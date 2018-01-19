DHA YURT BÜLTENİ-9 

Zonguldak\'ta fırtına kıyılarda hasara yol açtı (2)

EREĞLİ\'DE KURU YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri fırtınadan zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, fırtına nedeniyle emniyet, belediye, AFAD gibi bütün ekiplerin geceden itibaren çalışmalara başladığını söyledi. Hasar tespit çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karakaya, \"İlçemizde sahil kesimde fırtına nedeniyle hasarlar oluştu. Limanda ve iş yerlerinde, parkımızda zarar var. Ekipler çalışıyor. Fırtına ve dalga yüksekliğinin artması sonucu yolumuzu tek yönlü olarak kapatmak zorunda kaldık. 2 gün içerisinde hayat normale döner. Biz bu afete önlem olarak orada bir proje geliştiriyoruz. Yakın tarihte o projede hayata geçecek. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz\" dedi.

EREĞLİ\'DE GECENİN HASARI BÜYÜK

Ereğli\'de de etkili olan fırtına sonucu oluşan dev dalgaların sahil kesiminde verdiği zarar sabah ortaya çıktı. Fırtına nedeniyle boyu 15 metreyi bulan dalgalar, sahildeki iş yerlerini kullanamaz hale getirdi. Gece boyu balıkçı barınaklarında teknelerini kurtaramaya çalışan balıkçılar, gün ağırınca fırtınanın etkisini daha da çok gördü. Limandaki balıkçı barınakları ve teknelerin çoğunun kullanılamaz halde olduğu görüldü.

GEMİ İKİYE BÖLÜNDÜ

İzmir\'den Rusya\'ya gittiği öğrenilen Komor bandıralı, \'Berra G. Moroni\' isimli kuru yük gemisi, Ereğli açıklarında fırtına nedeniyle sürüklendi. Gemi, dalgaların etkisiyle tersaneler bölgesinde karaya oturdu. Gemideki 12 personel, Ereğli Belediyesi itfaiye ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu tahliye edildi. Karaya vuran geminin ortadan bölündüğü görüldü. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, 5 Azerbaycanlı, 3 Gürcistanlı, 1 Ukraynalı ve 3 Türk olmak üzere 12 personelin gemiden tahliye edildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-Sahilden detaylar

-Kuru yük gemisi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ERĞELİ(Zonguldak),(DHA)

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Komutandan Şırnaklı öğrenicilere mesaj: Barış bu topraklarla sizinle beraber inşallah gelecek

ŞIRNAK\'ta düzenelen karne dağıtım törenine katılan 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında, hep beraber el birliğiyle bu ülkeyi kalkındıracaklarını belirterek, \"Şırnak\'ın geleceğinden bizler çok ümitliyiz. Sizler sayesinde. Sizler okuyacaksınız. Barış bu topraklarla sizinle beraber inşallah gelecek. Çok güzel günler hepimizin olacak\" dedi.

Eğitim ve öğretimde yarı yıl tatilinin başlaması nedeniye Şırnak merkez ve ilçelerde okuyan 153 bin 440 öğrenci karnelerini aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce kent merkezindeki Tümgeneral Ömer Keçecigil İlk ve Orta Okulu\'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz katıldı.

\'HENDEK OPERASYONLARINDA 80 OKUL TAHRİP EDİLDİ\'

