DHA YURT BÜLTENİ-9

ERDOĞAN: ORADAKİ DAĞLAR ALINMAYA BAŞLANDI ŞİMDİ AFRİN\'E DOĞRU İLERLİYORUZ AZ KALDI (EK)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis Kongresi\'nde konuştu.

\"7 BELEDİYESİNİN 4\'Ü KAYYUM TARAFINDAN YÖNETİLEN BİTLİS ASLA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR BİTLİS DEĞİLDİR\"

Erdoğan, \"Toplam 7 belediyesinin 4\'ü kayyum tarafından yönetilen bir Bitlis asla bizim görmek istediğimiz bir Bitlis değildir. Bunun için 2019 Mart\'ında 7\'de 7 haberi bekliyorum\" dedi.

\"ÜLKEMİZE KURULAN TÜM KUMPASLARI, SAHİPLERİNİN BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ\"

Erdoğan, \"Ülkemize kurulan tüm kumpasları, sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Millet olmak öyle kolay değildir. Köklü bir ortak geçmişiniz ortak idealleriniz, değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Sadece sıradan bir topluluk olarak kalırsınız. Biz milletiz\" dedi.

\"BU ÜLKEDE NE HESAP UZMANI KEMAL\'LER, NE MUHASEBECİ KENAN\'LAR EKSİK OLUR\"

Erdoğan, \"Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor. Mücadele amansız olunca size karşı beslenen husumet de ona göre sertleşiyor. Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. Ülkemiz içinden birileri de fırsat bulduklarında her yerde ve her zaman adeta bizimle savaşıyor. Milletimiz sadece devletine savaş açanları görmekle kalmıyor onların arkasında kimlerin durduğunu da iyi biliyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemal\'ler, ne muhasebeci Kenan\'lar eksik olur. Unutmayın aynı zamanda bu ülkeye daima damgasını Sultan Alparslanlar, Ertuğrul Gaziler … dün Fırat Kalkanı bugün Zeytin Dalı Operasyonu\'nu yürüten aslanlarımız, Mehmetlerimiz var\" diye konuştu.

\"14\'NCÜ GÜN. ASLANLARIN SAHAYA ÇIKTIĞI YERDE ÇAKALLARA KUYRUĞUNU KISTIRIP KAÇMAK DÜŞER\"

Erdoğan, \"14\'ncü gün. Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz. 825 terörist etkisiz hale getirildi. Bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur. Bu millete yürek ve bilek gerektiren meselede kimse geri adım attıramaz\" ifadelerini kullandı.

\"BAY KEMAL YİĞİTSEN AÇIKLA\"

Erdoğan, \"Türkiye\'de sözde bir anamuhalefet var, biri çıkıp diyor ki, \'PYD bir terör örgütü değildir.\' Senin zaten PKK\'dan ne ayrılığın var ki. \'PKK için terör örgütü değildir\' diyorlar. Çünkü onlar terör örgütünün verdiği destekle girdiler. Yoksa demokratik yollardan değil. Bitlis\'teki bütün ilçelerimizi, köylerimizi tehdit ederek aldıkları oylar ile gelip girdiler fakat, şunu unutmayın; korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bakıyorsunuz, bir başka milletvekili çıkıyor Türkiye\'nin Afrin\'e girişini işgal olarak ifade ediyor. Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum; Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclis\'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin. Ak Parti\'nin böyle bir derdi yok. Ak Parti, aka ak, karaya kara diyen bir partidir\" diye konuştu.

\"KİMSE GÜCENMESİN, KIRILMASIN. BİZ BEŞER PLANINDA BİRİLERİNDEN YARDIM İSTEMEYİZ\"

Erdoğan, \"Sizden istediğimiz, bize kula kul olmak yakışmaz. Kimse gücenmesin, kırılmasın. Biz beşer planında birilerinden yardım istemeyiz. Onlardan güç kuvvet istemeyiz. Bize Allah\'ımız yeter. Yolculuğumuza da böyle devam edeceğiz. Gerek bölgemizde, gerek dünyada küresel bir güç olarak Türkiye şu anda yükseliyor. Bunu tüm alanlarda gerçekleştirmek zorundayız. Tek çiçekle bahar gelmeyeceği gibi tek kanatla da uçmak mümkün değildir. Ülkemizi her alanda elde edeceğimiz başarılar ile çiçek bahçesine döndürmekle kararlıyız. Kendi dönemimizde de akla hayale gelmeyecek kumpaslar ile oyunlar ile bizi aynı tuzağa sürüklemeye çalıştılar. Vesayetin gücünü kırdığımız noktada toplumsal kaos çıkartmak için sokağı tahrik ettiler amaçlarına ulaşamadılar\" ifadelerini kullandı.

