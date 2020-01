DHA YURT BÜLTENİ-9 

Haluk Levent ve Bakan Eroğlu\'dan şarkılı fidan dikimi



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesindeki orman yangınında zarar gören sahaya fidan dikti. Bakan Eroğlu\'nun sözlerini yazdığı, Haluk Levent\'in bestelediği \'Ayvalık Bizim\' şarkısı eşliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ayvalık\'taki Hakkıbey Yarımadası\'nda, geçen 17 Ağustos\'ta çıkan yangında zarar gören 20 hektarlık alanda, ağaçlandırılma çalışması başlatıldı. Bugün yapılan fidan dikim törenine; Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem ve şeflik personeli ile ilçedeki okullardan öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törenin konuğu ise, yangın sonrası sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, \"Oraya villa değil fidan dikelim\" diyen şarkıcı Haluk Levent oldu.

Haluk Levent törene kendi öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyesi 400 kişilik bir grupla birlikte geldi. Levent, ilk olarak yanan alanı gezdi. Halk oyunları gösterisiyle karşılanan Bakan Eroğlu\'nun da alana gelmesiyle birlikte tören başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Orman Bakanlığı\'nın yaptığı çalışmaları anlatan sunum izlendi.

\"MAVİYİ YEŞİLLE BULUŞTURUYORUZ\"

Orman Bölge Müdürü Kırcı, yaptıkları çalışmalarda yaşam alanlarının hiçbir metrekaresinin başka amaçla kullanılmadığını vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu ise, Balıkesir\'in yüzde 47\'sinin orman olduğunu ve Orman Bakanlığının ilgisini hak ettiğini söyledi. Balıkesir\'e daha çok destek istedi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir\'in Türkiye\'yi doyuran bir il olduğunu söyleyerek, su konusunda destek istedi.

Kendisini \'Balıkesir\'in hizmetkarı ve fahri milletvekili\' kabul ettiğini belirten Bakan Eroğlu, \"Balıkesir\'e 3 milyar 230 TL yatırım yaptık. Şehir merkezinin suyu yoktu, su getirildi. Kentin 2050\'ye kadar su meselesini çözdük. Ayvalık\'ın da su sorununu çözmek için projelerimiz olacak. 98 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Gelir getirici fidanlar dikiyoruz. Bugün dikilenlerle 100 milyonuncu fidanın dikilmesinin mutluluğunu yaşayacağız\" dedi.

YANAN ARAZİLERİN HEMEN AĞAÇLANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Bazı kesimlerce ortaya atılan, bölgedeki arazinin villa yapımı için yakıldığı iddialarını hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu: \"Hükümetimiz döneminde yanan alanlar, hiçbir şekilde tahsis edilemez, en geç 1 yıl içinde ağaçlandırılır. Dolayısıyla bunu gururla ifade ediyorum. Asla vermeyiz. Bunun çok büyük faydası oldu. Eski Türkiye\'de alanlar yakılıyordu. Ama biz alanları hemen ağaçlandırınca kasıtlı yakmalar azaldı. Şu anda Avrupa\'da bazı Akdeniz ülkeleri içinde orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke, gurur duymanız için söylüyorum Türkiye. Hatta biz Rusya\'ya, Azerbaycan\'a, Arnavutluk\'a, Gürcistan\'a, Yunanistan\'a, Bosna Hersek\'e, İsrail\'e dahi yangınlarını söndürmede yardım eden ülkeyiz. Bölge yangınlarını kontrol ediyoruz. 17 Ağustos\'ta bu alan yandığında ben de Ankara\'dan kontrol ettim. Çok hızlı bir şekilde 5 dakikada ekipler geldi. 20 hektar alan yandı. Aslında 20 hektar büyük bir alan değil ama bizim için, yüreğimizi yaktığı için büyük. Hemen gerekli çalışmaları yapın dedik. Haluk Levent kardeşim ziyarete geldi \'Beraber dikelim\' dedi. Ben de çok mutlu oldum. Böyle değerli sanatçıların bilgi vermesi, kamuoyunu şuurlandırması çok faydalı.\"

