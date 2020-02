DHA YURT BÜLTENİ-9

(ÖZEL)

1)FINDIK ÜRETİCİSİ TEDİRGİN

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kış mevsiminde havanın sıcak gitmesinin fındıkla ilgili olumlu bir gelişme olmadığını belirterek, üreticinin zirai don endişesiyle tedirgin olduğunu söyledi.

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, kış mevsiminde havanın sıcak olması nedeniyle Orta Karadeniz\'de fındık üreticisinin tedirgin olduğunu belirtti. Daha önceki yıllarda iki kez bölgede zirai don olduğunu, fındık rekoltesinin de çok önemli ölçüde azaldığını hatırlatan Arslan Soydan, zirai don ve fırtınaya karşı üreticilerin fındık bahçelerini Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası yaptırmasını istedi.

TARSİM başvurularının 10 Mart tarihinde sona ereceğini de ifade eden Arslan Soydan, \"Daha önce 2004 ve 2014 yıllarında bölgemizde ciddi zirai don oldu, fındık rekoltesi bu nedenle az çıktı. Bu sene özellikle son yılların en yüksek sıcak kış sezonunu geçiriyoruz. Bu fındıkla ilgili olumlu değil. Bazı fındık bahçelerinde yapraklar, tomurcuklar çıktı. Nisan ayının başına kadar her türlü olumsuz hava şartlarını yaşayabiliriz. İnşallah bu sezon kışın zirai don olayı olmaz. Fındığın harmana girene kadar ne olacağı belli olmaz. Yazında aşırı sıcak oluyor, fındık bundanda etkileniyor. Şuanki mevsim koşullarına bakarsak bu sezon sıkıntılı geçecek gibi. Fırtına ve zirai donla ilgili TARSİM tarım sigortası var. Üreticilerimiz bahçelerini sigorta yaptırabilirler. 10 Mart\'ta bu başvurular sona eriyor. Bu aynı zamanda zirai kredilerin ertelenmesinde de önemli\" dedi.Fındığı, serbest piyasa içinde olan sektör temsilcilerinin de yakından takip ettiğini vurgulayan Arslan Soydan, henüz serbest piyasada fındık fiyatının yükselmediğini, fiyatlarında TMO fiyatının altında devam ettiğini kaydetti. TMO bu sezon Giresun kalite fındığı 10.50 TL, levant kalite fındığı 10 TL\'den satın alırken, Ordu\'da serbest piyasada fındık fiyatları ise 8.50 TL ile 9 TL arasında değişiyor.

2)İZMİR MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU: 35 GÖZALTI

İZMİR merkezli 7 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın dönem hedefi olarak belirlediği \"Demokratik Özerklik\" stratejisi kapsamında devleti sözde baskı altına almayı hedefleyen çalışmalar yaptığı iddiasıyla aralarında HDP eski İzmir İl Başkanı Ahmet Cavit Uğur’un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Menderes, Torbalı ve Menemen ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Siirt, Bitlis, Diyarbakır ve Balıkesir\'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında HDP eski İzmir İl Başkanı Ahmet Cavit Uğur’un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütünün dönem hedefi olarak belirlediği ‘Demokratik özerklik stratejisi’, sözde ‘Devrimci Halk Savaşı’ kapsamında ‘Gerilla mücadelesi’, ‘Siyasal başkaldırı mücadelesi’ ve ‘Öz yönetim’ taktikleriyle uygulamaya çalıştığı ve devleti sözde baskı altına almayı hedefleyen KCK/TY ( Kürdistan Demokratik Konfedaralizmi/Türkiye Yürütmesi) içerisinde faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan gözaltılarla ilgili İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube binasında bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Çağdaş Topal, \"Toplumsal muhalefeti susturma ve etkisizleştirme operasyonları tüm hızıyla sürüyor. Dün sabah ev baskınları sonucu aralarında KESK MYK üyesi Elif Çuhadar ve HDP’li yöneticilerin de bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştır. Gözaltılara 2014 yılında İzmir’de yapılan bir panele katılmaları gerekçe gösterilmiştir. Emek ve barış mücadelesi yürütenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama operasyonları sindirme ve kriminalize etme amaçlıdır. Temel hak ve özgürlüklerin bu kadar pervasızca ayaklar altına alınmasını kabul etmiyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü dönemsel politikalar uğuruna ezilip geçilecek yok sayılacak olmayıp, yüzlerce yıllık mücadele ve ödenen bedellerle güvence altına alınmıştır. İktidar hukuku hiçe sayarak suç işlemektedir\" dedi. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağılırken, açıklamaya DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da katıldı.

