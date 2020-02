DHA YURT BÜLTENİ-9 

Nurdağı\'nda soba zehirlenmesi: 3 ölü

GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 aylık evli Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti ile Güllü Gökkaya (78) yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kurudere Mahallesinde meydana geldi. 4 ay önce evlenip, Fransa\'ya yerleşen Serkan ve Selda Gökkaya çifti, tatil için kısa süre önce memleketleri Gaziantep\'in Nurdağı ilçesine geldi. Çift, dün misafirliğe gittikleri Serkan Gökkaya\'nın babaannesi Güllü Gökkaya\'nın evindeki sobayı çıkarıp, borularının temizledikten sonra yeniden kurdu. Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan 3 kişiden haber alamayan komşularının baktıkları evde hareketsiz bulunan 3 kişi için sağlık görevlilerinden yardım istenildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler tarafından yapılan incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kişinin cesetleri, otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------

-FOTOĞRAFLI

Haber: Ramazan TUNCER/ NURDAĞI (Gaziantep),(DHA)-

==============================================

Afrin şehidi, Hatay\'da gözyaşlarıyla toprağa verildi



ZEYTİN Dalı Harekatı\'nın 21\'inci gününde şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun cenazesi, memleketi Hatay\'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akasya Mahallesi\'ndeki baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi konvoyla Antakya Mezarlık Kompleksi\'ne ulaştırıldı. Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay milletvekilleri, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Seliz ve babası Fadil Pamukçu gözyaşlarına hakim olamazken, baba Fadil Pamukçu\'yu Hatay Valisi Erdal Ata teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tören mangasınca cenaze nakil aracına konuldu. Yaklaşık 1 kilometre cenaze nakil aracıyla taşınan şehidin cenazesi Antakya Şehitliği\'nde toprağa verildi.

Bu arada şehidin cenazesine katılan binlerce kişi, dev Türk bayrakları açtı, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı attı.

SİLAH ARKADAŞI, ŞEHİT ANNESİNE SARILDI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu şehit düştüğünde yanında bulunan silah arkadaşı Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Özer de cenaze namazına katıldı. Şehidin annesi Seliz\'e sarılıp gözyaşı döken Özer, olay anını da şehidin annesine anlattı. Özer, \"Anne gece çatıştık, saat 4 gibi annem, boynundan vuruldu\" derken annesi ise \"Gece kaç gibi çatıştınız, sabah ezanında mı? Allah kafirleri sağ bırakmasın ya Rabbim. Neresinden vuruldu?\" dedikten sonra oğlunun silah arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Bu konuşmayı duyan çevredeki herkes de gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Şehidin tabutunun alana getirilmesi

-Şehidin cenaze namazının kılınması

-Namaza katılanlardan detaylar

-Şehidin babası ve abisinden detay

-Şehidin silah arkadaşı Eyüp Özer\'in şehidin annesi Seliz Pamukçu\'yla konuşması ve birbirleirne sarılmaları

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

=============================================

Jandarma Genel Komutanı Hatay\'da

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bölgedeki birlikleri denetlemek için geldiği Hatay\'da, Vali Erdal Ata’yı makamında ziyaret etti.

Bölgedeki birlikleri denetlemek için Hatay’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e ziyaretinde, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin eşlik etti. Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, daha sonra Vali Ata’nın makamına geçti. Orgeneral Çetin ve Vali Ata, bölgedeki gelişmeler ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-

==============================================

Afrin Cinderesi\'ndeki çatışmalardan görüntü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin Cinderesi\'nde ÖSO mensubu ile YPG\'li teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında çekilen görüntüler ÖSO\'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Cinderesi\'nden görüntüler

-Çatışmadan görüntüler

-detaylar

Haber: HATAY (DHA)

======================================

Cinderesi Hamam Köyü bölgesindeki YPG hedefleri böyle vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin Cinderesi Hamam Köyü\'ndeki YPG\'ye ait hedefler yapılan topçu atışları ile vuruldu. ÖSO birlikleri hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntü DÖkümü

------------------------

-Yapılan topçu atışları

Haber: HATAY (DHA)

====================================

Furkan Vakfı operasyonunda Kuytul ile birlikte 5 kişiye tutuklama (2)

TELEFONUNDAN ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI

Adana\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte tutuklanan 58 yaşındaki İdris B.\'nin incelenen cep telefonunda çok sayıda çocuk pornografisi çıktığı ileri sürüldü. Emekli makina teknisyeni olan İdris B., örgüt üyeliğinin yanı sıra \'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak\' suçundan da tutuklandı.

