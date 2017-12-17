DHA YURT BÜLTENİ-9

Şemdinli\'de binbaşı intihar etti-YENİDEN

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, tabancasıyla kalbine ateş eden Binbaşı İsmail C., yaşamını yitirdi.

Hakkari’de Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugayı\'na bağlı merkezde konuşlu 3\'üncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı İsmail C., iddiaya göre saat 06.00 sıralarında kaldığı misafirhanede tabancayla kalbine ateş etti. Ağır yaralanan binbaşı, Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelerine rağmen Binbaşı İsmail C., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)

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Çukurca\'da PKK\'nın hain planı son anda önlendi

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde, PKK\'lı teröristlerin hain planı son anda önlendi. Teröristlerin, Çukurca İlçesine bağlı Gündeş Köyü Değirmendere mevkiindeki dere kenarına gizlediği 4 kilo 200 gram C-4 plastik patlayıcı maddesi son anda fark edilerek ele geçirildi.Plastik patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürüttüğü mayın arama-tarama faaliyetlerinde, tespit edilen C-4 plastik patlayıcı maddesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada,\"16.12.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Gündeş Köyü Eski Değirmendere mevkiinde bulunan dere kenarında plastik bidon içerisine gizlenmiş vaziyette 4.200 gram C-4 plastik patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"denildi.



Haber: HAKKARİ,(DHA)

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CHP’den Bahçeli tepkisi: Deniz Gezmiş’i ağzına alacak en son insanlardan biri de odur

CHP Parti Meclis Üyesi ve aynı zamanda Antalya Milletvekili Devrim Kök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Deniz Gezmiş üzerinden yüklendi. \"Deniz Gezmiş’in parkasının altında gemicikler yok, villalar yok, dolarlar yok. Kısa ama onurlu bir hayat var\" diyen Kök, \"Deniz Gezmiş’i ağzına alacak en son insanlardan biri de odur\" şeklinde konuştu. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile partinin İl Başkanı Feyzullah Keskin’ de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi İlçe Kongresi yapıldı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro salonunda yapılan kongrede konuşan Antalya Milletvekili Devrim Kök, iktidara ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Kök, \"Bunlar siyasi parti değil bunlar proje. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’ni diğer Müslüman ülkelerden ayıran en büyük özellik olan Kemalizmi, Cumhuriyet kazanımlarını yok etmek üzere bu ülkeye enjekte edilmişlerdir. İşte CHP bu anlayışa karşı mücadele edecek, lokomotif görevi yürütecek son kaledir. Bir yoldaşlık bilinci için CHP olarak Cumhuriyet değerlerini bu üfürükçü gruba bırakmayacağız. Bunun yanında televizyonda biri çıkıyor sözüm ona sporcu , eski futbolcu diyor ki, Cumhurbaşkanı için \'Parkasız Deniz Gezmiş\' diyor ve arkasında da mevcut Cumhurbaşkanının bir koltuk değneği var, siz ismini biliyorsunuz. Arkasından \'Çok ayıp seni kınıyorum, koca Cumhurbaşkanını bir dönemin teröristine nasıl benzetirsin?\' diyor. Açıkça ilan ediyorum, CHP Milletvekili olarak söylüyorum. Deniz Gezmiş bizim namusumuzdur, onurumuzdur. Deniz Gezmiş halktır, devrimcidir, aydındır, bu coğrafyada emperyalizme karşı mücadele eden bir kahramandır. Onun için bizim kutsallarımıza dil uzatmayı bıraksınlar. Deniz Gezmiş’in parkasının altında gemicikler yok, villalar yok, dolarlar yok. Geçmişinde çok şerefli kısa ama onurlu bir hayat var. Deniz Gezmiş ismini silemezler. Teröriste bakmak istiyorlarsa bu memleketi inançlarına göre, yaşam biçimlere kültürlerine göre ayıranlara baksınlar. Hukuku bir kenara bırakıp, nerede bir yobaz varsa onları devletin en can alıcı noktalarına yerleştirenlere baksınlar. Deniz Gezmiş çok temizdir, onların ağzına falan yakışmaz. Biraz önce söylediğim şahıs var ya 80 öncesinde Türkiye’de onların neler yaptığını herkes iyi biliyor. Onun için Deniz Gezmiş’i ağzına alacak en son insanlardan biri de odur\" şeklinde konuştu. Konuşmasında partililere de seslenen ve \"Bu ülkenin CHP iktidarına ihtiyacı var\" diyen Kök, \"Delege seçimlerinde oy kullanmak için insanları diyaliz makinesinden getiriyorsunuz. İşte seçimlerde de diyaliz makinelerinden o insanlar getirdiğiniz de iktidarız. Birlik olmalıyız. Çünkü ülkenin CHP’ye ihtiyaç var\" dedi.

