DHA  YURT BÜLTENİ-9

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZE İHANET EDENLERE SAYGIMIZ OLMAZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin\'i terör unsurlarından arındırarak gerçek sahiplerine vereceklerini söyledi. Erdoğan, tek bir terörist kalmayıncaya sürecek mücadelenin Afrin\'in ardından İdlib ve Münbiç ile devam edeceğini belirtti, \"Ta 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler kusura bakmasınlar; eğer bizimle müttefikseniz müttefikliğin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimizle beraber hep yürüdük, ihanet etmedik. Şunu bilin ki; bize ihanet edenlere saygımız olmaz\" dedi.

Ak Parti Gaziantep il kongresine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı Karataş Spor Salonu önündeki alanda toplanan binlerce kişiye hitap etti. Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerleri andı. Bakara Suresi 154\'üncü ayeti Arapça okuyarak tercümesini yapan Erdoğan, \"Kur\'an\'ı Kerim\'de ne buyuruyor; \'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz anlamazsınız, siz bilemezsiniz.\' Şu anda askerlerimiz zırhlı taşıyıcılarda giderken ne diyorlardı, \'düğüne gidiyoruz.\' İşte şahadete yürüyen düğüne gider gibi yürür. Şu anda 2021 oldu, daha da olacak. Orada tek terörist kalmayıncaya kadar, inşallah oradaki teröristleri derdest edip o toprakları sahiplerine o yerleri teslim edeceğiz\" dedi.

\'HİÇBİR ZAMAN ZALİMLERLE BERABER OLMADIK\'

Fırat Kalkanı Harekatı ile toprakları gerçek sahiplerine verdiklerini ve müttefik ülkelerin Türkiye\'ye yönelik eleştirilerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Biz Fırat Kalkanı Harekatı\'nda bunu yaptık mı? Cerablus\'ta yaptık mı? Rai de, El Bab\'da yaptık mı? Afrin\'de, İdlib\'de Münbiç\'te de yapacağız. Kimse oraların sahibi, onlar gelecek, sahibi olmayanlar değil. Ta 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler kusura bakmasınlar. Eğer bizimle müttefikseniz müttefikliğin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimizle beraber hep yürüdük, ihanet etmedik. Şunu bilin ki; bize ihanet edenlere saygımız olmaz. Şu anda Suriye\'de eğer Esed\'den bahsediliyorsa, Esed katildir. Zira bir milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla bunun yanında bütün konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Bu dünya, bu adama nasıl sahip çıkıyor, yanında nasıl yer alıyorlar. Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık, zulmetmedik, zulmedenlerle yan yana olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Bugün biz Afrin\'e gittiysek, bunun için gidiyoruz. Bunun için de devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.\"

\'RASTGELE TARLADAN VATAN OLMAZ\'

Rabia işareti yaparak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 milyonun ayrım yapmadan tek millet olduğunu belirterek, \"81 milyon tek milletiz. Tek bayrak diyorum, çünkü bayrağımızın rengi şehidin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer üstünde ölen varsa vatandır. Rastgele tarladan vatan olmaz, ama kanla yoğrulmuşsa işte o vatan olur. 780 bin kilometre kareyle tek vatanız. Tek devlet diyoruz; bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz var mı? Paralel devletmiş. Neredeler, Pensilvanya\'da. Arkasında kim duruyor, anlıyorsunuz, ondan sonra niye böyle söylüyorsunuz diyorlar. Söylememize gerek yok. Senin stratejik ortağına bu devlete darbe yapanı eğer orda saklıyorsan, onu bize vermiyorsan kusura bakma. Benim milletime ben bunu anlatamam ve anlatamıyorum da. Yapacağınız tek iş var, bu FETÖ denilen darbeciyi sizin bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakmayın\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 500 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Gaziantep halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.



Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıklamaları

Hasan KIRMIZITAŞ- Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)-

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\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 37\'nci gün; 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi (EK)

2)SINIRA ASKERİ SEVKIYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin kentine komşu Kilis sınırına, obüs ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Kilis kent merkezinden sınıra ilerleyen konvoy, vatandaşlar tarafından bayraklarla karşılandı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu konvoydaki askerler, kalabalığa siren çalarak karşılık verdi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoyun geçişi

- Vatandaşların bayraklarla gösterisi

- Vatandaşların sevinci

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51MB

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\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 37\'nci gün; 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi (EK

3)AŞİRET ÜYELERİNDEN DESTEK

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde İgedet Aşireti üyeleri, İlçe Jandarma Karakolu\'nu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti.

Afrin\'in terör unsurlarından arındırılmasına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek veren İgedet Aşireti üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Reyhanlı İlçe Jandarma Karakolu\'nu ziyaret etti. Burada gazetecilere konuşan aşiretin önde gelenlerinden Ahmet Bilen, aşiret olarak Türk askeri ve polisinin yanında olduklarını belirterek, \"Askerlerimiz karda, çamurda, yağmurda hiç üşümeden, yorulmadan çarpışırken, biz de devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için yağmurlu havada buraya geldik. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar hepimiz kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Aşiret üyelerinin gelmesi

- İlçe Jandarma Karakolu

- Aşiret üyelerinin askerlerle konuşması

- Açıklama yapılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera Mehmet YİRUN- Ferhat DERVİŞOĞLU- Yılmaz BEZGİN / REYHANLI(Hatay)

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4)OĞLUNU ÖLDÜREN BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SİVAS\'ta oğlu İsmail Karakurt\'u (29) tabancayla başından vurarak öldüren baba Ahmet Turan Karakurt (63) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, 88\'inci Sokakta 2 katlı evin üst katında yaşandı. İddiaya göre baba Ahmet Turan Karakurt ile oğlu İsmail Karakurt arasında evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ahmet Turan Karakurt, oğlu İsmail Karakurt\'u başından tabanca ile vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Karakurt\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Ahmet Turan Karakurt olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. İsmail Karakurt\'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan baba Ahmet Turan Karakurt, öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli Karakurt\'un adliyedeki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Şüphelinin polis eşliğinde götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)