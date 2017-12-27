DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ÖĞRENCİSİNİ TOKATLAYAN ÖĞRETMENLE İLGİLİ SORUŞTURMA

SAMSUN\'un Tekkeköy ilçesinde bir kadın öğretmenin diz çöktürerek öğrencisini dövmesiyle ilgili görüntüler, tepkilere neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenle ilgili soruşturma başlattı.

Samsun\'un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında meydana gelen olayda iddiaya göre, sınıf öğretmeni olan ve biyoloji öğretmeni S.K., dersini dinlemeyen öğrencisi M.Ö.\'yü tahtaya çıkarıp diğer öğrencilerinin gözü önünde dövdü. Öğrencisini diz üstü yere çöktürerek saçından tutup peşpeşe tokatlayan öğretmen, diğer öğrenciler tarafından da cep telefonu ile görüntülendi. Aile, öğretmenden şikayetçi oldu.

Öğretmenle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, olayın 2 hafta önce meydana geldiğini söyleyerek, \"Öğretmenle ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmenimizin ifadesine göre öğrenci kendisine küfür edip hakarette bulunmuş. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmemiz mümkün değil. Olay tüm detaylarıyla soruşturuluyor\" dedi. Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden de konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: \"İlimiz Tekkekoy ilcesinde bir okulda gerçeklesen öğrenci darp olayı ile ilgili öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından öğretmen okulundan uzaklaştırılmıştır.\"

Görüntü Dökümü :

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- Okuluhn dışından detay

- Öğretmenin dayak görüntüsü

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,(DHA) -

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2)BAKAN ÖZLÜ: \'TÜRKİYE\'NİN OTOMOBİL PROJESİNİ HAFİFE ALIYORLAR\'

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye\'nin yeril otomobil projesinin hafife alındığını belirterek, \"Türkiye\'nin otomobil projesini bile hafife alıyorlar. İstismar etmeye çalışıyorlar. Milletimizin tamamen sahiplendiği yerli otomobil projemizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz.\"dedi. Bilim Sanayı ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki enzime dirençli nişasta üretim tesisinin açılış törenine katılmak için Konya\'ya geldi. Bakan Özlü, Türkiye\'nin büyümesini küçümseye çalışanlar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Türkiye bütün şehirleriyle, bütün sektörleriyle büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi çeşitli argümanlarıyla küçümsemeye çalışanlar var. Hiç kimse sırf muhalefet olsun diye, bu büyümeyi küçümseyemez. 3 çeyrektir rekor kıran büyümemiz hiçbir istismara fırsat vermeyecek şekilde sağlam, güçlü, istikrarlı, tertemiz ve organik bir büyümedir. Sadece muhalefet etmek için konuşanlar, konuşmaya devem etsinler. Onlar konuşur, biz yaparız. İş ihracata geldiğinde, projeye geldiğinde, vizyona geldiğinde maalesef söyleyecek söz bulamıyorlar.\"

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ HAFİFE ALIYORLAR

Türkiye\'nin yerli otomobil projesini de hafife aldıklarıın belirten Özlü, \"Türkiye\'nin otomobil projesini bile hafife alıyorlar. İstismar etmeye çalışıyorlar. Milletimizin tamamen sahiplendiği yerli otomobil projemizi büyük bir gayretle sürdürüyoruz. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri tarihte ve süre içerisinde projemizi hayata geçireceğiz. Biz, milli ve yerli duruşumuzdan hiçbir biçimde taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bilimde, teknolojide, sanayide, üretimde milli ve yerli olan herşeyi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun için projeler üretecek, kaynaklar oluşturacak ve mutlaka olumlu sonuçlar alacağız. Bizim bu duruşumuz, teori değil, pratiktir, gerçektir, somuttur. Bizim üç hedefimiz var. Türkiye\'yi bilim merkezi yapmak. Türkiye\'yi teknolji üssü yapmak. Türkiye\'yi ileri sanayi ülkesi yapmak. Bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz dedi\"diye konuştu.