Şarkıcı Haluk Levent ise, yürekte acılar oluşturan, rant peşinde koşan insanların artık tarihe gömülmesini istediklerini anlatırken, \"Orman Bakanımızın yanına gittim, kendileri de böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Hatta şöyle bir konu geçti. \'Ben bir şiir yazayım, sen de beste yaparsın.\' Ben her orman için bir şiir yazılsın, yüzlerce beste yapmaya hazırım. Söz veriyorum. Bir şiir verdi sayın bakanımız; ben onu şarkı haline getirdim. Türkiye\'de ormanlar yanabilir ama ormanlar yakılmasın istiyorum. Ormanların yerine rantçıların villacıların, o rantın sahibi olmasını istemiyorum. Bakanlıkta bu konuda destek veriyor, teşekkür ediyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Haluk Levent, Bakan Eroğlu\'nun sözlerini yazdığı, kendisinin de bestelediği \'Ayvalık Bizim\' adlı şarkıyı söyledi. Bakan Eroğlu, Levent ve beraberindekiler, şarkı eşliğinde, birlikte fidan dikti.

Yangında zarar gören 20 hektarlık sahaya; 10 bin 250 fıstıkçamı, 10 bin kızılçam 6 bin 100 servi ve 7 bin yalancı akasya olmak üzere toplam 33 bin 350 fidan dikilecek. Sahada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman adına dikilen fidanlar da bulunuyor. Tören sonunda Bakan Eroğlu, Haluk Levent\'e çevreci beratı, ahşaptan yapılmış gitar, yine ahşap işlemeli birlikte resimlerinin bulunduğu bir resimlik hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Bakan Veysel Eroğlu ve Haluk Levent\'ten görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

===========================================

Eksi 12 derecede saygı nöbeti

KARS Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sarıkamış Harekatı’nın 103’üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında, şehitler için sıfırın altında 12 derecede saygı nöbeti tuttu.

Şehitleri anma programına Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış 9\'uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, kurum amirleri, öğretim üyeleri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Sarıkamış kent merkezinde bir araya gelen asker kıyafeti giyen ve ellerine Türk bayrakları ile meşale alan yaklaşık 300 öğrenci, dün akşam hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu ilçede Yukarı Sarıkamış Şehitlik Anıta kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdüler. Program, şehitlik anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman Sarıkamış Şehitlerinin 103\'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi\'nin her yıl geleneksel hale getirdiği \'Şehitlere Saygı Nöbeti\' programı için bir araya geldiklerini belirtti. Karaman, \"Bu vatan uğruna Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından gelen insanlar dondurucu soğukta canlarını vererek şehit olmuşlar. Böyle kutsal, böyle önemli bir yerde tabi ki Sarıkamış halkı da onlara en iyi şekilde ev sahipliğini yapıyor. Sarıkamışlı olmak bir ayrıcalıktır. Sarıkamış halkı her zaman şehitlerine sahip çıkıyor. Kafkas Üniversitemizin düzenlediği bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum\" dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ise konuşmasında şehitlere olan borcun ödenemeyeceğini vurgulayarak, \"Sarıkamış bir hüzündür ama aynı zamanda Çanakkale\'nin de önsözüdür. Ecdadımız her zaman cesaretliğini,yürekliliğini ortaya koymuştur,ancak coğrafi şartlara yenik düşmüşler.Biz bu yiğitleri unutmayacağız,gelecek nesillere bu kahramanları anlatacağız\" diye konuştu.

Mehmetçik\'in o dönem dondurucu soğuğa rağmen mücadele ettiğini vurgulayan Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Karabayır, \"Köstence,Kosova Kudüs gibi islam aleminin dört bir yanından gelen Mehmetçiklerin sadece düşmanla değil eksi 45 derecede bütün imkansızlıklara rağmen dondurucu soğukla mücadele ettiklerini,cihattan kaçmamış,düşmana arkasını dönmemiş ve vatanını canı pahasına korumayı bilmişti\" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler,Yukarı Sarıkamış Şehitlik Anıtı önünde temsili askerleri canlandırarak soğuk havada nöbet değişimi yaptı. Yaklaşık 4 saat nöbet tutan askerlere karavana kazanından çorba dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin meşaleli yürüyüşü

