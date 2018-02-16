DHA YURT BÜLTENİ-9

1)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI HATAY\'DA

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \'İl Buluşmaları Programı\' kapsamında Hatay\'a geldi.

Hatay Valisi Erdal Ata\'yı ziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua ettiklerini söyledi. Erbaş şöyle konuştu: \"Özellikle Hatay\'ı seçmemizdeki sebeplerden birisi de şu anda sınır ötesinde teröristlerle mücadele eden askerimizin karargahı da burada, o yüzden inşallah onları da ziyaret ederek hayır duamızı ve bütün desteğimizi kendileri için olduğunu ifade edeceğiz. Buradan da dua ediyoruz kendilerine, inşallah en kısa zamanda bu terör örgütlerinin etkisini bitirirler, son verirler ve kardeşlerimizin zulme uğrayan kardeşlerimizin bu sorununu ortadan kaldırırlar. Zaten bizim tarihimizde askerimiz, ordumuz her zaman nerde bir zulüm varsa orada olmuştur, bugün de buradalar. Allah onlara yardım etsin\" dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata ise, şimdiye kadar vatandaşların yaptıkları yardımlar için teşekkür eTTİ. aTA, \"Burada tüm Türk halkına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Sürekli yardımcı olmak istiyorlar, bir şeyler göndermek istiyorlar, karınca kararınca bir katkımız olsun diyorlar. Biz 81 milyon birlikte olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz, bölemez, bunu da buradan ilan etmek istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ının Hatay Valisi Erdal Ata tarafından karşılanması

- Erbaş\'ın valilik şeref defterini imzalaması

- Erbaş\'ın konuşması

- Vali Ata\'nın konuşması

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Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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2)PARAMEDİK BÜŞRA, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HATAY\'da dün Suriye sınırındaki görev yerine giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Hatay Ambulans Servisi Başhekimliği\'nde görevli Paramedik Büşra Boyacı (22), düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü\'nde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu ile Boyacı\'nın ailesi ve çok sayıda 112 acil sağlık çalışanı katıldı. Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan Büşra Boyacı\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla Hatay İl Sağlık Müdürlüğü\'ne getirildi. Boyacı\'nın tabutunu ambulanstan alan arkadaşları omuzlarında taşıdı. Burada Boyacı\'nın annesi Ayşe, babası Mehmet ile kardeşleri Havva ve Emine ile Kara Harp Okulu öğrencisi Ahmet Boyacı gözyaşlarına boğuldu. Anne Ayşe Boyacı kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.Düzenlenen törende Büşra\'nın hayatını anlatan kısa bir konuşmayı İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu yaptı. Bayramoğlu\'nun konuşmasının ardından Büşra Boyacı için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Tören boyunca kız kardeşleri Emine ve Havva ablalarının tabutuna sarılıp yanından ayrılmak istemedi.

Trafik kazası sonucu hayata veda eden Büşra Boyacı\'nın geçen yıl mayıs ayında Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği\'nde göreve başladığı belirtildi. Okunan duanın ardından Boyacı\'nın cenazesi götürüldüğü Oğlakören Mahallesi\'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin İl Sağlık Müdürlüğüne getirilmesi

- Tabutun ambulanstan indirilip tören alanına getirilmesi

- Büşra\'nın annesi ve yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması

- Büşra\'nın küçük kardeşi Emine\'nin tabutun önünde ağlarken görüntüsü

- Törene katılan sağlık çalışanları

- Dua edilmesi

- Tabutun ambulansa konulması

- Tabuta karanfil atmaları

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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3)DOĞU EKSPRESİ YOLCULARINA KARS KAŞARI İKRAMI

KARS\'ın Arpaçay Belediyesi, Doğu Ekspresi treniyle kente gelen 500 yolcuyu Sarıkamış Garı\'nda karanfillerle karşılayıp Kars Garı\'na kadar eşlik etti. Halk ozanları Gültekin Bulutoğlu ve Bahattin Yıldız, vagonları tek tek gezerek misafirlere Kars\'ın kahramanlık türkülerini seslendirdi. Garda yolculara kete, kaşar peyniri, çorba ve çay ikramıyla ağırlayan Arpaçay Belediyesi, ilçenin tanıtım broşürünü dağıttı. Arpaçay Belediyesi\'nin karşılama organizasyonuna Ak Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksay, İl Genel Meclis Başkanı Necati Dallı, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç katıldı. Sarıkamış Tren Garı’na saat 19.00 sıralarında gelen yolculara karanfil dağıtan milletvekili ve belediye başkanları misafirlerle tek tek tokalaşarak “Hoşgeldiniz\" dedi.

Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars’ın gezilip görülecek tarihi turistik mekanları ile şehitler diyarı Sarıkamış, yaz ve kış binbir güzelliği sunan Arpaçay Çıldır Gölü ve Kütük Ev, Ani Harabeleri, Kars Kalesi ve daha bir çok özelliğini bir bir anlatarak tanıtım yaptı.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay da, “Sizleri şehrimizde görmekten son derece mutluyuz\" diyerek, Kars’ın tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra yöresel mutfak lezzetleri, misafirperverliği, havasıyla cezbedici özelliğe sahip bir il olduğunu ve Kars’a bir gelenin bu özelliklerle tanıştıktan sonra tekrar tekrar geldiğini anlattı.

Yolcular da Kars’a geldikleri ve Doğu Ekspresi\'ni tercih ettikleri için kendilerine gösterilen bu sıcak ilgiden duydukları memnuniyetleri sık sık dile getirerek Milletvekili Beyribey ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Doğu Ekspresi yolcularına bir de halk ozanı sürprizi yapıldı. Halk ozanları Gültekin Bulutoğlu ve Bahattin Yıldız, vagonları tek tek gezerek misafirlere Kars’ın kahramanlık türkülerini seslendirdi. Yolcuların tamamı cep telefonlarına kayıt yaparak halk ozanlarının Kars’ı, Arpaçay’ı ve Türkiye\'yi anlatan değişlerini eş dost ve akrabalarıyla paylaştılar. Yolcular aşıkların kahramanlık türkülerine alkış ve sesleriyle destek verdi.

Kars Tren Garı’nda ise Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın giriş kapısına astığı \'Afrin operasyonunda Mehmetçiğimize dualarımızla destek oluyoruz\', \'Serhat Kars’ın Ebu-l Hasan Harakani diyarına hoşgeldiniz\' pankartlarıyla karşılanan yolcular gar binası içerisinde hazırlanan Kars’ın ve Arpaçay’ın yöresel mutfak lezzetlerinden tattılar.

AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay misafirlere kendi elleriyle ikramda bulundu. Ezogelin çorbası, kaşar ve çeçil peyniri, Kars ketesi, lavaş ve çayın yanında tanıtım broşürünü dağıtan milletvekili Beyribey ve başkan Altay, Kars’ın misafirperverliğini kente gelen konuklara en iyi şekilde göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sarıkamış’tan Kars’a kadar gördükleri bu ilgi ve alakayı, misafirperverliği asla unutmayacaklarını söyleyen yolcular kendileriyle Kars’a kadar eşlik eden milletvekili, başkanlar ve diğer görevlilere teşekkür etti. Yolcular ayrıca, Kars’a özgü organik mutfak ürünlerini tattıklarını ve çok beğendiklerini de kaydederek Kars’ı birkaç gün gezdikten sonra güzel anılarla memleketlerine döneceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Trenin karşılanması

-Yolculara karafil verilmesi

-Aşıkların deyişleri

-Yolcuların konuşmaları

-Belediye Başkanı Erçetin Altay\'ın konuşması

-Milletvekili Selahattin Beyribey\'in konuşması

-Halk ozanlarının değişleri

-Kars tren garındaki ikramlar

-Yolcuların konuşmaları

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

(336 MB - 4 DK 25 SN )

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4)EVİ TERK EDEN EŞİNİ GÖRÜNCE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

ERZURUM\'da, inşaat halindeki binanın iskelesine çıkarak, kendisini atacağını söyleyen Recep K., şiddet gördüğü gerekçesiyle çocuğunu da alıp, evden ayrılan eşi Zühre K.\'nin olay yerine gelmesiyle inmeye ikna oldu.Olay, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Zühre K. (44), iddiaya göre, eşi Recep K.\'den (52) şiddet gördüğü gerekçesiyle çocuğunu da alıp, bir süre önce evden ayrıldı. Zühre K.\'nin kaldığı yeri öğrenmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne giden Recep K., başarılı olamayınca müdürlük binasının arkasında, yapımına devam edilen 10 katlı inşaata çıktı. İnşaatın 7\'nci katındaki iskeleye gelen Recep K., \"Eşim gelmezse kendimi atarım\" diye bağırdı. Recep K.\'yi görenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler, yanına çıktıkları Recep K.\'yi iskeleden ayrılması için ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de aşağıda branda açtı. İkna çabaları sonuç vermeyince polisler, kadın konukevine gidip, Zühre K.\'yi alarak, olay yerine getirdi. Polis aracında eşinin olduğunu gören Recep K., intihar eyleminden vazgeçerek, aşağı inmeyi kabul etti.

Zühre K. ile Recep K., ayrı polis araçlarına bindirilerek, görüşmeleri için Mahallebaşı Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-İskeleye çıkans Recep K.

-Polisin ikna çabası

-Olayı izleyenler

-Recep K.\'nın eşinin gelişi

-Recep K\'nın ikna oluşu

-Her iki çiftin polis otosuna bindirilip götürülmesi

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)