Vakfın sosyal medya sorumluluğunu da yürüten evli 4 çocuk babası İdris B., adliyeye götürülürken rahat tavırlarıyla dikkat çekmiş, gazetecilere de \'Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler\' demişti.

Haber: ADANA (DHA)

==============================================

Çocuk oyununa \'siyasal söylemler\' gerekçesiyle duyuru yasağı

MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, çocuklar için düzenlenecek \'Çevreci Afacanlar\' adlı tiyatro oyununun duyurusuna savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemleri nedeniyle izin verilmedi. Oyunun yasaklanmadığına dikkat çeken Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mermer, OHAL kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda oyun için okullarda duyuru yapılmasına izin vermediklerini ifade etti. Toprak Sahne Tiyatrosu\'nun Genel Sanat Yönetmeni Onur Çatal ise, oyunun ülkenin içinde bulunduğu dönemle bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Eğitim-Sen Manisa Şubesi\'nin girişimiyle, İzmir Toprak Sahne Tiyatrosu, mart ayında çocuk ve yetişkin grubuna yönelik gösteri düzenlemek istedi. Ancak Akhisar Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne yapılan başvurudan gerekli izin çıkmadı. Red gerekçesinde ise \"Çevreci Afacanlar adlı tiyatro eseri incelenmiş olup, inceleme sonucunda tiyatro metninin 6\'ncı sayfasında \'Bilgican\' adlı tiyatro karakterinin, savaş karşıtlığı ile ilgili sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğu, yine aynı sayfada \'Yeşil Ağaç\' adlı karakterin şiddet karşıtı sözleri ile çevre temizliği arasında bir ilgi kurulamadığı, ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verildiğinden okullarımızda oyun tanıtımı ve afişlerinin asılması uygun görülmemiştir\" denildi.

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, konuyla ilgili açıklama yaptı. Oyunun yasaklanmadığına dikkat çeken Mermer, şunları söyledi:

\"Akhisar Eğitim Sen Temsilcilik Başkanlığı tarafından müdürlüğümüze \'Çevreci Afacan\' adlı tiyatro oyununun duyuru afişinin okullarda dağıtılması istendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı komisyonumuzun incelemesi sonucu, OHAL kapsamında tiyatro oyununun 6. sayfasında \'Bilgican\' adlı tiyatro karakterinin savaş karşıtlığı ile sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğunu, yine aynı sayfada \'Yeşil Ağaç\' adlı karakterin şiddet karşıtı sözleri ile çevre temizliği arasında bir ilgi kurulamadığını, ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verdik. Bundan dolayı oyunun tanıtımı ve afişlerinin asılması uygun görülmemiştir\"

Mermer, oyunun sadece Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı kurumlarda oynatılmaması veya duyurulmamasına yönelik böyle bir karar alındığını ancak diğer kurum veya kuruluşlarda oyunun oynatılmasına yönelik bir karar alınmadığını ifade etti.

\"OYUNUN ÜLKE GÜNDEMİYLE İLGİSİ YOK\"

Oyunu sergileyen Toprak Sahne Tiyatrosu\'nun Genel Sanat Yönetmeni Onur Çatal, oyunun ülkenin içinde bulunduğu dönemle bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Oyunun çevre temizliğini konu aldığını ve afişinde de herhangi bir siyasi içerik bulunmadığını söyleyen Çatal, \"Ben Toprak Sahne Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Onur Çatal. Urla\'da 11 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum. Çevreci afacanlar oyununda, sahne arkasında kukla oynatıcı rolümde var. Oyun metni çevre temizliği ile ilgili. Çocuklara çevre temizliğinde birlik olup, çevremizi korumamız gerektiğini öğütleyen bir oyun. Ancak burada üç karakterimiz var. Ufakcan, Yaprakcan ve Bilgecan. Bunlar sürekli birbirleriyle atışırlar, tartışırlar. Bilgecan\'da diğer arkadaşlarını yatıştırmak için ayırmaya çalışır. \'Yeter kavgalardan ve savaşlardan bıktık. Siz kavga etmeyin bari\' şeklinde bir replik kullanıyor, oyun içinde. Sanıyorum bu, ülkemizin içinde bulunduğu dönemde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nü rahatsız etmiş olacak. Biz oyunun afişinin asımı için bir yasak konduğunu düşünüyoruz. 12-16 Mart arasında Manisa\'da oyunlarımızı turne kapsamında oynayacağız. Bu oyunu da eğitim ve öğretim saatleri dışında oynayacağız. Biz çocukları iyiliği, güzelliği anlatmaya devam edeceğiz. Biz ne yapalım, çocuklara kavgayı savaşı mı öğütleyelim. Tiyatrocunun asli görevidir, iyiliği güzelliği anlatmak. Tiyatronun asıl görevidir hep daha iyiyi öğütlemek. Biz bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İki sene önce de oynadık biz bu oyunu. Hatta oyunun yazarı kendi yönetmişti o zaman. Biz böyle bir yasakla o zaman karşılaşmamıştık. Bu sezon tekrar oynamaya ve turnelerle oynamaya karar verdik. İlk kez böyle bir yasakla karşılaştık\" dedi.