-Yukarı Sarıkamış şehitlik tören alanına gelişleri

-Asker kıyafetli öğrenciler genel ve detay

-Tören alanı genel ve detay

-Kuran okunması ve dua edilmesi

-Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Karabayır\'ın konuşması

-Belediye Başkanı Göksal Toksoy\'un konuşması

-Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman\'ın konuşması

-Öğrencilerin temsili nöbet değişimi

-Çorba ikramı

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=============================================

Kirlilik İskenderun\'da referans değerlerinin üstünde

HATAY\'da İskenderun Çevre Korumu Derneği Başkanı Nermin Kara Yıldırım, son günlerde özellikle geceleri gözlenen havadaki kirliliğin, dünya sağlık örgütünün verdiği referans değerlerinin çok üstünde değerler ortaya çıktığını söyledi.

Yıldırım, kentteki hava kirliliğine dikkat çekerek \"Hatay\'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı hava izleme, ölçüm istasyonu bulunuyor. Bir tanesi İskenderun, diğeri Antakya\'yı izliyor. İskenderun\'da izlenen hava kalitesinde ciddi anlamda dünya sağlık örgütünün verdiği referans değerlerinin çok üstünde değerler ortaya çıkıyor. Bugün günlük hayatta yaşadığımız sonuçları bir anlamda istatistiki olarak da belgeleyebiliyoruzö dedi.

İskenderun\'da son zamanlarda artan hava kirliliğine vurgu yapan Nermin Kara Yıldırım, \"Kış aylarında yoksul vatandaşlara dağıtılan kömürlerle ilgili talebimiz en azından daha kaliteli dağıtılması ki, daha da fazla kirliliğe sebebiyet vermemesidir. Bunların denetiminin düzgün bir şeklide yapılmasıdır. Bacalardan çıkan emisyon raporlarının dikkatlice denetime tabi tutulması, aynı zamanda şehir içerisindeki yeşil alanların korunması gerekiyor ki, koridor oluşturması, bir hava akımının süratle işlerlik kazanması, bunlar çok önemli. Bundan sonraki süreçte ilgililerden bunları bekliyoruz. Bu şehirde nefes alabilmek için bunları hep birlikte yapmak zorundayızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Hava kirliliğinin görüntüsü

-Çevre Koruma Dernek Başkanının konuşması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

====================================

Sivas\'ta FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında göz altına alınan 8 kadından 3\'ü adliyeye sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin \"emniyet kadın mahrem\" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 yılından sonra emniyet müdür yardımcısı eşleriyle sohbetlere katıldığı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan kadın zanlılar emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kadın sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Adliyeden görüntü

-Zanlıların getirilişi

-Genel Görüntüler

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)-

====================================================

Çorum\'da bulunan tarihi tünelde inceleme başlatıldı



ÇORUM\'un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında tarihi bir tünel bulunması ardından Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yapılıp, çalışma başlattı.

İskilip Belediyesi tarafından kent merkezinde dün başlatılan meydan ve çevre düzenleme çalışması sırasında iş makinesi tekerleğinin bir çukura düşmesi sonucu yüzeyden yaklaşık 60 santimetre aşağıda tarihi yapı tespit edildi. Belediye yetkilileri tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne bilgi verilmesinin ardından yetkililer bölgede inceleme yaparak çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Arslan, şöyle dedi: \"Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nden tespit kazısı ile ilgili izinlerimizi aldık ve çalışmalara başladık. İlk aşamada burada mevcut yapının üstü açılacak ve mahiyeti tespit edilecek. Bu tarihi yapının ne kadar alana yayıldığını tespit edeceğiz. Tarihi yapının mahiyetini tespit ettikten sonra kamulaştırma çalışmalarına başlayacağız ve bu yapının tamamını gün yüzüne çıkartacağız\" dedi. İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma ise, \"İskilip İlçesi olarak çok derin bir tarihi geçmişe sahibiz. Ancak, buradaki tarihi eserlerimizin büyük bir çoğunluğu yok olmuş durumda. Altyapı çalışmamızda ortaya çıkan bu tarihi yapı bir hamam ya da bir yer altı çarşısı olabilir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Tünelden detay

