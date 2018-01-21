DHA YURT BÜLTENİ-9 

Reyhanlı\'da 1 Suriyeli öldü, 32 kişi yaralandı

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, roketli saldırada Suriyeli 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2\'si ağır 32 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. Başkan Şanverdi, yaralıların Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedaviye alındığı söyledi. Reyhanlı sakinleri olaya büyük tepki gösterdi.

TSK\'DAN YENİ AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, \'Zeytin Dalı Harekâtı7 20 Ocak 2018 saat 17:00\'de başlatılmıştır. arekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı esnasında tespit edilen terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 32 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR (CANLI YAYIN)

Haber-Kamera: HATAY(DHA)

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Uçaklar havadan, ÖSO karadan vuruyor

TÜRKİYE’nin başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD’ye ait bölgeler bugün de savaş uçakları tarafından bombalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından havadan harekat düzenlenen bölgeler, karadan da ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) güçleri tarafından ateş altına alınıyor.

Son günlerde gözlerin çevrili olduğu Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik operasyon dün akşam saatlerinde TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile başladı. Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilk etapta PYD’nin Afrin ve çevresindeki bölgelerinde bulunan 100\'ün üzerinde mevzi, karargah ve deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatı ardından gece saatlerinde Afrin ve çevresindeki bölgelerden Azez’e yönelik çok sayıda havan saldırısı düzenlendi. Saldırıları sınır hattında konuşlu olan ÖSO güçleri ağır silahlarla, Türkiye sınırındaki birlikler ise Fırtına obüsleri ile karşılık vererek püskürttü.

ÖĞLE SAATLERİNDE UÇAKLAR YİNE VURDU

Sabah saatlerinden itibaren Afrin’e en yakın noktada bulunan Suriye’nin Azez kentinde hareketlilik başlandı. Kentte bulunan ÖSO grupları, kontrol noktalarında eli silahlı olarak Afrin ve çevresindeki bölgeleri takip etmeye başladı. Öğle saatlerinde Türk savaş uçakları Afrin’in çevresinde bulunan PYD denetimindeki Maranez, Ayn Dakka ve Minnag bölgelerini yeniden ateş altına alındı. Türk savaş uçaklarının bombaladığı bölgelerden yükselen dumanlar Azez’den de net şekilde görüldü. Azez sınırında kontrol noktalarında bekleyişini sürdüren ÖSO güçleri de hava harekatı ardından bazı noktalardan PYD’lilerin yaptığı taciz ateşlerine ağır silahlarla anında karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan KIRMIZITAŞ- İrfan SAPMAZ/AZEZ (Suriye), (DHA)-

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Gençler konvoy oluşturup askere destek verdi

Suriye sınırındaki Kilis\'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelen bir grup genç, konvoy oluşturdu. Kalabalık genç gurubu, sloganlarla \'Zeytin Dalı\' harekatına katılan askerlere destek verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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Bakan Tüfenkci: Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturtmayız

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin \"Asla ve asla, sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız\" dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya\'nın Doğanşehir ilçesine ilk kez doğal gaz verilmesi dolayısıyla belediye önünde düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine başarılar diledi. Güvenlik güçlerinin, görevlerini başarılı şekilde tamamlamasını dileyen Tüfenkci, \"Güvenlik güçlerimiz, inşallah kısa zamanda, o bölgeyi terör örgütlerinden kurtararak, ülkemize ve milletimize yönelik tehditleri bertaraf edip, yurda dönerler\" diye konuştu.

Darbe girişiminin ardından terörle mücadele çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, şunları söyledi: \"15 Temmuz\'dan sonra \'Terör örgütlerinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında inlerine gireceğiz, takip edeceğiz, onlara hayat hakkı tanımayacağız\' dedik. Yurt içinde nasıl inlerine girdiysek nasıl hem şehirde hem kırsalda sonuna kadar mücadele ediyorsak onların hareket kabiliyetlerini sıfırlıyorsak yurt dışında da aynı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Asla ve asla, sınırlarımızın dibinde bir terör koridoru oluşturtmayız. Kim ne derse desin önemli olan, bizim ne dediğimiz. Cumhurbaşkanı\'mız da ne dediğimizi her fırsatta vurguluyor ve gereği de yapılıyor ve yapılmaya da inşallah devam edecek. Dolayısıyla biz, Türkiye\'de istikrar ve huzur noktasında, istikbalimizi ve istiklalimizi garanti altına alabilmek adına, hem huzur operasyonlarına devam edeceğiz hem de birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, 2023 hedeflerine emin adımlarla gideceğiz.\"

\'PKK\'NIN, PYD\'NİN YANINDA OLMANIZ SİZLERE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ\'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Ak Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları\'nın 5\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Sabancı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kongreye; Bakan Tüfenkci\'nin yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \'Zeytin Dalı\' harekatını değerlendirdi. Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

