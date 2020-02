DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞEHİT ÜSTEĞMEN GÖKDOĞAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İZMİR Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29), memleketi Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii\'ne getirildi. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından namazın kılınacağı alana taşındı. Şehit Gökdoğan\'ın öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze töreninde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, yanında bulunan şehidin babası Ahmet Gökdoğan\'ı teselli etti.

Bir yakını şehit Gökdoğan\'ın Türk Bayrağına sarılı tabutunu öperken şehidin annesi Badeser ve eşi Sevil Gökdoğan törende güçlükle ayakta durabildi.Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından top arabasına konulurken yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Babasının cenaze törenine katılan ve elinden oyuncak arabasını düşürmeyen 4 yaşındaki Ahmet Nadir ile bir yakınının kucağında duran şehidin 2 yaşındaki kızı Şevval\'in içevreye bakışı yürekleri dağladı.

Şehidin cenazesi Kızılcahamam ilçesinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Cenazenin getirilmesi

-Cenazeye katılanlar

-Namazın kılınması

-Şehidin yakınlarının ağlaması

- Şehidin çocukları

-Detaylar

Haber-Kamera;Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

=================================================

2)KİLİS\'E 3 ROKET ATILDI

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerin ateşlediği 3 roket, Kilis\'te sınır hattındaki arazilere düşüp patladı. Roketlerin isabet ettiği zeytinliklerde yaralanan olmazken, sınırda konuşlu topçu birlikleri, teröristlerin roket attığı bölgeyi ateş altına aldı.

GENELKURMAY HAFTALIK BİLGİLENDİRME YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye\'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin\'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen bilgilendirmede, 12-16 Şubat tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Erzincan ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen küçük çaplı operasyonlara devam edildiği kaydedildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 453 muhtelif hafif silah mühimmatı, 1 el bombası, 10 roketatar mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 1 havan mühimmatı, 11 antipersonel mayın, 0,5 kg C-4 plastik patlayıcı, 31 muhtelif şarjör, 2 telsiz ve 26 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği açıklandı.

TERÖRİSTLERİN FİNANS KAYNAKLARINA DARBE

6 EYP\'nin tespit edilerek imhasının gerçekleştirildiği açıklanan bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo olarak kullandığı 38 hedefin imha edildiği ifade edildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda ise sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 bin 364 kişinin yakalandığı kaydedildi. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ise hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde de 25 bin 110 paket kaçak sigara ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile hudut güvenliğinin sağlanıp, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırıları önlenerek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve yaşanan terör olaylarından zarar görmelerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Fırat Kalkanı Harekâtı\'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu\'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez- Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin\'den doğuya, Münbiç\'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.\"

İDLİB\'DE GÖZLEM NOKTALARI

TSK\'nın haftalık bilgilendirmesinde, İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

\"Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde ise 8 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.\"

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekâtın, Türkiye\'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

\"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.\"

1595 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâtın başlangıcından itibaren TSK\'ya ait savaş uçakları tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedefin imha edildiği ve en az 1595 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1595 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 170 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

ÇOCUKLARIN POLİS SEVGİSİ

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde çocuklar, görevli özel harekât polislerine büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulunuyor. TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\' devam ederken, ilçede görev yapan özel harekât polisleri, çocukların sevgisi gösterisiyle karşılaşıyor. Çocukların kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan memnun olan polisler, onlar ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Lise son sınıf öğrencisi Nagihan Gürler (18), polis ve askerlerin bölgede yaşayanların güvenliklerini sağladıklarını belirterek, \"Ben lise son sınıf öğrenciyim. Subay olmak istiyorum. Ben vatan sevdalısıyım. Ailemizde amcamın iki oğlu polis, bir kuzenim uzman ve diğer kuzenim ise astsubay. Askerimizi ve polisimizi her gördüğümde subay olma isteğim ve arzum bir kat daha artıyor. Biz polisimizi de askerimizi de çok seviyoruz. Onlar burada canları pahasına bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Allah askerimizi de polisimizi de korusun. Onların her birine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

KİLİS/DHA

====================================================

3)BAKAN ÇELİK: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ\'NİN AFRİN\'DE KAZANDIĞI BAŞARIYI KİMSE BAŞARAMAZ

AVRUPA Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) kazandığı başarıyı kimse başaramaz\" dedi.

Bakan Ömer Çelik, Adana\'nın İmamoğlu İlçesi\'nde Ak Parti İlçe Teşkilatı\'nın genel kuruluna katıldı. Kent milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin eşlik ettiği Bakan Çelik, genel kurula katılanları selamladı. Katılımcılara seslenen Bakan Çelik, \"Afrin harekatı ile Mehmetçiğin ortaya koyduğu kahramanlığı görüyoruz. Dünya devletleri bize, \'Siz o kadar ordunuzun içinden FETÖ\'cü asker buldunuz ve bunları ordudan uzaklaştırdınız. Peki ordunuz nasıl bu kadar güçlü ayakta durabiliyor?\' diyorlar. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki hastalıkları uzaklaştırdık. Asker kılığına girmiş bu hainleri ordumuzdan uzaklaştırarak ordumuzu daha da güçlendirdik\" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Bakan Çelik, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nda destek yerine köstek oluyorlar\" diye konuştu.