\"ESKİ ALIŞKANLARI GEREĞİ EKONOMİYİ DE BİR SİLAH GİBİ KULLANARAK ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞTILAR\"

Erdoğan, \"FETÖ ihanet çetesini kullanarak yargıdan, emniyete, orduya kadar her alanda darbe teşebbüsleri ile önümüzü kemsek istediler. Bölücü terör örgütünü hem içeride hem dışarıda büyütüp, şımartıp üzerimize saldılar. Eski alışkanları gereği ekonomiyi de bir silah gibi kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar. Biz ise yapılan her saldırıya hedeflerimiz ve gayretimiz sürekli yükselterek cevap verdik. Onlar milletimizi bölmeye çalıştılar. Biz birliğimizi, beraberliğimizi daima güçlü kıldık\" açıklamasında bulundu.

\"BU AB NE MENEM BİR KURULUŞTUR?\"

Erdoğan, \"Çok enteresandır Avrupa Birliği Parlamentosu toplantısında bir grup milletvekilleri parlamenterler boyunlarına paçavralar bağlamışlar. Bu AB ne menem bir kuruluştur? Bir taraftan PKK\'yı terör örgütü olarak tanıyacaksın diğer taraftan terör örgütünün paçavralarını boynuna takıp parlamentoya girenlere buyur diyeceksin. Bu nasıl bir anlayış, birliktir? Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? Türkiye\'den sesler yükselince \'Türkiye niye bu kadar saldırıyor\' deniliyor. Biz saldırmıyoruz sadece uyarıyoruz. Asıl saldıran varsa o da sizsiniz. Bugüne kadar Avrupa\'da terör örgütünü besleyen, ayakta tutan ülkeler var. Biz de şimdi sizleri uyarıyoruz; bak bunları uyarmadan eğer siz kenara köşeye sıkıştırmazsanız bilesiniz ki Türkiye sizi uyarmaya devam edecektir. Siz terör örgütleri ile ele le kola olduğunuz sürece bilesiniz ki biz sizi uyarmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"AFRİN\'DE KULLANILAN SİLAHLARIN YÜZDE 60,70\'İ YERLİ BAY KEMAL\"

Erdoğan, \"Afrin\'de kullanılan silahların yüzde 60,70\'i yerli bay Kemal. Yıllarca şu Amerika bize insansız hava aracı vermedi. Bizzat kendileri ile görüştüğümde \'kongreden izin çıkarsa\' dedi. Kongreden izin çıkmadı. Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi insansız hava araçların silahlısını da silahsızını da yapıyoruz. Şu anda bizim silahlı insansız hava araçları ile Burseya Dağı\'nı da vuruyoruz vuracağız. Bu ülke toplu iğne yapamıyordu nereden nereye\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

BİTLİS-DHA

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2)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ABD, PYD VE YPG\'YE VERDİĞİ DESTEĞİ KESMELİDİR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'nin Hamas lideri İsmail Haniye\'yi terör örgütü listesine almasını değerlendirerek, \"ABD terör konusunda bu kadar hassas ise öncelikle PYD ve YPG\'ye verdiği desteği kesmelidir. Bu karar terör konusunda ABD\'nin çifte standardının başka bir yönüdür\" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Antalya\'da Belek bölgesindeki bir otel basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin soruları öncesi iki mevkidaş, Türkiye\'nin Filistin\'e verdiği 3,5 milyon dolarlık hibe antlaşmasını imzaladı. İmzanın ardından iki bakan, açıklamalarda bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinlilerin acısını ve davalarını kendi davaları gibi gördüklerini söyledi. Filistin davasını yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, ABD\'nin, Kudüs\'ün statüsünün değiştirilmesine yönelik kararının yanlış bir adım olarak yorumladı.