\"ÇOCUKLARI SAVAŞTAN UZAK TUTMAK GÖREVİMİZ\"

Toprak Sahne Tiyatrosu olarak \'Çevreci afacanlar\' oyununu 2 sene öncede oynadıklarını ve ülkenin gündemine bağlı olarak tekrar oynamadıklarını belirten Çatal, \"Oyun 2005 yılında yazılmış bir oyun. Oyunun yazarı bir dönemde oyunumuzu yönetmişti. Bu sezon başında Eylül ayında oyunu tekrar repertuarımıza aldık. Şuan ülkemizin içinde bulunduğu Afrin harekatıyla Zeytin Dalı harekatıyla bir ilgisi yok. Oraya bir atıf yok. Ama şöyle bir gerçek var, savaş dünyanın bir gerçeği. Bizimde tiyatrocu olarak savaştan rahatsız olmamız ve çocukları savaştan uzak tutmaya çalışmak bizim en tabi görevimiz\" dedi.

Akhisar Eğitim Sen Şube Başkanı Engin Şengül de konuyla ilgili açıklama yaptı. Geçen hafta içinde oyunun duyurusu için başvuru yaptıklarını ancak okullarda bu tiyatronun tanıtımının yapılamayacağının kendisine bildirildiğini söyleyen Şengül, \"Gerekçeleri şiddete \'hayır\' demenin, savaşın kötü bir şey olduğunu söylemenin siyasal olduğunu düşünmeleri. Şiddete \'hayır\' demenin çocuklarda kötü bir davranış yaratacağı söyleniyor. Bu oyun çevre bilincini aşılıyor. Çocuklara ormanlarda ağaç kesmenin kötü bir şey olduğunu, ağaca saldırmanın da bir şiddet olduğunu, insanların hayvanlara bitkilere zarar vererek kendine zarar verdiğini anlatılıyor. Şiddetin kötü bir şey olduğunu, savaşın kötü bir davranış olduğunu oyun belirtiyor. Biz öğretmeniz. Biz okullarda çocuklara kavga etmemeyi, şiddet uygulamamalarını, çevrelerine zarar vermemelerini öğretiyoruz. Buna uygun da bir tiyatro. Bu davranışları pekiştirmek için oynanacak bir oyundu\" diye konuştu.

Akhisar Parkiçi Tiyatro Salonu\'nda, 14 Mart\'ta, oyunun oynanması için Akhisar Belediyesi\'nden izin aldıklarını aktaran Şengül, oyunun birçok ilde sahnelendiğini söyledi. Yüksel, \"Toprak Sahne Tiyatrosu Ankara Kültür Bakanlığı\'ndan maddi destek alan bir tiyatrodur. Şuanda oyunun tanıtımının yapılmasına ve afişinin asılmasına izin verilmedi. Biz tanıtım yapmadan oyun oynatacağız. Emniyet yasaklar mı yasaklamaz mı bilmiyoruz. Şuanda okullarda oyunun tanıtımı ve afişlerinin asılması yasak. Sadece biz panolarımıza bu afişleri asabileceğiz\" dedi.

Oyunun Zeytin Dalı Harekatı\'ndan önce de oynandığı ve içeriğinin de aynı olduğunu dile getiren Şengül, \"Oyun aynı şekilde oynanıyordu. Güncel bir oyun. Buradaki temel amaç çocuklara çevre bilincini aşılamak ve şiddetten uzak durmalarını sağlamak. Savaş konusundaki sözler 2 yıl önce de aynıydı\" diye konuştu.

MANİSA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eğitim Sen Akhisar Şube Başkanı Engin Şengül\'ün açıklaması

- Oyunun afişlerinden detay görüntü

- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA)

==========

İZMİR GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Onur Çatal ile röp.

- Oyununun provasından görüntü

Haber- Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

======================================================



Kaçak silahları duvarların içine gizlemişler

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, 3 ayrı adrese yaptığı operasyonda, uzun namlulu silah, tabanca bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi.

