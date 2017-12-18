DHA YURT BÜLTENİ-9

14 yaşındaki Bilge, ağrısı dinsin diye duvarda askıda tutuluyor (EK)

1)HASTA KIZ İÇİN BAKAN DEVREDE

Artvin’in Borçka ilçesinde, ailesi tarafından özel yaptırılan ve duvara bağlanan aparatla dik durması sağlanan \'Meningomyelosel\' hastası 14 yaşındaki Bilge Kara, için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu devreye girdi. Baba Mehmet Murat Kara ile telefonla görüşen Bakan Sarıeroğlu, kızının hastalığı ile ilgili bilgi aldı, tedavi süreci ile yakından ilgileneceği mesajını verdi. Bakan Jülide Sarıeroğlu ayrıca Artvin Valisi Ömer Doğanay ve Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile telefonla görüşerek babaya iş konusunda yardımcı olunması talimatı verdiği öğrenildi. Baba Mehmet Murat Kara, Bakan Jülide Sarıeroüğlu ile görüştüğü ve kızı için kendisinin Ankara ve İstanbul’da bazı doktorlar ile görüşeceğini ve tedavisi için gerekeni yaptıracağını söylediğini belirtti.Artvin Valisi Ömer Doğanay daha öncede görüştüğü baba Mehmet Murat Kara’yı yardım yapılması için Borçka Kaymakamlığı’na yönlendirdiği öğrenildi.

ARTVİN/DHA

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2)ÇORBACIDA GAZ SIKIŞMASI PATLAMASI: 1 YARALI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bir çorba solonunda mutfak tüpünden sızan gazın sıkışarak patlaması sonucu işyeri sahibi 36 yaşındaki Mirhan Kişmir, yaralandı. Çorba salonunun önünde park halindeki bir otomobilde de patlama nedeniyle hasar meydana geldi. Bugün saat 08.30 sıralarında, Mirhan Kişmir\'in sahibi olduğu, Turan Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'ndaki bir çorba salonunda, mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, patlamayla birlikte yangın çıktı. Çorba salonu ve bodrum katındaki pek çok mutfak malzemesi de patlamayla birlikte bulvara fırladı. Çorba salonunun önünde park halindeki bir otomobil de patlamada zarar gördü. Bu sırada mutfakta çorba hazırladığı öğrenilen Mirhan Kişmir, elleri ve yüzünden yaralandı. Patlama sesine koşan çevredekiler, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Kişmir\'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılıp, Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Kişmir, Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahalenin ardından İzmir\'e sevk edildi.Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, olayın ardından çorba salonundan bulvara fırlayan cam kırıkları ve diğer mazmeleri süpürerek temizledi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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3)İDİL\'DE ZIRHLI POLİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞRI YARALANDI

ŞIRNAK\'ın İdil ilçesinde, zırhlı polis aracının çarptığı Onur Özalp (4), ağır yaralandı.

İdil ilçesi Aşağımahalle\'de oturan Özalp Ailesi\'nin çocukları Onur, dün akşam saatlerinde evinin önünde oynarken, zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Onur, çevredekilerin yardımıyla önce İdil Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Onur Özalp, Cizre Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. İleri tedavi gerekmesi nedeniyle minik Onur, daha sonra Batman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavisine devam edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram KAPLAN/İDİL (Şırnak), (DHA)-

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4)AFYONKARAHİSAR\'DA 25 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU PATLAMA DAVASINA DEVAM EDİLDİ

AFYONKARAHİSAR\'da 5 yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasına ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmada mütalaa veren savcının 2 sanığın tutuklanma talebini, mahkeme heyeti reddetti.

Afyonkarahisar\'da 5 Eylül 2012 tarihinde 25 askerin şehit olduğu, 8\'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından, Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülen davanın duruşmasına devam edildi. İkinci duruşmada, tutuksuz sanıklar dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran, eski Üsteğmen Tuncay Aydın, Afyonkarahisar 500\'üncü İstihkâm Ana Depo Komutanlığı 4\'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay, şehit aileleri ve yakınlarıyla avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaa veren savcı, \'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma\' suçlamasıyla dava dosyasına giren 3 bilirkişi raporu ile olayla ilgili kriminal raporları okuyarak, sanıklardan Ali Duran ve Tuncay Aydın\'ın \'bilinçli taksir\' suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Patlamada şehit olan Tolga Taştan\'ın babası Ali Taştan, duruşma sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Mahkeme kararını beğenmediklerini söyleyen Taştan, \"Emekli Albay Veysel Özbay\'ın da cezalandırılmasını istiyoruz\" dedi. 5 yıldır sonuçlanmayan mahkemenin kendilerini bir kez daha üzdüğünü aktaran Ali Taştan, \"Bir şehit babası olarak huzurlu değilim. Patlayan mühimmatı 26 ton olarak biliyordum. Bugün mahkemede 112 ton olduğunu öğrendim. \'Çocuklarımız niye gitti, ne oldu?\' diye sorduğumuzda, hiçbir cevap alamadık. Mahkeme ertelendi. O tarihte de bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Savcının mütalaasından anlaşıldığı üzere tutuksuz sanıklara 3 ile 10 yıl arası ceza verilecek. Tutuksuz sanıklara verilecek ceza şehit ailelerini teselli etmeyecek. 5 yıldır mahkemelerde koşturuyorum. \'Evlatlarımız ne oldu?\' diye sormaya devam ediyorum\" diye konuştu.