\"FÜTURSUZLAŞTILAR, GENEL BAŞKANIMIZI TEHDİT EDİYORLAR\"

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de konuşmasında partililere birlik çağrısı yaptı. Keskin, \"Eğer bir ve beraber olursak başarırız, olamazsak parçalanır gideriz. İşte bugünkü zihniyetin istediği bu. CHP’nin parçalanmasını istiyorlar\" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da tepki gösteren Keskin, \"Belediye başkanlarını görevden alıyor, devamı gelecek diyor. Fütursuzlaştılar, genel başkanımızı tehdit eden Bakan, Cumhurbaşkanı var. Bu sıradan cümleler değil. Genel başkanımıza \'sen bittin\' diyen, İçişler Bakanlığında oturan zat, öyle Tarım Bakanı değil, Çevre ve Şehircilik Bakanı değil, İçişleri bakanı. İstihbaratı elinde olan, güvenlik güçlerini kontrol eden bir Bakanın tehdidi görülmüş bir şey değil. O yüzden bizi sıkı durursak, diri olursak mücadele ederiz. Biz birbirimize düşersek, kaybederiz\" ifadelerini kullandı.

\"OY KAYBETMEYE BAŞLAYINCA ATATÜRK DİYORLAR\"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da kongrede yaptığı konuşmada \"Cumhuriyet Halk Partililer demokrasiye inanan, bu uğurda bedel ödeyenlerdir.İktidarda kalabilmek için şer odakları ile birlikte olabiliyor. Tıpkı, FETÖ ile PKK ile birlikte oldukları gibi. Bizim asgari ücretlimiz, fakirimiz fukaramız kuruşuna vergi öderken, bunlar vergi ödememek için cennet adalarında şirketler kuruyor. Bizim emeklimiz ay sonunu nasıl getirecek diye düşünürken, bunların emekli enişteleri milyon dolarları cennet adalarına transfer ediyor. Bizim çocuklarımız işsizlikten bunalırken, bunların çocukları milyon dolarla transfer ediyor\" dedi. İktidarın oy kaybettiğini ve kaybettiğini anlayınca da Atatürk demeye başladıklarını savunan Arık, \"Şimdi baktılar oy oranları düşüyor şimdi de Atatürk diyorlar. Atatürk’e hakaret edenler de saraylarda ağırlanıyor. Siz Atatürkçü olamazsınız, Atatürkçülük bir gömlek değildir, yürektir. Bu yürek sizde olmaz. Bu yürek size ağır gelir\" şeklinde konuştu.

\"ZARRAB NE KADAR MİLLİYSE SİZ DE O KADAR MİLLİSİNİZ\"

Amerika’da yargılanan Reza Zarrab üzerinden iktidarı eleştiren Arık, şunları söyledi: \"Biz milli ve yerli bir iktidarız diyorlar. Bize, \'siz gayri millisiniz\' diyorlar. Atatürk’ün partisine diyorlar. Bizim genlerimizde Kuvayi Milliye var. Gayri milli olan sizsiniz. Ege’den 18 adamıza Yunan Bayrağı dikiliyor sessiz kalıyorlar, Süleyman Şah türbesini bırakıp kaçıyorlar, sonra biz milliyiz diyorlar. Caddelerden, statlardan Atatürk’ün ismini, İnönü ismini, cumhuriyet ismini 19 Mayıs ismini bir bir çıkarmışlar. Ama Atatürk’ü silemeyeceksiniz. Sizin milliliğiniz önüne yattığınız Zarrab’ın milliliği kadardır. Zarrab ne kadar milliyse siz de o kadar millisinizö İçişler Bakanı Soylu’ya da tepki gösteren Arık, \"Sadece soy ismi Soylu olan bir kişi, çıkıp \'sen bittin Kılıçdaroğlu\' diyor. Bizim genlerimizde Kuvayi Milliye var, ya istiklal ya ölüm var, bizim genlerimizde kendisini korumak için görevli polis memuruna kendini siper eden Karaoğlanlar var. Sizin bu tehditleriniz bizi yıldırmaz\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. CHP Melikgazi İlçe yönetimi için mevcut Başkan Avukat İbrahim Kaan ve emekli öğretmen Nurettin Parlak yarışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök’ün konuşması

-CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in konuşması

-CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın konuşması

-Detaylar

5 dakika 54 saniye / 188 MB

Haber/Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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MHP\'li Demirel: Biz, yüzde 10 barajının en büyük mağdurlarındandık



MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle seçimde artık yüzde 50\'den fazla oy alma mecburiyeti olduğunu belirterek, \"Bu, Türkiye\'de bir ittifaklar sürecini açacaktır. Doğrudur ve genel başkanımız bir öneride bulundu, \'cumhur ittifakı\'nı. Bazıları, bunu farklı algıladılar. Oysa biz, yüzde 10 barajının en büyük mağdurlarındandık\" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel, Karabük\'te partisinin 12\'nci olağan kongresine katıldı. Karabük Belediyesi\'nin konferans salonunda düzenlenen kongrede konuşan MHP\'li Demirel, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim barajıyla ilgili tartışmalara da değinen Demirel, \"Bu, Türkiye\'de bir ittifaklar sürecini açacaktır. Doğrudur ve genel başkanımız bir öneride bulundu, \'cumhur ittifakı\'nı. Bazıları, bunu farklı algıladılar. Oysa biz, yüzde 10 barajının en büyük mağdurlarındandık. 1991 yılında Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi\'yle neden ittifak yaptığımızı herkes hatırlıyor herhalde. Yüzde 10 barajının getirdiği handikapları geçebilmek için ve Türkiye, yeniden ittifaklar sürecine girme mecburiyetinde. Cumhurbaşkanlığı üzerinde temsilde istikrarı sağlamak adına yüzde 50\'den fazla oy alabilmek için böyle bir ittifak gereği var. İşte bu ittifak için bizim içinde olabileceğimiz bir ittifak olursa bunun adının \'cumhur ittifakı\' olmasını söylüyor genel başkanımız\" diye konuştu. \'MHP tereddüt mü yaşıyor?\' diyenlerin olduğunu hatırlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel, şunları söyledi: \"Aslında genel başkanımız, bir şey söylüyor. Diyor ki \'Yüzde 10, evet yüksek; çünkü cumhurbaşkanı, yüzde 50 artı 1 alacağı için cumhurbaşkanın üzerine bir oy istikrar sağlanacak. Öyleyse Meclis\'te de temsilde adalet için bu yüzde 10 barajı düşürülebilir. Yüzde 10 olabilir, 7 olabilir, 5 olabilir\'. Yani söylediği şu. Yüzde 5\'in altında gibi bir teklifle gelen olursa ki bunu söyleyenlerde var. Asla MHP\'nin kapısı, bu yüzde 5\'in altına açık değildir; ama herkes bardağı diğer tarafını görüyor herhalde. Oysa yüzde 5\'in altı, Türkiye için tekrar temsilde adaleti değil; çok dağınıklığı, bazı zümrelerin bazı özel durumları Meclis\'e yansımasını getirir ve ayrılıkçılık olur, diye. Türkiye\'nin birlik ve beraberliği için hem istikrarın hem temsilde adaletin sağlanması içindir bu önerimiz. \'Cumhur ittifakı\' eğer gerçekleşirse de söylediği şu sözü de hatırlatmak istiyorum genel başkanımızın. \'Her siyasi parti, kendi kurumsal kimliği de alt tarafta partisinin logosuyla belli olsun, taraftarlarının verdiği mühürlerle kimin oyu var kimin oyu yok görülsün, diye\'. Sonra çıkıp, birileri der ya \'Yok sizinkiler geldi, bizimkiler gelmedi\'. Kimin ne olduğu ortaya çıksın, diye. Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi\'nin bu tür endişeleri yoktur; ama yüzde 5\'in altındaki bir baraj, Türkiye\'deki Meclis\'te çok farklı yansımalar getireceğinden bu aşağıdaki rakamla ilgilidir vurguladığımız. Genel başkanımız, \'Biz, barajları yara yara geldik bu günlere\' diye söylüyor, doğrudur. Biz, çok zor savaşlardan geliyoruz. Bundan sonrası bize ancak tatbikat olur, diye düşünüyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Demirel\'in konuşması

-Salondan görüntüler

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Eskişehir\'de kasap cinayeti şüphelisi yakalandı



Eskişehir\'de alacak anlaşmazlığında 22 yaşındaki Melih Suat A. kasap, 25 yaşındaki Onur Fuçucu\'yu tabancayla öldürüldü. Kaçan şüpheli, sabaha doğru yakalandı.

Olay saat dün saat 23.00 sıralarında Şeker Mahallesi Hatboyu Caddesi\'nde meydana geldi. Onur Fuçucu, iddiaya göre, aralarındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle Melih Suat A. tarafından tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Fuçucu, ağır yaralandı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Onur Fuçucu., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Melih Suat A.\'yı, sabaha doğru Emirler Mahallesi\'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Eskişehir\'de, alacak anlaşmazlığında Onur Fuçucu\'yu (25) tabancayla öldüren Melih Suat A. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ölen Onur Fuçucu\'nun sağlık resmi

-Sanık Melih Suat A.\'nın adliyeye getirilişi

-Adalet Sarayı\'nın görüntüsü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

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Otomobilin üzerine çıkıp ateş açan tutuklandı

İzmir\'in Seferihisar ilçesinde, kardeşinin aldığı hapis cezasına kızarak trafikte yolun ortasında durdurduğu otomobilin üzerine çıkıp, av tüfeğiyle havaya ateş açan 27 yaşındaki C.M. tutuklandı.