Karne dağıtım töreninde öğrencilerle bir ara gelen Vali Aktaş, geçtiğimiz yıl PKK\'lıların Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde kazdığı hendeklerin ardından güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10 okulun tamamen yıkıldığını, 70 okulun ise tahrip edildiğini ifade ederek, bu okulların eğitim ve öğretime açıldığını, 80 yeni okulun yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Aktaş, \"Bugün birinci yarıyıl tatilini başlatmış olduk. Şırnak ilimizde 631 okulda yaklaşık 153 bin öğrencimiz eğitim öğretim görmekte. Bu okullarımızda 7 bine yakın öğretmenimiz görev yapmakta. Çukur ve hendek terörünün oluşturduğu olumsuzlukları ki bu nokta da 10 okulumuz tamamen yıkılmıştı. 70\'e yakın okulumuzda büyük oranda hasar görmüştü. Yıkılan okullarımızın yerine daha fazlasını hemen yapmaya başladık. Bunun yanında hasar gören 70\'e yakın okulumuzu da hızlıca tamir ederek eğitim öğretim döneminin başında hizmete sunmuştuk. Bugün itibariyle kısmen öğretmen eksiğimizin dışında eğitim öğretim anlamında çok büyük sıkıntı yaşamıyoruz. Tabi bir kısım okulumuzda ikili eğitim yapıyoruz ama bu ikili eğitimi ortadan kaldırmak içinde çok sayıda okulun inşaatını yapıyoruz. Bugün itibari ile yaklaşık 80 okul ve eğitim biriminin inşaatı devam etmektedir. Ayrıca 2018-2019 eğitim döneminde de yapacağımız çok sayıda okul olacak. İnşallah en fazla 2 yıla kadar Şırnak\'ta ikili eğitimi bitireceğiz. Bizim her şeyden önce birinci amacımız bizim çocuklarımızın yavrularımızın iyi bir eğitim alarak, çağın gerektirdiği şartlarda çok iyi bir eğitim alarak geleceğe hazır olmalarıdır. Bilgi ile beceri ile donanımlı bir şekilde üreten çalışan ailesine, ülkesine, milletine, vatanına ve insanlığa hizmet eden nesiller yetiştirmek istiyoruz. Ve bu noktada büyük bir kadroya ve büyük bir enerjiye sahibiz. Bundan sonra yapacağımız yatırımlarla çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacağız\" dedi.

\'ÇOK GÜZEL GÜNLER HEPİMİZİN OLACAK\'

23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı da, öğrencilere hitaben yatıptığı konuşmasında, \"Sizler sayesinde Şırnak\'ın geleceğinden bizler çok ümitliyiz. Sizler okuyacaksınız. Barış bu topraklarla sizinle beraber inşallah gelecek. Çok güzel günler hepimizin olacak. Hepimiz gayret edeceğiz, çalışacağız. Okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz. Memleketimize vatanımıza inşallah hayırlı birer vatan evladı olacağız. Hep beraber bu ülkeyi el birliği ile kalkındıracağız. Gelecek sizin, güç sizin. Hepinizin gözlerinden görüyoruz ki o yürekte var sizde. O güçte var o azimde var. İnşallah sizlerle beraber bu topraklar çok güzel günlere, aydınlık günlere kavuşacak. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz birer birer bir pırlantasınız. İnşallah burayı ve bu çevreyi aydınlatacaksınız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Öğrencilere karnelerinin verilmesi

-Vali Aktaş\'ın konuşması

-Tümgeneral Tarakçı\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -

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Karne gününde narkotik uygulaması

KARS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatiline giren öğrencileri uyuşturucu tacirlerinden korumak için okul önlerinde ve çevrelerinde uygulama yaptı.

Uygulamada şüpheli görülen kişiler durdurularak üst araması yapılırken, okul çevrelerinde yer alan parklar ve metruk binalar tek tek kontrol edildi. Ekipler okul önlerinde yaptığı uygulamada öğrencilerin karnelerine bakarak, başarılarının devamını diledi.

Narkotik polisi okul önlerinin yanı sıra çevrelerinde yer alan internet kafeleri ve oyun alanlarını inceledi. Narkotik polisler parklarda bekleyen şüphelileri tek tek aradı. Ekipler, öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekipleri ve kalabalık öğrenci gurupları detay

-Polis ekipleri ile öğrenciler arasındaki sohbetler

-Polislerin öğrencilerin kimlik ve karnelerine bakma görüntüsü

-Şüphelenilen şahıslar üzerinde yapılan arama görüntüleri

-İnternet kafede yapılan kontroller

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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