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

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5)EDREMİT\'TE 5 KATLI APARTMANDA KORKUTAN YANGIN

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, beş katlı bir apartmanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, 20 kişi dumandan etkilendi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Hamidiye Mahallesi, Es-Ko Sitesi\'ndeki beş katlı bir apartmanın ikinci katında, saat 01.30 sıralarında, yangın çıktı. Bilgisayarın bağlı olduğu prizdeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri farkeden çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahale ederken, bir yandan da binadakileri tahliye etti. Tedbir amacıyla olay yerine ambulans da sevk edildi. Binadaki yoğun dumandan aralarında içeridekileri kurtarmak için giren polis ve itfaiye erlerinin de bulunduğu 20 kişi etkilendi. Dumandan etkilelenenlerden 12\'sine olay yerinde 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansta müdahale edildi. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 8 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte alevleri üst katlara sıçramadan söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın anı çevredeki bir apartmandakiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin de sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN / Edremit (Balıkesir), (DHA)

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6)UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

ADANA\'da, uyuşturucu satışı yapılan 2 eve baskın yapan polis, 436 gram esrar ile 25 uyuşturucu hap ele geçirdi. Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi\'ndeki 2 evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan şok baskınlarda evlerin damında 436 gram esrar ile 25 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, zanlıların uyuşturucu sattıkları kişilerle yüz yüze gelmediğini parayı evin kapısının altından aldıktan sonra evin çatısına çıkıp uyuşturucuyu aşağıda bekleyen müşterilerine attığını belirledi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

56 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler ayrıca kent genelince, \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarına da operasyon yaptı. Merkez Seyhan ve Yüreğin ilçelerinde bulunan Onur, Gülbahçesi, Şehit Erkut Akbay, Hurmalı, Uçak, Gülpınar, İsmetpaşa, Çamlıbel, Pınar, Tahsilli, Yeşiloba, Kiremithane, Meydan, Güzelbahçe, Barbaros, Sinanpaşa, Bahçelievler, Gürselpaşa, Cumhuriyet, Dağlıoğlu, Yeşilyurt mahallelerine yapılan baskınlarda 208 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 56\'sı tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin eve girmesi

- Gözaltına alınan şahsın evin damında yerde elleri kelepçeli görüntüsü

- Evin damında yerde poşetin içindeki narkotik maddelerden görüntüler

- Narkotik köpeğinin evde arama yapması

- Çekyatın arkasındaki narkotik maddeler

- Yorganın içinden çıkan poşet içindeki esrar maddesi

- Ele geçirilen malzemelerin toplu görüntüsü

- Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilmesi

- Ekiplerin gidişi

SÜRE:02\'25\" BOYUT:148 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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7)KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SARP ÖZTÜRK, MEZARI BAŞINDA ANILDI

MERSİN\'de, bir barda \'Kürtçe şarkı söylemediği\' için çıkan tartışma sonucu uğradığı silahlı saldırıda öldürülen şarkıcı Sarp Öztürk (38), ölümünün 7\'nci yılında ailesi tarafından mezarı başında anıldı.Kayseri\'de yaşayan baba Ali İhsan, anne Songül ve kızları Sevgi Öztürk, yakınlarıyla Sarp Öztürk\'ü anmak üzere Mersin\'e geldi. Çocuklarını, merkez Mezitli ilçesindeki mezarı başında dualar eden ailesi, katilin hala yakalanmamasının kendilerini üzdüğünü söyledi. 17 Aralık 2010 tarihinde çalıştığı barda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen oğlunun mezarı başında açıklama yapan emekli polis memuru baba Öztürk, konuyla ilgili resmi hiçbir makamdan bilgi de alamadıklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI\'NDAN YARDIM İSTEDİ

Oğlunun katilinin yakalanmasını isteyen Öztürk, \"Bu adam elini kolunu sallayarak Türkiye\'nin içinde istediği gibi geziyor. Ben eski bir emniyetçiyim, bunlardan haberim var. Şimdi eskisi gibi sınırdan girip çıkmak da çok zor değil. Bu kişi istenirse 24 saat içerisinde nerede ise bulunup getirilebilir. Oğlumun geri geleceği yok ama katili bulunursa bir nebze de olsa vicdanen rahatlarız. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan yardım bekliyorum. Sağlığım da bozuldu. Sarp öldükten sonra ne bayramımız ne de seyranımız oldu\" dedi.

KATİL YAKALANIRSA ACIMIZ HAFİFLER

Damadı için yazdığı şiiri okuyan Ali Babaoğlu ise \"Öldüğü tarihte 5 aylık bebeği vardı. Biraz büyüyüp aklı erdiğinde çocuklarla oynarken, \'Herkesin babası var, benim neden babam yok?\' diyordu. Bunları duyunca ben her gün ölüp ölüp diriliyordum. Bir insanı tutup getirmek bu kadar zor olmasa gerek. Katili yakalanırsa, acımız da bir nebze olsun hafifleyecek\" diye konuştu.

OLAYIN ARDINDAN

Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir barda \'Kürtçe şarkı söylemediği\' için çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sarp Öztürk öldürülmüş, gitarist Göktay Okçu ile garson Ramazan Koç yaralanmıştı. Mersin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve ikisi tutuklu 5 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında, Şeref P., 17 yıl 9 ay hapis cezasın çarptırılmış, M.P. ise tahliye edilmişti. Halil Ö., 3 yıl hapis cezasına mahkum edilirken diğer 2 şüpheli hakkında \'beraat\' kararı verilmişti. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve halen yurt dışında olduğu sanılan Metin B. hakkında yakalama kararı bulunuyor ve kırmızı bültenle her yerde aranıyor.



Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA

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