekliyoruz\" dedi. DİSK\' in ve Genel-İş Sendikası\'nın girişimi sonucu, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun konuyla ilgili bir çalışmayı bu hafta gündeme alacaklarını kendilerine ilettiklerini açıklayan Sarı, eski hükümlü işçilerin kadroya alınma süreciyle ilgili konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. DİSK, 6 Mart\'a kadar süreci takip edecek. Sendika, herhangi bir çözüm önerisinin gündeme gelmemesi halinde üyeleri ile birlikte 6 Mart Salı günü örgütlü oldukları alanlarda yarım gün süreyle iş bırakacak. İş bırakan işçiler, sendika ile birlikte İzmir Valiliği önünde kitlesel bir basın açıklamayı yapacak. Genel-İş İzmir 2 No\'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, yapılacak ilk eylemin uyarı şeklinde olacağını, gelişmelere göre eylem takviminin yeniden şekilleneceğini belirtti. Yıldız ayrıca, salı günü yapılacak eyleme tüm siyasi partilerin de destek vermeleri gerektiğini söyledi.

İŞÇİLER TEDİRGİN

Bayraklı Belediyesi\'nde çalışan eski hükümlülerden Gökhan Özer isimli işçi, yaşadığı sorunları anlattı. Özer, şunları söyledi:

\"Topluma kazandırıldım. Ama şimdi işsiz kalacağım. Ailede 8 kişinin yaşamsal kaynakları benim omuzlarımda. İşimize dayanarak borca girdik, bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. İşimizi geri istiyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz benim ve benim gibi bir sürü işçi var. 2 bin kilometre öteden geldim. Topluma kazandırıldım. Herkesin geçmişinde hata olabilir. Hata yaptık cezamızı çektik. Böyle bir devirde bizi bu şekilde mağdur etmelerini kınıyoruz. Bize sahip çıkacaklarından şüphem yok. Devlet hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak kapının önüne koymaz. Yapılan haksızlığa devlet yetkilerinin çözüm bulmalarını bekliyorum.\"

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde elektrikçi olarak çalışan eski hükümlülerden Doğan Enes Yıldız da mağdur olduğunu söyledi. Herkesin hayatında hata yaptığını açıklayan Yıldız, kendisinin de hata yaptığını ve bu hatasının cezasını çektiğini ifade etti. Yaptıklarından pişman olduğunu vurgulayan Yıldız, \"İş sözleşmem fes edilirse ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten sabıkamdan dolayı özel sektörde iş bulamıyorum. Tekrar işten çıkarılırsam ne yapacağım. Bakmakla yükümlü olduğum kişiler var. Bunların sıkıntısı bana yansıdığında eski hatalarımı yapmaktan korkuyorum. Her anlamda kötü olacak. Normal kadro olmasa bile hükümlü kadrosundan işlerimize devam etmek istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı\'nın konuşması

-Genel İş Şube Başkanlarının konuşmaları

-Eski hükümlü işçilerin konuşmaları

-Basın açıklamasından detay

Umut KARAKOYUN/ Mücahit BEKTAŞ /İZMİR, (DHA)

======================================================

3)SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Erzey(45), işçi servisi minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Pınar Bulvarı üzerindeki Canbazlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Zehra Erzey\'e, E.D.\'nin kullandığı 59 S 2475 plakalı işçi servisi minibüsü çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle minibüsün altında kalarak sürüklenen Erzey, ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Erzey, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza, anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü E.D., hakkında soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Minibüsün kadına çarpması (güvenlik kamerası)

-Kadının sürüklenmesi (güvenlik kamerası)

-Ekiplerin gelmesi

-Kadının ambulansa alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)

=====================================================

4)UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 20.5 gram kokain, 1.26 gram metamfetamin, 90.88 gram skunk, 0.30 gram bonzai, 31.16 gram esrar ile 135 de ecstasy hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 6\'sı Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 1\'i kadın 3 şüpheli ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-3 şüphelinin adliyeye getirilirken,

-Adliyenin dışından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

======================================================

5)PAMUKLARLA KAR TOPU OYNADILAR

TOKAT\'ta özel bir ilköğretim okulunda eğitim gören öğrenciler pamuklarla kar topu oynadı.

Ülke genelinde havanın mevsim normallerinin dışında ılıman geçmesi nedeniyle Tokat kent merkezinde bu yıl yeterli kar yağışı görülmedi. Öğrencilerin kar topu oynamaya hasret kalması üzerine Özel Ayışığı İlköğretim Okulu öğrenciler için etkinlik düzenledi. Pamuklardan kar topu oluşturuldu. Teneffüste okul bahçesine çıkan öğrenciler müzik eşliğinde pamuktan kar topu oynadı. Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, \"Bu sene Tokat\'ımıza kar yağmadı. Biz de çocuklarımızın bu özlemlerini giderebilmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Velilerimiz ile birlikte pamuktan kar topları oluşturarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladık\" dedi.

Pamuktan kar topu oynayan öğrenciler ise, bu yıl yağış olmadığı için üzgün olduklarını ve kar özlemlerini bu şekilde giderdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Okuldan görüntüler

-Öğrencilerin görüntüsü

-Pamuklarla kar topu oynamaları

-Okul müdürünün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(168 mb)

=====================================================

6)METRUK BİNADA YARI ÇIPLAK ERKEK CESEDİ BULUNDU

ANTALYA\'da kullanılmayan binada, belden aşağısı çıplak, sol kolunda \'Emrah\' dövmesi olan erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 550 Sokak\'ta meydana geldi. 112 Acil Servis hattını arayan vatandaşlar, metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığını ihbar etti. İhbar üzerine adrese giden polis, üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi buldu. Belden aşağısı çıplak cesedin, sol kolu üzerinde \'Emrah\' dövmesinin bulunduğu tespit edildi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Binadan genel görüntü

-Polisin binaya gelmesi

-Vatandaşlardan görüntü

-Ekiplerin inceleme yapması

-Binanın yukarıdan görüntüsü

-Detaylar

\"39 MB// 1 DK 13 SN\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)