\"Baktığımız zaman biz 15 Temmuz\'dan sonra, o hain darbe girişiminden sonra özellikle hem kırsalda, hem şehirde bütün terör örgütleri yok olana kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla onların inlerine giriyoruz, girmeye de devam ediyoruz. Hem yurt içinde, hem yurtdışında. Asla ama asla sınırlarımızın dibinde de bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmedik. Allahın izniyle bundan sonrada müsaade etmeyeceğiz. Kim ne derse desin önemli olan Türkiye\'nin dediği, önemli olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın demesidir. Çıkmışlar Mehmetçiğin Afrin operasyonuna karşı halkı sokağa çağıyorlar. Bırakın halkı sokağa çağırmayı, siz terör örgütlerinin yanında olacağınıza, milletin yanında olun, halkın yanında olun, Türkiye\'nin yanında olun. Gidip PKK\'nın, PYD\'nin yanında olmanız sizlere bir şey kazandırmaz. Ne sizlere, nede siyaset yaptığınız kuruma bir şey katmaz. Onun için bizler bugüne kadar halkın yanında olduk, halkla beraber yürüdük, halkla beraber seçimlere gittik ve halk bizi iktidara getirdi. Biz Türkiye\'yi kalkındırma yolunda, Türkiye\'yi geliştirme yolunda sizlerden aldığımız destekle, milletten aldığımız destekle yolumuza Allahın izniyle devam edeceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Bülent Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Karnesini aldığı gün, sobadan zehirlenerek öldü



KIRIKKALE\'de özel bir merkezde eğitim gören ve karnesini aldığı gün köydeki evine giden zihinsel engelli Esra Güleç, aynı akşam sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde eğitim gören Esra Güleç (16) ve bir terzinin yanında çalışan ablası, Emine Güleç (19), Kırıkkale’de ağabeylerinin evinde kalıyorlardı. Okulların yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle abla Emine Güç, çalıştığı işyerinden izin alarak zihinsel engelli kız kardeşini de alarak yarıyıl tatili nedeniyle ailesinin oturduğu Kırıkkale\'nin merkeze bağlı Çullu Köyü\'ne götürdü. Köyde oturan anne Yasemin Güleç, üşümemeleri için uzun süre görmediği kızlarının kalacakları odaya soba kurarak yaktı.

Anne Yasemin ve baba Ali Güleç, sabah kahvaltı için uyandırmaya çalıştıkları kızlarının tepki vermemesi üzerine, durumu 112 Acil Servisini arayarak bildirdi. Köye gelen sağlık ekipleri zihinsel engelli Esra Güleç\'in sobadan çıkan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek öldüğünü belirlerken hayati tehlikesi bulunan Emine Güleç\'i Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Emine Güleç, tedavisi için Ankara’ya gönderildi.

Bu arada karne günü heyecanını ailesiyle birlikte yaşayamadan hayata veda eden Esra Güleç’in Ankara Adli Tıp Kurumundan alınacak cenazesi ikindide kılınacak namaz ardından köyünde toprağa verilecek.

SOBADAN ZEHİRLENEN ESRA\'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kırıkkale\'nin merkeze bağlı Çullu Köyü\'nde karnesini aldığı gün sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli 16 yaşındaki Esra Güleç\'in cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Esra Güleç için Çullu Köyü\'nde düzenlenen cenaze namazına katılan ailesi, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve köy halkı gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde sınıf öğretmeni Melek Yıldız, Esra\'nın başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, \"Her zaman takdir ederdik. Yerinde duramazdı. Hareketliliği ile sınıfımızın maskotuydu. Derslerinde en küçük bir sıkıntı yoktu. Ölümü bizleri son derece üzdü\" dedi.

Esra Güleç, Çullu Köyü Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çullu köyü camiinden detay görüntüler

Baba ve abinin cenaze başında taziyeleri kabul edişleri

Cenaze namazından görüntüler

MezarlıĞa götürülüşü

Sınıf öğretmeni Melek Yıldız’ın konuşması

Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA)

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Nevşehir’de Venedik sirki gösteri yaptı

NEVŞEHİR’de gösterilerini sürdüren Venedik sirki, şovlarıyla nefesleri kesiyor.

Nevşehir’de bir AVM’de düzenlenen Venedik sirki yaptığı Akrobasi gösterileri nefesleri kesti.

Okulların sömestri tatili nedeniyle Nevşehir’de bir AVM’de gösteri yapan Venedik sirki Nevşehir’e sadece Rusya’dan getirilen Piton yılanı ve Hindistan’dan gelen papağan,Palyaço,jönklör,Sihirbaz Küp,Denge,Pramit ,ip, Çember Şow gösterileri yaptılar.

Piton yılanın ile çocuklar ve büyükler ellerine ve omuzlarına alarak fotoğraf çektirdiler. AVM Genel müdürü Göktürk Özhanöİlk organizasyonu yaptık sonrasında Nevşehir’den gelen yoğun talepler üzerine ikincisini yapma kararı aldık.Bunu yaparken 15 Tatili baz aldık. Karne heyecanını artırmak için hediye verdik güzel bir organizasyon herkesi bekliyoruz ödedi.

Görüntü Dökümü

-Piton yılanı vatandaşların ellerinde ve omuzlarında fotoğraf çektirmelerinden genel detay

-Yaşlı bir kadın omuzunda yılan ile poz verirken yılandan korkmadığını söylemesi

-Bir gazetecinin yılanı alıp Ak Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligidere yaklaşması ve vekilin yılandan uzak durması

-Sirk gösterisinden genel ve detay görüntü

-Sirki izlemeye gelen çocuklar ile röportaj

:Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

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