Polis, silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Bağlar ve Kavaklı Mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda duvarların içine gizlenmiş silahlar ve mühimmat ele geçirildi. KOM ekipleri tarafından 3 evde; 1 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 4 av tüfeği, 4 Kalaşnikof şarjörü, 13 tabanca şarjörü, 1436 adet Kalaşnikof fişeği, 292 adet tabanca mermisi, 108 adet av tüfeği fişeği, 12 adet tarihi eser olduğu belirlenen altın sikke, 1 define detektörü, 2 mühimmat yeleği, 5 tabanca,1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına M.H.K, S.B. ve E.B.\'nin sorguları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-KOM ekiplerinin elde geçirdiği silah ve bu silahlara ait mermi ve fişeklerin fotoğrafı

-Bir polisin elinde keser ve keski ile fayansları kontrol etmesi

-Polisin fayansı kırması

-Kırılan fayans\'ın arkasındaki duvar boşluğunda poşete sarılı Kalaşnikofun bulunması

-Poşete sarılı Kalaşnikofun ortaya çıkarılması

-Polisin duvardaki oyukta saklanmış mermi ve diğer silahları çıkarması

-Polisin hücum yeleğini bulması

-Polisin farklı bir noktada duvardaki fayansı sökmesi

-Polisin duvar içine gizlenmiş mermi ve diğer materyalleri bulması

-Polisin poşetleri yırtarak suç unsuru olan materyalleri ortaya çıkarması

-Polisin elini duvardaki oyuğa girdikçe çıkardığı silah mermi ve diğer suç materyelleri

-Duvardaki oyuğun görüntüsü

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

====================================================

Batma tehlikesi geçiren tekneyi Sahil Güvenlik kurtardı

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, balık tutmak için denize açılan balıkçıların batma tehlikesi geçiren teknesi, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kemer\'de, Halis Şimşek (36) ve Mehmet İlik (58), balık tutmak için \'Mustafa Kan\' isimli balıkçı teknesiyle saat 13.30 sıralarında Ayışığı Koyu\'ndan denize açıldı. Yaklaşık 300 metre açılan ikilinin içinde bulunduğu tekne, benzin hortumunun delinmesi nedeniyle arızalandı. Teknenin bir süre sonra su almaya başlaması üzerine balıkçılar yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Balıkçıların içinde bulunduğu tekneyi halatla kendi botlarına bağlayan ekipler, Ayışığı Koyu\'na çekti. Bu sırada balıkçılardan Mehmet İlik, kovayla teknedeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Kurtarma çalışması sonrası gazetecilere açıklama yapan Mehmet İlik, balık tutmak için koydan çıktıklarını, kısa süre sonra da arıza nedeniyle teknenin su almaya başladığını anlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak yardım istediklerini belirten İlik, \"Kovayla suyu boşaltmaya çalıştık. Herhangi bir korku yaşamadık. Motoru yeniden çalıştıramadık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Teknenin Sahil Güvenlik Botuna bağlı olarak çekilmesinden detaylar

Tekneden detay

Mehmet İylik\'in teknedeki suyu kova ile boşaltması detay

Teknenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile karaya çekilmesi

Mehmet İylik açıklama

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

=================================================

Suşehri\'nde \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek yürüyüşü

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde Suriye\'nin Afrin kendine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'ne destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak\'ta başlattığı Afrin\'e Zeytin Dalı Harekatı\'nda mücadele eden Mehmetçikler için Suşehri’nde yürüyüş düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı ile Belediye tarafından düzenlenen yürüyüş Balhatun Camisinde kılınan Cuma namazı sonrası başladı. Cami önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup Askerlik Şubesine kadar çeşitli sloganlarla yürüdü. Yürüyüşe katılanlara Kaymakamlık tarafından 1800 adet Türk bayrağı dağıtıldı. Yürüyüş sonrası konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu katılım sağlayan ilçe halkına teşekkür ederek, \"Afrin, Türkiye için ölüm kalım meselesi. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Hiç bir terör örgütüne geçit vermeyeceğiz. Bizim milletimiz asker bir millet. Hiç merak etmeyin, herkes bir şey söylüyor ama şunu bilmiyorlar ki Türk milletini uyandırdılar. Uyuyan devi uyandırdılar. Bizim etrafımızda her türlü pisliği çeviriyorlar, her şeyi yapıyorlar ama Türk Milletini hesap edemiyorlar. Bizim milletimiz asker doğan bir millet. Kadınıyla, erkeğiyle mücadele eden bir millet. Allah ordumuzu muzaffer etsin. İnşallah bu köpeklerin hepsini yerle bir edeceğiz. Hiç merak etmesinler, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda Afrin\'de olan askerimizin yüz mislisi hazır beklemektedir\" dedi.