\'ABD ADİLLİĞİNİ YENİDEN KANITLAMALI\'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu\'nun Kudüs\'e yönelik aldığı kararın, ABD\'nin aldığı kararın sorumsuz ve adaletsiz olduğunu kanıtladığını belirten Çavuşoğlu, \"Bağımsız Filistin devletinin tanınması için çaba sarf edeceğiz. Filistin üzerindeki kısıtlama ve zulmün sona ermesi için çabalayacağız. İllegal yerleşimler devam ediyor. Filistin toprakları zorla alınmakta ve çalınmaktadır. Bu haksızlığı durdurmalıyız. ABD gibi bir ülkenin İsrail ve Filistin arasında aracı olması için dürüst ve adil olmasını tekrar kanıtlaması lazım. ABD\'nin, Kudüs konusunda attığı adımlarla bu adilliğini kaybettiğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI VATİKAN\'A GİDECEK

Bakan Çavuşoğlu, Vatikan\'daki dini lider Papa\'nın Filistin konusundaki söylemleri için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın Roma\'ya gideceklerini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Vatikan\'ı ziyaret ederek Filistin tavrından dolayı Papa\'ya teşekkür edeceğini kaydetti.

\'GRUPLAR ARASINDAKİ AYRILIKLARI ÇÖZERSEK ZAFERLE AYRILIRIZ\'

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise ülkesindeki gruplar arasında yaşanan görüş ayrılıklarının çözülmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu konuda azimli olduklarını belirten Maliki, \"Bu mesele bizim için önceliklidir. Filistin için komplolar devam ediyor. Birlikteliği sağlarsak zaferle ayrılacağız\" dedi.

\'HANİYE KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR\'

ABD\'nin mültecilere yönelik yardımı keserek Filistin\'i zor durumda bırakmak istediğini dile getiren Maliki, bu konunun çözülmesi için Türkiye ile yakından çalışacaklarını aktardı. ABD\'nin Hamas\'ın lideri İsmail Haniye\'yi terör örgütü listesine almasını da değerlendiren Maliki, kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu söyledi.

\'ABD, PYD ve YPG\'YE VERDİĞİ DESTEĞİ KESMELİDİR\'

Bakan Çavuşoğlu da Haniye\'nin söz konusu listeye alınması zamanlamasının manidar olduğunu söyledi. Filistin\'de birlikteliğin sağlandığı bir dönemde bu kararın alındığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, \"Hamas\'ın siyasi büro şefi bu listeye alınıyor. Hamas 2005 yılından beri seçimlere katılmıştır. O günden bu yana siyasi zeminde hareket etmiştir. O seçim de AGİT tarafından gözlenen ve demokratik bir seçim olarak kayda geçmiştir. ABD terör konusunda bu kadar hassas ise öncelikle PYD ve YPG\'ye verdiği desteği kesmelidir. Bu karar terör konusunda ABD\'nin çifte standardının başka bir yönüdür\" dedi.

\'MEHMETÇİK VE ÖSO SİVİLLER KONUSUNDA HERKESTEN DAHA FAZLA HASSAS\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı operasyonuna direkt karşı çıkamayanlar ve terör örgütüne sempatisi olanların başka yollarla operasyona karşı çıkmaya çalıştığını da söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Siviller hedef alınıyor gibi yanlış bilgilerle operasyona karşı olduğunu bildirmeye çalışıyorlar. Rejim, İdlib\'de ihlallerde bulunuyor ama sesleri çıkmıyor. Terör örgütü, önce rejimin öldürdüğü, hatta Türkiye\'de kendi öldürdüklerinin fotoğraflarını paylaşarak kara propaganda yapmaya çalıştı. Ama bizim gerçekleri göstermemizle bu propagandan vazgeçmeye başladılar. Fırat Kalkanı operasyonu ile 2 bin kilometrekarelik alanı DEAŞ\'ten temizledik. Bu operasyon süresince sivillere uyarıda bulunmayanların Afrin operasyonu sırasında sivilleri hatırlatması son derece ilginç. Hem Mehmetçik hem de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), siviller konusunda herkesten daha fazla hassas.\"