3)ESKİŞEHİR\'DE TERMİK SANTRALE KARŞI TOPLANAN İMZALAR KASALARLA TAŞINDI

ESKİŞEHİR\'de yapılması planlanan termik santrale karşı toplanan 25 imza, sebze kasaları içerisine konularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Çevre ve Yaşam Platformu tarafından, Alpu Ovası\'na kurulmak istenen termik santrale karşı başlatılan kampanyada toplanan 25 bin imzanın bulunduğu dilekçe kağıtları, sebze kasalarına konularak midibüsle Ertuğrulgazi Mahallesi\'ndeki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önüne getirildi. Platform üyeleri, kasalardaki imzaları Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne teslim etti.

Çevre ve Yaşam Platformu üyesi, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy gazetecilere yaptığı açıklamada \" Eskişehirli kömürlü termik santrali istemiyor. Bunun bakanlık tarafından da anlaşılmasını istiyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne imzaların asıllarını getirdik ve teslim ediyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Cuma günü Ankara\'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nda bir toplantı var. Eskişehir\'den de çeşitli kurumlar katılacak. Biz imzaları oraya da götüreceğiz. Eskişehir\'de kömürlü termik santrale karşı imza kampanyasını sürdüreceğiz\" diye konuştu.

Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Başkanı Selim Kurnaz da \"bütün engellemelere karşı verilen 2 günlük süreçte bu imzaları topladık. İzin verilmiş olsaydı 200-250 bin imzayı bulacaktık\" dedi.

4)DEMİRCİ MEHMET EFE, NAZİLLİ\'DE ANILDI

KURTULUŞ Savaşı\'ndaki Kuva-yi Milliye önderlerinden Demirci Mehmet Efe, ölümünün 57\'nci yılında, Aydın\'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Demirci Mehmet Efe\'nin ölümünün 57\'nci yılı nedeniyle Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık ve torunları tarafından anma töreni düzenlendi. Törene yerel araştırmacı ve yazarlar Şahin Efe ve İbrahim Kiraz ile Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir ve gazeteciler katıldı. Eğriboyun Mezarlığı\'nda yapılacak ilk tören, havanın yağışlı olması nedeniyle Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, yerel yazarlar Şahin Efe ve İbrahim Kiraz, Demirci Mehmet Efe üzerine yaptıkları araştırmalardan elde ettikleri bilgileri, kahramanlıkları katılımcılarla paylaştı. Ardından Başkan Haluk Alıcık bir konuşma yaptı. Son olarak Demirci Mehmet Efe\'nin torunu Mehmet Dündar, dedesi için böyle bir anma etkinliği düzenlediği için Başkan Alıcık\'a teşekkür etti.

Yağmurun dinmesiyle, salondaki tören, Demirci Mehmet Efe\'nin Eğriboyun Mezarlığı\'ndaki mezarına çiçek bırakılmasıyla devam etti. Burada Yeni Sinan Camii imam hatibi Bilal Ekinci\'nin okuduğu duanın ardından Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet Parkı\'nda bulunan Demirci Mehmet Efe Heykeli önüne geçildi. Heykel önünde fotoğraf çekilmesinin ardından anma etkinliği sona erdi.

Çocukların atalarını, dedelerini unutmamaları gerektiğine vurgu yapan Başkan Alıcık, \"Türkiye Cumhuriyeti bir dünya savaşından çıkmış, düzenli ordu kalmamış. Her kafadan bir ses çıkıyor. Doğru dürüst hiçbir şey yokmuş. İşte bu dönemde Efelerimiz ortaya çıkmış. Aydın o yönden gerçekten çok şanslı. Nazilli\'de de Demirci Mehmet Efe gibi bir değerimiz var. Atatürk tarafından da Albaylık rütbesi verilmiş. Bu rütbe kolay kolay herkese verilmez. Bu kahramanlıklarla, yazdığı destanlarla oluyor. Düşmanı hem durdurmuşlar, hem de düzenli ordunun kurulmasında öncülük yapmışlar. Ruhları şad olsun. Bizim de bu değerlerimizi nesilden nesile unutturmadan yaşatmamız boynumuzun borcu. Çocuklarımız atalarını, dedelerini unutmamaları lazım\" dedi.

5)ATEŞLE ET PİŞİRME ŞOVU YANGIN SENSÖRLERİNİ ÇALIŞTIRDI

RUSYA\'nın başkenti Moskova\'daki bir et lokantasında Erdal Şef\'in, müşterilerin arasında eti pişirmek için yaptığı ateş şovu, yangın sensörlerinin çalışmasına neden oldu. Masalarında etlerini yiyen müşteriler, üzerlerine basınçlı su gelmesiyle panik halde kaçıştı.