Kaymakam Uzunoğlu daha sonra yanında getirdiği Türk Bayrağını öpüp Garnizon Komutanı Teğmen Tayfun Kışlak’a teslim etti. Program sonunda İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından Mehmetçik ve şehitler için dua edildi.

Görüntü Dökümü:

-Grubun görüntüsü

-Bayrak dağıtımı

-Sloganlar eşliğinde yürümeleri

-Kaymakamın konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

==============================================

Öğrenciler Türk askerine destek için bedenleriyle ay ve yıldız yaptı

MERSİN’in Mut İlçesi’nde Anadolu Lisesi öğrencileri bedenleriyle okul bahçesinde Türk Bayrağı’nı yapıp Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek verdi.

Okul Müdürü Ertan Cura’nın önderliğinde Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal, rehberlik öğretmeni Mehmet Taşpınar, beden eğitimi öğretmeni Özay Kıcalı tarafından hazırlanan ve okulda öğrenim gören 220 öğrencinin hazırladığı gösteri büyük ilgi gördü. Öğrenciler okul bahçesinde bedenleriyle ay ve yıldız yaptı. Okul Müdürü Ertan Cura, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için bu gösteriyi hazırladıklarını söyledi. Gösteriyi gerçekleştiren öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri mektup ve şiirlerin de Afrin’deki askerlere gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

*DRONE GÖRÜNTÜSÜ*

- Gösterinin yapıldığı okul binası genel

- Öğrenciler bayrak figürünü oluşturmak için yürürlerken

- Öğrenciler Ay ve Yıldız figürünü oluştururken

- Ay Yıldız genel görüntü

- Ay Yıldız figürünü oluşturan öğrenciler dağılırken

- Öğretmenler öğrencileri alkışlarken



Haber:Murat SÖZERİ-Kamera: MUT(Mersin)(DHA)

===================================================

Şişli\'de öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL\'da boşanma aşamasında olduğu eşi 51 yaşındaki Ali Karal tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen 49 yaşındaki Leyla Demir Karal, memleketi Adana\'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İstanbul\'un Şişli ilçesinde önceki gün öldürülen 2 çocuk annesi tekstil işçisi Leyla Demir Karal\'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki Buruk Mezarlığı\'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Leyla Demir Karal\'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cinayet kurbanı Karal\'ın yakınları, \"Boşanmak istediği kocası, sokak ortasında vahşice katletti. Kadın cinayetlerine karşı duran kadın örgütlerini burada göremedik. Neden burada değiller\" diye tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Cenaze arabasının görüntüsü

- Öldürülen kadının sağlık fotosu

- Kadın defnedilirken

- Genel ve detey görüntüler

Haber: Yusuf BAŞTUĞ - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

==============================================

Öğrencilerden Mehmetçiğe hediye

GAZİPAŞA ilçesinde öğrenciler \'Afrin\'e Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat\' etkinliği kapsamında harçlıklarıyla aldıkları ihtiyaç malzemelerini Mehmetçiğe gönderdi.

Kahyalar Mahallesi\'ndeki Asarcık İlkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla öğretmenlerinin de yardımıyla Afrin\'de görev yapan askerler için yastık, battaniye ve tıraş bıçağı gibi ihtiyaç malzemeleri aldı. Öğrenciler, özenle paketledikleri ihtiyaç malzemelerinin içine duygu ve düşüncelerini aktaran küçük notlar da yazarak koydu. Öğrencilerin hediyeleri daha sonra okul bahçesinde dualarla Mehmetçiğe gönderildi.

Asarcık İlköğretim Okulu Müdürü Hakan Marmara yaptığı açıklamada, \"Afrin\'e Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat projesi kapsamında biz de öğrencilerimizle ne yapabiliriz diye düşündük. Yapılabilecek en güzel şeyin onlara dua etmek olduğunu düşündük. Ancak öğrencilerimizin her birisi küçük hediyeler hazırladı. Asker ağabeylerinin yanında olduklarını göstermek istediler. Dualarımızın yerine ulaşarak, Allah\'ın askerlerimizi bütün kötülüklerden korumasını temenni ediyoruz. Bizler her zaman askerimizin yanındayız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Öğrencilerin hediyelerle birlikte okul bahçesine gelişleri,

- Ana sınıfı öğrencilerinin hediyelerini sınıftan getirmeleri

- Genel ve detay görüntüler.

- Dua okunuşu,

- Öğrenci Murat Acun\'un yastık aldığını söylemesi

- Ggenel ve detay görüntüler.