BU ÜLKENİN EN GEĞERLİ HAZİNESİ GİRİŞİMÇİLERDİR

Ülkenin en değerli hazinesinin girişimciler olduğunu ve girişimcilere önem verilmesi gerektiğini belitren Özlü, \" Bu ülkenin en değerli hazinesi girişimcilerdir. Ne kadar çok girişimcimiz varsa o kadar çok büyüksünüz demektir. Bugün dünyanın bütün üretim mekanizmaları, bütün sanayi çarkları, bütün yenilikleri girişimcilerin hayallerinden beslenmektedir. Bu yüzden girişimci ruhu sürekli canlı ve diri tutmak durumundayız. Bakanlık olarak üretime, ihracatı hedefleyen tüm girişimcilere, sanayicilere ve firmalara destek olmaya devam ediyoruz. Genç girişimcilerimizi desteklemek, kobilerimizin markalaşması, kurumsallaşması, ARGE faaliyetlerinin geliştirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla KOBGEB bütçesine ayırdığımız kaynağı geçen yıla göre yüzde 60 oranında artırdık. 2018 yılında 1.7 milyar liraya çıkardık. 2010-2017 Kasım döneminde kendi işini kuran 45 binden fazla girişimcimize destek sağladık. 21 binden fazla kadın girişimcimize de bu desteklerden istifade ettirdik. 18-29 yaşları arasındaki yaklaşık 13 bin genç girişimciye toplam 300 milyon lira destek verdik. KOSGEB\'in yaptığı çalışmalar sonucunda son 7 yılda çeşitli destek rakamlarıyla 100 bin kişiye istihdam sağladık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Faruk Özlü\'den detay

- Davetlilerden detay

- Özlü\'nün konuşması

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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3)BM, SURİYE’YE 14 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 14 TIR’dan oluşan yardım malzemesi gönderildi. BM\'nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan depolarından TIR’lara yüklenen yardım malzemesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’ye geçti. Yardımların İdlib ilinde bulunan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi. Bu arada yardım konvoyuna Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve BM görevlileri de eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- Yardım TIR’larına eşlik eden jandarma ve BM görevlileri

- TIR’lar Cilvegözü’ne gelirken

- Gümrük alanına girerken

(SÜRE: 2’ 12’)(BOYUT:70.1mb)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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4)DUMAN AVCISI TERZİDEN MÜŞTERİLERİ İÇİN KAMPANYA



MUŞ\'ta, 2008 yılından beri 51 kişiye sigarayı bıraktıran terzi Alican Taşdemir (50), başlattığı kampanyayla sigara içmekten vazgeçen müşterilerine yüzde 50 indirim yapıyor. Taşdemir, \"Sigara ile mücadele etmek hepimizin görevi\" dedi.

Kent merkezindeki bir iş merkezinde terzilik yapan evli ve 4 çocuk babası Alican Taşdemir, hayatı boyunca sigara içmediğini söyledi. Sigara bağımlılığıyla mücadele veren Taşdemir, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) ile Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildiğini belirtti. Tek isteğinin, herkesin sigara alışkanlığıyla mücadele etmesi olduğunu kaydeden Taşdemir, \"Sigara hem can hem de cep yakıyor. Sigara ile mücadele etmek, hepimizin görevi. Bugüne kadar 51 kişiyi bu illetten kurtardım. Sayının artması için elimden geleni yapıyorum. 2008 yılında sigarayı bırakana yüzde 50 indirim kampanyası başlattım. Bu da bayağı bir etkili oldu. Ben tek başıma 51 kişiye sigarayı bıraktırdım. Herkes 2 kişiye bunu yaptırsa ülkemizde sigara içen kalmaz. Bana takdir ve teşekkür belgeleri verildi; ama bana göre asıl takdir, sigarayı bırakan kişilerindir\" diye konuştu

Terzi Taşdemir sayesinde yaklaşık 9 yıl önce sigarayı bıraktığını söyleyen Zahit Söylemez ise \"Kendisine minnettarım. Komşum olan Alican Taşdemir, vatandaşlara sigarayı bıraktırma konusunda büyük bir gayret içerisinde. Takdir edilecek bir davranış. Ben de kendisinin sayesinde yıllarca içtiğim sigarayı 10 yıl önce bıraktım. Komşumu verdiği bu mücadelesinden dolayı takdir ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Alican Taşdemir\'den görüntü

-Alican Taşdemir\'in müşteriyle ilgilenmesi

-Zahit Söylemez röportaj

-Alican Taşdemir, müşteriden ölçü alması

-Müşteriye kumaş tanıtılması

-Cezmi Sever röportaj

-Ütü yapılması

-Terzi Alican Taşdemir röportaj

-Dikiş yapılması

(Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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