\'ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN\'

Türk ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı\'nda olduğu gibi Afrin\'de de büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Bakan Çelik şunları kaydetti:

\"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'de kazandığı başarıyı kimse başaramaz. En çok, \'Sivil kayıplara karşı hassas mısınız?\' diye soruyorlar. Ortada hiç bir sivil kayıp yokken, Mehmetçik özellikle sivil kayıplar vermemek için büyük mücadele gösterirken ve yine sınırımıza teröristler tarafından evlerimize ve camilerimize füzeler atılırken, çok sayıda vatandaşımız şehit olurken neden sivil kayıplardan bahsedilmiyordu? Dünya üzerinde bu verdiğimiz mücadele kadar uluslararası hukuka uygun bir mücadele yok. Bazı ülkeler bizi arayıp \'Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin\'de ne kadar kalacaksınız?\' diye soruyorlar. \'Türkiye bu mücadeleyi ne kadar sürdürecek, bu bir işgal girişimi midir?\' diyorlar. Hepinizde cep telefonu var. Telefonlarınızın internetine girin ve şöyle bir araştırma yapın. O ülkenin isimlerini yazın. Bakın dünyanın neresinde askeri misyonları var göreceksiniz. Afrika\'da 20-30 yıl askeri misyonu bulunduranlar bize bunu söyleyemez. Etrafımızda istikrar ve zenginlik olursa elbette bu bizim de istikrarımıza katkı sağlayacaktır. \" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- AB Bakanı Ömer Çelik\'in konuşması

SÜRE:04\'15\"BOYUT:114MB

Haber-Kamera:Uğur SELÇİK/ADANA, (DHA)

==================================================

4)ATIĞIN DÖKÜLDÜĞÜ DERE MASMAVİ OLDU

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, vidanjörün yağmur suyu kanalına deşarj ettiği atık madde dereyi maviye boyadı. Deredeki su masmavi olurken, atık suyun deşarj eden vidanjörün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Öğle saatlerinde, Başiskele Vezirçiftiliği Mahallesi\'nden sanayi kuruluşlarının bulunduğu alandan geçen Kirazderesi\'nin maviye boyandığını görenler yetkililere haber verdi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve zabıta ekipleri kirliliğin yaşandığı bölgeye geldi. Borudan dereye mavi bir suyun aktığı görülürken, dere masmavi oldu. Koku hissedilmezken, boya türevi bir maddenin kanala deşarj edildiği tahmin edildi. Dereden numune alınırken, suyun çekilmesi için çalışma başlatıldı. Görevliler, su yağmur kanallarının kapaklarını açarak kontrollerde bulundu.

Yetkililer, atık maddenin yağmur suyu deşarj kanalından geldiğini belirterek, \"Çevrede sanayi kuruluşları var, ancak bu kirlilik sanayi kuruluşlarından kaynaklı değil. Onların atıkları ayrı bir sistemde toplanıyor. Atık maddenin aktığı boru, yağmur suyu terfi kanalına bağlı. Vidanjör aracılığıyla açık olan bir kanaldan atık maddenin bırakıldığını düşünüyoruz. Önce açık olan kanal kapağını daha sonra da vidanjörü tespit edeceğiz. Koku yok, boya türevi bir madde olduğunu düşünüyoruz. Kirliliğin yaşandığı bölgedeki suyu çekeceğiz\" dedi.

FABRİKADAN NUMUNELER ALINDI

Kocaeli Başiskele Kirazderesi\'nde yaşanan kirliliğin ardından çevrede bulunan su kanallarının kapakları açılarak kontrol edilirken, fabrikalar kontrol edildi. Bir fabrikada bulunan variller içerisindeki mavi renkli kimyasal madde ile dereye dökülen maddenin aynı olduğu düşünülürken, varilden örnekler alındı. Dere ile varilden alınan örneklerin karşılaştırılacağı bildirildi.

Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe bölgede sık sık çevre kirliliği yaşandığı, çevrede yaşayanlar olarak rahatsız olduklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Kanaldan su akması

Maviye boyanan dereden görüntü

Dereden görüntüler

Numune alınması

Deredene numune alınması

Muhtar ile röp.

Selda Hatun TAN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) -

=======================================================

5)PLAJDA BİRA İÇEN İKİ KADIN DOKTORA KESİLEN PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ

ZONGULDAK\'ta, geçen yıl belediyenin işlettiği mavi bayraklı Kapuz Plajı’nda bira içen iki doktora polis tarafından kesilen 109\'ar lira para cezası, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi.Geçen yıl 12 Eylül\'de Zonguldak Belediyesi\'nin işlettiği Kapuz Plajı\'nda meydana gelen olayda, doktor Ş.Ç. (32) ve meslektaşı olan arkadaşı Kapuz Plajı\'nda kitap okuyup güneşlendikleri sırada yanlarında getirdikleri biraları çıkardı. Doktorların yanına giden plaj görevlileri sahilde içki içmenin yasak olduğunu söyleyerek, kadınları uyardı. Doktorlar, plajın kamu malı olduğunu ve kimseye rahatsızlık vermeden içki içmenin yasaklanmasının kanuna aykırı olduğunu iddia etti. Doktorlar, ikna edilemeyince plaja polis çağrıldı. Doktorlar, plaj görevlilerin şikayeti üzerine karakola götürüldü. Ş.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu\'nun \'Çevreye rahatsızlık verme\' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109\'ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