Görüntü Dökümü

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Bakan Çavuşoğlu ve Maliki\'nin gelişi

Protokolün imzalanması

Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

Bakanların ayrılması

349 MB ///03.11

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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3)DENİZ ÇEKİLİNCE BALIKÇI TEKNELERİ KARAYA OTURDU

İZMİR\'in Çeşme ilçesinde deniz yaklaşık 12 metre çekilirken, sahildeki bazı tekneler karaya oturdu. Çeşme\'nin Şifne Mahallesi\'ndeki Mercan Koyu\'nda deniz, kıyıdan 12 metre civarında çekildi. Denizin çekilmesiyle birlikte kıyıda kum adacıkları oluştu. Kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi de karaya oturdu. Mercan Koyu balıkçılarından Edip Özkök, \"Bu aylarda deniz çekilmesi daha önce de yaşanıyordu. Ancak bu sefer biraz kadar oldu. Ben 40 yıldır burada yaşıyorum. Gelgit mi ya da fırtınalardan mı kaynaklanıyor bilemiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Deniç çekilmesinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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YEŞİLÇAM\'IN \'BİTİRİM ZEKİ\'Sİ HAYATA VEDA ETTİ (EK)

4)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hastaneden cenazesi alınan Zeki Keskin içen öğlen namazı sonrası Ulu Cami\'de kılınan cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Davut Gül, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Keskin\'in kardeşi Abdurrahman Keskin, yakınları ve çok sayıda Sivaslı katıldı. Cenaze namazı sonrası Bitirim Zeki\'nin kız kardeşi Adile Yüksektepe \'Nereye gidiyorsun gardaş\' diyerek göz yaşı döktü. Keskin\'in cenazesi defnedilmek üzere Aylı köyüne götürüldü. 90 santimetre boyundaki Keskin, son yolculuğuna 2 metrelik tabut içerisinde uğurlandı. Sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Şehrin idarecileri başta olmak üzere, sevenleri sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulunarak üzüntülerini dile getirdi.

\"GİDERKEN HELALLİK İSTEDİ\"

Sirer Caddesi üzerinde bulunan ve ömrünün büyük bölümünü geçirdiği iki metrekarelik büfesini yatak odası ve mutfak olarak da kullanan Keskin\'in dükkanına \"Bitirim Zeki vefat etmiştir\" yazısı asıldı. Bitirim Zeki\'nin bitişiğinde esnaflık yapan Mustafa Çiftçi kendisiyle 13-14 yıldır komşu olduğunu söyledi. Çiftçi \"13-14 senedir komşuydum. İyi bir insandı, şen biriydi, kimseyi incitmezdi, işinde gücünde sakin bir insandı. Hayattan zevk alan, şehrin renkli simasıydı. Meydana ismi verildiği için çok sevinmişti. Bu sene kendisini iyi hissetmiyordu, hasta olduğunu biliyordu. Her sene kışın köye gidip yazın geliyordu. Her sene gittiği gibi değil bu sene tek tek komşularıyla konuştu helallik istedi. Bu sene iyi değilim, hastayım diyordu. Yürümede zorluk yaşıyordu. Eskisi gibi değildi. Biz yardım ediyorduk. İlaç içmeyi pek sevmiyordu. Doktorun verdiği ilaçları da kullanmak istemezdi\" dedi.

Bitirim Zeki\'yi 40 yıldır tanıdığını söyleyen başka esnaf Turan Doğruyol ise \"Hem dükkan komşumuz hem de eskiden de tanıyordum. Şehrimizin güzel insanıydı, değerli bir arkadaşımızdı. Biz ondan ağrıyıp incinmedik, inşallah o da bizden incinmemiştir. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Böyle insanları sevmek, saymak, yaşatmak lazım. Köye giderken bizden helallik alıp öyle gitmişti\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Camedin görüntüler

-Helallik alınıp cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülüşü

-Yakınlarının üzüntüsü

-Büfesinin görüntüsü

-Komşu esnaflarının konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)