-Kalıntıların bulunudğu bölgeden detay

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/İSKİLİP(Çorum), (DHA)

=================================

Bodrum\'da göçmen kaçakçılığından 14 kişi adliyede

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi merkezli 3 ilde, göçmen kaçakçılığı operasyonu kapsamında dan gözaltına alınan 14 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Bodrum merkezli olmak üzere İzmir ve Aydın\'da göçmen kaçaklığına yönelik geçen pazartesi günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Yunan adalarına geçişi organize ettiği öne sürülen 1\'i kadın 14 kişi, gözaltına alındı. Şebekenin liderinin ise gözaltına alınanlar arasında bulunan Yunan uyruklu V.G. olduğu belirtildi. Şebekenin geçtiğiniz aylarda kentten yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak Türk güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ üyelerinin geçişini de organize ettiklerinin belirlendiği kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi. Ayrıca, Suriye uyruklu bir kişinin de arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Organizatörlerin adliyeye getirilişinden görüntüler

- Adliye genel detay görüntüsü vardır

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

=============================================

Evinin yanışını üzüntü ile izledi

KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, evi yanan 70 yaşındaki Muhsine Güler büyük üzüntü yaşarken, jandarma karakolu teselli etti.

Olay öğle saatlerinde, Dilovası Köseler Mahallesi Kuyu Sokak\'ta Güler ailesine ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Muhsine Güler evinin yanışını üzüntü içerisinde izledi. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Büyük üzüntü yaşayan Muhsine Güler\'i, Dilovası Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Adem Ceylan teselli ederek, sağlık durumunu sordu. Yanan evinin içerisinde ilaçlarını unuttuğunu söyleyen Muhsine Güler\'e, eve girmemesi konusunda telkinlerde bulunan Adem Ceylan, evde unuttuğu ilaçları kendisinin temin edeceği sözünü verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiyenin müdahalesi

Yaşlı kadının evde ilaçlarının kaldığını söylemesi

Komutanın ilaçları temin edeceğini söylemesi

Haber-Kamera : Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA) -

========================================

Kadirli’de kurşunlama

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde Abidin Büyükakçalı, ayaklarından vuruldu.

Olay, Cemal Paşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı Diş Hastanesi kavşağında meydana geldi. Abidin Büyükakçalı kaldırımda yürüdüğü sırada yanına gelen akrabası Sinan Büyükakçalı ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan Büyükakçalı akrabası Abidin Büyükakçalı’ya aracından aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Ayaklarından yaralanan Abidin Büyükakçalı çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Sinan Büyükakçalı’nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Olay yeri şeridi ve inceleme yapan polisin görüntüsü

- Yerdeki fişeklerin görüntüsü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması

- Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)

===========================================

Neşet Ertaş anma konserine ilgi

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş\'ı Anma Konseri yoğun ilgi gördü.

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu\'nun hazırlayıp sunduğu Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş\'ı Anma Konseri, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Konsere Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaş katıldı. Gelen dinleyicileri salon almazken, vatandaş koltuk aralarında bulunan merdivenlerde, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar da sahnenin yanındaki merdivene oturarak konseri izledi.

Neşet Ertaş\'ın kendi seslendirdiği sinevizyon gösterisiyle başlayan konserde, Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu hem koro hem de solo olarak Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi. Koro üyelerini konseri izleyenler ayakta alkışladı.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, söylediği türkülerle sadece Türkiye\'de değil, dünyada bile saygın bir halk ozanı, sanatçı olarak anılan bozkırın tezenesi Neşet Ertaş\'ı, Manavgat halkıyla birlikte anmanın oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, \"Kırşehir\'in bir köyünde hayata gelerek bütün dünyaya mal olan bir sanatçıyı bu topraklarda dinlemiş olmak bizler açısından büyük bir şans. Büyük ustamızın bizlere bıraktığı eserleri, kendimize miras olarak kabul ediyoruz. Bu vesileyle bozkırın tezenesi Neşet Ertaş\'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Yoğun ilgi nedeniyle konserimize eşlik edemeyen dostlarımız için 21 Aralık günü saat 20.00\'de Atatürk Kültür Merkezi\'nde etkinliğimizi yeniden Manavgat halkımızla buluşturacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Konser salonundan görüntüler