PARA CEZASI KALDIRILDI

İki doktor cezanın iptali için Zonguldak Sulh Ceza Mahkemesi\'ne başvurdu. Mahkeme, uygulanan para cezasının yerinde olmadığı kanaatine vararak cezanın iptaline karar verdi. Kararda, Kabahatler Kanunu\'nun 37\'nci maddesine göre işlem yapıldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

\"Bu madde kapsamında idari yaptırım kararı mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiler hakkında uygulanacağı, muteriz hakkında böyle bir tespit yapılmadığı, dosya kapsamındaki belgelerden de muterizin böyle bir eyleminin olmadığının anlaşıldığı, uygulanan idari para cezasının yerinde olmadığı kanaatine varılmış, itirazın kabulüne karar verilerek Zonguldak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Karaelmas Polis Merkezi Amirliği\'nin 12 Eylül 2017 tarih 210 kabahat numaralı 109 TL tutarlı idari para cezası hukuka uygun olmadığından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 28/8-b maddesi gereğince başvurunun kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verildi\"

Zonguldak Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Lale Tetik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kişi hürriyetine saldırı ve yaşam tarzına müdahale yaşayan iki kadının hukuk mücadelesini kazanmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Yasal dayanağı olmayan cezanın kaldırıldığını ifade eden Tetik, \"Aile plajı gerekçesiyle uygulanmaya çalışılan ahlakçı ve eril yasaklamalara karşı verilecek hukuk mücadelesi önemlidir. Bu vesile ile Zonguldak\'ta ve bu ülkede yaşayan kadınlar olarak mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz. Bu olay yaşam tarzına yapılan diğer alanlardaki müdahaleler ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Son gelinen noktada konuyla ilgili hatalı tutumu bulunan görevlilerin ve onları koruyan sorumluların basına yaptıkları açıklamaların yaşanan mağduriyeti daha da arttıran değil, onaran ve çözümleyen noktalarda durması gerektiğini düşünüyor ve umuyoruz. Bu karardan sonra kesilen ceza ve basına yapılan açıklamaların yeniden değerlendirilmesini, özeleştirel tutumlar içinde açıklamalar yapılmasını ve görevini kötüye kullanan sorumlular hakkında gereken yaptırımların uygulanmasını ayrıca plaj girişine konan \'yasa dışı yasak\' tabelaların kaldırılmasını Zonguldaklı kadınlar olarak talep ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Lale Tetik\'in açıklaması

Polislerin doktorları uyardığı sırada çekilen görüntüler

Kapuz Plajı\'ndan görüntüler

ZONGULDAK,(DHA) -

===================================================

6)YANMIŞ CESEDİ BULUNAN KADININ KOCASI: EŞİM KENDİNİ YAKTI



KIRIKKALE\'nin Bahşili ilçesinde, bir çocuk annesi Ganime Varsak\'ın (28), yakılmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi S.V. emniyettteki ifadesinde \"Eşim beni WhatsApp\'tan görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi\" dedi.Bahşili ilçesinde üzerine benzin dökülerek yanmış halde bulunan cesedin bir çocuk annesi Ganime Varsak\'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan eşi S.V., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir eczanede çalışan S.V.\'nin (31), emniyetteki ifadesinde olaydan 5 gün önce öğle saatlerinde eve gittiğini bu sırada eşinin de evde olduğunu ve gardıroptan bir başka adamın çıktığını iddia etti. S.V., eşi ile bu nedenle tartıştığını ancak birkaç gün sonra barıştıklarını, olay günü eşinin isteği üzerine benzinliğe giderek bir bidon benzin aldıklarını ileri sürerek, \" Benzin aldıktan sonra eve geldik ancak eşim arabada bir şey unuttuğunu söyleyerek tekrar aşağıya indi ve bir daha gelmedi. Kendisi psikolojik tedavi görüyordu. Bir süre sonra WhatsApp\'tan beni görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Daha sonra arabayı yakacağını söyledi. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi. Korktuğum için polise gidip olanları anlatmadım\" dedi. Ganime Varsak\'ın eşi S.V. ve 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgi soruşturma sürüyor.

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)

=====================================================

7)SADAKA KUTUSU HIRSIZLIĞI KAMERADA

KONYA\'da bir kadının alışveriş yapmak için girdiği marketteki sadaka kutusunu çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi\'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, müşteri gibi girdiği markette, çalışanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak masa üzerinde bulunan iki sadaka kutusundan birini çarşafının altına koydu. Kadın ardından sakince alışverişini de yaparak hızla marketten uzaklaştı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

- Kadının markete gelerek sadaka kutusunu çalma anı

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

==================================================