- Röp.1 Asarcık İlköğretim Okulu Müdürü Hakan Marmara

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

===================================================

Şanlıurfa\'da şehit polis için mevlit

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Abdulkadir Oğuz için memleketi Şanlıurfa’da mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, 2016 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde alışverişe gittiği sırada teröristlerin açtığı ateşle şehit olan özel harekat polisi Abdülkadir Oğuz için Dergah Camisi\'nde mevlit programı düzenlendi. Mevlide; Vali Abdullah Erin Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Müftüsü İhsan Açık, şehidin yakınları, çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlidin ardından İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitler için dua edildi. Okunan duaya \'amin\' diyen vatandaşlar tekbirlere ve salavatlara eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Dergah Camisi

- Camiye gelen vatandaşlar

- Şehit Abdülkadir Oğuz için okunan mevlit

- Dua ve kuran okunması

- Mevlitte katılan protokol

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

================================================

Yoldan çıktı, evin bahçsine düştü

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde kontrolden çıkan hafif tiraci araç, müstakil bir evin, 2 metre yüksekliğnideki bahçe duvarından düştü.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Oltu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 45 Evler Semti\'nde meydana geldi. Fatih Yücel yönetimindeki 17 YC 555 plakalı hafif ticari araç, kavşağı dönerken kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan araç, Fatih Yılmaz\'a ait müstakil evin 2 metrelik bahçesine düştü. Evin duvarına çarpan araç, paniğe neden oldu. Kendilerini dışarı atan ev sahilleri, aracı görünce şoke oldu.

Kaza anında evde uyuduğunu söyleyen Arzu Yılmaz, “Büyük bir gürültüyle uyandım. Ev sallandı. Dışarı çıktığımızda evin bahçesinde aracı gördüm\" diye konuştu. Olay yerine gelen polis kaza hakkında tutanak tuttu. Bahçeye düşen hafif ticari araç ise çekici yardımı ile çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cadeden polis otosuyla görüntüsü

-Bahçe duvarıyla arabnın görüntüsü

-Kaza yapan araçtan detaylar

-Arzu Yılmaz röp

-Aracı çekiciyle çekerken görüntü

-Olayı gören vatandaş röp

Haber-Kamera: ERZURUM (DHA)

=====================================================

Rize\'de gülümseten ‘Sevgililer günü’ kampanya afişi

RİZE’de petshop ve av bayii sahipleri Abdülkadir ve Bülent Gencer adlı kuzenler yaklaşan Sevgililer Günü dolaysıyla yaptırdıkları ilginç kampanya afişi görenleri gülümsetiyor. Afişte, sevgilisi ile gelene yüzde 10, eşiyle gelene yüzde 20 ikisi ile birlikte gelene ise ürün bedava ibareleri yer alıyor.

Piriçelebi Mahallesi’nde petshop ve av bayii mağazası bulunan Abdülkadir ve Bülent Gencer adlı kuzenler yaklaşan Sevgililer Günü dolayısıyla başlattıkları kampanya için afiş yaptırdı. Kampanya afişinde mağazaya sevgilisi ile birlikte gelene yüzde 10, eşi ile birlikte gelene yüzde 20, her ikisi ile birlikte gelene ise bir ürün bedava duyurusuna yer verildi. İlginç kampanya afişini görenleri gülümsetiyor.

Mağaza sahibi Abdülkadir Gencer, Karadeniz’e özgü ilginç bir kampanya yaptıklarını belirterek “Esprili olsun, gören insanları gülümsetsin ve cesaret edebilen varsa gelip alışveriş yapabilsin diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde bir müşteri eşiyle geldi, daha sonra da eşinin ters ters bakışları altında sevgilisi ile geleceğini söyledi. Bizde bekliyoruz, henüz cesaret eden olmadı. Sanıyorum bizim Karadeniz kadınlarından çekindikleri için böyle bir şey yapan çıkmazö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Afişin detayları

İş yeri sahipleri ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

===================================================

Adana Emniyeti\'nden Tufanbeyli\'ye Z Kütüphane

ADANA\'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Tufanbeyli ilçesinde Zenginleştirilmiş Kütüphane açıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Tufanbeyli İlçesi Tufanbeyli Anadolu Lisesi isimli okulda Şehit Polis Memuru Sadık Özkan isimli Z Kütüphane kurulumu tamamlandı. Hizmete açılan Zenginleştirilmiş kütüphaneler (Z Kütüphane); zekâ oyunları, okuma ve dinleme materyallerinin bir arada bulunduğu sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabildiği, taşınılabilir raflarıyla, ahşap ve kumaş malzemelerle kaplanmış duvarlarıyla, estetik ve pedagojik açıdan uygun renkleriyle çocuklarda okuma alışkanlığı ve zevki uyandıran, onları kütüphaneye çekecek mekânlar şeklinde tasarlandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Şehit sadık özkan adına yapılan kütüphanenin görüntüsü

