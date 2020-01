DHA YURT BÜLTENİ-9 

Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

İZMİR Adliyesine 5 Ocak 2017 tarihinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını engellediği sırada şehit olan polis memuru Fethi Sekin, şehit edilişinin yıl dönümünde Elazığ\'ın Baskil ilçesindeki Doğancık köyünde bulanan mezarı başında anıldı. Anma töreninde kohuşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, \"Bu topraklar için çok can verdik, çok kan akıttık. Bu toprakları biz adeta kanımız ile yoğurduk, vatan haline getirdik. Onun için bu coğrafya çok değerlidir. Bu coğrafyanın temsil ettiği değerler bizim için çok mukaddestir\"dedi.

Şehit polis memuru Fethi Sekin Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programına, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin\'in kardeşi Ahmet Sekin ve vatandaşlar katıldı. Anma programı öncesi şehit polis Fethi Sekin\'in mezarına Vali Kaldırım, Kolordu Komutanı Erbaş ve şehit kardeşi Sekin tarafından çiçek bırakıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programında daha sonra Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etti. Anma töreninde konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, bugün vatanı ve milleti uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak kendini feda eden, ecdadının değerlerini yaşatmak, milli, manevi ve kutsal değer olan bayrak ve vatanı korumak için canını feda eden Fethi Sekin\'i anmak için toplandıklarını söyledi. Vatanına ve özüne bağlı bir millet olduklarını dile getiren Vali Kaldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Yeryüzünde her zaman şeref ile yad edilmiş, üstlendiği görevi şeref ile yerine getirmiş ve bunu bayraklaştırmış, ayrıca bunu halen devam ettiren bir milletiz. İnsanlığa değer götüren, bütün ezilmişlere ve mağdurlara yardım eli uzatan, insanı insan gibi değerlendiren bir milletiz. Bizim farkımız burdan geliyor. Bu topraklar için çok can verdik, çok kan akıttık. Bu toprakları biz adeta kanımız ile yoğurduk, vatan haline getirdik. Onun için bu coğrafya çok değerlidir. Bu coğrafyanın temsil ettiği değerler bizim için çok mukaddestir. Teröristler ile kurşunu bitene kadar mücadele eden şehidimizi Mus\'ab bin Umeyr\'den ayrı görmüyorum. Çünkü, Mus\'ab bin Umeyr değerleri uğrunda Peygamberimize kendini siper etmiş, bir kolu kopunca diğer koluna sancağı almış, oda gidince, \'Bu başta onun uğruna feda olsun\' demiş, boynunu kılıç\'a uzatmış değerli bir sahabedir bizim için. Fethi Sekin\'in Allah aşkına ondan bir farkı var mı? Yoktur. Zigetvar\'da Kanuni Sultan Süleyman\'dan, Kosova\'da Hüdavendigar\'dan, Ulubatlı Hasan\'dan, Çanakkale\'de yatan binlerce isim şehidimizden, Nene Hatun\'dan bir farkı varmı dır? Yoktur.\"

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğu bir süreçten geçildiğini de ifade ederek, \"Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi ülkemizde Elazığ\'da var olduğu gibi yapsın. Elazığ\'ımızda birlik ve beraberlik ve vatan sevgisi var. Bununla da gurur duyuyoruz. İnşallah şehitlerimizin hakkını yerine getireceğiz. Bu şuurla her zaman devam edeceğiz\"dedi.

Vali Kaldırım\'ın konuşmasının ardından şehit polis Fethi Sekin\'in kardeşi Ahmet Sekin, abisinin mezar taşını öptü. Düzenlenen anma programının ardından şehit Sekin\'in meslektaşları kabri başında dua ederek çiçek bıraktı. Anma törenine katılan öğrenciler de şehit polis Fethi Sekin\'in mezarına çiçek bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-Protokolün mezara gelişi

-Şehit mezarına çiçeklerin konulması

-Şehit kardeşinin görüntüsü

-İl Müftüsünün konuşması

-Vali\'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

=======================================

Bakan Eroğlu: Adam tuvalet izni almış, otel yapmış

TÜRKİYE\'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da, turizmin tüm yıla yayılması amacıyla düzenlenen \'Dört Mevsim Uludağ\' çalıştayı, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun katılımı ile başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Eroğlu, \"Buraya kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Adam tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların gereğini yaptık. Bugün 12 tesisin temelini atacağız. Uludağ\'a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Her türlü desteğe hazırız\" dedi.