- Belediye Başkanı Sözen\'in merdivende oturması

- İzleyicilerin Neşet Ertaş\'ın hayatını sinevizyondan izlemesi

- Koronun konseri

- Solo konser

HABER- KAMERA. Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

======================================

Çerçöp çorbalı kutlama

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlara \'çerçöp çorba\' denilen çorba ve Bodrum peksimeti dağıtıldı.

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Ekibi ve Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) tarafından Bodrum Pazaryeri\'nde düzenlenen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, BODER Başkanı Halil Özyurt, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve birçok vatandaş katıldı. Pazar yerine kurulan tezgahta pişirilen çorba \"Herşey Dahil İsraf Hariç\" sloganı ile vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çorbanın yanında Bodrum peksimeti ve Bodrum mandalinası da dağıtıldı.

Bu sene BODER ile işbirliği yaparak Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası\'nı kutladıklarını belirten Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği Başkanı Deniz Kurtsan, \"Her sene Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası\'nı kutluyoruz. Bu sene beşinci yılımız, yerel pazarda kutluyoruz. Yerel üret, yerel tüket, zeytinine sahip çık. Coğrafi işaretli Bodrum mandalinana sahip çık. İyi, temiz, adil gıdaya inanıyoruz ve BODER\'in \'Herşey Dahil İsraf Hariç\' kampanyasını burada birlikte açıklıyoruz. BODER\'in amacı en büyük dertlerimizden biri olan israfı engellemek. Bu çerçevede biz yerel gıdaya dikkat çekiyoruz. Yerel gıdaları göz önüne çıkararak tüketicilerden şu ricada bulunuyoruz, bakkalından alışveriş yap, yakındaki komşunun sütünü iç, bulamıyorsan da gel yerel pazarlara pazardan alışveriş yap. Çerçöp çorba tezgah artıklarından yapılan bir çorbadır. Çerçöp çorbayı bu sene ikinci kez yapıyoruz. Burada amacımız gençlere bu bilinci vermek mutfak artıklarını ihlal etmemeyi öğretmek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çorba dağıtımından görüntü

-Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği Başkanı Deniz Kurtsan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hülya ELTEŞ - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

===========================================

Camide işaret diliyle hutbe

BURDUR Ulu Cami\'de cuma hutbesi işaret diline çevrilerek işitme engelliler için yayınlanıyor.

Burdur\'daki Ulu Cami\'de, işitme engelliler için işaret diliyle cuma hutbesi yayınlanmaya başladı. İl Müftülüğü yetkilileri tarafından edinilen video görüntüleri cami içerisinde kurulan sistemde televizyon ekranından engelliler için yayınlanıyor.

İl Müftüsü Hıdır Bayrak, \"Cuma günleri tüm kardeşlerimizin hutbeyi dinlemelerinin yanında işitme engelli kardeşlerimizin de hutbeyi dinlemelerini arzu ediyoruz. İşitme engelli kardeşlerimiz için Diyanet İşleri Başkanlığımızın cuma namazından önce hazırlamış olduğu hutbeleri indirip, kurduğumuz sistemle ekrandan engelli kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Ulu Cami\'de cuma günlerinde işitme engelli kardeşlerimiz hutbeyi rahatlıkla takip edebiliyor\" dedi.

Uygulamanın ara vermeden her cuma işitme engelliler için devam edeceğini anlatan Bayrak, \"İşitme engelli kardeşlerimizi ihmal edemeyiz. Onlar da toplumumuzun içerisindedir. Bu engelliliği ortadan kaldıracak çalışmalar ilgililere düşmektedir. Cuma günleri böyle bir faaliyetin yapılması bizim için de sevindirici olmuştur. İstifade edileceğini ümit ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Ekrandan detay

- Hıdır Bayrak\'ın hutbeyi okuması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

=======================================