- Kütüphaneden Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: / ADANA,(DHA)

==============================================

Trabzon\'da katı atık bertaraf tesisi protestosu

TRABZON\'un Araklı ve Arsin ilçeleri arasındaki eski bir taş ocağı alanına kurulması planlanan katı atıktan enerji üretilecek tesise karşı çıkan yöre halkının tepkileri sürüyor. Yanbolu mevkiinde toplanan yaklaşık 300 kişi açıklama yaptı, vadilerine çöp dökülmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Araklı ve Arsin ilçeleri arasındaki Taşönü Mevkiinde eski taş ocağının bulunduğu 243 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste, Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR\'larla taşınacak katık atıklar bertaraf edilerek enerji üretilecek. Bölgede 7 köyün ortasında bulunan alanda çöp depolanacağını öne süren ilçe sakinlerinin projeye karşı tepkileri sürüyor. 28 sivil toplum örgütü ve 61 muhtardan oluşan Arsin Platformu öncülüğünde Yanbolu Mevkiinde toplanan 300 kişilik grup \'Yanbolu Turizm Vadisi çöp olmasın\' ve \'Araklı çöp olmasın\' yazılı pankartlar açtı.

\'ARAZİLER ÇÖP TESİSİ İÇİN VERİLMEDİ\'

Burada açıklama yapan Arsin Platformu Başkanı Oktay Acar, temiz bir çevrede yaşamanın her canlının ve her insanın hakkı olduğunu belirterek vadide yaşayanlar olarak bu haklarını kimsenin ellerinden alamayacağını söyledi. Yanbolu Vadisinin kirletilmesine kanunlar ve nizamlar ölçüsünde müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Acar, \"Trabzon Rize Katı Atık Birliği kurulduğu dönemde çöplerin toplanıp döküleceği yer olarak 1\'inci dönemde Trabzon\'a, 2i\'nci dönemde Rize\'ye dökülmesi kararlaştırılmıştır. Trabzon\'da Sürmene Çamburnu\'ndan sonra, Yanbolu\'ya yapılması düşünülen çöplüğün ısrarla doğal güzelliği, turizm geleceği ve on beş bin nüfusun yaşadığı bir merkeze dökülmek istenmesini doğrusu anlamış değiliz. Çöp alanı olarak düşünülen bu yerler yaklaşık 45-50 yıl önce henüz özelleşmemiş olan Trabzon Çimento Fabrikası\'na hammadde temin etmek maksadıyla bazıları gönüllü, bazıları zorunlu istimlak edilerek alınmış yerlerdir. Bu araziler çöp tesisi yapılması için verilmemiştir\" dedi.

\'ÖNEMLİ TURİZM POTANSİYELİ YOK SAYILAMAZ\'

Devletin bir kurumunun alanı heyelanlı saha ilan ederken başka bir kurumunun heyelanlı bölge olmadığı yönünde rapor verdiğini hatırlatan Acar, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti ve açıklamasını şöyle sürdürdü: \"Bu bölgede geçmişte yapılan çalışma sonucu tespit edilen turizme açılabilecek nitelikte içine girilebilen irili ufaklı yaklaşık 10 tane yeraltı mağarası bulunmaktadır. Adeta ikinci bir karaca mağarası gibi.Önemli bir turizm potansiyeli yok sayılamaz. Çöp alanı yapılması düşünülen bu bölgenin hızlı bir şekilde rehabilite edilerek mağaralarıyla beraber günümüzün bacasız fabrikası olan turizme kazandırılması gerekiyor. Sanki bu ÇED raporunu hazırlayanlar ya bu bölgeye hiç gelmemiş raporu masa başında yazmışlar ya da yukarıda bahsettiğimiz evleri, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını, heyelanlı alanı ve mağaraları görmezlikten gelmişler. Buradan bir çağrı yapıyoruz. Bu yolun sonunda Santa tarihi yerleşkesi yokmuş gibi Santa\'dan Çakır Göle ve buradan Sümela\'ya turizm destinasyonu olabilecek bir alan yokmuş gibi nasıl da çöp vadisi yapacaksınız?\"

\'ÇÖP DÖKTÜRMEMEKTE KARARLIYIZ\'

Bu alana çöp döktürmemekte kararlı olduklarını ifade eden Acar, \"Bakanlara, TBMM\'ye, Cumhurbaşkanına kadar gideceğiz. Temiz bir çevrede yaşamak her canlı ve her insanın hakkı olduğu gibi bu vadide yaşayan bizlerin de hakkıdır. Bu yaşama hakkını korumaya yemin ettik. Trabzon Valimizi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı, bu konuyla ilgili olan bürokratlarımızı ve bakanımızı yapmayı düşündükleri çöp alanına davet ediyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz hususları yerinde göstermek istiyoruz. Biz Arsin platformu olarak bu bölgenin rehabilite edilerek acilen turizme kazandırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Biz Araklı ve Arsin bir olduk bölgemizin ve Yanbolu vadimizin haklarını korumak için ele ele verdik. İlçelerimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için var gücümüzle çalışacağız\" ifadelerini kullandı.