Türkiye\'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da, turizmin bütün yıla yayılması için yapılacak çalışmalar \'Dört Mevsim Uludağ\' çalıştayında masaya yatırılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun ekim ayında yaptığı Bursa ziyaretinde gündeme getirdiği çalıştay, Uludağ\'da bir otelde başladı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş ve davetlilerin katıldığı çalıştayda, iki gün boyunca Uludağ’ın geleceğine yönelik yol haritası belirlenecek.

\'ULUDAĞ\'A ÇOK PARA HARCAYARAK TURİST ÇEKMEMİZ GEREKİR\'

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bakan Veysel Eroğlu, Bursa ile gönül bağının olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, \"Bursa bana çok şey öğretti. Bursa\'ya vefa borcumu ödemem gerekiyor. Tamamıyla ödemiş değilim ama yapacağız. Daha önceki toplantıda böyle bir çalıştay için teklif gelmişti. Sizlerin tavsiyeleri bizim için önemlidir. Ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzun borcudur. Uludağ\'ın ayrı bir önemi var. Geçen sene Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulu\'nda bu meseleyi dile getirdi. Turizmcilere her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyledi. Bu çalıştayda alınan kararları değerlendireceğiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak turizmcilere ne gerekiyorsa vermek bizim boynumuzun borcu. Uludağ\'a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak her türlü desteğe hazırız. Uludağ\'ı birlikte yöneteceğiz\" dedi.

\'TUVALET İZNİ ALIP OTEL YAPMIŞ\'

Uludağ\'da turizmin gelişmesinin Türk turizmini de geliştireceğini ifade eden Eroğlu, bölge için master planı hazırladıklarını belirtti. \"Burası kamu kurumlarının yatakhanesi değil. Bu yanlış bir politika. Kim olursa olsun, bütün kamu binaları yıkılacak\" diyen Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

\"Bizim DSİ vardı; \'Eğitim yapıyoruz\' dediler, \'Eğitimi başka bir yerde yapın\' dedik, orayı yıktık. Kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların da gereğini yaptık. Bugun, 12 tesisin temelini atacağız. Sarıalan\'da derme çatma binalar vardı. Bundan sonra çöp kutusu dahi estetik olacak. Ağaç kesmeden aralarına orman köşklerini yaptık. Burada bazı eksikler var. Kongre oteli, yer altı otoparkı, buradaki pistlerin de uluslararası standartlara uygun olması lazım. Dünyadaki en güzel kayak merkezi burada olacak. Kongre merkezi, spor merkezi, sağlık merkezi burada olacak. Eksikler varsa beni tenkit etmekle başlayın. Önümüzdeki yıl ocak ayında dünyada tanınmış liderleri çağırarak bir zirve yapalım dediler. Uludağ zirvesi olsun. İsmi için de bir şeyler düşündük. Arkadaşlara bununla ilgili talimat verdik. Finansman konusu önemli. Bu konuda çok önemli atılım yaptık. Buradaki otellerin yenilenmesi için bir çalışma yapılacak. Tanıtım eksikliği de var. Bir grup da tanıtıma önem verecek. Bir logoyla \'Uludağ bu\' diyeceğiz. Bursa\'ya çok önem veriyoruz.\"

\'ULUDAĞ, 2023 HEDEFLERİMİZ İÇİN ÖNEM KATACAK\'

Çalıştayda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Uludağ\'ın Türkiye adına büyük bir değer olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, \"Uludağ\'a yeni bir projeksiyon ve vizyonu ele alarak, yeni bir döneme kapı araladığımız için çok mutluyum. Eminim ki yapılan çalıştay neticesinde hem bizlere hem hükümetimize çok büyük bir yol gösterici olacak. 2023 hedeflerimiz için ülkemize önem katacak. Uludağ tek bir özelliği ele alınacak bir dağ değil. Doğal güzelliği, turizmi, tabiat sporları var. Ama Uludağ, kış turizmiyle anılır olmuş. Kendisini 4 ay ile sınırlandırmış. Aslında yazın burası cıvıl cıvıl, ayak basacak yer yok. Tüm Bursalıların zevk içerisinde bulunduğu bir yer. Burayı, tüm Türkiye\'nin ve dünyanın istifadesine sunalım. Türkiye kazansın, markası artsın. Burası, önümüzdeki süreçte kongre merkezi olma bakımından bize ivme katacak. İnşallah Uludağ\'ı kongre merkezi yapacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondan detaylar,

Bakan ve Başbakan Yardımcısının konuşmaları

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-

==========================================

Mahalleli 3\'üncü kez yolu trafiğe kapattı

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkan mahalleli, bugün 3\'üncü kez yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlar, projenin Keşan İlçe Trafik Komisyonu\'nda yeniden görüşülerek, değiştirilmesi için refüj çalışmalarına 15 gün ara verildiği haberi üzerine dağıldı.