Seferihisar\'da geçen cuma günü gündüz saatlerinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kardeşi Ö.M.\'ye verilen 12 yıl hapis cezası kararına kızan C.M., kiraladığı 35 SFG 32 plakalı otomobille Cumhuriyet Meydanı\'na gelerek yol ortasında durdu. Otomobilinin üzerine çıkan C.M. elindeki av tüfeğiyle bağırmaya başladı. Kardeşinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, verilen kararın yanlış olduğunu iddia eden C.M., havaya ateş açtı. C.M. ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği C.M.\'nin kullandığı otomobil, polis tarafından Turabiye Hıdırlık mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. C.M. de olayda kullandığı tüfekle birlikte Belen mevkiindeki bir dağ evinde yakaladı. Gözaltına alınan C.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- C.M.\'nin bağırıp, ateş ettiği, cep telefonuyla çekilen görüntü

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Öğretmenler hafta sonu sıra ve masaları boyadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Yoğunca Mahallesi\'ndeki ilk ve ortaokulda görev yapan 15 öğretmen, hafta sonu bir araya gelip sıra ve masaları boyadı.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Yoğunca İlk ve Ortaokulu\'nda görevli 15 öğretmen, hafta sonu okulda buluşup, sınıflardaki eskiyen sıra ve masaları bahçeye çıkardı. Öğretmenler, onardıkları sıra ve masaları farklı renklere boyayıp öğrencilere sürpriz yaptı. Okul Müdürü Mehmet Şengönül, talep halinde başka okullardaki sıra ve masaları da onarıp boyayabileceklerini belirterek, \"Öğretmenlerimizle birlikte bir araya geldik ve öğrencilerimizin eğitim öğretimini renklendirmek için güzel bir çalışma yaptık. Çocuklarımız sınıflarına daha neşeli giriyorlar, sıralar çok eskiydi. Geri dönüşüme göndermemiz gerekiyordu ama bizler katkımız olsun diye onardık ve boyadık. Bizlere ulaşan okullarımız olursa onların da sıra ve masalarının bakımını yapıp boyayabiliriz. Burada bulunan tüm öğretmenlerimiz gönüllü olarak çalışmaktadır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul ve öğretmenler

- Okul sıralarını dışarı taşıyan öğretmenler

- Sıraları boyayan öğretmenler

- Boyanmış sıralar

- Okul müdürünün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 204 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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Drift gösterisiyle pist istediler

Hatay’da otomobil ve motosiklet tutkunu gençler, pist istemek amacıyla drift gösterisi düzenledi.

Merkez Antakya ilçesinde bir araya gelen otomobil ve motosiklet tutkunu gençler, trafiğe kapalı olan fuar alanında özel bir gösteri sunup, yetkililerden gösteri yapabilecekleri pist istedi. Etkinliği organize eden Ahmet Yeter, amaçlarının özel bir pist için yetkililerden yardım istemek olduğunu söyledi. Kendi imkanlarıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydeden Yeter, “Bizim Hatay’da bir pistimiz yok. Yetkililerden pist talep etmek için motor ve otomobil tutkunlarımızı buraya davet ettik. Bizim eğer Hatay’da büyük bir pistimiz olsa, motor sporcuları olarak daha farklı şeyler de yapabiliriz. Bizim amacımız burada motosikletlilerin trafikte gösteri yapmaması, trafikte tehlikeye meydan vermemeleri, burada bir pistimiz olsa sporcular burada kendilerini gösterebilirler. Biz yetkililerimizden Hatay’da bir pist talep ediyoruzö dedi.

Yeter’in açıklamasının ardından modifiye otomobil ve motosiklet sürücüleri tarafından, itfaiyenin suladığı alanda gösteri sunuldu.

Görüntü Dökümü

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-Alandaki motosikletlerin görüntüsü

-Otomobillerden detay görüntü

-Etkinliği izleyenlerin görüntüsü

-Motosikletlerin yaptığı şovlardan görüntü

-Otomobillerin drift şovundan görüntü

-Etkinliği düzenleyen Ahmet Yeter\'in açıklaması

-Bir motosikletin yan yatmasından görüntü

SÜRE:03\' 53\" BOYUT:123 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)