DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SAĞLIK BAKANLIĞI: ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 32 ASKER ŞEHİT OLDU

Sağlık Bakanlığı\'nca, Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin şehit ve yaralı sayıları açıklandı. Bakanlık verilerine göre, 25 gündür sürdürülen harekatta 32 asker şehit olurken, 43 ÖSO mensubu ile 9 sivil yaşamını yitirdi ve 500 kişi yaralandı. Harekat kapsamında yaralanan 500 kişiden 406\'sının taburcu olduğu, diğerlerinin de halen Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi\'nin, harekata ilişkin verileri 24 saat takip ettiği ve günde 3 kez güncelleme yaptığı belirtilirken, Genelkurmay Başkanlığı tarafından da harekatın başından bu yana 1439 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Taylan YILDIRIM-HATAY/DHA

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2)EDİRNE\'DE KAÇAKLARIN BOTU DEVRİLDİ, 10 KAYIP

EDİRNE\'de Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan\'a gitmek isteyen kaçakların botu alabora oldu. Nehirde gözden kaybolan ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 10 kişi için AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen ve aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu belirtilen bot iddiaya göre alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak \'Çocuğumu kurtarın\' diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri\'nde Zodyak bodla yapılan aramalarda kaçaklara ait olduğu sanılan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu. Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı sanılan kaçakları bulmak için AFAD ekiplerince Meriç Nehri\'nde başlatılan arama çalışması sürüyor.

Yaklaşık 7 saat süren ilk aramalarda bot ve giyim eşyaları dışında en az 10 kişi olduğu düşünülen kaçaklara ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Meriç Nehri\'ndeki arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Meriç Nehri\'nden detaylar

-AFAD ekibi

-Botla nehirde arama

-Bottan ve ekipten detay

-AFAD araçları

-Aramalardan görüntü

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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O ŞEHİT ANNESİ: 2.5 LİRA İÇİN BENİ AZARLADILAR (EK)

3)BELEDİYE BAŞKANI ELİNİ ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, şehit annesinin elini öpüp halk adına özür diledi. Şehit annesi Zübeyde, babası Ahmet ve yeğeni Melike Tura\'yı makamında ağırlayan Hüseyin Sözlü, \"Adana şehitler diyarıdır. Olay 4 Şubat\'ta meydana geldi. Biz o halk otobüsüyle ilgili cezai işlemler uyguladık. Adana şehitler ve onların yakınları konusunda çok duyarlıdır, hassastır. Hürmet ve hassasiyet konusunda şuurluyuz. Adana halkı adına şehit annemizden ve yakınlarından özür diliyoruz\" dedi. Başkan Sözlü\'nün elini öptüğü şehit annesi Zübeyde Tura ise, gözyaşı dökerek, \"Bu olay nedeniyle çok üzüldüm. Daha önce de buna benzer şeyler yaşadım. Ben şehit annesiyim\" diye konuştu. Adana Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Niyazi Göğer de, şehit annesinin elini öpüp yaşananlardan dolayı özürlerini iletti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan gözaltına alınan şoför Eren Güngör hakkında, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yayın Organlarını Alenen Aşağılama’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesi ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak olayın gerçekleştiği 01 J 0365 plakalı özel halk otobüsünün ‘çalışma izin belgesi’ ile şoför Eren Güngör’ün ‘şoför uygunluk belgesi’nin iptal edilmesi istendi.

ÖDEME YAPILMIŞ

Adana Aile ve Sosyal Politikal İl Müdürlüğü\'nün de şehit annesinin azarlandığı halk otobüsüne 2017 yılında şehit ve gaziler ile yakınlarının kullanımı için 3 bin 750 lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Kentte tüm gazi ve şehitlerin yakınları için halk otobüslerini 2017\'de toplam 4 milyon 149 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Adana büyükşehir belediyesi başkanı hüseyin sözlü açıklama

- Adana büyükşehir belediyesi başkanı\'nın özür dilemesi

- Şehit annesi Zübeyde Tura\'nın konuşması

SÜRE:03\'03\" BOYUT:186 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ - Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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4)TRABZON\'DA APARTMANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

TRABZON\'un Ortahisar İlçesinin en işlek caddelerinden Uzunsokak\'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinim müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası binada maddi hasar oluştu.