Keşan\'da oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasını protesto eden yaklaşık 100 kişi, bugün 3\'üncü kez mahalle girişinde Keşan-Edirne karayolunu trafiğe kapatırken, araçlarını yol üzerine çekerek duble yola demir refüjlerin montajını yapan karayollarının taşeron şirketi çalışanlarına izin vermedi. Emniyet ve jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Salim Şevik, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Erdoğan ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da mahalleye gelerek, vatandaşlarla görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından projenin Keşan İlçe Trafik Komisyonu\'nda yeniden görüşülerek, değiştirilmesi için refüj çalışmalarına 15 gün ara verildiği belirtildi. Vatandaşlar bunun üzerine yolu trafiğe açarken, araçlarını da yolun üzerinden kaldırdı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yolu trafiğe kapatan mahalleli

-Yola çekilen araçlar

-İş makinesine asılan Tük bayrağı

-Vatandaşların polis ve jandarmayla konuşması

-Jandarmanın vatandaşları yol üzerinden çıkarması

-Araçların çekilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

=========================================

Park konusunda uyaran güvenlik görevlisini darp etti

DÜZCE\'de, Atatürk Devlet Hastanesi\'ne gelen bir minibüs sürücüsü, aracını hastaların giriş yaptığı kapının önüne park etmeye çalıştı. Sürücü, park etmenin yasak olduğunu bildiren güvenlik görevlisini darp etti. Sürücünün, güvenlik görevlisine saldırma anı kameralarına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik girişi önünde meydana geldi. Hastaların giriş yaptığı kapının önüne minibüsü ile gelen S.A., aracını park etmek istedi. Park düzenlemesi yapan hastanenin özel güvenlik görevlisi Ersin Ortalıkcı, S.A.\'ya giriş kapısı önüne park etmenin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine minibüsünü ileri alan S.A. iddiaya göre güvenlik görevlisini minibüsün yanına çağırarak hakaret edip, darp etti. Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Ersin Ortalıkcı\'nın elmacık kemiği ve burnunda kırıklar oluşurken, 10 günlük iş göremez raporu aldı. Minibüs sürücüsünün, güvenlik görevlisine saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Minibüs sürücüsünün güvenlik görevlisini darp ederken görüntüsü

Hastanenin görüntüsü ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA) -

==========================================

Eşi evi terk edince direğe çıkıp intihar etmek istedi

BURSA’nın Karacabey ilçesinde aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulunan 30 yaşındaki T.B., eşinin ikna çabaları sonucu intihar girişiminden vaz geçerek direkten indirildi.

Eşi Y.B.’nin evi terk ettiğini ileri sürerek dün gece saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Alanında bir aydınlatma direğine çıkan T.B. intihar girişiminde bulundu. Çevrede önlem alan emniyet ekiplerinin yanı sıra ambulans da hazır bulunurken itfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak çevredekilerin meraklı bakışları arasında gerekli önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat direkte kalan T.B.’yi ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine olay yerine gelen eşi Y.B.\'nin çabaları sonunda intihar girişiminden vaz geçen T.B. itfaiye aracının merdiveniyle direkten indirildi. T.B. ifadesi alınmak üzere Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

intihar girişimi

kalabalık

intihara teşebbüs eden kişinin indirilişi

Haber-Kamera: Eşi evi terk edince direğe çıkıp intihar etmek istedi

==========================================

Şarjda bırakılan aküler 4 iş yeri ile 1 otomobili yaktı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, şarjda bırakılan akülerin aşırı ısınması sonucu çıkan yangında 4 iş yeri ile 1 otomobil yandı.

Olay, sabaha karşı Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun 5\'inci kilometresindeki elektrikli aletler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, şarja bırakılan aküler, aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan taraftaki motosiklet tamircisi, kaynak ve zirai ilaç satan iş yerleri ile park halindeki bir otomobile de sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 araç ve 20 personelin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alınabilen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz işyerlerinde de maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- İtfaiye erleri

- Yangına müdahale edilmesi

- İtfaiye araçları

- Havaya yükselen dumanlar

- İş yerindeki alevler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

======================================