Moskova\'daki bir et restoranında, çoğu Rus ve Brezilyalı iş adamları, 4 Şubat\'ta saat 15.20\'de müşteriler bir yandan keyifle yemeklerini yerken Erdal Şef, masaların arasına koyduğu servis sehpasında ateşle et pişirme şovu yaptı. Bazı müşteriler de bu şovu cep telefonlarıyla kaydetti. Özenle tabağa yerleştirdiği etleri, ızgaraya koymadan önce ateşi harlatan Erdal Şef, alevlerin bir metreyi geçmesi üzerine zor anlar yaşadı. Şefin yangın sensörlerinin altında yaptığı alevli şov, sensörleri çalıştırınca bu durum önce kendi bulunduğu bölgeye daha sonra da restoranın geneline yansıdı. Sensörler devreye girince müşterilerin üzerine tavandan basınçlı su fışkırdı. Masalar, tabaklar, müşterilerin kıyafetleri sırılsıklam oldu. Kimileri panik halinde hızla restoranı terk ederken kimileri de bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Müşterilerin yüzünden isin etkisiyle siyah suların aktığı görüldü. Erdal Şef, DHA\'ya yaptığı açıklamada bir müşterisinin doğum günü nedeniyle kendisinden özel bir şov istediğini belirterek, \"Ona unutamayacağı bir doğum günü yaşattım. 10 bin dolar hesap ödedi, 750 dolar da bahşiş aldım\" dedi.

6)ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ 3 GÜNDE BU HALE GETİRDİLER

DİYARBAKIR\'da, bir vatandaşın evinin önünde bulunan otomobilini çalan hırsızlar, 3 gün içerisinde aracı parçalayarak parçalarını sanayideki esnaflara satarken, saniyideki parçaların izinden yol çıkan polisler hırsızları tespit edip yakalarken, Mahkemeye çkarılan 2 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkezk Bağlar ilçesi Aziziye Mahallesinde yaşayan S.G.\'nin arabası evinin önüne park halindeyken 31 Ocak günü çalındı. S.G\'nin durumu polise bildirmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracın çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda, polis, çalıntı araca ait parçaların Seyrantepe 1\'nci Sanayi Sitesinde bir dükkanda bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı genişleten polis, araca ait diğer parçalarını ise, Seyrantepe 2\'inci sanayi sitesindeki başka bir iş yerinde buldu. Parçaların bulunduğu iş yerlerindeki kişilerle görüşen polis, araca parçalara ayırarak H.Y. ve C.A. olduğunu belirledi.

Polis, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelilerin Aziziye Mahallesindeki adreslerine operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çalıntı araca ait başka parçalar da bulundu. Parçaları muhafaza altına alan polis, metruk bir binada da yaptığı başka aramada ise yine çalınan otomobilin parçalarını buldu. S.G.\'nin otomobilini çaldıkları ve aracı 3 günde parçalayarak parçalarını sattıkları belirtilen H.Y. ve C.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7)MARKETTEN 10 BİN LİRALIK SİGARA ÇALIP BÜFEYE SATMIŞLAR

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde bir marketten çaldıkları 10 bin lira değerindeki sigarayı bir büfeye satan 3 hırsız ve büfe sahibi gözaltına alındı.

Önceki gece, Serdivan Bahçelievler Mahallesi\'nde bir markete giren 3 hırsız, raflardaki 10 bin lira değerindeki sigarayı çalıp kayıplara karıştı. Şüpheliler çaldıkları sigaraları Adapazarı\'ndaki bir büfeye sattı. İş yerindeki ve civardaki güvenlik kameralarını inceleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, hırsızlık zanlıları E.K., Ç.K. ve A.H. ile sigaraları satın alan büfeci U.D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sigaralar market sahibine teslim edilirken, 3 kişinin üzerinden çıkan 3 bin 500 liraya ise el konuldu. Büfeci U.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

8)EMANET MOTOSİKLETLE KAPKAÇ YAPTILAR

ANTALYA\'da İ.G. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan motosikletteki biri kadın iki kişi, yakalandı. Motosikletin kapkaç yapmak için emanet alındığı ortaya çıktı.

Olay, 4 Şubat günü saat 23.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi\'nde meydana geldi. İ.G adlı kadının cep telefonu, motosiklet üzerindeki biri kadın iki kişi tarafından çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden, şüphelilerin G.Y. (27) ile erkek arkadaşı Y.E.C. (19) olduğunu belirledi. İki şüpheli, operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalınan telefon ele geçirildi. İfade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, kendi kullandıkları motosiklet arıza yapınca bir arkadaşlarından emanet motosiklet aldıkları ortaya çıktı.

Haber; Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)