İlçenin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında dün akşam saat 18.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan yangında alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasara yol açan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede bulunan birçok vatandaşta da yangın anını evlerinden cep telefonu kamerasınca görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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Yangın görüntüleri

(Haber- Kamera: TRABZON/DHA)

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5)BAHİS ÇETESİNİN MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

ADANA merkezli 9 ilde internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın, 100 kişi gözaltına alındı. Başta Amerika ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Taylan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı bu sitelerde oyun oynatanların, milyonlarca liralık para trafiğini de yönettikleri ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 1000 polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya\'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde ara yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişiyi gözaltına aldı.

15,5 MİLYON KAÇIRILMAK İSTENDİ

Şüphelilerin gözaltına alınamasının ardından, bahis çetesinin diğer üyeleri farklı bankalarda bulunan 15.5 milyon lira hesaplardan çekerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan yurtdışına kaçırmak istedi. Gözaltına alınan bir çete üyesinin üzerinden 500 bin lira nakit paraya da polis el koydu. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit ele geçilirdi.

HESABINI KULLANDIRANLARA MAAŞ

Çete liderlerinin ayrıca \'yasadışı bahis\' oynatarak elde ettiği paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira maaş verdiğide ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilerede kazançtan prim ve onlarada aylık 3 bin lira maaş verdiği belirlendi.

Gözaltına alınanların sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının emniyet binasından çıkışı

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

100 MB

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6)ZONGULDAK\'TA HATALI PARK EDİLEN ARAÇLARA CEZA

ZONGULDAK Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için başlattığı \'Trafik günleri uygulaması\' kapsamında hatalı park edilen araçlara ceza yazdı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kentin en işlek yerleri olan Gazipaşa Caddesi, Soğuksu Semti, Uzun Mehmet ve Kadırga Caddesi güzergahlarında trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlattı. \'Trafik günleri uygulaması\' adı altında başlatılan denetimlerde hatalı park edilen araçlara ceza yazıldı. Trafiği tehlikeye düşüren araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Uygulamaya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik ekipleri de destek verdi. Uygulamanın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Uygulamayı Gazipaşa Caddesi üzerinde denetleyen Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, kimseye üzmek istemediklerini belirterek, \"Bu şehirde derdimiz trafikse, bu şehirde derdimiz bizden kaynaklanıyorsa biz gerektiğinde 63 polisimiz 10 jandarmamızla sahaya ineriz, alana ineriz bu işgallere son veririz. Bu bir terör olmaktan çıksın. Herkesin bildiği etiği çok basit kuralları uygulayarak ana cadde üzerinde park yapmayarak, keyfi davranmayarak eşyalarını gece indirerek bu şehre ve bize katkı sağlasın. Bu bir farkındalık eylemidir. Bu bir toplum destekli projedir. Artık bu şehirde farklı eylemlerimizle herkesi yanımıza almaya, duyarlılık oluşturmaya çalışacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Metin Turanlı\'nın denetim yapması

-Trafik polisleri

-Araçlara ceza yazılması

-Metin Turanlı ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

(163 MB)

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7)VAN\'DA BİR EVDE 75 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da, polisin bir evde özel eğitimli köpek ile yaptığı aramada 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlurla Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bulunan Alipaşa Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde, özel eğitimli narkotik köpeği \'Efes\' ile yapılan aramada, 144 paket halinde 75 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-Narkotik köpek yardımıyla evde yapılan arama

-Detaylar

-Evde eroin paketlerinin çıkarılması

-Ele geçirilen eroin

Haber-Kamera:VAN-DHA

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