Grup açıklamanın ardından şehitler için dua ederek dağıldı.

1573 İMZA TOPLANMIŞTI

Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı daha önce 1573 imza toplayan vatandaşlar hazırladıkları dilekçeyi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne teslim etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Protesto için toplanan kalabalık

Açıklama yapılması

Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON- (DHA)

================================================

Eyyübiye ilçesinde okuma- yazma seferberliği

ŞANLIURFA\'nın merkez Eyyübiye İlçesi ilçede okuma yazma kursları açtı. Bölgede okul konusunda ciddi eksiklikler olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, \"Bu açığı kapatmaya çalışıyoruz\" dedi.

Şanlıurfa\'nın en fazla kırsal mahallelerden göç alan Eyyübiye ilçesinde okuma-yazma oranın düşük olması nedeniyle harekete geçen belediye, ilçede okuma-yazma kursları başlattı. Eyyübiye Belediyesi bünyesinde 15 Temmuz Gençlik Merkezi\'nde okuma- yazma kurslarına gelen çoğunluğu çocuklu 90 kadın, her gün 3 saat okuma- yazma dersi alıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçede okuma oranının çok düşük olduğunu söyledi. Şanlıurfa\'nın en büyük ilçesi olan Eyyübiye\'de eğitime ve ailelere önem verdiklerini bu yüzden değişik branşlarda kurslar açıklarını ifade eden Başkan Ekinci, \"Kız çocuğunun veya annenin okuma yazma bilmesi demek, bir ailenin eğitimli olması demektir. Aile eğitimliyse. toplum da eğitimli olur. Bu düşünceden hareket ederek, kadınlarımıza yönelik okuma- yazma kurslarını açtık. Şuna kadar bin kadınımız okuma- yazmayı öğrettik\" dedi.

EN ÇOK GÖÇ ALAN İLÇE

Eyyübiye\'nin taşra ve kırsaldan çok göç alan bir ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Mehmet Ekinci, \"İlçemizde üniversite mezunu sadece yüzde 3 görünüyor. Nüfusumuzun yüzde 60\'ı ise sadece ilkokul mezunudur. Bunun için çok ciddi çalışmalarda bulunarak, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bölgemizde okul konusunda çok ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Biz de Milli Eğitim\'e destek olmak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.

HASTA NUMARASINI OKUYAMADIĞI İÇİN OKUMAYA KARAR VERDİ

Merkezde eğitim alan 1 çocuk annesi Necla Güler (33), \"Biz buraya okuma yazmaya geldik. Ben 33 yaşındayım ilk harfimi burada öğrendim. Ben yokluktan okuyamadım. Bunun yanında annem, babam kız olduğum için beni okula göndermedi. O dönemlerde kızların okuması ayıp olduğu için ben okula gidemedim. Bugün okuma yazma kursuna geldiğim için çok heyecanlı ve mutluyum. Bu kursa katılmamın en büyük sebebi ise bir gün doktora gittim. Bana hasta numarasını verdiler. Bende o numarayı okuyamadığım için içeriye girdim görevli personel bana \'kör müsün?\' numaranı okusan demesi üzerine bu olay benim çok zoruma gitmişti. Artık okuma-yazmayı biliyorum\" diye konuştu.

Kursa katılan Fatma Sevka (34) da, \"Eskiden bu bölgemizde kız çocukları okutulmuyordu. Erken yaşta evlendiriliyordu. \'Haydi kızlar okula\' kampanyasının hayata geçmesiyle birlikte herkes kızını okutmaya başlattı. Ben okuyup avukat olmak isterdim. Çünkü kadınları savunmak isterdim. Artık kocalarımız da bilinçlendi. Kız çocuklarını okutmaya başladı\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Okuma-yazma kurslarına katılan kadınlar

- Öğretmen kadınlara okuma-yazmayı öğretmesi

- Kurslara katılan kadınlarla yapılan röp.

- Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci\'yle yapılan röp.

- İlçeden genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

=====================================================